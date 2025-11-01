Metro-East Lutheran High School Releases First Quarter Honor Roll 2025-2026
Top students recognized for academic performance in first quarter of 2025-26 at Metro East Lutheran High.
EDWARDSVILLE – The following students have been named to the Honor Roll at Metro-East Lutheran High School for the first quarter of the 2025-2026 school year:
Grade 9 – Honor Roll with High Distinction (g.p.a. 4.0)
Mitchelll Althardt, Swansea
McKenzie Cordero, Collinsville
Reagan Moss, Edwardsville
Anna Mosser, Staunton
Dani Spann, Collinsville
Shane Stewart, O'Fallon
Elise Terracina, Edwardsville
Grade 9 – Honor Roll with Distinction (g.p.a. 3.75-3.99)
Mason Althardt, Swansea
Matthew Baker, Maryville
Alaina Cleveland, Shiloh
Lucas Cook, Bethalto
Liam Downing, Troy
Bryce Goeckner, Worden
Zoe Gray, Collinsville
Austin Imhoff, Alhambra
Cooper Italiano, Maryville
Sophia Mathews, O'Fallon
Tessla McCallister, Collinsville
Kylie Pfeiffer, Bethalto
Sophia Schneck, West Alton
Joey Schwarz, Edwardsville
Callan Shank, Edwardsville
Chance Stults, Collinsville
Aidan Wheeler, Bethalto
Grade 9 – Honor Roll (g.p.a. 3.5-3.74)
Annabelle Bean, Godfrey
Isaiah Hanson, Bethalto
Aayla Hurn, Collinsville
Lindsay Jones, Granite City
Adi Kuethe, Moro
Lucas Linnenbrink, Maryville
Donovan Tedeschi, Collinsville
Harper Wade, Staunton
Lane Wenge, Millstadt
Aleah Wyatt, Mt. Olive
Grade 10 – Honor Roll with High Distinction (g.p.a. 4.0)
Abby Ayer, Shiloh
Caitlyn Hardage, Caseyville
Liam Hazelwonder, Godfrey
Marion Hemmer, Fairview Heights
Claire Houck, Maryville
Collin Hudzik, Edwardsville
Emilia Malcomb, Lebanon
Cole Payne, Edwardsville
Lily Walloch, Collinsville
Grade 10 – Honor Roll with Distinction (g.p.a. 3.75-3.99)
Elijah Ball, Worden
Linus Curtis, Worden
Madison Dunn, Edwardsville
Lyla Eggebrecht, Wood River
Noah Gray, Collinsville
Lily Hartzel, Troy
Mike Moore, East Alton
Rhett Neathery, Wood River
Ally Packer, Edwardsville
Matthew Redden, Edwardsville
Molly Schulmeister, Staunton
Brooke Stuckey, Collinsville
Calista Stults, Collinsville
Ryan Sullivan, New Douglas
Owen Trackwell, Maryville
Josie Wright, Edwardsville
Grade 10 – Honor Roll
Abby Dulaney, O'Fallon
Oliver Elmer, Edwardsville
Moira Krueger, Glen Carbon
Ethan Lindsey, Litchfield
Moira Matthews, O'Fallon
Laynie Menard, Glen Carbon
Henry Reiseck, Hamel
Leeah Watson, Washington Park
Grade 11 – Honor Roll with High Distinction (g.p.a. 4.0)
Livia Crouch, Staunton
Aubrey Goeckner, Worden
Dean Hemmer, Fairview Heights
Grant Moss, Edwardsville
Kaitlyn Pickerell, Maryville
Mette Schroeder, Belleville
Alexa Stock, Collinsville
Grade 11 – Honor Roll with Distinction (g.p.a. 3.75-3.99)
Lucas Abbott, Edwardsville
Anna Adams, Troy
Colin Althardt, Swansea
George Bellone, Edwardsville
Isaak Broekemeier, Lebanon
Joshua Croom, Collinsville
Ahmere Edwards, East St. Louis
Madoka Fujinoki, Edwardsville
CJ Hayes, Collinsville
Annika Jenkins, Glen Carbon
Emily Kuethe, Moro
David Loethen, Edwardsville
Kaitlyn Peterson, Caseyville
Reygan Rider, East Alton
Ben Schilbe, Edwardsville
Lily Spelbring, Belleville
Grade 11 – Honor Roll (g.p.a. 3.5-3.74)
Thomas Beys, Worden
Tyler Calvert, Collinsville
Hayden Knipping, Worden
Tucker Lawrence, Collinsville
Alex Ruth, Collinsville
Lorelei Schuler, Collinsville
Grade 12 – Honor Roll with High Distinction (g.p.a. 4.0)
Andrew Adams, Troy
Thea Ball, Worden
Alyssa Bivens, Troy
Peter Curtis, Worden
Wyatt Goeckner, Worden
Emma Gusewelle, Edwardsville
Ava Italiano, Maryville
Claire Koch, Edwardsville
Rebekah Lindsey, Litchfield
Lucas Lorenz, Bethalto
Cody Morgan, Belleville
Tim Schilbe, Edwardsville
Avery Simaytis, Collinsville
Lilly Skelton, Bethalto
Brice Stewart, O'Fallon
Grade 12 – Honor Roll with Distinction (g.p.a. 3.75-3.99)
Kylie Brunton, Troy
Leah Cook, Bethalto
Jayden Dennis, Bunker Hill
Audrey Elmer, Edwardsville
Sierrah Kreher, Pontoon Beach
Drake Luebbert, Collinsville
Andre Menossi, Edwardsville
Francesca Migliore, O'Fallon
Ian Skelton, Bethalto
Gage Trendley, Maryville
Grade 12 – Honor Roll (g.p.a. 3.5-3.74)
Angela Baker, Maryville
Kaleb Turney, Bunker Hill
Emersyn Volling, Edwardsville
