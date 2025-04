Play It Again Sports Scoreboard - Feb. 25, 2025 Listen to the story Your device does not support the audio. TUESDAY, FEBRUARY 25 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD GIRLS BASKETBALL IHSA PLAYOFFS --- SECTIONAL SEMIFINALS CLASS 1A AT CAMPBELL HILL TRICO Marissa-Coulterville 52, Cairo 33 AT RAYMOND LINCOLNWOOD Carrollton 34, Okawville 22 Hardin Calhoun 37, Brownstown 35 CLASS 2A AT TRENTON WESCLIN Breese Central 50, Harrisburg 23 Nashville 61, Vienna 32 AT WAVERLY Camp Point Central 58, Staunton 22 Pleasant Plains 52, Carlinville 37 CLASS 3A AT CIVIC MEMORIAL Mt. Vernon 47, Effingham 38 Marion 59, Civic Memorial 56 AT ALTON Alton 46, O'Fallon 32 Pekin 47, Normal Community 39 (Game played at Normal Community West) BOYS WRESTLING IHSA DUAL TEAM SECTIONALS CLASS 1A AT VANDALIA Vandalia 63, Fithian Oakwood 12 Murphysboro 50, Belleville Althoff Catholic 20 CLASS 3A AT LINCOLN Edwardsville 38, Frankfort Lincoln-Way East 30 NCAA MEN'S BASKETBALL ATLANTIC 10 CONFERENCE Saint Louis University Billikens 57, Davidson Wildcats 56 Virginia Commonwealth Rams 78. Richmond Spiders 60 BIG TEN CONFERENCE Illinois Fighting Illini 81, Iowa Hawkeyes 61 Wisconsin Badgers 88. Washington Huskies 62 Northwestern Wildcats 75, Minnesota Golden Gophers 63 MID-AMERICAN CONFERENCE Miami, Ohio, RedHawks 87, Northern Illinois Huskies 58 Article continues after sponsor message Bowling Green Falcons 65, Eastern Michigan Eagles 60 Kent State Golden Flashes 105, Toledo Rockets 65 Western Michigan Broncos 82, Ohio Bobcats 73 Central Michigan Chippewas 73. Buffalo Bulls 69 Akron Zips 87, Ball State Cardinals 82 MISSOURI VALLEY CONFERENCE SIU-Carbondale Salukis 88, Illinois State Redbirds 79 Murray State Racers 85, Indiana State Sycamores 75 OHIO VALLEY CONFERENCE Western Illinois Leathernecks 86, Lindenwood Lions 81 (OT) SOUTHEASTERN CONFERENCE Missouri Tigers 101, South Carolina Gamecocks 71 Georgia Bulldogs 88. Florida Gators 83 Tennessee Volunteers 65, LSU Tigers 59 Alabama Crimson Tide 111, Mississippi State Bulldogs 73 NCAA WOMEN'S BASKETBALL OHIO VALLEY CONFERENCE Western Illinois Leathernecks 75, Lindenwood Lions 70 MAJOR LEAGUE BASEBALL SPRING TRAINING Toronto Blue Jays 3, St. Louis Cardinals 2 Atlanta Braves 2, Pittsburgh Pirates 1 Atlanta Braves 6, Boston Red Sox 1 Baltimore Orioles 8. Detroit Tigers 7 Minnesota Twins 5, New York Yankees 4 Houston Astros 8, New York Mets 5 Philadelphia Phillies 5, Tampa Bay Rays 4 Washington Nationals 14, Miami Marlins 7 Chicago Cubs 4, Arizona Diamondbacks 2 Kansas City Royals 15, Texas Rangers 6 Milwaukee Brewers 9, Cleveland Guardians 6 Seattle Mariners 11, Los Angeles Dodgers 5 Sacramento Athletics 7, San Francisco Giants 5 Los Angeles Angels 2, San Diego Padres 1 Colorado Rockies 14, Chicago White Sox 3 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Boston Celtics 111, Toronto Raptors 101 Cleveland Cavaliers 122, Orlando Magic 82 Houston Rockets 100, Milwaukee Bucks 97 Memphis Grizzlies 151, Phoenix Suns 148 (OT) New Orleans Pelicans 109, San Antonio Spurs 103 Golden State Warriors 128, Charlotte Hornets 98 Los Angeles Lakers 107, Dallas Mavericks 99 NATIONAL HOCKEY LEAGUE St. Louis Blues 7, Seattle Kraken 2 Toronto Maple Leafs 5, Boston Bruins 4 (OT) Buffalo Sabres 3, Anaheim Ducks 2 Montreal Canadiens 4, Carolina Hurricanes 0 Philadelphia Flyers 6, Pittsburgh Penguins 1 Calgary Flames 3, Washington Capitals 1 Columbus Blue Jackets 6, Dallas Stars 4 Tampa Bay Lightning 4, Edmonton Oilers 1 New York Rangers 5, New York Islanders 1 Florida Panthers 4, Nashville Predators 1 Detroit Red Wings 3, Minnesota Wild 2 Utah Hockey Club 2, Chicago Blackhawks 1 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending