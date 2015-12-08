Lincoln Middle School announces honor roll students
December 8, 2015 11:20 AM
|Student Name Last-First-Middle
|Grade
|Agwuedu, Christopher Chidubem
|06
|Allen, Mackenzie Ann
|06
|Archer, Kyla Marie
|06
|Arico, Jonah Breckin
|06
|Armijo Oviedo, Sofia
|06
|Ashe, Chloe Rayne
|06
|Axtell, Kyle Joseph
|06
|Babington, Mason Mc Taggart
|06
|Ballossini, Chesca Margarita
|06
|Bandy, Christian Joseph
|06
|Beegle, Bryce Michael
|06
|Benson, Daniel Shane
|06
|Bolton, Jay Michael
|06
|Boyer, Alex Joshua
|06
|Brickman, Rhett Joseph
|06
|Buss, Alan Bernard
|06
|Byron, Caroline Frances
|06
|Carr, Annabel Rae
|06
|Chandler, Truman Michael
|06
|Chrenka, Tyler Martin
|06
|Christians, Bethany Jean
|06
|Clevenger, Trenton Jay
|06
|Colbert, Hannah Lynn
|06
|Cooper, Brianna Lee
|06
|Dmochowski, Madison Brooke
|06
|El-Khatib, Alyck Amiel
|06
|Fanning, Ava Ruth
|06
|Frazier, Madeline Nicole
|06
|Glisson, Robert Charles
|06
|Griffin, Alexandra Marie
|06
|Grimes, Ella Cecile
|06
|Gusewelle, Brady Wayne
|06
|Hamilton, Ian Riley
|06
|Hardy, Cade Michael
|06
|Harmon, Zachary Oscar
|06
|Haroun, Kareem Mamoon
|06
|Hayes, Charlotte Marie
|06
|Hebenstreit, Luis Donald
|06
|Heflin, Rachel Marie
|06
|Holt, Henry Robert
|06
|Huene, Danielle Lauren
|06
|Hunter, Rayna Gray
|06
|Hyten, Benjamin Jeffrey
|06
|Jackson, Olivia Grace
|06
|Johnson, Cierra Nicole
|06
|Jokisch, Jaylen Jordan
|06
|Kalb, Grace Elaine
|06
|Karlas, Luke Aaron
|06
|Kassis, Rachel Renee
|06
|Keth, Luke Henry
|06
|Klingsick, Andrew Wilke
|06
|Knoyle, Carter Andrew
|06
|Laboy-Flores, Elizabeth Marie
|06
|Lankford, Lindsey Paige
|06
|Latham, Donovan Robert
|06
|Law, Abigail Ann
|06
|Lewis, Riley Kathryn
|06
|Loveridge, Angela Grace
|06
|Malik, Akira Oikawa
|06
|Manning, Isabelle Grace
|06
|Matthews, Jillian Rose
|06
|McGinness, Grace Emily
|06
|Meyer, Isabela Michelle
|06
|Moats, Emma Aliene
|06
|Mollett, Alissa Renae
|06
|Motley, Samuel John
|06
|Nicol, Nathaniel Christian
|06
|Niehaus, William Bradley
|06
|O'Day, Josephine Cleveland
|06
|Oertle, Logan Ryan
|06
|Olmstead, August Autun
|06
|Ostrowski, Zachary James
|06
|Owens, Ryleigh Hope
|06
|Pacatte, Shaun Robert
|06
|Parker, Chase Nolan
|06
|Phipps, Christina Michelle
|06
|Porter, Ashlyn Elle
|06
|Powell, Adam Christopher
|06
|Rana, Nadim Zaman
|06
|Rea, Madison Taylor
|06
|Rea, Ryan Matthew
|06
|Robinson, Joshua Chritopher Jude
|06
|Rusick, Mera Anne
|06
|Sabri, Nureddine Mohammad
|06
|Samson, Colin Joseph
|06
|Saucier, NovaLee Addison
|06
|Saye, Gabriella Marie
|06
|Schaefer, Josephine C
|06
|Schaefer, Lucas David
|06
|Scharff, Cooper Jeffrey
|06
|Schmidt, Ann Noel
|06
|Schmidt, Zack Thomas
|06
|Self, Christopher Aaron
|06
|Slater, Sarah Eileen
|06
|Slemmer, Luke August
|06
|Sowell, Zachary Thomas
|06
|Spencer, Connor James
|06
|Stearns, Spencer Nicholas
|06
|Stevens, Aidan Joseph
|06
|Story, Jasmyn Patrice
|06
|Stroehmer, Hunter Allen
|06
|Summers, Jackson Scott
|06
|Summers, Jacob Alexander Elvis
|06
|Taylor, Chloe Louise
|06
|Thiems, Tianna Joy
|06
|Tillerson, Amaya Kaylene
|06
|Tossey, Timothy Aaron
|06
|Underwood, Aidan Robert
|06
|Van Ryswyk, Tatum Ann
|06
|Vetter, Nicolas Pryce
|06
|Vieth, Madison Taylor
|06
|Voss, William Henry
|06
|Wagenblast, Evan Lee
|06
|Walker, Jenna Marie
|06
|Walkup, Evelyn Anne
|06
|Wells, Evan Jeffrey
|06
|Welsh, Jillian Scherrills
|06
|Wilkerson, Taylor Abigail
|06
|Wilkinson, Ryan David
|06
|Williams, Zoie Orion
|06
|Windau, Jeffrey George
|06
|Wise, Michael Kristofer
|06
|Wittkamp, Lily Rose
|06
|Woods, Dylan Jacob
|06
|Zupanci, Abigail Elizabeth
|06
|Agwuedu, Alexandra Chisom
|07
|Bland, Eli Marcus
|07
|Bowers, Brienna Marie
|07
|Bowles, Broc Aleczander
|07
|Brown, Elena Celeste
|07
|Bryant, Bryson Ellijah
|07
|Budwell, Jackson Aaron
|07
|Burroughs, Gracelyn Amy
|07
|Burroughs, Jonathan Thomas
|07
|Burton, Matthew Jonathan
|07
|Cecil, Emily Katherine
|07
|Chavez, Quinlan Gray
|07
|Cheatham, Patrick Seamus
|07
|Chiapelli, Kaden Philip Josef
|07
|Connoyer, Jayna Michele
|07
|Curry, Madilyn Marie
|07
|Dacus IV, Robert Doyle
|07
|Dawson, Elizabeth Jane
|07
|Dawson, John Lawrence
|07
|Day, Mara Stokes Swearingen
|07
|Diaz, Alicia
|07
|Dickinson, Cole Michael
|07
|Duelm, Jacob Timothy
|07
|East, Isabelle Elisabeth
|07
|Eska, John Burke
|07
|Fehrmann, Jack Robert
|07
|Foster, Lydia Jane
|07
|Fuller, Chloe Boyd
|07
|Gander, Lauren Nicole
|07
|Garrison, Ryan Christopher
|07
|Gaughan, Elizabeth Patricia
|07
|Gerstner, Haylee Michelle
|07
|Gibbs, Zackery Scott
|07
|Gielingh, Lieke
|07
|Goebel, Rachel Mackenzie
|07
|Gorniak, Alexis Emily
|07
|Gregory, Orion Alexander
|07
|Gremaud, Phoebe Marie
|07
|Grimes, Madeleine Royce
|07
|Hampton, Ryan Patrick
|07
|Harmon, Sarah Ashlynne
|07
|Harris, Alexa Rae
|07
|Hemken, Sydney Grace
|07
|Hendricks, Alexis Lynn
|07
|Hillmer, Dylan Andrew
|07
|Hope, Tayler R.
|07
|Jacober, Lauren Elizabeth
|07
|Jacober, McKenzie Marie
|07
|Jones, Madelyn Grace
|07
|Karibian, Christopher Stanley
|07
|Keune, Anna Michelle
|07
|Kohlberg, Kayla Marie
|07
|Krumm, Emma Kathryn
|07
|Kuchta, Stella Rose
|07
|Kwasa, Michael Ouko Sarn
|07
|Law, Drew Curtis
|07
|Leopold, Aidan Asher
|07
|Leston, Joanna Claire
|07
|Lincoln, Hailey Renee
|07
|Loyet, Kaitlyn Grace
|07
|Lunn, Adam Matthew
|07
|Marshall, Morgan Ann
|07
|Marteeny, Camryn Renee
|07
|Mayfield, Amanda
|07
|McGee, Madisyn Nicole
|07
|Meyer, Susana Paola
|07
|Mills, Andrew Robert
|07
|Mink, Andrew Russell
|07
|Miracle, Brynn Albee
|07
|Muratov, Anastacia
|07
|Musec, Josie Nicole
|07
|Nappier, Audrey Lynn
|07
|Naylor, Allison Michelle
|07
|Nicol, Abigail Louise
|07
|Nolan, Skylar Christine
|07
|Noll, Zackary Thomas
|07
|Onwiler, Dylan James
|07
|Paul, Claire Elizabeth
|07
|Perry, Nathaniel David
|07
|Petrocelli, Joseph James
|07
|Pinion, Kaitlyn Hope
|07
|Pizziferro, Alec Jon
|07
|Pizziferro, Jack Dennis
|07
|Reaka, Cassidy Jeannine
|07
|Rippy, Kobe James
|07
|Rizvi, Amal Aziza
|07
|Ruklic, Madison Marie
|07
|Sanders, Samantha Ray
|07
|Scheffel, Reagan Lynn
|07
|Schwalb, Brooke Jaylene
|07
|Shaw, Cody James
|07
|Shustrin, Lane Everhart
|07
|Skiff, Grace Ann
|07
|Slagle, Mabry Ann
|07
|Smith, Reagan Paige
|07
|Spears, Lilith Evelyn
|07
|Starck, John Braden
|07
|Steinkuehler, Mitchell Henry
|07
|Steinmann, Marian Grace
|07
|Stuiber, Sarah Ann Issa
|07
|Swanner, Logan Rose
|07
|Taylor, Mason Kenneth
|07
|Thayn, Chloe Elizabeth
|07
|Tulacro, Morgan Reese
|07
|Turner, Linnea Victoria
|07
|Valentine, Caleb Jordan
|07
|Warmouth, Rylee Jane
|07
|Weber, Quinn Jacob
|07
|Weisner, Mackenzie Nicole
|07
|Weller, Brennan Matthew
|07
|West, Chase Liam
|07
|White, Peyton Jordan
|07
|Williams, Holly Marie
|07
|Wise, Jack Robert
|07
|Wyatt, Kenna Nichole
|07
|Yarbrough, Brianna Denise
|07
|Zeller, Ava Louise
|07
|Ali, Zahra
|08
|Allen, Jocelyn Jean
|08
|Anderson, Emily LeeAnn
|08
|Anderson, Jacquelin Marie
|08
|Bader, Lillian Mae
|08
|Bawa, Sukhdeep Singh
|08
|Beeler, Kaden James
|08
|Benson, Jacqueline Marie
|08
|Bima, Vincenzo Dominic
|08
|Bollinger, Braden Christopher
|08
|Bowman, Katelyn Hope
|08
|Brasel, Zachary Thomas
|08
|Braundmeier, Beauregard Bradley
|08
|Buss, Anna Marie
|08
|Clark, Matthew Joseph
|08
|Coffey, Grant David
|08
|Colyer, Alexander William
|08
|Cooper, Ella
|08
|Crabtree, Jakob Dean
|08
|Cummings, Jeffrey James
|08
|Dalla Riva, Mia Elizabeth
|08
|Davis, Abigail Grace
|08
|Davis, Jacob Thomas
|08
|Davis, Madalynn Marie
|08
|Day, William W S
|08
|Depper, Tyler Christopher
|08
|Dickmann, Colten Russell
|08
|Dimick, Gaylen Louise
|08
|Driscoll, Evan Jerome
|08
|Earnest, Coleman Russell
|08
|El-Khatib, Ayden Issam
|08
|Epenesa, Eric James Eliu
|08
|Eska, Lila Anne
|08
|French, Julia Rene
|08
|Fricke, Elise Katherine Lang
|08
|Frisbie-Firsching, Gwynn Elizabeth
|08
|Gardner, Raegene Lois
|08
|Garrett, Destiny Michelle
|08
|Gerber, Collin David
|08
|Gilliam, Peyton Reed
|08
|Glenn, Jacqueline Annette
|08
|Glenn, Jessica Michelle
|08
|Goldsmith, Noah-Christopher Fanene
|08
|Green, Chase Maxwell
|08
|Griffin, Elise Jewel
|08
|Griffin, Leah Grace
|08
|Gruben, Henry James
|08
|Gulledge, Emilee Rushelle
|08
|Hawk, Gavin Mark
|08
|Hawkins, Jayveon Yhakel
|08
|Hemken, Nicholas Daniel
|08
|Hendrickson, Paige Catherine
|08
|Herndon, Jonah Reid
|08
|Hoedebeck, Drea Renae
|08
|Huebner, Gavin Joseph
|08
|Hughart, Caitlin Nicole
|08
|Hyten, William Kenneth
|08
|Jackson, Alyssa Joelle
|08
|Johnson, Lindsay Erika
|08
|Jones, Amara Mikel
|08
|Kaburick, Reed Wyatt
|08
|Karlas, Grant Steven
|08
|Keth, Eliza Jane
|08
|Kimble, Mackenzie Briana
|08
|Kitchen, Jacob Edward
|08
|Klein, Joshua Ryan
|08
|Kondepati, Gayathri
|08
|Korak, Abigail Marie
|08
|Kowaleski, Kaley Rose
|08
|Kramer, Emily Katherine
|08
|Kramer, Hannah Mary
|08
|Kraut, Ashlyn Laura
|08
|Kruse, Tess Alexandria
|08
|Ladd, Lauren Elizabeth
|08
|Lammert, Alayna Grace
|08
|Lappe, Owen Paul
|08
|Lebro, Elizabeth Kathryn
|08
|Loftus, Abigail Louise
|08
|Logan, Nicholas Reilly
|08
|Loveridge, Natalie Margaret
|08
|Lowry, Bruce Edgar
|08
|Lunn, Benjamin Daniel
|08
|Luster, Chloe Elizabeth
|08
|Martinez, Noah Petronio
|08
|McGowan, Nathaniel Joseph
|08
|McGuiggan, Gabriel Michael
|08
|McGuire, Jacob Dale
|08
|McOlgan, Taylor Ann
|08
|McVey, Devin Elizabeth
|08
|Michaels, Noah Ryan
|08
|Mohsen, Sophia A
|08
|Morningstar, Lydia Kay
|08
|Mulvihill, John David
|08
|Nafziger, Jack Logan
|08
|Ngo, Kha Ly Nguyen
|08
|Niehaus, Natalie Elizabeth
|08
|Norton, Matteson Marie
|08
|Noud, Kailey Nicole
|08
|O'Boyle, Benjamin Gabriel Miles
|08
|Odom, Luke Andrew
|08
|Oertle, McLain Thomas
|08
|Oglesby, Luke Vincent
|08
|Padon, Harrison Maxwell
|08
|Patel, Daivi G.
|08
|Pauk, Daniel Joseph
|08
|Phillips, Karina Lynn
|08
|Picarella, Joseph Harrison
|08
|Picchioldi, Nicole Marie
|08
|Pizzini, Ashley Rose
|08
|Potter, Anna Lillian
|08
|Rea, Madison Michelle
|08
|Reames, Gavin Michael
|08
|Rives, Collin Shane
|08
|Rizvi, Usma Tariq
|08
|Robinson, Sidney Alexandria
|08
|Rondi, Isabella Marie
|08
|Roseman, Everett Robert
|08
|Scheibal, Jace Terrence
|08
|Schelling, Ryan Christopher
|08
|Schoeneweis, Micaela Dawn
|08
|Schueler, William Logan
|08
|Schuster, William J.
|08
|Scott, Taylor Nevaeh
|08
|Sherrill, Abigail Grace
|08
|Sims, Eian Chrishaun
|08
|Smith, Jordan Charles
|08
|Snyder, David Eugene
|08
|Sohal, Karmanpreet Singh
|08
|Stack, Dara Caroline
|08
|Stanifer, Drew Allison
|08
|Stearns, Sam Jerald
|08
|Stellhorn, Hunter Patrick
|08
|Stephenson, Ashley Elisabeth
|08
|Stevens, Sydni Clara
|08
|Stroehmer, Riley Marie
|08
|Stump, Meredith Jaden
|08
|Thompson, Elizabeth Julia
|08
|Thompson, Hannah Katherine
|08
|Throneberry, Blake Christopher
|08
|Tiller, Jocelyn Gabrielle
|08
|Tillerson, Michaela Mae
|08
|Treadway, Daijha Armoni
|08
|Tyrrell, Ellery Laine
|08
|Van Arsdale, Kamryn Nicole
|08
|Vassilakis, Cole Jacob
|08
|Viox, Elizabeth Renee
|08
|Vuagniaux, Emma Irene
|08
|Walker, Megan Christine
|08
|Walters, Vanessa Nicole
|08
|Watkins, Annabelle Paige
|08
|Webb, Jaidyn Maree
|08
|Webber, Sydney Elizabeth
|08
|Weber, Sydney Leann
|08
|Welsh, Trevor James
|08
|Wesley, Brooke Elizabeth
|08
|Wickman, Amanda Helen
|08
|Williams, Aidan Myles
|08
|Zabotka, Andi Alyn
|08
|Zupanci, William Thomas
|08
Article continues after sponsor message
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