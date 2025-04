Missouri Southern State University announces fall 2016 Dean's List JOPLIN, Mo. - Missouri Southern State University has announced their Fall 2016 Dean's List. Congratulations to the students who made the list! COLUMBIA

Bogota

Maria Vergara Pinilla BRITISH VIRGIN ISLANDS

TORTOLA

Road Town

Lashana Felix ARKANSAS

Alma

Rachel E. Ray Bella Vista Samantha R. Bradshaw, Destiny R. Butterworth, Marie D. Lachowsky, Kaitlin T. Renn and Monica R. White Bentonville

Maria D. Aguirre, Herlinda N. Camacho, Carolyn A. Fedricci, Marshall I. Hill, Kaitlyn N. Meadors, Ashley E. Murch and Abigail Rogers Cave Springs

Ariana M. Meza Centerton

Erin B. Undiano Decatur

Tyler L. Riddle Garfield

Shelbi L. Thornton Gentry

David R. Brinkley Lowell

Doranely Perea North Little Rock

Christian Goshen Pea Ridge

Robert S. McNamara Prairie Grove

Annie G. Lindsey Rogers

Angela D. Bowden, Lakyn M. Frey, Charity R. Orsi, Roderick L. Peterson, Tiffany K. Rea and William A. Rea Springdale

Jeremy J. Jones, Brittani J. McWhorter, Peyton D. Powell and Cheyenne K. Urquhart CALIFORNIA

Huntington Beach

Jeannine A. Escobar

San Jose Samantha K. Carpenter COLORADO

Colorado Springs

Kyle A. Prater Highlands Ranch

Christina M. Perlinger CONNECTICUT

Hartford

Chantau N. Watson ILLINOIS

Canton

Cody J. Smith Carthage

Jacob B. Sholl Godfrey

Maria Sturluson Lake Villa

Christopher R. Hoffman Naperville

Ryan O. Drendel



KANSAS

Arkansas City

Kenton R. Honeycutt Bartlett

Loren L. Lay Baxter Springs

Brennan R. Cummings, Mackenzie Dunbar, Tiffany M. Graves, Matthew A. Harris, Jennifer A. Hill and Remington Murray Coffeyville

Bailey N. Braschler and Olivia L. Palmer Columbus

Brendan P. Billesbach, Kennedee L. French and Kendal L. Hale Fort Scott

John R. Erie, Sophia K. Martin, Kennede N. Reynolds, Morgan M. Robertson and Benjamin Self Frontenac

Christian A. Provence Galena

Tyler L. Bradshaw, Brittany D. Harper, Dillon J. Katzer, Nicole S. Prosino and Autumn J. Williams Garland

Jamie L. Bond Independence

Eleni D. McCaffery, Nicholas R. Reddy, Mackenzie R. Stryker and Tyler M. Welch Kansas City

Nolan A. Rhyne LaCygne

Ashley M. Abeyta Leavenworth

Kasey D. Ward Leawood

Katherine A. Horton McPherson

Olivia R. Uhrich Neodesha

Tyler Z. Raymond Newton

Matthew M. Willis Olathe

Madeleine M. Louque Overland Park

Rachel E. McCoy Perry

Patrick H. Laird Pittsburg

Kailey R. Hall, Jared S. Hamann, Hussain Khelitit and William G. Lackamp Pratt

Jenson B. Maydew Riverton

Brandi M. King Rossville

Kyle P. Parr Scammon

Peyton L. Cassidy Shawnee

Alicia Pickett Spring Hill Taurean Guzman

Topeka

Kelly T. Sutton Tyro

Aimee E. Hand

Hannah L. Hand Wichita

Gilvon T. Darkis, Jordyn A. Hicke, Robert R. Loos and Dadreona J. Tramble MICHIGAN

New Hudson

Mikayla G. Monk

MINNESOTA

Apple Valley

Sydney J. Dose MISSOURI

Adrian

Joseph A. Castaneda and Cassidy J. Chastain Alba

Brittany P. Lane and Kade M. Wheeler Anderson

Cody T. Hobbs, Jacob L. Leake, Sarah E. Munoz, Kyle E. Smith and Chloe A. Stancell Arcola

Olivia S. Olson Asbury

Kelsi R. McCracken Ash Grove

Amelia R. Bramer

Katie T. Skelton Aurora

Hannah N. Burgess, Ashlyn S. Hilton, Jaycee L. Lee and Fatlind Osmani Battlefield

Toni M. Cowger Belton

Elizabeth C. Bagby

Ryan A. Coovert Blue Springs

Elizabeth P. Lybarger



Bolivar

Cora B. Butcher-Spellman Boss

Madeline R. Meier Butler

Briar S. Tiller Camdenton

Taylor M. Erickson, Gabrielle M. Hill, Faith L. Scheidemantle and Grace M. Scheidemantle Carl Junction

Kellen B. Adams, Alexandre A. Alekhine, Keaton L. Barnes, Taylor K. Beck, Emily N. Boyd, Max T. Bremmerkamp, Jordan D. Brown, Shelby L. Campbell, Monica L. Clement, Shawn M. Cullen, Spencer A. Dawson, Karissa M. Degani, Cynthia M. Dominguez, Katelyn E. Earll, Carly R. Frack, Casey L. Frack, Faith E. Fraser, Ashleigh N. Fyock, Austin M. Gripka, Lydia B. Kyser, Allyson J. Marlett, Madeline L. Martin, Chaz A. McRae, Kristi K. McKinzie-Payton, Richard D. Reep, Tanner D. Ross, Alyson N. Rouse, Alison F. Sauer, Cameron M. Shember, Greg B. Skiles, Staci A. Sonntag, Candace L. Tracy, Katherine K. Wilson and Alaina L. Wright Carterville

Tori N. Covert, Kaleigh R. Snyder and Alexander R. Williams



Carthage

Randi L. Ahles, Jennifer L. Anderson, Evelina M. Argueta, Abby L. Burken, Madison A. Cornwell, Benjamin A. Dodge, Zachary Dodge, Elizabeth Esch, Danny B. Estrada, Ashley E. Fancher, Alfredo Garibay, Emily E. Harris, Michelle N. Harris, Ginger A. Hess, Tyler R. Holzwarth, Cody J. Housh, Nancy F. Housh, Kahlie E. Jones, Tosha R. Jones, Wynonna A. Lage, Angelica M. Macias, Grace E. Madsen-Ellis, Morgan D. Makeeff, Missael Maturino, Tiffany N. Mayfield, Malorie G. Menefee, Michael T. Morgan, Hilda N. Munoz, Joseph P. Nguyen, Gricelda N. Pastor – Mejia, Brittany R. Patterson, Lyndsey D. Pauley, Andrew C. Robinson, Hayden K. Rogler, Isabel G. Schroter, Emily A. Shores, Shelby L. Simpson, Jacob S. Smith, Oliver Christian Smith, Stacy L. Smith, Benjamin L. Southwick, Kimberly A. Teed, Matthew C. Templeton, Alexandria N. Wages, Kirsten L. Wagner, Zoe G. Walker, Oliver K. Wallace, Dae H. Yang and Jamie K. Yetter Cassville

Jessica M. Ball, Joshua C. Brown, Brittany J. Garland, Lindsey E. Halterman, Nathaniel Z. Heston, Courtney P. Rasmussen, Dean W. Sprinkle and Zachary W. Thompson Clinton

Ashlee D. Muehlberger Columbia

Michael C. Nelson Conway

Katrina M. Kaper Desloge

Kiliegh R. Meredith Diamond

Craig D. Blotter, Caitlin N. Brock, Heather I. Kimbrough, Kenzie M. McAlister and

Danielle M. Plutino Dora

John Z. Turnbull



Duenweg

Jade B. Adams, Cassidy M. Claar, Shelly R. Greninger, Keely N. Maddock, Britney M. Niggemann and Mark R. Springston El Dorado Springs

Melissa E. Gooden, Jenny M. Sibley and Shay L. Thomas Eldon

Justyn M. Merida and Martika L. Stafford Ellisville

Abigail M. Finder



Eminence

Camron D. Matteson and Jainee Cowen Eureka

Lexi R. Pesek Exeter

Kylie Brown Farmington

Emily K. Harris Foristell

Angelica S. Badalamenti Forsyth

McKenzie B. Kellem Fulton

Garner A. Rudroff Gainesville

Jacob O. Russo



Galena

Jessica McAndrews and Stephen M. McAndrews Golden City

Emily L. Edson, Ethan A. Manke, Brianna N. Marks, Sarah A. Ritchie and Zoe A. Rosenthal Goodman

Brian Sparnicht Grain Valley

Freddie S. Hernandez Article continues after sponsor message Granby

Caleb A. Albright, Lacey Anderson, Katelyn J. Camerer, Sarah Goade, Hannah K. Heupel, Lanie N. Long, Madison E. McDonnell, Rebecca A. Morin, Joseph M. Teague, Misty D. Veith and Glen A. White Grandview

Madeline C. Jackson



Greenwood

Leah R. Schmidt Harrisonville

Kristen M. Koch, Brady A. McMorris and Cody J. McMorris Hillsboro

Kimberly C. Reed

Iberia

Lane D. Luttrell



Jasper

Makensey R. Dumm, Grant M. Schultz and Veronica H. Wells



Jefferson City

Austin L. Baker Joplin

Courtney N. Adrian, Sarah A. Aggus, Saad M. Alotaibi, Manda P. Allard, Mohammed B. Aldossary, Mohammed Alnaser, Meshari A. Alnefaie, Abdulrahman S. Alqahtani, Elisabeth M. Anderson, Lucas A. Anderson, Alexa N. Arevalo, Miranda M. Ash, Morgan E. August, Caitlyn A. Baker, Lauden J. Baker, Abbe M. Banks, Gary L. Barker, Matthew B. Barney, Evan L. Bass, Whitney A. Bass, Dakota M. Bastings, Austin L. Benfield, Rachel L. Berryhill, Anneliese I. Beye, Caitlyn A. Baker, Cecelia M. Bentz, Lauren R. Berryhill, Brooks-Elizabeth Billings, Ciara C. Bingham, Amos W. Bindel, Adam A. Black, Joseph J. Blank, Gordon L. Blodgett, Denesa M. Boman, Alyssa M. Brown, Chelsea R. Brown, Lauren E. Brown, Joann M. Browning, Alex Q. Buckland, Andrew S. Buckner, Deana L. Burch, Ben C. Callihan, Amelia K. Carpenter, Tabitha B. Carr, Delaney M. Cash, Kaleb D. Cason, Andrew C. Castillo, Brad L. Cavener, Cydney M. Churchwell, Morgan E. Clark, Marquez D. Cohen, Tyler C. Coleman, Jaired R. Collins, Ashley M. Cox, Melody A. Cunningham, Amber C. Cure, Danielle M. Davis, Richard R. DeCampa, Emily D. DeGraff, Jordan C. DeGraff, Kari R. Dietrich, Allison N. Dodge, Morgan G. Doyle, Miguel Gonzalez Duron, Breana I. Dyer, Ailan R. Eldred, Jonah M. Ellman, Abbey E. Elmore, Aubrie England, Hannah E. Ernst, Jonathan D. Ernst, Elliott G. Evans, Darren G. Fichtner, Madeline K. Fichtner, Donna M. Fischer, Sadie E. Flood, Sarah Flowers, Yasmine Folarin-Hines, Felicia D. Foster, Ashley M. Fox, Hannah L. Frazier, Blair J. Freed, Brookelynn M. Freed, Hannah R. Fuller, Makayla R. Fuller, Savanna J. Gabbard, Emily H. Garner, Taylor R. Garrett, James N. Gibbs, Joshua D. Gilgen, Samantha J. Gilgen, Dorothy T. Gipson, Caitlin E. Good, Rachel M. Gopalakrishnan, Madison K. Goswick, Zack S. Graddy, Brett L. Graham, Khaled M. Graham, Kebra D. Griffith, Tatum J. Gubera-Campbell, Fawn L. Haith, Miranda L. Hale, Tylan T. Harris, Andrew C. Hamon, Cayley Hardison, Joshua D. Harp, Hailey A. Harper, Allyssa N. Hayden, Drake E. Hayes, Austin K. Henady, Trae A. Henderson, Chelsi D. Hess, Megan E. Hickey, Michele Hobson, Andrew M. Hoffman, Emily B. Hoover, Olivia V. Hoskins, Amanda M. Hosp, Lauren E. Hughes, Mary K. Hughes, Lydia Humphreys, Jason M. Hutchcraft; Amy L. Ipsen, Jessica R. Irvin, Brandy A. Jackson, Lauren G. Jackson, Samantha N. Janes, Amanda L. Janisch, Caroline C. Johnson, Jasmine C. Johnson, Olivia G. Johnson, Sharon M. Kailer, Nikitha Lancy, Phylicia L. Lewis, Kara L. Kammermeyer, Terrence J. Kelly, Allison S. Knewtson, Lindsey Klunk, Sean A. Lackey, Nikitha Lancy,Thien T. Le, Elijah C. Little, Inge J. Logtenberg, Kelsey J. Long, Mylene Loridan, Caitlyn R. Loy, Emily G. Loyd, Sarah Lundstrum, Samantha D. Mahurin, Priyanka Malhotra, Haley N. Manes, Michael W. Manley, Steven A. Marks, Joshua B. McClelland, Kady L. McElhaney, Blaine A. McGehee, Nathan A. McLeod, Kyle B. Mcmillen, Spencer E. Mead, Breck A. Mitchell, Jennifer A. Mock, Shemron C. Modeste, Mitchell S. Moore, Ty M. Moore, Ayden B. Moran, James T. Moulton, Justine Murphy, Jacob W. Musser, Smaira D. Newman, Stella G. Ndauwa, Robin E. Nelson, John H. Nguyen, Emily A. Nichols, Ashley P. Nicholson, Ricky A. Nichols, Olivia K. Nolting, Hailey North, Chioma C. Nwogu, Osinachi Nwogu, Christie M. Ogle, Alejandro Olivarez, Elena G. Olson, Abijah B. Overman, Makenzie B. Paden, Tori L. Page, Katie N. Pape, Courtney T. Paxton, Rose C. Peacock, Marsha B. Pemberton, Garrett E. Pekarek, Timothy D. Pendergraft, Elizabeth M. Perez, Veronica M. Pickett, Emily N. Porter, Brooke E. Praytor, Stormi W. Potts, Kristofer L. Provins, Keisha M. Pugh, Shalea L. Purdy, Abigail L. Randolph, Heidi J. Reich, Matthew R. Reynolds, Rhiannon E. Riesenmy, Alexandra M. Ritter, Gerald R. Robbins, Ellen K. Rogers, Phaze B. Roeder, Edgar Romero, Lori L. Romero, Oscar Romero, Andrea C. Rosenbaum, Olivia D. Ross, Rebecca A. Ross, Hailey J. Roughton, Kaley F. Routledge, Jessica L. Sangale, Haroldo Josue Hernandez Santos, Kailey Schellack, Jan E. Schneider, Andrew M. Scott, William C. Scott, Madison L. Shadwick, Pranav Sharma, Joy M. Shephard, Tanner W. Simmons, Carter B. Smith, Deanna K. Smith, Isaac A. Smith, Jordan W. Smith, Oundre-A S. Smith, Samuel J. Spaulding, Kaitlyn M. Spencer, Aiden A. Stahl, Caleb J. Stevens, Taylor A. Stevenson, Dana L. Stiles, Anja Subasic, Athen A. Taylor, Avery N. Tanner, Kristy D. Teal, Nathan Z. Teeter, Abigail E. Terrill, Ashley D. Thomas, Leah L. Throneberry, Emily E. Trejo, Juliana J. Truska, James D. Tupper, Mary Chinyere Uche, Kalli J. Vanloon, Manuela C. Vergara, Shyann A. Vangerpen, Alen J. Viray, Vivian Vu, Alyssa J. Wade, India N. Wammack, Andrew D. Ward, Garrett T. Ward, Ranesa A. Ward, Alyvia M. Warstler, Veronica J. Wasson, Felicia A. Welch, Sierra N. Wells, Abigail K. West, Madison L. West, Dane W. Wheeler, Dillan L. Whistler, Logan M. Whitehead, Alyssa A. White, Annie C. White, Daniel R. White, Madison K. Willey, Tiffany L. Wimp, Shelby N. Witzman, Chelsea M. Woodring, Callie C. Woods, Mianqing Yang, Danielle A. York, Cassandra R. Zeka, Ashlea R. Zumwalt Kansas City

Julie A. Falleri, Chloe D. Hargrove, Erika P. Lutgen, Joseph A. Kinder, Josef R. Klein and Miranda N. Richardson La Russell

Elizabeth S. Means Labadie

Clarissa L. Gurnow Lamar

Megan K. Blanchard, Lexa J. Curtis, Austin J. Eaves, Rochelle L. Gardner, Ciara M. Garfield, Haley M. Landrum, Jordan Lindquist, Tinsley S. Rutledge, Melinda A. Maberry, Melissa M. McKarus, Logan C. Sheat and Mariah Stilabower Lebanon

Maddison S. Barclay and Eryn M. Perryman Lee’s Summit

Adam S. Hajeh Lexington

Mikaylin J. Turner Liberty

Paige E. Burris, Holly N. Haner and Sydney R. Offield Lockwood

Kelsey Bartlett and Christopher L. Raymond Loma Linda

Kaytlin A. Archibald, Paige A. Burr and Adam J. Hughes Marshfield

Alyssa N. Raymond Maryland Heights

Allison M. Anth Meta

Kari S. White Miller

Kandace D. Eck and Halea S. Slack Milo

Joshua P. Cookinham

Emily M. Ford Monett

Jacqueline C. Ballay, Alyssa N. Brewer, Emily A. Brewer, Holly D. Drake, Haley N. Henry, Andrea N. Humphrey, Caleb Miller, Dalton L. Paynter, Briana T. Peterson,

Cristobal Renteria and Rocio Valenciano Mount Vernon

Stephanie A. Crider and Whitney F. Rinker Mountain Grove

Channing C. Boykin and Tatum N. Flint Neosho

Esther I. Aidelomon, Cathleen D. Bailey, David P. Balaun, Ashley R. Bohns, Tinika M. Bunch, Forrest A. Bunter, Melissa A. Collins, Bethany D. Gardner, Keith J. Geller, Ashley T. Gilion, Kendra L. Hamilton, Lydia A. Harris, Makale D. Harris, Mary E. Hertzog, Audra M. Hobbs, Dwight H. Isenhower, Miranda M. Johnson, Tyler B. Johnson, Caleb M. Johnston, Bobby E. Keeling, Catherine A. Kelley, Ryan A. Kelly, Jaclyn V. Kidd, Hailey J. Lane, Mai K. Lee, Chelsie D. Marion, Emily O. Massey, Jennifer R. McAffrey, Joshua L. Mcconnell, Christian A. Neff, Andrew D. Lett, Samantha A. Moyers, Andre L. Parrett, Pollyanna B. Paul, Callie D. Pratt, Savannah L. Stouffer, Kendra S. Thomure, Kelsey R. Trimble, Desire D. Walls, Joseph C. Warren, Justin W. Whitekiller, Daniel R. Willet, Taylor J. Wilson, Adam Worster and Isabella A. Zepeda Nevada

Heather A. Baker, Tre’Anna L. Hinds, Cory E. Kerbs, Lane M. Ketterman, Kierstin M. Lanham, Kermit S. Pritchett, Colby B. Smith and Kirsten P. Smith Nixa

Danielle L. Brooks and Caitlyn M. Costello Noel

Trisha M. Dowd, Katelin M. Forbes, Matthew S. Forbes, Abigail Hernandez and Breanna E. Watkins



O’Fallon

Kayla M. Gajewski Oronogo

Steven A. Bressie, Kari H. Clements, Lynsee T. Degraw, Haley D. Elliott, Katelyn N. Hare, Lucas A. Hertzberg, Sarah K. Jones, Shawna M. Jones, Emma L. Miller, Samuel C. Sloniker and Aaron M. Vanlanduit



Osage Beach

Arianna C. Jones Ozark

Lori A. Sowards Park Hills

Dillion C. Remshardt Peculiar

Christopher E. Alleman and Jonathan W. Boos Perryville

Jacob J. Chotrow Pierce City

Brittany L. Rice, Joseph A. Seufert and Holly Simmons



Pineville

Kelly M. LeGrand, Kylie J. Littlefield and Robert J. Schancer Platte City

Maryana I. Roper Pleasant Hill

Hailey M. Wilson Pleasant Hope

Bailey N. Hinkle Pomona

Makayla J. Gearhart Poplar Bluff

Taylor B. Bolt and Soley D. Webb Purdy

Jayse S. Henderson and Jazmine Rodriguez Raymore

Morgan C. Smith Reeds

Jordan E. Bailey, Sarah N. Bramwell and Nicole L. Renken Republic

Carly J. Bayans Rich Hill

Emilee R. Spencer and Hope M. Yarick Richland

Amy B. Belline Rockville

Alexandra D. Johnson Rocky Comfort

Amanda B. Babbs, Cooper S. Caldwell, Sean D. Goostree and Kaily I. Harvey Rolla

Michelle L. Ragain Saginaw

Rachael A. Polen and Kelly D. Samuel Saint Elizabeth

Allie R. Heckemeyer Saint Louis

Danaisha A. Green, Rodney Marable, Nyla R. Moore, Madi K. Swier and Mariyah N. Wilkins Sainte Genevieve

Kristina M. Niggemann Salem

Taela W. Terrillion Sarcoxie

Thomas Adamson, Timothy M. Arr, America M. Berry, Logan E. Jones, Destinee R. Salyer, Olivia L. Smith and Madison P. Thurman



Sedalia

Chance A. Johnson Seligman

Lauren Mitchell Seneca

Grant L. Austin, Josh R. Barker, Arthur J. Brophy, Shawn N. Castor, Brady A. Hopkins, William Housley, Sabrina A. Johnson, Jacob A. Moore, Natasha S. Rowe, Ashley M. Wynn and Mason L. Wilkes Sheldon

Jared S. Hibbitts Southwest City

Payton L. Frossard Springfield

Kayla E. Bartelsmeyer, Sarah A. Clark, Grady R. Howell, April L. Roper, Brittany L. Venable and Tara C. White



Stark City

Abraham T. Laughlin and Jill R. McDonald Steelville

Sarah J. Usher Stella

Georgia C. Antillon and Mackenzie D. Lowe Stockton

Aubrey L. Wilson Thornfield

Tristan R. Haltom Unionville

Dakoda R. Owings Urich

Bailey J. Rexford Versailles

Tiffany E. Bogard and Kandice H. Korn Walker

Rayleine C. Metcalf Warrenton

Allison E. Banze Washburn

Kaleigh R. Ennis Webb City

Zainab A. Al Baggal, Mouied S. Aldarwish, Sydney N. Allen, Mohammed A. Almutawah, Fadel Alnasser, Manaf A. Alrabie, Mustafa Al Thunayan, Brooke N. Artym, Emily L. Bottom, Bailie E. Broadwater, Brecklyn D. Brouwer, Chandler A. Brower, Kaitlin P. Butler, Logan J. Cloyd, Heather L. Collins, John P. Covert, Joyce L. Curl, Emily S. Dagnan, Taylor R. Edwards, Cali R. Evenson, Caitlyn E. Fitzgerald, Micah T. Fleming, Anna K. Foreman, Sierra D. Frank, Adam N. Gilliam, Samuel L. Goddard, Matthew B. Gruenberg, Amanda G. Hampton, Mikayla N. Hand, Tori L. Hatfield, Amanda L. Horrell, Andrea E. Holderman, Jaren P. Hulette, Kurtlin J. Hulette, Grant M. Hutson, Mariah Irvin, Chelsie D. Jeffries, Sasha B. Johnson, Kevin L. Jones, Jennifer R. Kenyon, Sydney J. Koch, Morgan D. Lamar, Travis M. Lewis, Derek L. Mann, David W. Meinershagen, Shelby McGinnis, Paige D. Milner, Lauren N. Montgomery, Darlyn I. Morris, Gregory M. Morse, Joshua J. Newhouse, Veronica T. Nguyen, Maggie L. Oathout, Bethanie D. Pagel, Ashley N. Pearce, Zachariah E. Pettit, Brittani A. Reagan, Peyton S. Rogers, Erin R. Rominger, Nathan L. Ryan, Taelur L. Tatum, Omar A. Trenche, Michael J. Vaughan, Dillon F. Wales, Bethany M. Walles, Ryan M. Williams and Jalen I. Ybarra



Wentworth

Kyle L. Hayes Wentzville

Abigail K. Corbett and Sarah E. Williams West Plains

Shelby L. Wright NEBRASKA

La Vista

Ashley A. Bonnemier Lincoln

Jesse T. Rall NEVADA

Las Vegas

Nicole L. Page OKLAHOMA

Afton

Nensi P. Patel and Taylor N. Pryor Bartlesville

Chase J. Fowler and Omid Sharifi Broken Arrow

Taylor R. Lansford Chouteau

Claire E. Mason Claremore

Aubrey S. Lindsey, Ashley B. Rogers and Savannah K. West Collinsville

Dru M. Clark Grove

Jordan A. Blythe, Nina L. Johnston, Tracy A. Maddux Nicole M. Reiling

Amanda N. Welch, Madison H. Winfrey and Nichole M. Wooton McAlester

Caleb L. House Miami

Jeffrey L. Cantwell, Courtney A. Cummings, Makenzie R. Eby, Taylor D. Gaines, Michelle L. Galan, Gwendolyn K. Gerard, Zach A. Goforth, Chauntelle D. Harding, Madeline N. Harnar, Terrie Hunter, Amanda D. Keely, Nicole Knoblauch, Sabrina M. Madewell, Kaitlynn L. Myers, Adil Muzaffar, Rebecca Norton, James G. Stark and Madeleine K. Stout Owasso

Myranda S. Stewart Ponca City

Sierra N. Gray Quapaw

Tina M. Lancaster South Coffeyville

Lisbeth N. Haddox Tahlequah

Britanie Wacoche Tulsa

Hannah C. Kelley and Dylan C. Spille Vinita

Bobby Bass and Whitney L. Ogden Watonga

Seth D. Johnson Wyandotte

Samantha L. Ervin, John A. Gerhard and Sydney B. Pierce TENNESSEE

Germantown

Katjana I. Gries TEXAS

Carrollton

BriAnna J. Shavers Frisco

Michael A. Carter UTAH

Sandy

Ashley A. Bluemel More like this: Print Version Submit a News Tip Trending