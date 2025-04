Update List Includes Part-time and Full-time Students

GODFREY – Lewis and Clark Community College has updated the lists of honors students for the Fall 2016 semester to include both full- and part-time students meeting the requirements for honors.

Students earning a cumulative grade point average of 3.75 or higher out of a possible 4.0 are named to the President’s List. Those students earning a grade point average between 3.25 and 3.74 are recognized each semester on the Dean’s List.



Further requirements are listed in the college’s online catalog at http://catalog.lc.edu. Questions should be directed to the Enrollment Center at (618) 468-2222.

President’s List

ILLINOIS

ALHAMBRA – Mike L. Stahlhut;

ALTON – Rachel J. Allison; Nicole L. Arnold; Grace L. Backstrom; Corinisha D. Barnes; Brent E. Bertschi; Jessica Bertschi; Rebekah P. Bonniwell; Ethan M. Boyer; Becky L. Brunaugh; Marta Caballero; Julia S. Carroll; Lynn E. Carter; Noah G. Cash; Elizabeth A. Clark; Jennifer A. Cline; Kaylee Collins; Mark J. Cunningham; Cailin; M. Daniels; James A. Davis; Abbigail Day; Kaleigh L. Denardo; Deborah J. Dhue; Anna Dixon; Alyson M. Dunse; Savanna J. Durr; Allyson S. Dwiggins; Rose Eller; Maxwell A. Elmendorf; Elly M. Eschbach; Annie K. Evans; Bousso Faye; Jacob Figueroa; Savannah M. Fisher; Bette J. Flactiff; Nathan A. Floyd; Andrew M. Francis; James H. Francis; Jeffrey A. Frankford; Samuel A. Frosch; Rachel B. Fuller; Abigail E. Gentelin; Brian K. Green; Jeanne E. Grossheim; Lindsey M. Grossheim; Catherine Hamilton; Ian T. Hardin; Bryan E. Hellrung; Jess M. Henderson; Lucy A. Hendrix; Andrew D. Hornsey; Jacob N. Iman; Bryaun Jackson; Lydia A. Jackson; Adam J. Kane; Desiree J. Kellum; Ashley N. Kinzel; Lauren N. Kistenmacher; Lindsay E. Kistenmacher; Kathryn M. Kraut; Joseph P. Kuebrich; David C. Lando, II; Jennifer M. Lane; Kristopher J. Larson; Emily S. Lenhardt; Natalie E. Leonard; Chelsey Logan; Ashley Q. Luster; Matthew E. Maag; Zoe K. MacK; Heidi E. Masching; Annie M. Maynard; Bailey E. McAfee; Jade L. McDaniel; Cassie R. McEvers; Madalynn R. McKenzie; Nikolas Meggos; Alexandra S. Nagy; Daniel L. Norman; Justin C. Oliver; James R. Phelps; Darian X. Presley; Daniel L. Price; Lily R. Puent; Samantha K. Purcell-Blyth; Dana A. Qasem; Dakota A. Redditt; Jason M. Roberts; Jade R. Rolf; Nathan W. Rynders; Grace E. Sawyer; Ashley C. Scheffel; Alexis R. Schrimpf; Hayden D. Sebold; Austin N. Selvog; Claire Sinde; Jacob D. St. Peters; Evan M. Stilwell; Paul S. Stover; Mikeith D. Teague; Shantal B. Terrell; David B. Toler; Raina Valyo; Sheila M. Vaughn; Lauren A. Walsh; Caroline M. Warren; Mary Lou Watson; Jacob M. Watters; Michaela Y. Weidner; Bryan F. Wikoff; Theresa G. Wiley; Betsy L. Williams; Jordann F. Wilson; Rylee M. Wilson; Luke Workman; Chad A. Yost; Mallory K. Zahner; Audrey C. Zigrang;

BATCHTOWN – Zane Friedel; Amelia R. Siemer; Anne M. Wieneke;

BELLEVILLE – Montez F. Douglas; Jennifer L. Kelley; Keith Kunze; Jeffrey A. Leehy, Jr; Benjamin Wafer;

BENLD – Daniel R. Dobrino; Robert G. Fletcher; Anthony J. Greff; Bailey A. Jarman; Tate S. Wargo;

BETHALTO – Blake E. Blair; Andrew Bond; Ethan D. Cain; Kennedy Carnes; Kassidy K. Cottingham; Lindsey A. Courtoise; Sharli Crayne; Haley Dixon; Elijah D. Ellis; Alicia L. Goewey; Brittany J. Hardwick; Levi T. Harmon; Ryan M. Hayes; Megan M. Jacobsen; Kaitlyn N. Kappler; Elise P. Kerkemeyer; Christopher M. Kirkwood; Rikki J. Lafferty; Richard D. Main; Emma Mattix-Wand; Loree A. McCord-Rogers; Jack J. McKinney; Liliana S. Mueller; Annika K. Ochs; Noah R. Parks; Bradley R. Rantanen; Ryan E. Roberts; Jessica L. Schreier; Philip E. Smith, Sr.; Paige N. Stearns; Lydia C. Stephens; Rachel K. Stilwell; Ronald L. Taylor; Alexandrea G. Troeckler; Chad A. Underwood; Shayna M. Vogel; Jason W. Welch; Zachary A. Williams;

BRIGHTON – Ronald Bartee; Sinda L. Bean; Kimberly L. Behrends; Sabrina L. Bledsoe; Kimberlee A. Boltz; Chase E. Bowman; Taylor R. Bozarth; Cheyanne V. Brown; Aleisha M. Cannon; Miranda M. Daube; Brenden L. Emmons; Emma Ernst; Grant D. Francis; Benjamin A. Gallaher; Emily G. Hays; Emily M. Jones; Ann E. Kloempken; Stephanie E. Korte; Alexander C. Lane; Michael S. Lewis, Jr.; Grace A. Luly; Erin N. Morris; Michael D. Nolte; Megan N. Paulda; Shelby L. Salzman; Erin Short; Tanya M. Stallings; Cody E. Thornton; Aaron B. Tutterow; Jonathan A. Tutterow; Gretchen W. Werner; William P. Werner; Ryan J. Wickenhauser; Ezekiel J. Wilfong; Anya Alexis H. Wilkie; Christine A. Williams; Emily T. Wolff; Luann M. Woody;



BRUSSELS – Emily C. Stahl;



BUNKER HILL – Katie H. Baker; Jodie W. Foster; Shannon M. Gauntt; Micah E. Giberson; Zachary Girth; Jason L. Householder;Derek R. McCarty; Alexander P. Obrien; Heidi R. Ostendorf; Samantha K. Scroggins; Katelyn S. Shaw; Steven B. Weidner;



CARLINVILLE – Lydia Albertine; Ava Y. Armour; Aaron P. Bernhardt; August D. Collins; Kassandra Emery; Camryn Fones; Amanda L. Healy; Dustin P. Janssen; Paul K. Mbugua; Lucas P. Mefford; Jacob I. Morgan; Emerald Ondrey; Megan R. Passalacqua; Nathan Thompson; Christopher E. Ware, Jr.; Meghan E. Woods;

CARROLLTON – Alyssa R. Cox; Emma R. Curtner; Emily E. Davis; Taylor E. Follis; Anja Goetten; Lauren M. Gray; Elizabeth A. Hall; Jessica S. Hall; Katrina D. Hargis; Haley R. Harr; Logan J. Kaiser; Austin M. Klein; Lynzee E. Kraushaar; Samuel L. Krotz; Bradley J. Lake; Lindsey M. Lake; Hannah E. Lorsbach; Lori D. Lurton; Katelynn R. Meza; Christen K. Pond; Meghann J. Pond; Carley C. Pyatt; Hannah Robinson; Halley A. Schnettgoecke; Mariah N. Sharrow; Jerrett L. Smith; Emily Struble; Catherine M. Stumpf; Elizabeth M. Sturgeon; Macy E. Wade; Chandler G. Walters; Jeremy M. Watson;

COLLINSVILLE – Haley Eckmann; Dustin L. Kent; Michelle B. Killion;

COLUMBIA – Allison A. Jackson; Sophia Mach;

COTTAGE HILLS – Joshua A. Armstrong; David L. Carter; Chris B. Couch; Kole Dugger; Michael T. Lotz; Robyn M. Scott; Dylan R. Short; Crystal D. Woodfin;



DORCHESTER – Haylie M. Kirkwood;

DORSEY – Isaac N. Bertels; Lawrence C. Eastman; Helena M. Frisbie-Firsching;

DOW – Hunter Z. Bryant; Anna C. Fessler; Max H. Finkes; Benjamin R. Flowers; Kaylee J. Griggs; Nellie C. Roberts; Diana L. Root; Alex D. Roth;

EAST ALTON – Alyssa S. Autery; Louis E. Chairney; Amber D. Davidson; Kathryn N. Ellison; Brandy S. Herron; Shane E. Kamp; Kayla A. Klocke; Brandi N. Lacey; Donald J. Lowery; Blake Marks; Stacy R. Murrell; Danny B. Nolan; Derek E. Ogle; Emily R. Richards; Michelle D. Seitzinger; Bailey L. Sharpmack; Haley N. Shewmake; Brittanie A. Swarringin; Jacob R. Watt; Emily J. Wells; Philip A. Wyman; Joseph D. Ziegler;

EAST ST. LOUIS – Pollies Hogan, Jr.; Murphy Rogers;

EDWARDSVILLE – Kristin Abell; Ian N. Ames; James W. Ariail; Samantha J. Axon; Laura J. Barnard; Sheila E. Battle; Ryan E. Brady; Kristin E. Branding; Kennedi N. Brown; Adrienne Busch; Alexandra N. Chaney; Jason M. Clark; Molly M. Clarkson; Brynn J. Cross; Rachel L. Cruzan; Alec G. Curran; Batul S. Dalal; Dalton L. Davis; Emma R. Dawson; Tyler R. Dearing; Jacob A. Debouck; Shayne T. Depung; Julianna J. Determan; Rachel M. Deweese; Paul M. Dickersonl; Connor A. Doolin; Margaret C. Doolin; Samuel N. Downes; Benjamin J. Eigenbrodt; Jenna M. Ellis; Tyler Farrark Veronica O. Fields; Colin A. Fischer; Joseph D. Fitzgerald; Mikayla B. Fry; Isaac M. Garrett; Collin Garvey; John R. Gilomen; Isaiah N. Gray; Christopher Greiner; Lilyanne M. Grieve; Philip E. Griffin; Bailey A. Grinter; Christa M. Harrold; Emily R. Hayes; Salena V. Hernandez; Erin Hischier; Andrew P. Holderer; Desire' N. Huene; Sacha N. Jackson; Anna A. Johnson; Ryan L. Jordan; Cameron J. Kelahan; Coral Y. Kimble; Ian Klein; Jessica Krebs; Matteo V. Krug; Madison J. Lammert; Meghan A. Lanzante; Nicole E. Laub; Taylor T. Lehnert; Sarah J. Lenhardt; Benjamin P. Lombardi; Devin L. Lotter; Edward J. Mahoney; Daniel L. Maibaum; Rory A. Margherio; Taylor D. Mateyka; Emma L. McClure; Samuel A. McCormick; Kathleen E. McCracken; Sidney M. McLean; Hannah E. Meyer; Nicole A. Meyer; Isaac T. Mizel; Michelle A. Mull-Galbraith; Rylie M. Murray; Elaine G. Myers; Abbie E. Niemeier; Brittany M. Parker; Dustin M. Patterson; Skylar J. Peck; Brett C. Polinske; Jason T. Queen; Allison N. Rideout; Arthur J. Risavy; Chad T. Schaefer; Jacob S. Scheibal; Julann K. Scheibal; Lucas Scheibal; Benjamin Schlueter; Katherine A. Schoeberle; Jacob R. Schoenthal; Tyler D. Sedlacek; Curtis J. Sellers; Michelle R. Shadwick; Chairo R. Shaffer; Sean Shive; Jared G. Smith; Eleanor J. Stamer; Robin R. Stephens; Camille M. Taylor; Emma Taylor; Dawn A. Terry; Jane E. Thompson; Tyler J. Thorpe; Joeli M. Toscano; Karla A. Tovar; Madison B. Traband; Alyssa R. Voepel; Brooke Vuagniaux; John M. Wasmuth; Jade H. Weber; Craig S. Whitaker; Joshua S. Wilburn; Shelby C. Wisnasky; Jacob R. Woll;

ELDRED – Justin S. Kutter; Brittney E. Lehr; Kelly B. Vandersand; Karley M. White;

ELSAH – Emily L. Carter; Sandra D. Johnston; Jedidiah D. Moody;



FAIRVIEW HEIGHTS – Michael J. Papka;

FIELDON – Anthony J. Goetten; James M. Holmes; Traci L. Kanallakan; Andrew A. Scott; Jason P. Wallace;



FREEBURG – Savanna P. Stevens;

GILLESPIE – Christopher T. Elizondo; Regan E. Goldasich; Emily J. Harszy; Amber M. Rolando; Dylan M. Rosentreter; Shelby J. Wallace; Nicholas J. Wyatt; Elizabeth E. Zenner;

GLEN CARBON – Brittany Adams; Brian Baggette; Beth A. Bishop; Megan E. Black; Chancellor Burgener; Tanner O. Chavez; Taija L. Cook; Abigail J. Crabtree; Michael S. Cushing; Barbara C. Ellis; Jennie R. Ellsworth; Madelyn S. Foster; Noah J. Frew; James M. Fulton; Meghan E. Gorniak; Rachel L. Grimaud; Erika A. Hale; Zachary S. Hale; Hyuk Han; Katharine I. Horvath; Jacob R. Jenkins; Caroline K. Kaminsky; Sara L. Lacicero; Alexandra K. Lunn; Marcy J. Lunn; Kayle L. Mager; David G. McCausland; Daphne D. McConnell; Megan E. Quick; Luke Raffaelle; Joseph Randick, Jr.; Morgan E. Redding; Jeanna T. Roman; Nathan A. Rust; Luniva Singh; Jaren T. Smidt; Amber K. Sommer; Molly J. Spangenberg; Emily M. Troske; Ted Anthony Uy; Mercedes C. Velez; Holden S. Vinnedge; Keith A. Willeford; Braden Woolsey; Andrew T. Yancik;

GODFREY – Alexander J. Basler; Destiny M. Baxter; Connor J. Bazzell; Rachel Z. Bea; Megan E. Bell; Melissa A. Bell; Jenna K. Brown; Nicole E. Busler; Brianna G. Camerer; Andrea J. Cecchini; Logan M. Clark; Hannah M. Collins; Caitlyn J. Connell; Annabelle J. Copeland; Hannah C. Cotton; Danielle R. Ditterline; Mark L. Dixon; Allyson C. Dooley; Alanna Downing; Gail F. Drillinger; Justin Dunn; Todd R. Ely; David Ertl; Brian P. Erwin; Braedon A. Favilla; Olivia M. Freeman; Kassidy A. Funke; Cathlene E. Gauntt; Margaret E. Goble; Claire E. Gorman; Faith Griffon; Cynthia M. Halpern; Megan M. Hanson; Nick C. Harper; Younghye Heo; Destiny R. Holder; Anna Houchens; Kimberly D. Husted; Andrew J. Isiminger; Lukas T. Jones; Angela S. Kirby; Jonathan M. Klunk; Stephanie M. Lafikes; Karoline M. Lauritzen; A'liyah C. LeFlore; Jennifer L. Lewis-Kelly; Kelley J. Loftis; Darcy Madden; Aja J. Martin; Katelyn M. McDonald; Alyssa M. McKee; Shawn P. McNece; Emily R. Medford; Katie A. Medford; Merric X. Meehan; Trevor Meeks; Mary A. Munsterman; Aiden A. Napp; Emma N. Noble; Paul J. O'Heron; Donna A. Pantone; Andrew T. Parker; Joaquin Perez; Lucy R. Phillips; Wesley D. Revels; Daton Rippley; Magdalena R. Riveros-Sheppard; Jacob R. Rogalski; Adam R. Sanders; Tyler J. Schroeder; Hannah R. Schulz; James M. Selke; Elisa G. Senno; Sydney A. Shansey; Breana A. Smith; Gage Steiner; James C. Steinman; Joseph H. Steinman; Kelsie M. Stendeback; Curtis Stilwell; Chloe S. Stockard; Samuel J. Tillman; Abbigail M. Van Voorhis; Peter J. Wendle; Laura H. Wickenhauser; Mary D. Wilton; Megan K. Wittich; Tessa Woulfe; Tristan H. Wuellner;

GOLDEN EAGLE – Allison M. Klaas; Skye A. Odelehr; Emma P. Schleeper; Nathan C. Stephens; Elizabeth Vogel;

GRAFTON – Trevor K. Ayresl; Madalyn K. Bugger; Caitlin E. Critchfield; Laura R. Hamilton; James R. Harmon; Mitchell D. Klunk; Andrew M. Loftus; Jessica Lorts; Rachel S. Peters; Lois P. Rowling; Claire E. Walsh; Jacob A. Weber; Deborah S. Yates;

GRANITE CITY – Juston A. Barton; Anna N. Boschert; Michael L. Byrd; Danielle R. Folkerts; Shelby L. Glendening; John M. Greathouse; David Johnson; Tiffany J. Kosydor; David D. Scott; James S. Stanley, Jr.; Jenna M. Taylor;

GREENFIELD – Justin M. Ford; Josie R. Garner; Haley M. Vetter;

HAMBURG – Taylor J. Benoist; Steven L. Donelson; Courtney N. Gresham; Kayla N. Lammy; Landon P. Sagez;



HAMEL – Brandon J. Huff; Justin W. Werner;

HARDIN – Trevor M. Bick;;Clayton F. Haug; Courtney M. Holland; Zachary D. Hurley; Macy A. Margherio; Mariko J. Oshier; Rebecca E. Oswald; Ethan J. Sagez; Corey J. Schobernd; Stacy M. Swan;

HARTFORD – Patrick M. Blaesing; Heather C. Martin; Marrisa Morrison;

HIGHLAND – Alyssa N. Becker; Brian R. Drees; Lisa A. Hill;



JACKSONVILLE – MacKenzie L. Rose;

JERSEYVILLE – Kyle E. Anderson; Shawn D. Anderson; Sally C. Arbuthnot; Erica L. Bechtold; Emily Berry; Alli E. Bohannon; Margaret E. Collins; Juanita S. Cox; Caroline A. Crawford; Mikaila M. Crawford; Mikah Davenport; Kimberly A. Freeman; Jared M. Hagen; Macie E. Hanneken; Madalynne C. Hansen; Anthony J. Heneghan; Caitlyn D. Hunter; Claire M. Kallal; John S. Kanallakan; Priscilla L. Kanallakan; Micah C. Kimble; David J. Laird; Chloe E. Lorton; Kendrick T. Lumma; Danielle R. Morgan; Clayton C. Murphy; John D. Nairn; Lucas J. Palcheff; Andrew C. Phipps; Taylor R. Pointer; Savannah M. Ridenour; Michael E. Roach; David Ruyle; Sydney E. Schaefer; Jamie M. Shain; Chelsea N. Shaw; Margie Ann Sinclair-Parish; Brett M. Smith; Anne K. Snyders; Ruth M. Speidel; Amanda K. Strotheide; Hailea R. Tepen; Arielle L. Tewell; Ashton E. Tewell; Ellen M. Tonsor; Hannah E. Tonsor; Lindsay M. Vanost; Maquaria A. Verstraete; Catherine R. Wallace; Emily G. Walsh; Shelby Weinmann; Carol Weisman; Kevin M. Wilson; Lydia J. Witt; Brady Woelfel;

KAMPSVILLE – Daniel C. Sabol; Keegan N. Sabol;

KANE – Callie M. Logan; Clara J. Miles; Kendra N. Young;



LIVINGSTON – Ethan C. Budde; Emma N. Kindernay; Aliza J. Wyrostek;

MARYVILLE – Madeline J. Swiecicki; Christopher M. Wense;



MASCOUTAH – Cory J. Larcom;

MEDORA – Samantha J. Burns; Jeffrey M. Gaither; Joseph M. Gaither; Ashlyn L. Ringhausen; Amber L. Watkins;



MEPPEN – Easton M. Clark;

MORO – Rachel L. Buckley; Tracy E. Chappell; Emma M. Eberhart; Mallory R. Griggs; Jaxsen Helmkamp; Hannah M. Henke; Sarah M. Link; Dalton D. Myers; Nolan R. Royse; Jordyn E. Schillinger; Zachary D. Standefer; Tori L. Styffe; Lisa Tucker; Meghan J. Vittitow;

MOUNT OLIVE – Rachael M. Emmenderfer; N icholas S. Jarman; Dustin Scheller; NEWATHENS – Denae M. White;



NEW DOUGLAS – Abbie Peterson;

O’ FALLON – Justin A. Donato; Heather Moore-Malec; Corey C. Votrian;



OTTERVILLE – Cody D. Cooper;



PATTERSON – Amanda E. Hardwick;



PIASA – Raechel Brandon; Madelynn K. Clevenger; Ethan Wilson;



PLEASANT HILL – Leslee Coultas;

PONTOON BEACH – Sarah E. Marshall;



PRINCEVILLE – Laura R. Mayernich;



RAYMOND – Ann M. Herr;



ROCKBRIDGE – Jonathan C. Walden;

ROXANA – Lauren M. Becker; Brooke L. Davis; Emily R. Davis; Kristen L. Ehler; Margaret K. Haas; Evelyn G. Robbins; Christina N. Scifres; Jessica E. Smith;

SCOTT AFB – Tanya R. Monson;

SHIPMAN – Dwain A. Arview; Joseph A. Downer

