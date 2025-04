Monday, Feb. 24, 2025 - Play It Again Sports Scoreboard Listen to the story Your device does not support the audio. MONDAY, FEBRUARY 24 PLAY IT AGAIN SPORTS SCOREBOARD BOYS BASKETBALL IHSA PLAYOFFS – REGIONAL PLAY-IN GAMES CLASS 1A Carrollton 48, Dupo 43 Metro-East Lutheran 65, Mt, Olive 18 Father McGivney Catholic 49, Bunker Hill 48 Madison 65, SIUE Charter 56 Waterloo Gibault Catholic 60, Marissa-Coulterville 49 New Athens 84, Valmeyer 51 Okawville 63, Elkville Elverado 39 Raymond Lincolnwood 50, Maryville Christian 29 Steeleville 60, Campbell Hill Trico 54 White Hall North Greene 61, Pleasant Hill 47 Waltonville 75, Lebanon 32 CLASS 2A Marquette Catholic 67, East Alton-Wood River 39 Trenton Wesclin 70, Carlyle 50 Litchfield 75, Gillespie 61 Nashville 61, Breese Mater Dei Catholic 48 Roxana 51, Virden North Mac 47 Red Bud 52, Sparta 49 CLASS 3A Cahokia 64, Freeburg 51 NCAA MEN’S BASKETBALL BIG TEN CONFERENCE Michigan Wolverines 49, Nebraska Cornhuskers 46 Article continues after sponsor message NCAA WOMEN’S BASKETBALL SOUTHEASTERN CONFERENCE Texas Longhorns 57, Georgia Bulldogs 26 MAJOR LEAGUE BASEBALL SPRING TRAINING St. Louis Cardinals 7, New York Mets 4 Sacramento Athletics 1, Kansas City Royals 1 Colorado Rockies 2, San Francisco Giants 2 Cincinnati Reds 8, Los Angeles Dodgers 1 Texas Rangers 11, Chicago White Sox 3 Chicago Cubs 10, San Diego Padres 4 Arizona Diamondbacks 4, Cleveland Guardians 2 Seattle Mariners 12, Milwaukee Brewers 4 Los Angeles Angels 7, San Francisco Giants 4 Miami Marlins vs. Houston Astros – cancelled Minnesota Twins vs. Tampa Bay Rays – cancelled Pittsburgh Pirates vs. Philadelphia Phillies – cancelled Toronto Blue Jays vs. Detroit Tigers – cancelled Atlanta Braves vs. Baltimore Orioles – cancelled New York Yankees vs. Boston Red Sox – cancelled NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION Detroit Pistons 196, Los Angeles Clippers 97 Denver Nuggets 125, Indiana Pacers 116 Chicago Bulls 142, Philadelphia 76ers 110 Washington Wizards 107, Brooklyn Nets 99 Atlanta Hawks 98, Miami Heat 86 Minnesota Timberwolves 131, Oklahoma City Thunder 128 (OT) Portland Trail Blazers 114, Utah Jazz 112 Sacramento Kings 130, Charlotte Hornets 88 NATIONAL HOCKEY LEAGUE Winnipeg Jets 2, San Jose Sharks 1 (OT) Los Angeles Kings 5, Vegas Golden Knights 2 More like this: Print Version Submit a Sports Tip Trending