MONDAY, AUGUST 11 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
MAJOR LEAGUE BASEBALL
St. Louis Cardinals 3, Colorado Rockies 2
Philadelphia Phillies 4, Cincinnati Reds 1
New York Yankees 6, Minnesota Twins 2
Detroit Tigers 2, Chicago White Sox 1
Milwaukee Brewers 7, Pittsburgh Pirates 1
Kansas City Royals 7, Washington Nationals 4
Texas Rangers 7, Arizona Diamondbacks 6 (10 innings)
Houston Astros 7, Boston Red Sox 6
Los Angeles Angels 7, Los Angeles Dodgers 4
San Diego Padres 4, San Francisco Giants 1
Tampa Bay Rays 7, Sacramento Athletics 4
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Golden State Valkyries 74, Connecticut Sun 57 (NOTE: Kate Martin: Edwardsville High grad/Golden State: Three points, four rebounds, one assist.)
SUNDAY, AUGUST 10 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD
MAJOR LEAGUE BASEBALL
St. Louis Cardinals 3, Chicago Cubs 2
Minnesota Twins 5, Kansas City Royals 3 (11 innings)
Cincinnati Reds 14, Pittsburgh Pirates 8
Houston Astros 7, New York Yankees 1
Atlanta Braves 7, Miami Marlins 1
Sacramento Athletics 3, Baltimore Orioles 2
Detroit Tigers 9, Los Angeles Angels 5
Chicago White Sox 6, Cleveland Guardians 4
Milwaukee Brewers 7, New York Mets 6
Philadelphia Phillies 4, Texas Rangers 2
Washington Nationals 8, San Francisco Giants 0
Arizona Diamondbacks 13, Colorado Rockies 6
Seattle Mariners 6, Tampa Bay Rays 3
Toronto Blue Jays 5, Los Angeles Dodgers 4
NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- PRESEASON WEEK ONE
Miami Dolphins 24, Chicago Bears 24 (OT)
Los Angeles Chargers 27, New Orleans Saints 13
MAJOR LEAGUE SOCCER
FC Cincinnati 0, FC Charlotte 1
Minnesota United FC 1, Colorado Rapids FC 2
New York Red Bulls FC 2, Real Salt Lake 1
Orlando City SC 4, Inter Miami CF 1
Los Angeles Galaxy FC 0, Seattle Sounders FC 4
WOMEN'S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Minnesota Lynx 83, New York Liberty 71
Washington Mystics 91, Dallas Wings 78
Atlanta Dream 74, Phoenix Mercury 66
Los Angeles Sparks 94, Seattle Storm 91
Las Vegas Aces 94, Connecticut Sun 86
