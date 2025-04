Play It Again Sports Scoreboard - Feb. 27, 2025 Listen to the story Your device does not support the audio. THURSDAY, FEBRUARY 27 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD GIRLS BASKETBALL IHSA PLAYOFF SECTIONAL FINALS – SWEET SIXTEEN CLASS 1A AT ARCOLA Decatur St. Teresa Catholic 45, Effingham St. Anthony Catholic 40 AT CAMPBELL HILL TRICO Alboin Edwards County 40, Marissa-Coulterville 37 AT DES PLAINES WILLOWS ACADEMY Des Plaines Willows Academy 48, Chicago Orr 45 AT HINCKLEY-BIG ROCK Elgin St Edward Catholic 54, Amboy 44 AT MONMOUTH UNITED Avington-Avon 46, Kewanee Wethersfield 30 AT RAYMOND LINCOLNWOOD Carrollton 57, Hardin Calhoun 39 AT STERLING NEWMAN CENTRAL CATHOLIC Pecatonica 47, Rockford Lutheran 39 AT VARNA MIDLAND Cissna Park 49, Roanoke-Benson 39 CLASS 2A AT CHICAGO CHRIST THE KING CATHOLIC Chicago Crane Medical Prep 70, Chicago Latin 52 AT HERSCHER Kankakee Bishop McNamara Catholic 69, Watseka 39 AT LISLE Chicago Wendell Phillips 59, Elmhurst Immaculate Conception Catholic 25 AT DEER CREEK-MACKINAW Peoria Notre Dame Catholic 47, Deer Creek-Mackinaw 43 AT PARIS Mt. Carmel 42, Teutopolis 32 AT ROCK FALLS Stillman Valley 47, Byron 45 AT TRENTON WESCLIN Nashville 44, Breese Central 36 AT WAVERLY Camp Point Central 51m Pleasant Plains 44 (OT) CLASS 3A AT CIVIC MEMORIAL Mt. Vernon 74 Marion 56 AT BURBANK ST. LAURENCE CATHOLIC Chicago St. Ignatius College Prep Catholic 65m Chicago Perspective Leadership Charter 37 AT CHATHAM GLENWOOD Quincy Notre Dame Catholic 57, Mahomet-Seymour 17 AT CHICAGO DEPAUL COLLEGE PREP CATHOLIC Lombard Montini Catholic 46, Chicago DePaul College Prep Catholic 31 AT CHICAGO HEIGHTS MARIAN CATHOLIC Chicago Heights Marian Catholic 33, New Lenox Providence Catholic 25 AT NORTH CHICAGO Graylake Central 33, Cary-Grove 31 AT OTTAWA TOWNSHIP Washington 60, Morton 40 AT ROCKFORD BOYLAN CATHOLIC Sterling 39, Dixon 30 CLASS 4A AT ALTON Alton 63, Pekin 36 AT BARRINGTON Palatine William Fremd 54, Mt. Prospect 44 AT BOLINGBROOK Aurora Waubonsie Valley 66, Lisle Benet Academy Catholic 61 AT HUNTLEY Huntley 63, Libertyville 50 AT LAGRANGE LYONS Chicago Kenwood 71, Chicago Whitney Young 56 AT NORTHBROOK GLENBROOK NORTH Wilmette Loyola Academy Catholic 55, Park Ridge Maine South 30 AT RICHTON PARK RICH TOWNSHIP Chicago Marist Catholic 59, New Lenox Lincoln-Way West 40 AT ST. CHARLES EAST Article continues after sponsor message Len Ellyn Glenbard West46, Batavia 39 MVCHA HOCKEY PLAYOFFS – CHAMPIONSHIP SERIES BEST-OF-THREE TUESDAY’S RESULTS CLASS 1A Columbia 9, Alton 3 CLASS 2A Edwardsville 6, O’Fallon 5 (Shootout, EDW wins 1-0) (EDW leads 1-0) THURSDAY’S RESULT CLASS 2A Edwardsville 4, O’Fallon 0 (EDW wins 2-0) EDWARDSVILLE TIGERS – 2024-25 MVCHA CLASS 2A CHAMPIONS NCAA MEN’S BASKETBALL BIG TEN CONFERENCE Michigan Wolverines 84, Rutgers Scarlet Knights 82 OHIO VALLEY CONFERENCE Southeast Missouri State Redhawks 83, SIU-Edwardsville Cougars 68 Western Illinois Leathernecks 82, Tennessee Tech Golden Eagles 69 Tennessee-Martin Skyhawks 79, Southern Indian Screaming Eagles 63 Tennessee State Tigers 64, Morehead State Eagles 55 Eastern Illinois Panthers 71, Little Rock Trojans 60 NCAA WOMEN’S BASKETBALL BIG TEN CONFERENCE Maryland Terrapins 74 Indiana Hoosiers 60 Purdue Boilermakers 92, Penn State Nittany Lions 85 MISSOURI VALLEY CONFERENCE Belmont Bruins 73, SIU-Carbondale Salukis 43 Valparaiso Crusaders 66, Bradley Braves 64 Northern Iowa Panthers 71, Evansville Purple Aces 54 Murray State Racers 78, Missouri State Bears 67 Drake Bulldogs 107, Indiana State Sycamores 86 Illinois State Redbirds 65, Illinois-Chicago Flames 64 OHIO VALLEY CONFERENCE Southeast Missouri State Redhawks 71, SIU-Edwardsville Cougars 66 Tennessee State Tigers 71, Morehead State Eagles 61 Eastern Illinois Panthers 53, Little Rock Trojans 44 Tennessee Tech Golden Eagles 68, Western Illinois Leathernecks 51 Tennessee-Martin Skyhawks 84, Southern Indiana Screaming Eagles 69 SOUTHEASTERN CONFERENCE Missouri Tigers 75, Arkansas Razorbacks 73 Texas Longhorns 68, Mississippi State Bulldogs 64 South Carolina Gamecocks 75, Mississippi Rebels 59 Alabama Crimson Tide 88, LSU Tigers 85 IOT) Kentucky Wildcats 82, Tennessee Lady Volunteers 58 Oklahoma Sooners 89, Florida Gators 65 Georgia Bulldogs 62, Auburn Tigers 59 Vanderbilt Commodores 91, Texas A&M Aggies 58 MAJOR LEAGUE BASEBALL SPRING TRAINING At. Louis Cardinals 8, Miami Marlins 4 Boston Red Sox 6, Detroit Tigers 5 Detroit Tigers 7, Tampa Bay Rays 7 New York Yankees 7, Philadelphia Phillies 7 Pittsburgh Pirates 12, Minnesota Twins 1 Baltimore Orioles 11, Toronto Blue Jays 8 New York Mets 5, Houston Astros 0 Los Angeles Angels 4, Chicago Cubs 4 Arizona Diamondback 3, Cincinnati Reds 3 Chicago White Sox 4, Cleveland Guardians 2 Sacramento Athletics 6, San Diego Padres 4 Texas Rangers 8, Seattle Mariners 0 Milwaukee Brewers 12, Kansas City Royals 5 Colorado Rockies 2, Los Angeles Dodgers 0 San Francisco Giants 6, Seattle Mariners 4 Atlanta Braves 4, Washington Nationals 3 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Golden State Warriors 121, Orlando Magic 115 Dallas Mavericks 103, Charlotte Hornets 96 Milwaukee Bucks 121, Denver Nuggets 112 New Orleans Pelicans 124, Phoenix Suns 116 Los Angeles Lakers 111, Minnesota Timberwolves 102 NATIONAL HOCKEY LEAGUE St. Louis Blues 5, Washington Capitals 2 New York Islanders 2, Boston Bruins 1 Montreal Canadiens 4, San Jose Sharks 3 (OT) Columbus Blue Jackets 5, Detroit Red Wings 2 Tampa Bay Lightning 3, Calgary Flames 0 Florida Panthers 4, Edmonton Oilers 3 Carolina Hurricanes 5, Buffalo Sabres 2 Pittsburgh Penguins 5, Philadelphia Flyers 4 (OT) Nashville Predators 2, Winnipeg Jets 1 Utah Hockey Club 6, Minnesota Wild 1 Vegas Golden Knights 7, Chicago Blackhawks 4 Anaheim Ducks 5, Vancouver Canucks 2 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending