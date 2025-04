Play It Again Sports Scoreboard - Dec. 23, 2024 Listen to the story Your device does not support the audio. MONDAY, DECEMBER 23 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD MERRY CHRISTMAS! BOYS BASKETBALL Edwardsville 64. Overland, Mo., Ritenour 32 East St. Louis 54, Springfield 53 Highland 62, Civic Memorial 42 Mascoutah 47, Triad 38 Waterloo 67, Jersey 41 GIRLS BASKETBALL Civic Memorial 43, Highland 30 Triad 58, Mascoutah 26 Waterloo 50, Jersey 41 Breese Central 53, Carlyle 48 NCAA FOOTBALL BOWL GAMES MYRTLE BEACH BOWL AT BROOKS STADIUM, CONWAY, S.C. Texas-San Antonio Roadrunners 44, Coastal Carolina Chanticleers 15 FAMOUS IDAHO POTATO BOWL AT ALBERTSONS STADIUM, BOISE, IDAHO Northern Illinois Huskies 28, Fresno State Bulldogs 20 (2OT) NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 16 Green Bay Packers 34, New Orleans Saints 0 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Houston Rockets 114, Charlotte Hornets 101 Cleveland Cavaliers 124, Utah Jazz 113 Article continues after sponsor message Orlando Magic 108, Boston Celtics 104 Philadelphia 76ers 111, San Antonio Spurs 106 Atlanta Hawks 117, Minnesota Timberwolves 104 Miami Heat 110, Brooklyn Nets 95 New York Knicks 139, Toronto Raptors 125 Milwaukee Bucks 112, Chicago Bulls 91 Los Angeles Clippers 114, Memphis Grizzlies 110 Oklahoma City Thunder 123, Washington Wizards 105 Dallas Mavericks 122, Portland Trail Blazers 108 Denver Nuggets 117, Phoenix Suns 90 Indiana Pacers 111, Golden State Warriors 105 Detroit Pistons 117, Los Angeles Lakers 114 NATIONAL HOCKEY LEAGUE St. Louis Blues 4, Detroit Red Wings 0 New Jersey Devils 5, New York Rangers 0 Winnipeg Jets 5, Toronto Maple Leafs 2 Boston Bruins 4, Washington Capitals 1 Tampa Bay Lightning 4, Florida Panthers 0 Pittsburgh Penguins 7, Philadelphia Flyers 3 Columbus Blue Jackets 5, Montreal Canadiens 4 Buffalo Sabres 7, New York Islanders 1 Nashville Predators 5, Carolina Hurricanes 2 Minnesota Wild 4, Chicago Blackhawks 3 Dallas Stars 3, Utah Hockey Club 2 Vegas Golden Knights 3, Anaheim Ducks 1 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending