EDWARDSVILLE – The following students have been named to the Honor Roll at Metro-East Lutheran High School for the first quarter of the 2025-2026 school year:

Grade 9 – Honor Roll with High Distinction (g.p.a. 4.0)

  • Mitchelll Althardt, Swansea

  • McKenzie Cordero, Collinsville

  • Reagan Moss, Edwardsville

  • Anna Mosser, Staunton

  • Dani Spann, Collinsville

  • Shane Stewart, O'Fallon

  • Elise Terracina, Edwardsville

Grade 9 – Honor Roll with Distinction (g.p.a. 3.75-3.99)

  • Mason Althardt, Swansea

  • Matthew Baker, Maryville

  • Alaina Cleveland, Shiloh

  • Lucas Cook, Bethalto

  • Liam Downing, Troy

  • Bryce Goeckner, Worden

  • Zoe Gray, Collinsville

  • Austin Imhoff, Alhambra

  • Cooper Italiano, Maryville

  • Sophia Mathews, O'Fallon

  • Tessla McCallister, Collinsville

  • Kylie Pfeiffer, Bethalto

  • Sophia Schneck, West Alton

  • Joey Schwarz, Edwardsville

  • Callan Shank, Edwardsville

  • Chance Stults, Collinsville

  • Aidan Wheeler, Bethalto

Grade 9 – Honor Roll (g.p.a. 3.5-3.74)

  • Annabelle Bean, Godfrey

  • Isaiah Hanson, Bethalto

  • Aayla Hurn, Collinsville

  • Lindsay Jones, Granite City

  • Adi Kuethe, Moro

  • Lucas Linnenbrink, Maryville

  • Donovan Tedeschi, Collinsville

  • Harper Wade, Staunton

  • Lane Wenge, Millstadt

  • Aleah Wyatt, Mt. Olive

Grade 10 – Honor Roll with High Distinction (g.p.a. 4.0)

  • Abby Ayer, Shiloh

  • Caitlyn Hardage, Caseyville

  • Liam Hazelwonder, Godfrey

  • Marion Hemmer, Fairview Heights

  • Claire Houck, Maryville

  • Collin Hudzik, Edwardsville

  • Emilia Malcomb, Lebanon

  • Cole Payne, Edwardsville

  • Lily Walloch, Collinsville

Grade 10 – Honor Roll with Distinction (g.p.a. 3.75-3.99)

  • Elijah Ball, Worden

  • Linus Curtis, Worden

  • Madison Dunn, Edwardsville

  • Lyla Eggebrecht, Wood River

  • Noah Gray, Collinsville

  • Lily Hartzel, Troy

  • Mike Moore, East Alton

  • Rhett Neathery, Wood River

  • Ally Packer, Edwardsville

  • Matthew Redden, Edwardsville

  • Molly Schulmeister, Staunton

  • Brooke Stuckey, Collinsville

  • Calista Stults, Collinsville

  • Ryan Sullivan, New Douglas

  • Owen Trackwell, Maryville

  • Josie Wright, Edwardsville

Grade 10 – Honor Roll

  • Abby Dulaney, O'Fallon

    Oliver Elmer, Edwardsville

  • Moira Krueger, Glen Carbon

  • Ethan Lindsey, Litchfield

  • Moira Matthews, O'Fallon

  • Laynie Menard, Glen Carbon

  • Henry Reiseck, Hamel

  • Leeah Watson, Washington Park

Grade 11 – Honor Roll with High Distinction (g.p.a. 4.0)

  • Livia Crouch, Staunton

  • Aubrey Goeckner, Worden

  • Dean Hemmer, Fairview Heights

  • Grant Moss, Edwardsville

  • Kaitlyn Pickerell, Maryville

  • Mette Schroeder, Belleville

  • Alexa Stock, Collinsville

Grade 11 – Honor Roll with Distinction (g.p.a. 3.75-3.99)

  • Lucas Abbott, Edwardsville

  • Anna Adams, Troy

  • Colin Althardt, Swansea

  • George Bellone, Edwardsville

  • Isaak Broekemeier, Lebanon

  • Joshua Croom, Collinsville

  • Ahmere Edwards, East St. Louis

  • Madoka Fujinoki, Edwardsville

  • CJ Hayes, Collinsville

  • Annika Jenkins, Glen Carbon

  • Emily Kuethe, Moro

  • David Loethen, Edwardsville

  • Kaitlyn Peterson, Caseyville

  • Reygan Rider, East Alton

  • Ben Schilbe, Edwardsville

  • Lily Spelbring, Belleville

Grade 11 – Honor Roll (g.p.a. 3.5-3.74)

  • Thomas Beys, Worden

  • Tyler Calvert, Collinsville

  • Hayden Knipping, Worden

  • Tucker Lawrence, Collinsville

  • Alex Ruth, Collinsville

  • Lorelei Schuler, Collinsville

Grade 12 – Honor Roll with High Distinction (g.p.a. 4.0)

  • Andrew Adams, Troy

  • Thea Ball, Worden

  • Alyssa Bivens, Troy

  • Peter Curtis, Worden

  • Wyatt Goeckner, Worden

  • Emma Gusewelle, Edwardsville

  • Ava Italiano, Maryville

  • Claire Koch, Edwardsville

  • Rebekah Lindsey, Litchfield

  • Lucas Lorenz, Bethalto

  • Cody Morgan, Belleville

  • Tim Schilbe, Edwardsville

  • Avery Simaytis, Collinsville

  • Lilly Skelton, Bethalto

  • Brice Stewart, O'Fallon

Grade 12 – Honor Roll with Distinction (g.p.a. 3.75-3.99)

  • Kylie Brunton, Troy

  • Leah Cook, Bethalto

  • Jayden Dennis, Bunker Hill

  • Audrey Elmer, Edwardsville

  • Sierrah Kreher, Pontoon Beach

  • Drake Luebbert, Collinsville

  • Andre Menossi, Edwardsville

  • Francesca Migliore, O'Fallon

  • Ian Skelton, Bethalto

  • Gage Trendley, Maryville

Grade 12 – Honor Roll (g.p.a. 3.5-3.74)

  • Angela Baker, Maryville

  • Kaleb Turney, Bunker Hill

  • Emersyn Volling, Edwardsville

