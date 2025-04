Play It Again Sports Scoreboard - Feb. 28, 2025 Listen to the story Your device does not support the audio. FRIDAY, FEBRUARY 28 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS BASKETBALL IHSA PLAYOFFS - REGIONAL FINALS CLASS 1A Greenfield Northwestern 43, White Hall North Greene 30 Waltonville 44, Steeleville 41 Metro-East Lutheran 50, Hardin Calhoun 49 CLASS 2A Breese Central 57, Columbia 55 (2OT) Belleville Althoff Catholic 74, Pinckneyville 56 Staunton 50, Piasa Southwestern 32 CLASS 3A East St. Louis 52, Highland 41 Triad 46, Waterloo 39 CLASS 4A Alton 55, Edwardsville 47 Quincy 57, Belleville East 50 BOYS WRESTLING IHSA STATE DUAL TEAM FINALS – QUARTERFINALS CLASS 1A Woodstock Marian Catholic 51, Murphysboro 18 Coal City 53, Stanford Olympia 22 Vandalia 52. Chicago Hope Academy 18 Tolono Unity 40, Oregon 36 CLASS 2A Mahomet-Seymour 45, Crystal Lake Central 32 Washington 42, Chicago Brother Rice Catholic 26 Lombard Montini Catholic 56, Chatham Glenwood 13 Elmhurst Immaculate Conception Catholic 47, Geneseo 22 CLASS 3A Rockton Hononegah 34, Chicago Mt. Carmel Catholic 32 Joliet Catholic Academy 38, Oak Park-River Forest 29 Article continues after sponsor message Aurora Marmion Academy 63, Schaumburg 10 Arlington Heights Hersey 40, Edwardsville 27 NCAA MEN'S BASKETBALL ATLANTIC 10 CONFERENCE Virginia Commonwealth Rams 80, Davidson Wildcats 56 BIG TEN CONFERENCE Purdue Boilermakers 76. UCLA Bruins 66 Northwestern Wildcats 68, Iowa Hawkeyes 57 MID-AMERICAN CONFERENCE Eastern Michigan Eagles 84, Central Michigan Chippewas 73 Akron Zips 77, Kent State Golden Flashes 72 MAJOR LEAGUE BASEBALL SPRING TRAINING Houston Astros 3, St. Louis Cardinals 2 Baltimore Orioles 13, Minnesota Twins 10 Philadelphia Phillies 7, Boston Red Sox 6 Pittsburgh Pirates 3, Tampa Bay Rays 2 Toronto Blue Jays 10, Detroit Tigers 7 Atlanta Braves 7, Miami Marlins 2 New York Mets 7, Washington Nationals 0 Chicago Cubs 8, Texas Rangers 8 Sacramento Athletics 13, Cincinnati Reds 1 Cleveland Guardians 3, Colorado Rockies 1 San Francisco Giants 9, Milwaukee Brewers 2 Los Angeles Angels 3, Chicago White Sox 2 Arizona Diamondbacks 6, Kansas City Royals 1 New York Yankees 6, Toronto Blue Jays 3 Los Angeles Angels 6, Los Angeles Dodgers 5 Seattle Mariners 2, San Diego Padres 1 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Denver Nuggets 134, Detroit Pistons 119 Oklahoma City Thunder 135, Atlanta Hawks 119 Cleveland Cavaliers 123, Boston Celtics 116 Portland Trail Blazers 121, Brooklyn Nets 102 Miami Heat 125, Indiana Pacers 120 Chicago Bulls 125, Toronto Raptors 115 (OT) New York Knicks 114, Memphis Grizzlies 113 Phoenix Suns 125, New Orleans Pelicans 108 Utah Jazz 117, Minnesota Timberwolves 116 Los Angeles Lakers 106, Los Angeles Clippers 102 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Toronto Maple Leafs 3, New York Rangers 2 Dallas Stars 6, Los Angeles Kings 2 Colorado Avalanche 5, Minnesota Wild 2 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending