Maryville School Honors IRP 100 Book Readers Listen to the story Your device does not support the audio. GRANITE CITY – Maryville 1-2 Education Center Principal Mark Lull announced Wednesday that 174 students completed the Individual Reading Plan (IRP) 100 book reader program for the 2021-22 school year. All students will receive a medal for their accomplishment. The following Maryville 1st and 2nd graders read 100 books for the 2021-22 school year: Mrs. Blomme (9) Zayn Barton Rellic Boss Chayce Brookfield Jordan King Dinari Lewis Adalynn Kleier-Jones Christian Lopez Jose Montes Harper Worley Ms. Cox (21) Jeremy Barnett Anabella Briagas Cruz Bridgeman Nova Canterberry Daxton Derousse Ava Dodds Lucas Fisher Henry Hockaday Savanna Hull Richard Manion Ayden Mikuleza Annaleigh Parker Parth Patel Sofia Roman Cameron Stearns Katelynn Taylor Joshua Tichko Ryan Walk Imogen Warren Bentlee Wiesehan Samantha Yarbrough Ms. Meador (9) Zachary Cox Kenzie Craine Mila Hawthorne Lillian Kingsbury Karsynn Munro Jurnei Niemeyer Alexa Samano Antwon Scott Jaedyn Williams Mrs. Medlin (12) Noah Arenas Evelyn Davis Elliott Hileman Rebecca Hileman Emma Hodges Amelia Marty Timber Niemeyer Matthew Orvis Carson Parker Healani Paschedag Alyviana Terrell-Robinson Paxton Young-Delatte Mrs. Mineman (3) Colton Campbell Cooper Campbell Arianna Vital Mr. Postelle (1) Chloe Bodi Mrs. Sitton (9) Roman Faulkner Owen Glasco Mariana Monterrosas Steven Panchot Allera Smiley MaKynzye Walsh Caleb White Anthony Williams Kaitlyn Worthen Mrs. Whitaker (10) Jazlyn Ayala Ashley Cobix Amelia Hall Yisrael Johnson Prince Khammanyvong Elijah Macko Melissa Munoz Valerie Padgett Cameron Shields Gabriel Tatum Mrs. Valencia (13) Katie Billick Madison Cann Jacob Costillo Rori Dine MadiLynn Foreshee Blaze Gibbear Paxton Grady Logan Green Elijah Mitchell Aria Ochoa Alayna Parrott Article continues after sponsor message Cormac Schillinger River Valle Mrs. Bremer (13) Matthew Becker Luciana Brandon Isabela Campos-Martinez Domnick Chon-Genovese Benjamin Creek Drew Elliott Kevion Hunter Catheryn Pagano Josephine Redden Messiah Stockstill Reece Valencia Larente Warren Cairi Williams Ms. Cooper (2) Bria Daniels Madyson Piechoinski Mr. Miller (5) Elizabeth Bishop Eva Cass Liam Harman Jenna Hill Eli Sahrhage Mrs. Moss (20) Bently Bedwell Kaelyn Binion Analeigh Cortez Maggie Curran Lailah Ferguson Lavar Gilbert Travis Griffin Kennidi Kraemer Brady Lakatos Kaiden O’Dell Brayden Peterson Bella Ramirez-Martin Samuel Rose David Saucedo Amari Smith Yeilyson Soto Zoe Vallecillo Zaela Wallace Lyric Watkins Tucker Werner Mrs. Pirtle (14) Nora Branding Layla Craft Parker Dodds Aiden Dubose Stephen Edwards Henley Hawthorne Jacob Johnson Elijah McCammack Anderson Perigo Jaxson Randazzo Chanel Rickman Maya Schillinger John Vasiloff Tiegan Beaty-Zinda Mrs. Popmarkoff (9) Aria Davis DeAnn Gooch Walter Greathouse King Khammanyvong Lillyane Martin Albert Pletz

Connor Shafer Braxton Tucker Tiffany Zou Mrs. Rosenburg (23) Lyberde Brooks Anthony Coleman Ciara Compton Cade Copper Alana Crabtree Maverick Hull Tiana Montoya Lorenzo Macee Mayes Kash McClain Julius Mendoza Major Miller Owen Mutschler Alan Mercado Navarro Easton Nordike Ashleonna Piper Kyleigh Pugh Galilea Ramirez Grecia Arce Romero Nicolas Roque Henry Stice Zackary Thompson Liam Ward Darian Woodson Mrs. Wilson (1) Ryla Kellems For more information about Granite City School District #9, visit www.gcsd9.net. More like this: Print Version Submit a News Tip Trending