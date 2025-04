Play It Again Sports - Sunday, April 13, 2025 - Scoreboard Listen to the story Your device does not support the audio. SUNDAY, APRIL 13 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BASEBALL Belleville East 11, Parkway West 0 (at Busch Stadium) MAJOR LEAGUE BASEBALL St. Louis Cardinals 7, Philadelphia Phillies 0 San Francisco Giants 5, New York Yankees 4 Toronto Blue Jays 7, Baltimore Orioles 6 (10 innings) Tampa Bay Rays 8, Atlanta Braves 3 Kansas City Royals 4, Cleveland Guardians 2 Cincinnati Reds 4, Pittsburgh Pirates 0 Miami Marlins 11, Washington Nationals 4 Houston Astros 7, Los Angeles Angels 3 Boston Red Sox 3, Chicago White Sox 1 Minnesota Twins 5, Detroit Tigers 1 New York Mets 8, Sacramento Athletics 0 San Diego Padres 6, Colorado Rockies 0 Arizona Diamondbacks 5, Milwaukee Brewers 2 Seattle Mariners 3, Texas Rangers 1 Chicago Cubs 4, Los Angeles Dodgers 2 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Atlanta Hawks 117, Orlando Magic 105 Boston Celtics 93, Charlotte Hornets 86 New York Knicks 113, Brooklyn Nets 105 Indiana Pacers 126. Cleveland Cavaliers 118 (2OT) Washington Wizards 119, Miami Heat 118 Article continues after sponsor message Chicago Bulls 122, Philadelphia 76ers 102 Milwaukee Bucks 140, Detroit Pistons 133 (OT) Denver Nuggets 126. Houston Rockets 111 Memphis Grizzlies 132, Dallas Mavericks 97 Minnesota Timberwolves 116, Utah Jazz 105 Oklahoma City Thunder 115, New Orleans Pelicans 100 Los Angeles Clippers 124, Golden State Warriors 119 (OT) Portland Trail Blazers 109, Los Angeles Lakers 81 Sacramento Kings 109, Phoenix Suns 98 (End regular season) NATIONAL HOCKEY LEAGUE Ottawa Senators 4, Philadelphia Flyers 3 (OT) New York Islanders 1, New Jersey Devils 0 Boston Bruins 4, Pittsburgh Penguins 1 Toronto Maple Leafs 4, Carolina Hurricanes 1 Tampa Bay Lightning 7, Buffalo Sabres 4 Columbus Blue Jackets 4, Washington Capitals 1 Edmonton Oilers 4, Winnipeg Jets 1 Calgary Flames 5, San Jose Sharks 2 Colorado Avalanches 4, Anaheim Ducks 2 MAJOR LEAGUE SOCCER St. Louis City SC 1, Columbus Crew SC 2 Sporting Kansas City 2, Portland Timbers FC 4 Chicago Fire FC 0, Inter Miami CF 0 UNITED FOOTBALL LEAGUE --- WEEK THREE DC Defenders 27, St. Louis Battlehawks 16 Michigan Panthers 26, San Antonio Brahmas 23 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending