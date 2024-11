Listen to the story

GODFREY – Lewis and Clark Community College has released the lists of honor students for

the Spring 2016 semester.

Students earning a cumulative grade point average of 3.75 or higher out of a possible 4.0 are

named to the President’s List. Those students earning a grade point average between 3.25

and 3.74 are recognized each semester on the Dean’s List. Further requirements are listed in

the college’s online catalog at http://catalog.lc.edu.

President’s List

ILLINOIS

ALHAMBRA – Molly M. Stumpf

ALTON – Arianna M. Alexander; Grace L. Backstrom; Brandon L. Banks; Alexis M. Barton;

Donald A. Becker; Jacob R. Blasioli; Nathan A. Blasioli; Rebekah P. Bonniwell; Arielle A.

Bozarth; Mark J. Cunningham; Cailin M. Daniels; Deborah J. Dhue; Jared B. Duckett;

Curtis S. Dunse; Allyson S. Dwiggins; Maxwell A. Elmendorf; David Ertl; Vanessa M.

Fitzgerald; Nathan A. Floyd; Mary A. Friedman; Brian M. Gebben; Jeanne E. Grossheim;

Lucy A. Hendrix; Kristopher J. Larson; Kurtis M. Leible; Emily S. Lenhardt; Alivia L. Levi;

Mary C. Little; Bailey E. McAfee; Madalynn R. McKenzie; Sara K. Miller; Tamara J.

Mortland; Michael A. Nourie; James R. Phelps; Dana A. Qasem; Austin J. Rauscher;

Aleksandra Rikic; Emeline R. Roth; Traci L. Rushing; Torrey A. Saxton; Ashley C. Scheffel;

Jessica A. Scott; Ashlyn M. Smith; Jaide N. Smith; Evan M. Stilwell; Paul S. Stover;

Roselyn Tammons; Bryan C. Teague; Jacqueline S. Vollmer; Jacob M. Watters

ATWATER – John A. Groves

BATCHTOWN – Sara A. Brodbeck; Zane Friedel

BELLEVILLE – Jordan A. Castiller; Tara M. Rodgers; Wayne R. Spires

BENLD – Jerry A. Crites; Nadine P. Ferrero; Michelle R. Hankins

BETHALTO – Tyler M. Andrus; Dylan Arnold; Morgan E. Arnold; Sarah E. Beiermann;

Cassandra J. Buffington; Gabriel P. Calixto; Dylan D. Cooper; Kaitlyn Devine; Sarah E.

Fields; Rachel L. Hawkins; Brandon M. Haynes; Steve E. Holloway; Megan M. Huang; Kara

Martin; Kathryn M. O'Brien; Kourtney A. Pinkerton; Jessie L. Regot; Jelisa D.

Riddlespriger; Ryan E. Roberts; Kayela R. Schoen; Thomas E. Stamper; Paige N. Stearns;

Ronald L. Taylor; Tyler A. Tharp; Chad A. Underwood; Jon W. Walker; Morgan T.

Watkins; Tyler C. Zigrang

BRIGHTON – Graham Bachman; Sabrina L. Bledsoe; Aleisha M. Cannon; Brian S. Craig;

Brenden L. Emmons; Ethan R. Gallaher; Emily M. Jones; Grace A. Luly; Megan N. Paulda;

Ryan N. Rublaitus; Paige N. Stahling; Jennifer M. Tolle

BUNKER HILL – Duane A. Cox; Shannon M. Gauntt; Micah E. Giberson; David C. Gines;

Zachary Girth; Frank W. Gombos; Randall J. Motley; Samantha K. Scroggins; Katelyn S.

Shaw; Hailey J. Throne; Alyssa Thyer; Garrett D. Trimm; Ciera C. Valenti

CARLINVILLE – Samantha S. Butcher; Clayton A. Campbell; Baylee J. Hughes; Dustin P.

Janssen; Nolan A. Kreipe; Brandon T. Link; Colleen Madden; Elise Ratcliff; Kendall

Slightom; Justin M. Sprinkel; Michael C. Tofte

CAROLLTON – Bethany L. Garrison; Samuel L. Krotz; Hannah E. Lorsbach; Thomas E.

Phillips

CARY – Darren J. Byer

CASEYVILLE – Austin W. Shevlin

CISNE – Margaret Sitzes

COLLINSVILLE – Colin J. Cummings; Andria L. Pace; Brittany S. Pace; Casey J. Staggs;

Nicole A. Steiner

COTTAGE HILLS – Joshua A. Armstrong; Chris B. Couch; Kole Dugger

DALTON CITY – Dalton K. Sharp

DOW – Olivia Nairn; Brianna Schneider; Samantha Stackpole

DUNLAP – Kennedy E. Netters

DUPO – Richard L. Doerr, Jr.

EAST ALTON – Louis E. Chairney; Colin J. Gibbons; Brandy S. Herron; Christopher J.

Hicks; Penie Kamp; Brandi N. Lacey; Ashley N. Meyers; Adam R. Moore; Tyler M. Morrow;

Jacob S. Roberson; Greg C. Scott

EAST ST. LOUIS – Murphy Rogers

EDWARDSVILLE – Jaime M. Armstrong; Joseph H. Aydt; Allison M. Blume; Trent M.

Buckingham; Tanner A. Burge-Beckley; Gillian F. Burroughs; Alexandra N. Chaney; Batul

Dalal; Tyler J. Davis; Margaret C. Doolin; Sophia Evans; Kaitlyn K. Frick; James

Gabioud; Ashley M. Gardner; Monica M. Gevers; John R. Gilomen; Harrison J. Gorden; Max

Harvey; Hannah Hasty; Brenden M. Heaton; Jeffrey A. Hindelang; Katharine I.

Horvath; Ryan L. Jordan; Ryan N. Keillor; Michelle L. Largin; Andrew S. Lathrop; Edward

Mahoney; Marissa M. Maxwell; Griffin C. Maynard; Mary McKeehan; Michael D. McPeak;

Mason R. Ocean; Alexander K. Peterson; Marissa A. Schuette; Chairo R. Shaffer; Richard J.

Simmons; Erika A. Smith; Jared G. Smith; Hannah C. Stone; Tyler J. Thorpe; Joeli M.

Toscano; Ted Anthony Uy; Tessa A. Wagner

ELDRED – Brittney E. Lehr; Arieanna K. Morris

ELSAH – Samuel J. Becker; Julia Benz; Timothy J. Cowan, Jr.; Katrina D. Hargis-Pollard;

Sandra D. Johnston; Brian J. Steiner

FIELDON – Traci L. Kanallakan; Kathrine R. Rethorn

GILLESPIE – Jeremy J. Johnson; Amber M. Rolando; Karen L. Ulery; Shelby J. Wallace

GLEN CARBON – Beth A. Bishop; Dustin C. Duncan; Kaitlin M. Gonzales; Abigail M.

Goodman; Bella R. Grippi; William S. Jeziorski; Jennifer A. Kocevar; Andrew Kuhnke;

Jessica M. Roman

GODFREY – Adam J. Bishop; Samantha L. Blanco; Rachael L. Bridges; Katherine E.

Ditman; Andrew T. Geisen; Keion D. Gipson; Megan Grove; Karen M. Hancock; Bailey

Hartrich; Jessica S. Heyen; Allison E. Hoefert; Kimberly D. Husted; Jacob N. Iman;

Jonathan M. Klunk; Melissa A. Liles; Gabrielle Maguire; Shawn P. McNece; Matthew D.

Nagy; Paul J. O'Heron; Elizabeth L. Paule; Audra Ray; Steven A. Schultz; Dylan P. Smith;

Jason A. Steiner; Maria Sturluson; Kaitlyn E. White

GRAFTON – Andrew C. Bugger; Caitlin E. Critchfield; Zachary A. Lindsay; Katelyn E.

Toigo

GRANITE CITY – Sean M. Courtney; Daniel J. Elliott; Brandi N. Ficker; Shelby L.

Glendening; David Johnson; Jenna M. Taylor

GREENFIELD – Breanna A. Carder

GREENVILLE – Tina L. Bingham

HAMBURG – Landon P. Sagez

HAMEL – James R. Turner

HARDIN – Trevor M. Bick; Benjamin H. Buchanan; Rebecca E. Oswald; Seth A. Peters;

Ethan J. Sagez; Susanna L. Sagez; Corey J. Schobernd; Kendra A. Slone

HARTFORD – Blake D. Barnes; Lori M. Hickerson; Heather C. Martin

HIGHLAND – Evan M. Lauer

HILLSBORO – Katie L. Deluka

JERSEYVILLE – Dawn R. Abbott; Kyle E. Anderson; Sally C. Arbuthnot; Sinda L. Bean;

Connor C. Brown; Kayla R. Derstine; Zachary W. Droege; Lauren E. Ferguson; Mitchell

Goetten; Colin Hamm; Destiny R. Holder; Miranda E. Jackson; Christian J. Kimble; Micah

Kimble; Laura K. Kirbach; Nicholas D. Loepker; Michael Lorton; Ryan N. Loyet; Amber Millburg; Andrew J. Miller; Alexander G. Moulton; Audrey L. Parsell; Andrew C. Phipps;

John B. Ritter; MacKenzie R. Ritter; Michael E. Roach; Kelli J. Roberts; Kelly M. Rulison;

Robert T. Speidel; Morgan Tallman; Margaret L. Tepen; Arielle L. Tewell; Macy A.

Thurston; Ellen M. Tonsor; Alyssa R. Varble; Maquaria A. Verstraete; Gary G. Wilson

KANE – Natiya M. Fagg; Callie M. Logan; Clara J. Miles; Kendra N. Young

LIVINGSTON – Jacob D. Geringer; Dustin Scheller

MARYVILLE – Madeline J. Swiecicki

MASCOUTAH – Dylan T. Jensen

MEDORA – Brittany N. Mundy; Ashlyn L. Ringhausen

MEPPEN – Morgan C. Baalman

MORO – Rachel L. Buckley; Richard C. Frank; Jon E. Gruen, Jr.; Hannah M. Henke;

Jaclyn M. Herbstreit; Kylie A. Linkeman; Abigail R. Little; Linsey S. Rice

MULBERRY GROVE – Kayla R. Zimmerman

NEW DOUGLAS – Lauren J. Ruehrup; Kathryn A. Sirko

O’FALLON– Stephen A. Eck; Corey C. Votrian

PLAINVIEW – Jennifer Fossen

PLEASANT HILL – Leslee Coultas

RAYMOND – Ann M. Herr

ROXANA – Emily R. Davis; Christina N. Scifres; Jessica E. Smith

SAINT JACOB – Samantha S. Triplett

SHIPMAN – Andrew J. Bennett; Kimberley R. Bledsoe; Tye N. Christopher; Joseph A.

Downer

SOUTH ROXANA – Jenna M. Clendenen; Brianna J. Grizzle; Robbie C. Kudelka

SPRINGFIELD – Jane E. Grieser

STAUNTON – Sam Alender; Sydney N. Bridges; Maria Cioni; Sam C. Dietiker; Jacqueline

Fox; Rachelle E. Garde; Zachary Garde; Andrew M. Glynn; Dianne E. Jarden; Teri Loyd;

Jonathan L. McEnery; Karissa B. Pesavento; Colin D. Robertson; Annamarie Shearlock

TROY – Nathaniel Dolan

WHITE HALL – Kolten D. Heberling

WOOD RIVER – Caleb R. Bentley; Jennifer E. Buerke; Erin R. Exton; Samuel K. Fillop;

Cameron S. Foust; Adam Gernigin; Haley R. Goforth; Andrea M. Grant; Courtney R. Haida;

Zachery R. Howard; Alicia R. Kaleta; Ethan G. Kurth; Eric D. Lawrence; Chelsey Logan;

Anna M. Miller; Rachael N. Rea; Gavin M. Rose; Brittany M. Smith

WORDEN – Amber M. Holt; Tabitha M. Kreutzberg

