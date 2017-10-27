Lincoln Middle School announces first quarter Honor Roll list
EDWARDSVILLE - Lincoln Middle School has announced the Honor Roll for the first quarter. Congratulations to the students who achieved this fantastic academic accomplishment.
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
8TH GRADE
Adamitis, Jack Thomas
Agwuedu, Christopher Chidubem
Allen, Mackenzie Ann
Archer, Kyla Marie
Arico, Jonah Breckin
Armijo, Sofia
Babington, Mason Mc Taggart
Ballossini, Chesca Margarita
Bandy, Christian Joseph
Bateman, Carson James Franklin
Beegle, Bryce Michael
Benjankar, Ruben Man
Benson, Daniel Shane
Benson, Kaleoloni Masina
Berry, Lillian Michelle
Bolton, Jay Michael
Brickman, Rhett Joseph
Brooks, Jordan Romerro
Burns, Gannon Joseph
Buss, Alan Bernard
Byron, Caroline Frances
Carr, Annabel Rae
Chandler, Truman Michael
Chrenka, Tyler Martin
Christians, Bethany Jean
Clevenger, Trenton Jay
Colbert, Hannah Lynn
Cook, Tarielle Rennee
Cooper, Brianna Lee
Deuanephenh, David Quinn
Dmochowski, Madison Brooke
El-Khatib, Alyck Amiel
Fanning, Ava Ruth
Ferdinand, Oliver
Frazier, Madeline Nicole
Friedel, Andrew J
Fuller, Spencer Allan
Gilmer, Isabella
Goewey, Maeci Rose
Gonzalez, Ximena
Griffin, Alexandra Marie
Grimes, Ella Cecile
Gusewelle, Brady Wayne
Hamad, Jenna Abdulatif
Hardy, Cade Michael
Harmon, Zachary Oscar
Hayes, Charlotte Marie
Hebenstreit, Luis Donald
Heflin, Rachel Marie
Henke, Aiden Joseph Bada
Hollis, Kaleb Josiah
Huene, Danielle Lauren
Hunter, Rayna Gray
Huskey, Sydney Jeanette
Hyten, Benjamin Jeffrey
Ivashyna, Olga
Jackson, Olivia Grace
Johnson, Cierra Nicole
Johnson, Reagan Nicole
Jokisch, Jaylen Jordan
Jones, Chase Michael
Kalb, Grace Elaine
Karlas, Luke Aaron
Klingsick, Andrew Wilke
Kraut, Madalyn Rose
Laboy-Flores, Elizabeth Marie
LaMar, Damon Frederick
Landry, Morgan Ryanne
Lane, Sydney Elizabeth
Lankford, Lindsey Paige
Law, Abigail Ann
Lebro, Emily Ann
Lembeck, Shelby Kathleen
Lewis, Riley Kathryn
Lobbig, Lisa Le Ann
Logan, Kathryn Elizabeth Reilly
Loveridge, Angela Grace
Malik, Akira Oikawa
Massa, Kennedy Lee
McGinness, Grace Emily
McNally, Andrew Thomas
McNamee, Maci Leann
Meyer, Isabela Michelle
Mollett, Alissa Renae
Multidor, Phillip Michel
Niehaus, William Bradley
O'Brien, Brinley Dee
O'Day, Josephine Cleveland
Oertle, Logan Ryan
Olmstead, August Autun
Olsen, Mitchell Colin
Owens, Ryleigh Hope
Pacatte, Shaun Robert
Parker, Chase Nolan
Peeler, Ella Claire
Phipps, Christina Michelle
Piazza, Rachel Renee
Porter, Ashlyn Elle
Potter, Katherine Elizabeth
Powell, Adam Christopher
Rana, Nadim Zaman
Rea, Madison Taylor
Rea, Ryan Matthew
Reising, Sage Elise
Robinson, Joshua Chritopher Jude
Rusick, Mera Anne
Sabri, Nureddine Mohammad
Samson, Colin Joseph
Saucier, NovaLee Addison
Saye, Gabriella Marie
Scarborough, Oscar Julio
Schacht, Mason Alexander
Schaefer, Josephine C
Schaefer, Lucas David
Schmidt, Ann Noel
Schmidt, Zack Thomas
Shoot, Averie Foster
Slater, Sarah Eileen
Slemmer, Luke August
Soto, Levi Keahi
Spencer, Connor James
Stacey, Keira Denise Marie
Stearns, Spencer Nicholas
Story, Jasmyn Patrice
Summers, Jackson Scott
Summers, Jacob Alexander Elvis
Tae, Hannah H.
Taylor, Chloe Louise
Thiems, Tianna Joy
Tillerson, Amaya Kaylene
Toma, Allison Maley
Tossey, Timothy Aaron
Underwood, Aidan Robert
Vieth, Madison Taylor
Vorachek, Bailey Ann-Marie
Voss, William Henry
Wagenblast, Evan Lee
Walker, Jenna Marie
Wells, Evan Jeffrey
Welsh, Jillian Scherrills
Wilgus, Nathan Robert
Wilkerson, Taylor Abigail
Wilkinson, Ryan David
Windau, Jeffrey George
Wise, Michael Kristofer
Wittkamp, Lily Rose
Zupanci, Abigail Elizabeth
7TH GRADE
Abbas, Mohammad Kumail
Amer, Mariam Islam
Anderson, Nicholas James
Archambault, August Callisto
Archambault, Maud Catherine
Archer, Caden Kenneth
Arth, Isabella Marie
Ayres, Jayce Amber
Baca, Olivia Murayama
Barham, Kylie Ann
Barker, Kain Titus
Barrett, Jeremiah Terrence
Bikfasy, Lauren Breanne
Boyd, Hailey Nicole
Boyd, Zoie Jonae
Boyen, Mackenzie Mae
Broeker, Chelsea Lee
Brown, Abigail Jean
Budwell, Livia Jewell
Burroughs, Abigail Nye
Chaidez, Hector Daniel
Chaidez, Victor Miguel
Claypool, Cooper Leslie
Coffey, Ryan William
Cole, Benjamin Andrew
Conrey, Max Warren
Cook, Ella Marie
Cooper, Margaret Anne
Daly, Joshua Charles
Darr, Ellery Bethanne
Deck, Madison Sara
DeConcini, Luke Philip
DeWald, Madison Leigh
Engeman, Travis John
Fairburn, Miranda Claire
Fitzgerald, Jane Elizabeth
Forinash, Kindell Mae
Fosse, Maranda Ling
Frick, Taylor William Harris
Friedel, Katelyn M
Garber, Ian Joseph
Gonzalez, Ivanna
Gruben, Owen Weber
Haar, Samantha Mary
Haire, Thomas Savoy
Harriss, Ryan Andrew
Hileman, Ava Sione
Holder, Jake Andrew
Holder, Jena Nicole
Holland, William Christopher
Hollis, Nathan James
Hoven, Lucas Ryan
Hustedt, Kayla Marie
Hutt, Kristian Michael
Jackson, Ava E
Jacoby, Tanner Wayne
Jenkins, Dallas Nicole
Jennings, Kayden Michael
Jones, Janee Marie
Jubelt JR, Bryan Richard
Karibian, Michael James
Kaur, Jasleen Preet
Keen, Sylvia Elena
Knoyle, Riley Marie
Krebs-Carr, Annisyn Jai
Kuchta, Scarlett Claire
Laraby, Alexis Dakotah
Lintker, Tyler Andrew
Loethen, Katherine Michelle
Marks, Luke Quinn
Marshall, Kaila Grace
Massey, Miles Joseph
McCoy, Madilyn Pamela
McNally, James Arthur
McOlgan, Alissa Rene
Mercer, Alexis Lynn
Mercer, Jocelynn Nicole
Miller, Connor Harrison
Miller, Katherine Avery
Mollett, Taylor Marie
Moore, Kyle Robert
Morningstar, Kaitlyn Ann
Noll, Jadyn Summer
Noll, Reese Katelyn
Nothstine, Jordyn Allene
O'Day, Isabelle Cleveland
O'Dell, Makaila Elyse
Ostrowski, Madelyn Leigh
Patel, Saloni Arvind
Pelekanos, Andreas Harry
Ramsey, Grace Marilyn
Rana, Eman Sarah
Rhyne, Breann Marie
Richie JR, Joshua Alexander
Ruklic, Anthony William
Rutledge, Cooper Elizabeth
Sanders, Chance Edward
Scherer, Carlie Cianna
Schleeper, Kaden Michael
Seemiller, Aidan Joseph
Shaffer, Troy Joseph
Simmons, Makonnen Kincaid
Smith, Blake Patrick
Snyder, Desirae Nicole
Staley, Samantha Nicole
Steffen, Tyler Jack
Stump, Jonathan Daaron
Thayn, Amelia Belle
Thiems JR, Tad Walter
Thornsberry, Calli Marie
Tichenor, Sam
Tyrrell, Evelyn Claire
Vander Velde, Ava Pender
Viehman, Morgan Riley
Vuagniaux, Samuel Nathan
Vucich, Peyton Michelle
Waggener, Carrick Liam Lynch
Waltenberger, Ava Kaye
Walters, Madison Gale
Warren, Brooke Renae
Weaver, Carsyn Marie
Weller, Emerson Reilly
Wesley, Allison Rebecca
West, Trystn Shay
Whisenand, Hunter Stephen
Young, Brooke Elise
Zahn, Grace Ann
Zeller, Audrey Opal
Zeller, Ellen Ruby
Ziobro, Benjamin Robert
6TH GRADE
Allen, Malik Adrice
Alwardt, Chase Leonard
Angle, Andrew Christopher
Angle, Morgan Clara
Arana, Charlotte Lee
Archer, Brynna Rae
Arico, Brynn Addison
Arzola, Melanie
Beaupierre, Aliana Meredith
Becker, Hope Christine
Bielicke, Morgan Ann
Blythe, Brooke Alyssa Anne
Bock, Samantha Marie
Bohlman, Broderick Harrison
Bohnenstiehl, Ava Penelope
Bollman, Carter Steven
Box, Antonio Dionte
Bramstedt, Frederick Karl
Braundmeier, Alexandra Katarina
Brickman, Blye Owen
Brown, Skyler Mackenzie Nadine
Budwell, Austin Chase
Burk, Elise Taylor
Burkey, Evan Charles
Byron, Andrew George
Cecil, Lucas Jeremy
Chrenka, Chase Mae
Cobb-Gulledge, Graham LaRue
Cooper, Kaylah JoAnn
Craine, Jacob David
Csar-Kellenberger, Thomas Indiana
Csaszar, Gabriel Christian
Davis, Sydney Leigh
Dawson, Samuel Lawrence
DeConcini, Leah Avery
DeMare, Joseph Wilson
Demirer, Eda Naz
Deweese, Tess Isabel
Dmochowski, Sydney Paige
Dockery, Anderson Chase
Dustmann, Shane Alan
Dyckman, Whitney Olivia
Ehlers, Kaden Lucas
Ehlers, Paige Lizabeth
Eldridge, Sidnee Rae
Ellinas, Efthalia
Essner, Vincent Carter
Fanning, Ella Grace
Flannery, Kelley Ann
Frame, Christian Parker
Gaughan, Georgia Kathleen
Ge, Alexander Yao
Gierich, Gavin Arthur Elijah
Gill, Madison Jade
Gilliam, Hayden Bradley
Gilmer, Abigail Bree
Goclan, Konnor Joseph
Gouy, Sara Kathryn
Greco, Dayton James
Gude-Pratt, Betty
Hale, Adam Paul
Hampton, Tyler Jason
Hanks, Gracie Anne
Harvey, Blake Christopher
Hawk, Abbigail Jean
Hawk, Elijah Matthew
Hebenstreit, Shayla Snell
Heiderscheid, Jessica Nicole
Hendricks, Adaline Elizabeth
Hensley, David James
Henson, Landon Taylor
Henson, Nicholas Lee
Hildebrand, Macy Isabel
Hill, Anna Marie
Hoenig, Kalyn Nicole
Holobaugh, Sophia Renee
Horsfall, Belle Marie
House, Samuel Tyler
Huang, Houye
Ivashyn, Brian
Jennings, Rain Christian
Johnson, Sanaa Kennedy
Jones, Delaney Kay
Jones, Gabrielle Elizabeth
Jubelt, Andrew Jacob
Kalb, Megan Kay
Keeton, Olivia Grace
Kimmey, Ryan James
Kirkpatrick, Grace Marie
Klaus, Kirstin LeeAnn
Knobeloch, Megan Taylor
Krampf, Kristen Joann
Kusmierczak, Audrey Elizabeth
Lane, Jillian Louise
Lang, Erin Elizabeth
Lawrence, Emily Grace
Loyd, Madeline Elizabeth
Macon, Mel Jacob
Madison, Richard Tanner
Manning, Zeke Edward
McClain, Lily Rose
McCormick, Evan Kenneth Chul Soo
McGinnis, Colin Bove
McRae, Duncan Oran
McRae, Emma Nichole
Meyer, Christopher Allen
Miller, Kyra Walker
Miller, Max Norton
Mills, Allison Kay
Milton, Caden Anne
Modlin, Kannon James
Moore, Colleen Meadow
Morocco, Amir
Moss, Brett Jacob
Nappier, Blake Brendan
Nelson, Daniel Scott
O'Brien, Cassidy Ann
Onwiler, Haley Ann
Pallas, Mallory Kay
Patel, Mahedi Pritesh
Patrick, Emma Kathleen
Perham, Maximillian Taeyang
Pohl, Audrey Elizabeth
Pollock, Emily Lin
Proctor, Ella Catherine
Quimbayo Vargas, Edwin Alejandro
Rankin, Sophia Zella
Reaka, Cameron Kay
Reames, Matthew Garrett
Reed, Alexander Michael
Reiss, Todd Roland
Rice, Thomas Ethan
Rives, Carter Warren
Robertson, Alivia Louise Lucuille
Roseman, Claire Elizabeth
Sanchez, Daniel Nelson Sebastian
Sanchez-Mendoza, Magaly
Sanders, Paige Elyse
Schlueter, Hunter Joseph
Schrimpf, Emma Margaret
Schwalb, Jack Ryan
Shelton, Symphony Olivia
Sheppard, Evan David
Sheryr, Sonia
Skiff, Richard Edward
Slagle, Hudson Andrew
Slemer, Shawn Allen
Smith, Abigayle
Sprinkle, Andrew Jonathan
Steinmann, Josie Emille
Stone, Wesley Thomas
Suhre, Savannah Leigh
Summers, Graham Q
Thery, William Lee
Thomas, Magdalyn Lois
Todd, Joshua Edward
Tossey, Elizabeth Keryn
Turner, Cooper James
Ulrich, Connor Landon
Van Ryswyk, Dane Oliver
Vetter, Alexis Rose
Vetter, Kai Michael
Viox, Joseph Matthew
Vorachek, Hannah Hunter-Lynn
Voss, Katherine Marie
Walker, Harmony Christina
Waple, Matthew Ryan
Warner, Case Edward
Watson, Sloan Marie
Weems, Katharine Nicole
Wernex, Olivia Catherine
White, Jacob Ryan
Wilfong JR, Scott Michael
Wilhelm, Evan J
Wilkerson, Trevor William
Williams, Walter Zachary
Wilson, Alexander Mark
Winkler, Corinna Michael
Wylie, Jackson Richard
More like this: