Play It Again Sports Monday, Nov. 11, 2024, Sports Scoreboard Listen to the story Your device does not support the audio. MONDAY, NOVEMBER 11 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD GIRLS VOLLEYBALL IHSA PLAYOFFS SUPER-SECTIONALS/STATE QUARTERFINALS CLASS 1A AT AURORA CHRISTIAN Stockton 25-25, Elgin Harvest Christian Academy 15-21 AT CAMPBELL HILL TRICO Hardin Calhoun 25-19-25, Norris City-Omaha-Enfield 21-25-22 AT LEWISTOWN Hartsburg-Emden 25-25, Glasford Illini Bluffs 17-16 AT LEXINGTON Cissna Park 25-27, WIndsor 23-25 CLASS 2A AT ARTHUR-LOVINGTON-ATWOOD-HAMMOND Bloomington Central Catholic 25-25, Carmi White County 22-20 AT ELMHURST TIMOTHY CHRISTIAN Elmhurst Timothy Christian 25-25, Chicago Latin 23-23 AT PANA Breese Mater Dei Catholic 22-25-25, Quincy Notre Dame Catholic 25-19-19 AT SENECA El Paso-Gridley 25-25-25, Palos Heights Chicago Christian 27-17-11 CLASS 3A AT DARIEN HINSDALE SOUTH Chicago DePaul College Prep Catholic 21-25-25, Burbank St. Laurence Catholic 25-15-21 AT EFFINGHAM Mahomet Seymour 25-25-25, Mascoutah 17-27-16 AT GRAYSLAKE CENTRAL Crystal Lake Prairie Ridge 10-25-25, Wheaton St. Francis Catholic 25-10-17 AT PONTIAC Article continues after sponsor message Bartonville Limestone 25-25, New Lenox Providence Catholic 23-23 CLASS 4A AT DE KALB Huntley 25-25, Palatine William Fremd 22-16 AT RICHTON PARK RICH TOWNSHIP Chicago Marist Catholic 28-25, Normal Community West 26-14 AT RIVERSIDE-BROOKFIELD Lockport Township 23-25-25, Downers Grove South 25-9-22 AT ST. CHARLES NORTH Lisle Benet Academy 25-25, Winnetka New Trier 17-15 MVCHA HOCKEY THURSDAY, NOV. 8 RESULTS Freeburg/Waterloo 4, Collinsville 3 Triad 8, Bethalto 3 MONDAY'S RESULTS Edwardsville 7, Columbia 3 Granite City 3, Triad 2 Alton 6, East Alton-Wood River 1 Highland 3, Bethalto 2 NCAA MEN'S BASKETBALL SOUTHEASTERN CONFERENCE Missouri Tigers 84, Eastern Washington Eagles 77 NATIONAL FOOTBALL LEAGUE --- WEEK 10 Miami Dolphins 23, Los Angeles Rams 15 NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Cleveland Cavaliers 119, Chicago Bulls 113 Houston Rockets 107, Washington Wizards 92 Brooklyn Nets 107, New Orleans Pelicans 105 Oklahoma City Thunder 134, Los Angeles Clippers 128 San Antonio Spurs 116, Sacramento Kings 98 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Montreal Canadiens 7, Buffalo Sabres 5 Philadelphia Flyers 4 San Jose Sharks 3 (Shootout, PHI wins 2-0) Dallas Stars 7, Pittsburgh Penguins 1 Calgary Flames 3, Los Angeles Kings 1 Colorado Avalanche 3, Nashville Predators 2 (OT) Carolina Hurricanes 5, Vegas Golden Knights 2 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending