Play It Again Sports Scoreboard - Dec. 27, 2024 Listen to the story Your device does not support the audio. FRIDAY, DECEMBER 27 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS BASKETBALL Triad 45, Decatur Eisenhower 29 Belleville Althoff Catholic 71, Rockford East 53 O'Fallon 57, Decatur MacArthur 50 (OT) Collinsville 64, Carbondale 31 Trenton Wesclin 63, Father McGivney Catholic 40 Highland 76, Father McGivney Catholic 38 Breese Central 38, Nashville 34 Metro-East Lutheran 64, Waterloo Gibault Catholic 33 Breese Mater Dei Catholic 54, Metro-East Lutheran 46 Belleville West 66, Cahokia 42 Evanston 61, Alton 53 Bunker Hill 72, East Alton-Wood River 31 Staunton 56, Carlinville 42 Hardin Calhoun 71, Litchfield 54 Roxana 46, Chester 33 Jersey 49, Salem 48 Carlyle 63, Campbell Hill Trico 22 Columbia 50, Civic Memorial 40 Columbia 78 Riverview Gardens 36 Freeburg 52, Marquette Catholic 39 Freeburg 68, Nelson County, Ky. 47 Waterloo 66, Nelson County, Ky. 47 Piasa Southwestern 56, Dupo 49 Valmeyer 72, SIUE Charter 69 Valmeyer 66, Piasa Southwestern 63 (OT) GIRLS BASKETBALL Freeburg 46, Centralia 41 Breese Mater Dei Catholic 62, Bellville West 27 Okawville 44, Mascoutah 29 Belleville East 77, East St. Louis 35 Centralia 54, Belleville West 27 Mascoutah 46, East St. Louis 31 Alton 68, Freeburg 28 O'Fallon 64, Breese Mater Dei Catholic 54 Breese Central 51, Okawville 29 Nashville 75, Belleville East 52 Ursuline Academy 41, Highland 36 Columbia, Mo., Hickman 62, Edwardsville 47 Civic Memorial 56, West Frankfort 32 Triad 64, Benton 44 Greenfield Northwestern 46, Williamsville 34 Carlinville 46, Gillespie 37 Hardin Calhoun 51, Nokomis 38 DuQuoin 51, East Alton-Wood River 50 Article continues after sponsor message Johnston City 59, East Alton-Wood River 43 Father McGivney Catholic 31, Trenton Wesclin 28 Ladue, Mo. Horton Watkins 41, Collinsville 31 Ft. Zumwalt North 43, Granite City 26 Jersey 58, Lutheran North 35 Roxana 35, Red Bud 29 Waterloo Gibault Catholic 46, Roxana 44 (4OT) Marquette Catholic 37, Marissa-Coulterville 34 Columbia 44, Waterloo 33 NCAA FOOTBALL BOWL GAMES LOCKHEED MARTIN ARMED FORCES BOWL AT AMON G. CARTER STADIUM, FT. WORTH, TEX. Navy Midshipmen 32, Oklahoma Sooners 30 BIRMINGHAM BOWL AT PROTECTIVE STADIUM, BIRMINGHAM, ALA. Vanderbilt Commodores 35, Georgia Tech Yellow Jackets 27 AUTOZONE LIBERTY BOWL AT SIMMONS BANK LIBERTY STADIUM, MEMPHIS, TENN, Arkansas Razorbacks 39, Texas Tech Red Raiders 26 DIRECTV HOLIDAY BOWL AT SNAPDRAGON STADIUM, SAN DIEGO Syracuse Orange 52, Washington State Cougars 35 SRS DISTRIBUTION LAS VEGAS BOWL AT ALLEGIANT STADIUM, LAS VEGAS USC Trojans 35, Texas A&M Aggies 31 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION New York Knicks 108, Orlando Magic 85' Boston Celtics 142, Indiana Pacers 105 San Antonio Spurs 86, Brooklyn Nets 87 Minnesota Timberwolves 113, Houston Rockets 112 Memphis Grizzlies 132, New Orleans Pelicans 124 Cleveland Cavaliers 149, Denver Nuggets 135 Dallas Mavericks 98, Phoenix Suns 89 Los Angeles Clippers 102, Golden State Warriors 92 NATIONAL HOCKEY LEAGUE St. Louis Blues 7, Nashville Predators 4 Buffalo Sabres 6, Chicago Blackhawks 2 Toronto Maple Leafs 5, Detroit Red Wings 2 New Jersey Devils 4, Carolina Hurricanes 2 Columbus Blue Jackets 6, Boston Bruins 2 Minnesota Wild 3, Dallas Stars 2 IOT) Colorado Avalanche 4, Utah Hockey Club 1 Vegas Golden Knights 5, San Jose Sharks 3