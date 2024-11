Liberty Middle School announces first quarter honor roll EDWARDSVILLE - Liberty Middle School has announced the Honor Roll for the first quarter. Congratulations to the students who achieved this fantastic academic accomplishment. Student Name Last-First-Middle Grade Adu-Affum, Nhyira Akyaa 06 Ahlers, Alayna Karen 06 Aktuna, Selin 06 Albrecht, Destiny Nicole 06 Alexander, Ashley Jane 06 Aningo, Amaechine 06 Aningo, Amaechine 06 Ausmer, Kenton Louis 06 Bahrainwala, Ammar Murtuza 06 Baron, Olivia DeNova 06 Baxter, Scott Russell 06 Becker, Natalie Ann 06 Berry, Luke Paul 06 Berumen, Carlos Joseph 06 Betts, Logan Andrew 06 Blair, Jordan Scott 06 Blair, Tyler Joseph 06 Bledsoe, Abigail Kaylynn 06 Blunt, Grace Elizabeth 06 Blunt, Wyatt Daniel 06 Bobinski-Boyd, Nicholas Edward 06 Bodo, Simona Natalia 06 Boeser, Mya Elizabeth 06 Bollman, Jacob Scott 06 Bond, Alma Alexis 06 Borg, Connor Alexander 06 Bradley, Francis Leonard 06 Bright, Caden Tyler 06 Brinkman, Chloe Ann 06 Bruss, Lauren Elizabeth 06 Bukovac, Riley Ann 06 Bush, Jordan Christopher 06 Bussey, Abigail Grace 06 Byron, Zoe Faith 06 Callahan, Evan William 06 Chase, Peyton Wayne 06 Chitwood, Zachary Michael 06 Clow, Edan Gerard 06 Collmann, Piper Elise 06 Copeland, Caeleb John 06 Crouch, Caidyn Marie 06 Crump, Maddax Elizabeth 06 Davis, Evelyn Elizabeth 06 Dickhaus, Hudson Glen 06 Dingman, Ethan Cooper 06 Dombrowski, James Vacharin 06 Dowdy, Olivia Rae 06 Driver, Scout Morgan 06 Dunivan, Claire Nicole 06 Eads, Colin Lawrence 06 Earnhart, Brooklyn Sue 06 Earnhart, Jessa Grace 06 Elvers, Chloe Ann 06 Erber, Anna Marie 06 Evans, Braden Christopher 06 Fadeley, Savannah Pearl 06 Fallis, Dane William 06 Faulkner, Jack Steven 06 Feldmann, Eleanore Jane 06 Fensterman, Adelaide Genevieve 06 Ferguson, Nathan Edward 06 Fields, Charles Matthew 06 Flavio, Madilyn Grace 06 Ford, Arabella Grace 06 Foster, Chantrelle Precious 06 Fournie, Owen Michael 06 Frese, Andrew Scott 06 Funkhouser, Nicholas Hampton 06 Ganschinietz, March Elizabeth 06 Garella, Jenna Lyn 06 Gedda, Morgan Emily 06 Geggus, Logan Aaron 06 Gianaris, Abraham Nicholas 06 Gibbons, Shane Michael 06 Gill, Samuel Allen 06 Golem, Chase David 06 Gori, Ethan Randall 06 Hamilton, Avery Lynn 06 Hampton, Becker Kyle 06 Hanson, Morgan Elizabeth 06 Harrison, Faith Marie 06 Hauk, Ashlyn Brooke 06 Hauschild, Blake Wesley 06 Hawkins, Rhett Kaeden James 06 Heberer, Mackenzie Anneliese 06 Heberer, Taylor Carol Ann 06 Helle, Bryce Scott 06 Hernandez, Jaden Elizabeth 06 Hogue, Morgan Elizabeth 06 Holderer, Evan Lee 06 Hooks, Jasmine Alexandra 06 Huber, Mackenzie Peyton 06 Hupp, Vyla Mae 06 Hurley, Spencer Thomas 06 Iffrig, Riley Christopher 06 Jackson, Mariah Marie 06 Jenkins, Mary Jane 06 Jesse, Gabrielle Marie 06 Johnson, Micah Patrice 06 Johnson, Nicole Claire 06 Johnson, Tehani Shiann Larissa 06 Jones, Alison Lee Ann Marie 06 Jones, Benjamin Alexander 06 Joy, Megan Ann 06 Kampwerth, Joel G 06 Karateew, Christopher Daniel 06 Karnes, Maddox Ray 06 Kim, Ashley Minju 06 Knox, Emma Lamom 06 Koester, Adam Ryan 06 Kondapalli, Dhanush 06 Koons, Chloe Isabel 06 Landau, Drew Thomas 06 Laraby, Alexis Dakotah 06 Larrew, Emmy Su 06 LeDuc, Linda Marie 06 Leitner, Emmalie Michelle 06 Logan, Owen David 06 Loyet, Jessica Gretchen 06 Markus, Derek William 06 May, Abbigail Ann Marie 06 McBride, Kilee Ann 06 McClure, Aislinn Faith 06 McKee, Kaylee Ann 06 McNece, Violet Abigail 06 Meier, Kayleigh Lynn 06 Mersinger, Ashton Kumar 06 Micun, Brianna Leigh 06 Milburn, Madelyn Ann 06 Miller, Abbigayle Ann 06 Mills, Camryn Riley 06 Moore, Kody Anthony 06 Morrison, Connor Joseph 06 Mulvihill, Kailen David 06 Munzert, Daniel Rohner 06 Nelson, Zoe Malayne 06 Osborne, Avary Jean Hye 06 Oyer, Xavier Joseph 06 Patel, Mahi Himanshu 06 Payton, Logan Daniel 06 Petersen, Niklas Finn 06 Peterson, Faith Elise 06 Peterson, Zachary Isaac 06 Petry, Mackenzie Elise 06 Pfund, Charles Albert 06 Pieri, Abigail Lyn 06 Pinson, Wyatt Michael 06 Poole, Nolan Henry 06 Range, Luke Joseph 06 Rathgeb, Gabrielle Bryn 06 Rawson, Spencer Thomas 06 Rayman, Wyatt Emling 06 Reader, Samuel Lawrence 06 Reed, Logan Edward 06 Reinhard, Matthew Arnold 06 Ribbing, Brian Joseph 06 Riechmann, Braden Hunter 06 Rinkel, Faith Alexandra 06 Rodgers, Jackson Thomas 06 Rowe, Nolan Zane 06 Rybolt, Gretchen Amy 06 Sanchez, Ella Ryan 06 Schardt, Lucas Ethan 06 Schlechte, Maika Lee 06 Schmid, Ryan Christopher 06 Schmith, Carter Keeton 06 Schoeneweis-Brown, Marriah Antonia 06 Schonlau, Taylar Elizabeth 06 Schrage, Trystan Denee 06 Schulz, Jacob Raymond 06 Schwartz, Avarie Claire 06 Seel, Braden Wesley 06 Sepanski, Patrick M. 06 Shaffer, Bradey William 06 Sherwood, Emily Elizabeth 06 Slater, Isaiah Jarod 06 Smith, Amber Ann 06 Smith, Gabe Emmett 06 Spicer, Mireille 06 Spiller, Bryce Christian 06 Sponeman, Grace Marie 06 Stange, Aidan John 06 Steinmann, Liam Neil Albert 06 Strotheide, Madison Rose 06 Stukenberg, Ethan Douglas 06 Suhre, Griffin 06 Tallon, Emma Elizabeth 06 Tatlici, Lena Ece 06 Thiems, Naomi Precious Erica 06 Thomas, Alexandra Ann 06 Thomas, Hubert Allen 06 Thomas, Rebecca Ann 06 Topal, Kaden William 06 Trifiletti, Isabella Maria 06 Trimm, Alexis Danielle 06 Trimm, Madison Jolie 06 Valdez, Xavier Edgar 06 Valkov, Peter 06 Vaughan, Adrianna Rose 06 Vaughn, Kahlia Kristina 06 Vuagniaux, Olivia Catherine 06 Walker, Alexander Thomas 06 Weedman, Jensen Olivia 06 Whittaker, Ava Marie 06 Whittaker, Elle Damaris 06 Wiegers, Lainey Anne 06 Williams, Luke Anthony 06 Williams, Rachel Morgan 06 Yablonsky, Collin Steven 06 Yeager, Hailey Marie 06 Young, Brandon A 06 Ziolkowski, Zachary Joseph 06 Ackerman, Jace Dalton 07 Anderson, Nicole Janice 07 Arana, Diego Jose' 07 Asher, Kyler Christian 07 Aylward, Jack Cameron 07 Baker, Braden Russell 07 Bauer, Austin David 07 Beck, Nathan Casper 07 Bennett, Ariana Sheree 07 Bequette, Megan Nicole 07 Bharati, Meera 07 Bilali, Ella Kay 07 Bishop, Olivia Lynn 07 Bowen, Loren Robert Woodrow 07 Brandmeyer, Maxwell Henry 07 Burgett, Caleb Robert 07 Burton, Fiona Patricia 07 Busse, Jack Ethan 07 Camp, Karli Irene 07 Campbell, Sydnee Marie 07 Chapman, Laine Marie 07 Clark, Maya Nicole 07 Conner, Kate Noel 07 Conway, Kaitlyn Angela 07 Cook, Ashley Helena 07 Craig, Sean An 07 Cross, Ryan Michael Sever 07 David, Wilken Charles 07 Davis, Lauren Marie 07 Delacruz, Javier Dewitt 07 Delgado, Madison Clare 07 Dicks, Trey Thomas 07 Draper, Jackson Alexander 07 Dubach, Maryssa Kay 07 Duboise, Jakob Christopher 07 Erber, Wyatt Ethan 07 Evans, Elle Renee 07 Feco, Harrison Patrick 07 Federmann, Payton Marie 07 Foley, Rowan Michael 07 Fox, Kennedy Elice 07 Frey, Grace Kathryn 07 Fry, Emilie Nicole 07 Garde, Mitchell Cole 07 Garwood, Joel Austin 07 Geisen, Jacob William 07 Gingerich, John Richard 07 Gockel, Jane Aubrey 07 Grandone, Jacob Samuel 07 Greer, Lucas Alfred 07 Hall, Jada Lynne 07 Hallquist, Jonah Merrill 07 Hanson, Lucas William 07 Hantla, Julia Elizabeth 07 Harris, Sydney Rose 07 Hauskins, Lexie Elizabeth 07 Hedge, Madelyn Raelene 07 Heiser, Mia Richele 07 Hershberger, Ethan Kent 07 Hockett, Macie Ellen 07 Hogan, Sidney Dewein 07 Holman, Kaiden Isaiah 07 Holtgrave, Jacob Connor 07 Hudson, Aryanna Desaraye 07 Hudson, Jaelyn Kay 07 Janson, Ally Jo 07 Jenkins, Benjamin David 07 Jennings, Paul Louis 07 Johnson, Adam Christopher 07 Jones, Abigail Josephine 07 Kaburick, Leah Megan 07 Karban, Kloi Ann 07 Keth, Luke Henry 07 Kielty, Connor Ripken 07 Klamm, Taylor Michelle 07 Knobeloch, Mallory Grace 07 Kremitzki, Meredith Lee 07 Krome, Bailey Ellen 07 Kuethe, Ashley Christine 07 Lane, Zaria Rene'e 07 Lawrence, Sydney Marie 07 LeDuc, Kevin Milton 07 Leitschuh, Steven Michael 07 Loftus, Benjamin Matthew 07 Lopansri, Teddy Tirut 07 Lunsford, Allyson Paige 07 Marini, Julietta Nora 07 McClintock, Nicholas Joseph 07 McGeehan, Trevor Michael 07 McKean, Simon Reed 07 Merkel, Abigail Denise 07 Mersinger, Madison A 07 Montgomery, Ryne William 07 Morgan, Kathryn Margaret 07 Morris, Nicole Marie 07 Morrisey, Kayla Faith 07 Mueller, Rachel Leigh 07 Naney, Kaitlyn Jean 07 Naney, Kearsten Marie 07 Newsome II, James Derrick 07 Noonan, Edward Patrick 07 Norcio, Adrian Chai Ming 07 Ojeda, Augustino Freeman 07 Olson, Olivia Dayne 07 Owens, Samara Alyis Rose 07 Palmer, Tabbitha Kaitleigh 07 Peterson, Daphne Rae 07 Peterson, Katharine Lynn 07 Philipps, Delaney Grace 07 Poe, Katherine Nichole 07 Rawson, Patrick Miles 07 Reid, Evan Robert 07 Reinking, Cole Thomas 07 Reynolds, Jonathan Avery 07 Roberson, Jacoby David 07 Roberts, Brady Ryan 07 Roberts, Keleigh Marie 07 Robertson, Kyndall Basden 07 Roever, Logan Elizabeth 07 Rushing, Erin Lacey 07 Sanchez, Sebastian Antonio 07 Schardt, Benjamin Samuel 07 Schilly, Anne Marie 07 Schoeneweis, Jack Preston 07 Sheeley, Lucinda Ives 07 Silvey, Macy Briann 07 Singh, Anna Elizabeth 07 Slater, Mackenzie Marie 07 Sleeter, Corinne Audrey 07 Smith, Macy Elizabeth 07 Smith, Wyatt Richard 07 Stopka, Ryan Joseph 07 Stout, Joshua Matthew 07 Stroehmer, Hunter Allen 07 Sundar, Alexander Michael 07 Sweet, John Patrick 07 Szedlar, Olivia Elaine 07 Taylor, Luke Ryan 07 Tolle, Brooke Campbell 07 Trauernicht, Taryn Leigh 07 Tripp, Cameron Michael 07 Usher, Natalie Danielle 07 Vazquez, Gabriela Lucia 07 Voepel, Kyle David 07 Voltz, Michael R 07 Walls, Gavin Michael 07 Ware, Deja Latrice 07 Whaley, Hannah Marie 07 Whaley, Michael Patrick 07 Whaley, Ryan Matthew 07 White, Mitchell Edward Keehoon 07 Witt, Grace Ella 07 Wojtowicz, Trinity Nora 07 Young, Ella Nicole 07 Zugmaier, James Aaron 07 Adams, Allison Elizabeth 08 Adams, Canon Michael 08 Ahlers, Mason David 08 Allaria, Alexis Marie 08 Allen, Jillian Claire 08 Anderson, Ethan Craig 08 Arana, Paola Isabel 08 Arnett, Celeste Grace 08 Basarich, Jack Wesley 08 Bawa, Ramneet Singh 08 Behme, Brooke Taylor 08 Berumen, Rogelio Tyler 08 Bester, Elannore Grace 08 Blake, Benjamin Edward 08 Blakemore, Seth Michael 08 Bloodworth, Sophia Jean 08 Blume, Jacob Louis 08 Bond, David 08 Bostick, Jack Aidan 08 Bouse, Claire Elizabeth 08 Brasel, Elizabeth Sue 08 Bright, Breylin McKinley 08 Burns, Riley Jo 08 Byer, Andrew Michael 08 Chase, Sebastian Wayne 08 Chitwood, Riley Lyn 08 Cromer, Stephen Thomas 08 De Concini, Kevin David 08 Deem, Jonah Christopher 08 DeMartino, Helen Vittoria 08 Donelson, Addison Jo-Ann 08 Dubach, Carson Matthew 08 Eales, Avalon Darla 08 Fayollat, Francis Tyler 08 Ferguson, Mitchell James 08 Ferratto, Robert Mathew 08 Fidahussain, Sarah 08 Finazzo, Ryan Lucas 08 Fisher, Kiley Marie 08 Fitzgerald, Megan Renee 08 Flores, Carlos Lorenzo 08 Fohey, Dailyn Rachelle 08 Frese, Emma Elizabeth 08 Funkhouser, Evan William 08 Gebauer, Haley Sharon 08 Gebhardt, Olivia Kate 08 Gianaris, August Hunt 08 Ginestra, Jordyn Ann 08 Goodman, Shane Anthony 08 Goss JR, Frank Joseph 08 Gramke, Connor Robert 08 Grant, Cameron Adams 08 Greenland, Nicholas Daniel 08 Grinter, Autumn Lynn 08 Grinter, Isabella Grace 08 Grinter, Savannah Joann 08 Gross, Megan Danielle 08 Grotefendt, Madelyn Rose 08 Guttmann, Felicity Helen 08 Hackett, Grace Catherine 08 Hall, Abigail Marie 08 Harbison, Kristopher Wade 08 Harris, Katelyn Rose 08 Harrison, Claire Maree 08 Hauschild, Benjamin Connor 08 Hawkes, Vaeden Josef 08 Hawley, Madison Nicole 08 Hengehold, Katherine Anna 08 Herman, Emma Grace 08 Hobin, Isaac Hicks 08 Huebner, Rhianna Nichelle 08 Hull, Mara Faith 08 James, Lillian Grace 08 Janson, Tyler Michael 08 Jobe, Sophie Maria 08 Johnson JR, Justin Antrone 08 Johnson, Leah Renee 08 Joy, Erin Elaine 08 Kaminski, Kirsten Elizabeth 08 Karnes, Jarrod Maxon 08 Kayich, Ava Grace 08 Keller, Allison Marie 08 Khan, Ghazwan Akhter 08 Kircher, Breanna Jade 08 Kirk, William Reese 08 Knowlton, Sarah Marie 08 Knox, Colin Scott 08 Knudson, Levi Christian 08 Kue, Zoey Ci 08 Kuethe, Madison Nicole 08 Kuhlman, Annalise D. 08 Lech, Stuart Michael 08 Lein, Madison Taylor 08 Leitner, Anna Marie 08 Liu, Abby Sufang 08 Love, Madison Elaine 08 Malawy, Emma Katherine 08 Margarida, Isabel Mary 08 Markus, Shelby Leann 08 Matarelli, Grant Christopher 08 Mathur, Dhruv Phillips 08 McClure, Keira Joy 08 McKee, Anna Elizabeth 08 McLean, Eli Louis 08 McQueen, Briana Kylie 08 Melosci, Olivia Marie 08 Mercer, Jordan Christine 08 Miller, Ainsley Claire 08 Modrusic, Kyle Patrick 08 Moore, Hayden Thomas 08 Morrison, Clarke Patrick 08 Moss, Cameron Alexander 08 Msengi, Samuel Shadrack 08 Mueller, Haylee Kae 08 Mueller, Jake Ryan 08 Nolen, Brooke Ashley 08 Nolen, Samantha Ashlynn 08 Orozco Araujo, Maria Lucia 08 Palen, Jennifer Keiko 08 Pan, Eileen 08 Pappert, Carsen Renee 08 Payne, Austin David 08 Petry, Morgan Elizabeth 08 Petry, Morgan Elizabeth 08 Polson, Kyle Karvinen 08 Pool, Jessica Karen 08 Ramirez, Olivia Grace 08 Range, Noah John 08 Rawson, Brooke Erin 08 Rayner, Jasmin Olivia 08 Redmon, Lydia Jean 08 Reed-Elliott, Milo Benjamin 08 Reid, Matthew William 08 Renken, Tessa Jane 08 Rensing, Madison Elizabeth 08 Ribbing, Julia Therese 08 Rinkel, Elijah Drew 08 Rizvi, Amal Aziza 08 Salter, Cole Eston 08 Samoska, Sarah Nicole 08 Schrobilgen, Jake Charles 08 Schroeder, Trent 08 Schwertman, Kaleigh Marie 08 Scoggin, Sondra Beth 08 Seel, Camden Michael 08 Shelton, Katelyn Grace 08 Siatkowski, Amber Elizabeth 08 Smidowicz, Seth Francis 08 Smith, Kyle Montgomery 08 Smith, Rayne Lynn 08 Snyders, Clayton Allen 08 Snyders, Dylan Ansell 08 Sommer, Joseph Gregory 08 Springman, Drake Michael 08 Stange, Emily Jane 08 Suhre, Storm Elizabeth 08 Surtin, Connor Joseph 08 Szedlar, Owen Benjamin 08 Tedrick, Malinda Marie 08 Toby, Grant Becherer 08 Tongay, Jacob William 08 Trauernicht, Gabrielle Paige 08 Trimpe, Chloe Anne Ines 08 Updyke, Macy Szanne 08 Vollmar, Abigail Lynn 08 Voss, Elliot Jonathan 08 Vuagniaux, Landon Joseph 08 Waldron, Bryce Matthew 08 Walsh, Colin Andrew 08 Weaver, Preston Tyler 08 Weedman, Sydney Lattz Elizabeth 08 Wei, Elaine 08 Welch, Emma Elizabeth 08 Wendler, Elaine Renee' 08 Wiley, Andrew Michael B 08 Wilke, Mason John 08 Yoon, Peter Junsuh 08 Zajac, Abigail Mae 08 Zheng, Hellen 08 Ziolkowski, Jacob Michael 08 Article continues after sponsor message Limited spots available - advertise with us today! More like this: Print Version Submit a News Tip Trending