National Weather Service issues heat advisory until Wednesday night
URGENT - WEATHER MESSAGE
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NATIONAL WEATHER SERVICE ST LOUIS MO
306 PM CDT TUE JUN 21 2016
ILZ098>102-MOZ018-026-034>036-041-042-047>052-059>065-072-073-
221200-
/O.NEW.KLSX.HT.Y.0002.160622T1700Z-160623T0200Z/
AUDRAIN MO-BOONE MO-CALHOUN IL-CALLAWAY MO-COLE MO-CRAWFORD MO-
FRANKLIN MO-GASCONADE MO-JEFFERSON MO-JERSEY IL-KNOX MO-
LINCOLN MO-MADISON IL-MONITEAU MO-MONROE IL-MONROE MO-
MONTGOMERY MO-OSAGE MO-PIKE MO-RALLS MO-SAINT CHARLES MO-
SAINT CLAIR IL-SAINT LOUIS CITY MO-SAINT LOUIS MO-SHELBY MO-
WARREN MO-WASHINGTON MO-
INCLUDING THE CITIES OF...ALTON...BELLEVILLE...BOWLING GREEN...
CAHOKIA...COLUMBIA...EDWARDSVILLE...FULTON...JEFFERSON CITY...
MEXICO...SAINT CHARLES...SAINT LOUIS...SULLIVAN...UNION...
WASHINGTON
306 PM CDT TUE JUN 21 2016
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM CDT WEDNESDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN ST LOUIS HAS ISSUED A HEAT
ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT FROM NOON TO 9 PM CDT WEDNESDAY.
* TIMING...TEMPERATURES WILL RISE QUICKLY INTO THE 90S BY MIDDAY
ON WEDNESDAY WITH DANGEROUS LEVELS OF HEAT DURING THE AFTERNOON
AND EVENING.
* HEAT INDEX VALUES...104 TO 108 DUE TO TEMPERATURES AROUND 100...AND
DEWPOINTS AROUND 70.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL LIKELY LEAD TO AN INCREASED RISK OF HEAT-
RELATED STRESS AND ILLNESS. THE VERY YOUNG... THE ELDERLY...
THOSE WITHOUT AIR CONDITIONING...AND THOSE PARTICIPATING IN
STRENUOUS OUTDOOR ACTIVITIES WILL BE THE MOST SUSCEPTIBLE.
ALSO...CAR INTERIORS CAN REACH LETHAL TEMPERATURES IN A MATTER
OF MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL OCCUR. THIS COMBINATION WILL CREATE A SITUATION IN
WHICH HEAT-RELATED ILLNESSES ARE POSSIBLE...ESPECIALLY FOR THOSE
LIVING IN UN-AIR CONDITIONED HOMES OR APARTMENTS. PEOPLE IN THE
ADVISORY AREA ARE ADVISED TO AVOID POORLY VENTILATED AREAS AND
PROLONGED WORK IN THE SUN. ALSO...KEEP PLENTY OF LIQUIDS ON HAND
AND TRY TO STAY IN AN AIR CONDITIONED ENVIRONMENT.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE...RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO THE EARLY MORNING
OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND
HEAT STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
BEAT THE HEAT...CHECK THE BACKSEAT! YOUNG CHILDREN AND PETS
SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY
CIRCUMSTANCES. THIS IS ESPECIALLY TRUE DURING WARM OR HOT WEATHER
WHEN CAR INTERIORS CAN REACH LETHAL TEMPERATURES IN A MATTER OF
MINUTES.
PEOPLE IN THE SAINT LOUIS METROPOLITAN AREA CAN GET INFORMATION
ABOUT COOLING CENTERS OR ENERGY ASSISTANCE RELATED TO THE
EXCESSIVE HEAT BY CALLING THE UNITED WAY OF GREATER SAINT LOUIS AT
800-427-4626...OR IF CALLING FROM A LAND LINE PHONE DIAL 2-1-1.
YOU CAN ALSO CALL COOL DOWN SAINT LOUIS AT 314-241-7668.
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