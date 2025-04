L&C Announces Fall 2024 Honors Lists

GODFREY – Lewis and Clark Community College is announcing the lists of full- and part-time honors students for the Fall 2024 semester.

Students earning a cumulative grade point average of 3.75 or higher out of a possible 4.0 are named to the President’s List. Those students earning a grade point average between 3.25 and 3.74 are recognized each semester on the Dean’s List.

Further requirements are listed in the college’s online catalog at http://catalog.lc.edu. All questions should be directed to the Enrollment Center at (618) 468-2222.

President’s List

ILLINOIS

ALHAMBRA – Webb M. Slifka

ALTON – Chloe E. Ahlers; Madison C. Albert; Olivia G. Allen; Michael G. Anderson; Hunter M. Bailey; Gardell L. Ballinger, III; Coty B. Bertschi; Elizabeth H. Blackmon; Connor M. Bockholdt; Addisyn C. Boelter; Ava M. Boley; Samuel A. Boxdorfer; Eric R. Braundmeier; Lacey L. Broomfield, III; Callie J. Chappee; Joselyn N. Chappee; Max W. Cogan; Cameron B. Conwell; Payton L. Crane; Wren R. Crawford; Eden E. Cudak; Ann M. Davidson; Kaleb D. Dennis; Logan J. Dix; Marian F. Elmendorf; Ellie L. Enos; Ethan N. Fox; Lillian G. Freer; Grace R. Gibbons; Elise R. Greer; Addison J. Groshans; Isabella M. Hall; Sarah J. Hart; Finley P. Haynes; Haley E. Hogue; Donald J. Holliday; Miranda K. Hudanick; Aaron P. Humm; Christopher D. Jarden; Logan J. Kaiser; Nadja M. Kapetanovich; Eowyn M. Kobialka; Nicholas J. Koeller; Luna B. Konkol; Jamaica A. Leflore; Lauren H. Massey; Jillian McGowen; Christian Miller; Louis W. Miller; Lyndsey A. Miller; Matthew G. Mohrmann; Nelson M. Montenegro; Maci Montgomery; Anthony Ni; Valentine O. Oloo; Samuel R. Ottwell; Celia L. Pauli; Carly N. Peuterbaugh; Elizabeth A. Phipps; Jamie N. Postlewait; Francis M. Prediger; Olivia M. Prediger; Audra Ray; Alexander M. Ridenour; Caroline A. Robien; Haley M. Rodgers; Margaret L. Rodriguez; Madeline B. Runyon; Kathryn A. Saenz; Nadia Sakar; Adelia L. Sandifer; Alissa M. Sauls; Meredith G. Schaaf; Blake A. Schaper; Jacob Schaper; Ayden T. Schlieper; Lillian K. Schuler; Grace K. Schwegel; Anzaria J. Simon; Brytani M. Smith; Jayden S. Snow; Endora A. Spencer; Bill Stamper; Haleigh Stevenson; Makenna G. Strowmatt; Tessa L. Summers; Cole L. Tarrant; Christopher Taylor; Denise A. Taylor; Madalynn K. Thompson; Jose L. Troche, Jr.; Eva Voumard; David R. Watkins; Kharma S. West; Bryan F. Wikoff; Kevin W. Wilken; Elliotte T. Williams; Hayley Z. Williams; Jania D. Womack; Rodger M. Zawodniak

BATCHTOWN ­– Vincent P. Johnes; Lyrissa A. Johnson; Ryan M. Kuhn; Catherine M. Wieneke; Sarah M. Wieneke

BELLEVILLE – Lukas Duffy

BENLD – Ryleigh L. Phillips; Zander E. Rieffer; Emily R. Schoen; Tristen B. Wargo

BETHALTO – Shaun D. Albright; Lauren E. Bagby; Elouise M. Bargial; Erika R. Barrington; Jaycie R. Beard; Jakob C. Bolandis; Ryne W. Breyer; Amelia G. Canham; Andria L. Cline; Abigail C. Clowers; Jordyn E. Coleson; Alexis N. Collins; Emma E. Davis; Aubrey J. Falk; Allen F. Foster; August R. Frankford; Eric J. Harkey; Isabella F. Harned; Andrew C. Hayden; Alyssa L. Hoffmann; Alora D. Kincade; Morgan E. Leathers; Bryce C. McArthur; Madalynn C. McKey; Gracie E. Miller; Sydney B. Moore; Adam D. Ogden; Joie L. Sappington; Jake M. Sims; Taylor A. Stanford; Isabella M. Thien; Noah T. Thien; Jared Thomas; Isabella M. Tite; Casey L. Wade; Jillian N. Williams; Tyler G. Wilson

BRIGHTON – Brandon M. Adams; Ike D. Austin; Lainie L. Behrends; Reagan Beilsmith; Ian C. Brantley; Tina M. Brass; Lane Cox; Madison P. Fenstermaker; Hunter D. Gillis; Hailey Gula; Alexis R. Harrop; Gavin Humm; Thomas D. Kunz; Nicholas O. McGee; Audrey A. Perkins; Ava J. Pulley; Alyssa J. Schuchman; Addison Strohbeck; Sydney A. Valdes; Abby Van Doren; Piper L. Voorhees; Madelyn E. Zarges

BRUSSELS – Mary E. Baalman

BUNKER HILL – Alex Betts; Grant J. Burch; Kayleigh K. Butler; Abigayle L. Collins; Denise Deias; Braden T. Fulton; Dillon M. Guess; Maya R. Henfling; Hannah J. Herrmann; Madalynn Hilyard; Madelyn Landreth; William Manar; Kaylee L. Richert; Andrew Sanner; Abby N. Spraggs; Noah A. Thyer

CAHOKIA – Paula Antkowiak

CARLINVILLE – Jack E. Beard; Matthew J. Eldred; Jack Goby; Stephanie K. Harding; Gabriel R. Henson; Alexsis A. Kalaher; Weston E. Kuykendall; Lillian McCurley; Emerald Ondrey; Joanna M. Roemer; Jessica N. Strubbe; Karleina J. Tipps; Samuel L. Wilson

CARROLLTON – Morgan M. Blasa; Caleb D. Carter; Caleb Gourley; Paige I. Henson; Annabel F. Howard; Emma J. Nolan; Maya J. Retherford; Samantha G. Steinkuehler; Jamie L. Varble

CASEYVILLE – Daniela Cortez-Aguirre

CHESTER – Jordan B. Buskohl

CHESTERFIELD – Joseph C. Jordan; Wendy M. Jordan

COLLINSVILLE – Alissa Jedliska

COLUMBIA – Tyler M. Rosecrans; Chase A. Schrader; Alex H. Schreckenberg

COTTAGE HILLS – Jade L. Bowker; Marissa R. Perez; Quentin A. Roose; Zakkary J. Turner

DORSEY – Dana C. Lobbig; Shane D. Maher; Ryver K. Roseman; Michael T. Wilson

DOW – Steven J. Abell; Vivian M. Gray; Kavan J. Kaylor; Emma L. McCormick; Libby M. McCormick; Caleb M. Schell; Samantha N. Weishaupt

EAST ALTON – Courtney N. Adams; Katelyn A. Attebery; Talon P. Blas; Sylvia B. Crockett; Jordan M. Ealey; Isaac D. Flener; Eric G. Herrin; Ronald C. Herzog; Makenzie L. Keller; Milla G. LeGette; Anna L. McLain; Olivia R. Mouser; Zach Oster; Devon N. Pride; Aaron J. Shields; William H. Steiner; Jordan M. Teems; Christopher A. Walleck

EDWARDSVILLE – Lukas J. Adelman; Oppong Adomah; Ryan P. Anderson; Jennifer N. Ashby; Jacqueline M. Benson; Cace J. Bowles; Hailey N. Boyd; Kendall W. Brandon; Johnna M. Brandt; Daniel S. Brown; Abigail M. Bukovac; Jeannette A. Carrington; Sophia C. Carruthers; Brett A. Carson; Braden J. Coles; Caidyn M. Crouch; Ryan Darabi; Owen J. Delgado; Mia M. Detienne; Justin E. Dial; Blayne M. Douglas, I; Whitney O. Dyckman; Laura L. Dycus; Dakota D. Eldredge; Maddex J. Evans; Dayana Figueroa Santana; Isabella G. Garza; Shivani C. Greene; Elias H. Gregory; Alexis R. Grover; Summer A. Guebert; Nevin M. Guetterman; Ruhee C. Gupchup; Emily J. Hagedorn; Faith R. Hall; Adam C. Hanks; Samantha Haring; Shaboz S. Hassan; Jesse J. Hattrup; Lillian P. Hernandez; Jonah R. Herndon; Gabriella M. Hill; Declan L. Hoeferlin; Louis M. Hogan, III; Thomas F. Holland; Emma E. Hosto; William P. Hunt; Randall C. Isgrigg; Caroline R. James; Cierra N. Johnson; Jacob A. Jones; Kyle Jones; Olivia P. Karlas; Zachary A. Kennett; Nancy L. Klingensmith; Veda R. Kommineni; Scarlett C. Kuchta; Nadia E. Kuhlman; Luke Laughlin; Kevin M. Leduc; Andrew J. Lilienkamp; Layne R. Logan; Rebecca Lord; Ben M. Manibusan; Heather M. Manibusan; Paul J. Manning; Laura May; Samantha M. McKenney; Ryan J. McNabnay; Evan M. McNaughton; Jonaten Mendoza Maldonado; Ethan J. Micklevitz; Todd B. Milyard; Addyson R. Moore; Simone M. Myers; Austin S. Norcio; Jeremy L. Nottmeier; Elan M. Obeius; Nick O'Dell; Zoe L. Parker; Aurora E. Pilkington; Rebecca Pope; Edwin A. Quimbayo Vargas; Giovanni M. Roti; Daniel M. Sanchez; Dean M. Schlarman; Cameron J. Schleeper; Alex C. Schmidt; Alexandra L. Schmitt; Jake C. Schrobilgen; Victoria L. Simpson; Amit Singh; Purslane A. Spaulding; Mireille F. Spicer; Maya G. Sundar; Alina I. Tate; Queenster Tweneboa Kodua; Collin G. Wallace; Rhianna L. Watters; Luke D. Westerhold; Jacob W. Williams; Addison E. Yamnitz

ELDRED – Bryson L. Baumgartner

ELSAH – Kendal I. Davis

FIELDON – Emily J. Shelton

GILLESPIE – Lauren E. Bertagnolli; Ean L. Davis; Lanie G. Doty; Kennedy G. Helmkamp

GLEN CARBON – Nathan C. Beck; Shrawan M. Benjankar; Keaton L. Bollinger; Shannon E. Bostick; Jordan C. Bush; Sophia E. Chapman; Karis R. Chen; Zachary M. Chitwood; Delaney P. Cochran; Hughbert S. Davis; Dominic A. Dykstra; Madison T. Fagala; Kaylee M. Gessford; Matthew Greeling; Samantha Hangsleben; Julia C. Harriss; Addison C. Hohlt; Mea A. Hook; Corryn M. Jarrett; Alyssa M. Logue; Blake A. Mink; Benjamin D. Mollet; Gabriel B. Moyer; William N. Patterson, III; Brooke Phelps; Haley E. Pina Mejorado; Mariam H. Quaizar; Madison M. Rea; Ari E. Reames; Adam C. Rotter; Josephine M. Rutledge, D.C.; Chastity Sandage; Laura E. Slater; Michelle R. Stowe; Elizabeth N. Strahm; Drew E. Sutherland; Malinda M. Tedrick; Kathleen G. Thomas; Allison M. Willenborg; Xavier D. Wilson; Sara Zawitkowski

GODFREY – Alla Antonyan; Ella M. Artis; Madelyn S. Bearley; Hallie C. Beiermann; Keyser A. Butler; Kristina L. Castelli; Ryan C. Cates; Madeline R. Cohill; Grace C. Cooke; Lyla J. Croxford; Madeline M. Darr; Abigail J. Davis; Dre R. Davis; Richard D. Disher; Lord X. Easterley; Cassidy L. Eccles; Niccolas Edwards; Haleigh Embry; Hayden G. Franklin; Lily M. Friedman; Gabriel A. Futhey; Noah R. Gallivan; Roland M. Gonzalez; Riana T. Grable; Nina N. Grant; Azure C. Hall; Jonathan Hall; Paisley Hall; Joanna R. Halliday; Trenton M. Hyman; MacKenzie L. Ingram; Corrine R. Jones; Chloe A. Kane; Danielle L. Kelly; Addison N. Kenney; Mary M. Keshner-Seibert; Kodilynn Kurrle; Destiny R. Kwas; Jackson F. Lagerhausen; Zachary L. Lenon; Jensen D. Linder; Jack W. Lombardi; Ryan J. Markel; Sienna I. Markert; Erieanna L. McBride; Jeanne C. Meyer; Savannah N. Moore; Madelyn A. Morris; Paige E. Morris; Karson M. Morrissey; Makayla A. Murphy; Alessia Navarro Danelon; Livia M. Neal; Maria A. Neganov; Joey R. Nugen; Courtney E. Owen; Colleen M. Pippins; Colin Pohlman; Jackson T. Pruitt; Lydia C. Randazzo; Allisynn F. Reese; Sophie E. Rose; Tyler G. Roth; Irene Ruiz Gonzalez; Aanya X. Sharpe; Jane E. Shires; Ashton N. Springman; Minerva C. Stalker; Kathryn J. Stark; Maya E. Stephan; Austin Steward; Adelaide Tabor; Lydia L. Taul; Linda A. Thomas; Alexander J. Tuetken; Anja Von Allmen; Zachary Waldman; David J. Weaver; Colton A. Wendle; Audrey L. Windmiller; Kelsy R. Wittman

GOLDEN EAGLE – Hope K. Odelehr; Corree A. Snyders; Emma E. Vogel

GRAFTON – Samuel D. Dublo; Gracie L. Kodros; Amber L. Samples

GRANITE CITY – Danielle C. Bequette; Stephanie A. Gudino; Lillian M. Thielemann

GREENFIELD – David A. Hartwig; Christopher J. Reynolds; Kallie J. Walters

GREENVILLE – Jayden M. Murphy

HAMBURG ­– Savannah R. Alexander; Paxton G. Browning

HAMEL – Caden T. Hamilton, X; Jayden L. Henschen; Damon F. Lamar; Ethan A. Linn

HARDIN – Gabrielle R. Harbers; Jake L. Sagez; Alyssa N. Slinkard; Ella M. Webster

HARTFORD – Shauna M. Parker

JERSEYVILLE – Ethan D. Adams; Tanner M. Albrecht; Abbigail M. Benz; Madison P. Bierman; Rose F. Brangenberg; Judah D. Davenport; Moriah G. Davenport; Corah M. Derrick; Reese A. Eschbach; Autumn R. Gettings; Dax J. Goetten; Hannah M. Hallstead; Tanner D. Hansberger; Sofia M. Hernandez – Lamer; Kate M. Hudson; Aiden W. Kendall; Ellie L. Laird; Seanah J. Lewis; Drew J. Margherio; Maggie C. Maxeiner; Joseph V. Meador Jr.; Addison P. Pranger; Hunter J. Roach; Dinah L. Slusser; Patrick J. Snyder; Taylor N. Stelbrink; Kendall R. Stellhorn; Danielle N. Talley; Kody E. Vahle; Victor O. Weller; Lily M. Wilson; Corree E. Yates

KANE – Michael J. Fortin; Sarah L. Jones; Andrew N. Platto; Griffin D. Williams

LEBANON – Christian R. Broekemeier; Jamie E. Brown; Kelsey E. Rhoades

LITCHFIELD – Paige O. Foss

LIVINGSTON – MacKenzie L. Wofford

MADISON – Desiree Whitfield

MARYVILLE – Dillon J. Hatchett; Nathan C. Justice

MASCOUTAH – Grant Reinneck

MEDORA – Aubrey M. Reno; Anneliese M. Shatley; Haleigh Sinclair

MORO – Grace Becker; Lauren A. Hardy; Joshua R. Herbstreit; Matthew R. Lyman; Kendall L. Moss-Smith; Alyssa B. Paslay; Katherine L. Schaaf; Gunnar H. Schag; Lilian E. Tackitt; Aubrey A. Voyles; Jackson D. Ward

MOUNT VERNON ­– Eli T. Garrett

MULBERRY GROVE – Brandon M. Atkinson

OTTERVILLE – Tarah L. Ridenour

PIASA – Mallory E. Clevenger; Luke M. Fink; Ryan Lowis; Paige E. Nixon

QUINCY – Brett Westerhoff

ROCKBRIDGE – Karen F. Fowler

ROODHOUSE – Julia M. Janus

ROXANA – Jonah D. Gerdt

SHIPMAN – Alyssa L. Beck; Gracie B. Darr; Addison A. Jeffers; Tyson Kahl; Josiah A. Schuette; Bailee A. Sorgea

SOUTH ROXANA – Lyndsey M. Johansen; Caden O. Lara; Savanah M. Stogsdill

STAUNTON – Julie A. Aloisi; Samantha R. Anderson; Zane P. Anderson; Shane Baker; Lilly M. Bandy; Grace Bekeske; Gianna Bianco; Carson G. Buffington; Kiersten L. Carlson; Karla J. Castillo; Izabella Claussen; Lillian Dothager; Olivia M. Favre; Eli J. Henke; Alexis A. Hester; Samantha D. Hoffman; Harold I. Irvin, III; Dylan Jarden; Korryn O. Keehner; Nicholas L. Raphael; Alexis P. Schaaf; Brady Seelbach; Carli L. Skinner; Cole Sternickle; Tyler J. Thompson; Lilly Trettenero; Lillyan S. Troeckler

STEELEVILLE – Jenna L. Hood

TROY – Cameron D. Eaker; Grace O. Grapperhaus; Alexis M. Klostermann; Dylan G. Meshey; Justin H. Rice

WATERLOO – Lindsay N. Starr

WHITE HALL – Titus K. Jones; Martha I. Martinez

WINCHESTER – Gabrielle E. Sievers

WOOD RIVER – Cameryn R. Adams; Sarah R. Baldwin; Paige N. Beran; Kim C. Bruns; Kaleb M. Burger; Chase L. Butler; Kylie R. Button; Brayden J. Cunningham; Jada F. Dupy; Jamie L. Fosnock; Samuel P. Frey; Jack E. Gould; Adair D. Hicks; Ethan C. Humbert, Jr.; Bethanee L. Jones; Monique Lacey; Grace A. McLagan; Kathryn S. Pelot; William G. Pelot; Camden M. Seibert; Courtney E. Shook; Isaac S. Thornton; Aubrey J. Wiegand; Logan P. Wilcutt

WORDEN – Isabella M. Arth; Ellah L. Brown; Shane A. Dustmann; Lily A. Dyer; Valeria I. Emanuel; Samantha L. Fulton; Dayton J. Greco; Caddie J. Harper; Alexis L. Mercer; Graceanne E. Perrine

MISSOURI

ARNOLD – Adele M. Hayes

FLORISSANT – Ava C. Albers; Izabela J. Albers; Samantha R. Booth; Alyssa C. Converse; Jordyn M. Dase; Drew T. Gaworski; Gracie K. Hlavaty; Juanita M. Johnson; Samantha S. Poole; Erin D. Schwartz; Tyra A. Wells

HAZELWOOD – Radley J. Hoener

O’FALLON – Zachary J. Creek; Madelynn E. Kuhn, I

STEELEVILLE – Abby E. Kreitner

NEW YORK

NEW YORK – Judith J. Herbrechtsmeyer

BRAZIL

GUARAREMA –Lucca C. Barbero

SAO CARLOS – Vitor Hennig, Sr.

SAO PAULO – Jundiaí Scarabelli

ECUADOR

MACHALA – Josue Valencia

QUEVEDO – Marco A. Lopez

FRANCE

LONS - Julien J. Laborde

VILLEMOYENNE – Alissa Rainon

SPAIN

BARBERA DEL VALLES – Mar Munarriz

MADRID – Miguel De Castro Miranda

SABADELL – Laia Amat Garrido

TORRENT – Claudia Andreu Chulia

VENEZUELA

CARACAS –Isabela A. Santana Gonzalez

Dean’s List

ILLINOIS

ALTON – Tiffany A. Bagley; Sara J. Baldwin; Brandon Barrientos Fuentes; Taelynne S. Barton; Adeline I. Bemis; Chad M. Betlach; Joel A. Biesk; Kylie J. Bowers; Elise H. Boyd; George M. Brewer; Emily R. Carter; Jacqueline Chaires; Ahmad J. Chapman; Casey L. Cook; Alexis R. Cox; Katelyn R. Dennis; Karina G. Dulaney; Owen J. Dunham; Jane A. Edelman; Aiden L. Edgell; Jenna G. Fassler; Madilyn L. Ford; Chad P. Fournie; Samantha K. Gaines; Jordan E. Garris; Celeste E. Gauntt; Lydia A. Glasper; Virginia R. Glassbrenner; Timothy C. Gutierrez; Sarah B. Handler; Nathan D. Hansen; Tory L. Hardimon; Josette Harmon; Natalia A. Harvey; Isabella G. Hayes; Dorie M. Hebblethwaite; Hannah R. Henesey; William M. Henkhaus; Gabriel L. Hensley; Joseph D. Hicks; Wyatt A. Hill; Ashlynn N. Huber; Cowan J. Jackson; Darriyan J. Jones; Whitney R. Kelley; Rowan M. Kinder; Molly J. Klein; Tyreka S. Lawrence; Taylor R. Lawson; Grant A. Lockhart; Anthony H. Losch; Kayla M. Lyons; Morgan J. McCauley; Kayleigh McEuen; Tabitha S. McGuire; Sydney M. Miller; Joseph Mills; Antonio J. Morales; Chase A. Morgan; Alexandra N. Mormando; Finn W. Murphy; Elijah C. Neumann; Kina Officer; Ava R. Pauli; Adrianna N. Paynic; Emily E. Phillips; Shamieka B. Pigee; Semaj D. Portis; Glana M. Randle; Dajia M. Robinson; Deja L. Robinson; Joshua L. Rood; Madison A. Ross; Kathleen A. Rousseau; John L. Schwaab; Mariah E. Simmons; Maggie G. Smith; Noah A. Stemm; Christy J. Steward; Savannah R. Summers; Ava N. Taulbee; Faith J. Triplett; Mary K. Ventimiglia; Taryn J. Wallace; Christopher J. Walls; Audrey Wannamaker; Alex J. Warren; Jordan E. Watsek; Walter M. Wetzstein; Ella N. Williams; Caleb A. Wolfrom; Juan M. Zaragoza Ayala

Article continues after sponsor message AVA – Jakob E. Koehn

BATCHTOWN ­– Margaret C. Franke

BELLEVILLE – Andrew G. Hardester; Lain H. Krauss; MacKenzie Roe; Jacob W. Wicker

BENLD – Ridge A. Braundmeier; Kaitlynn E. Conner; Elizabeth M. King; Alyssa S. McCollum; Marria D. Middleton; Alyssa F. Schuette

BETHALTO – Caleb B. Becker; Carter D. Braun; Samuel T. Buckley; Mackayla E. Byrd; Brennen S. Collins; Jacob D. Craine; Brennan J. Flaherty; Ryan G. Frazier; Logan M. Gaertner; Bella F. Hannaford; Anden R. Hawk; Jordan T. Hendricks; Avery M. Huddleston; Jaiden N. Huhsman; Severen P. Knoche; Denisha L. Kochanski; Adelaide M. Liljedahl; Kilee A. McBride; Logan Miersch; Zachary B. Miller; Dylan Z. Moore; Brayden S. Moss; Andrew R. Nation; Camryn A. Neilson; Hope O. Neilson; Christie L. Nickle; Carlie J. Pritchett; Ella R. Richey; Brandy N. Simmons; Mercedes L. Stewart; Lorelie N. Summers; Adam M. Vowels; Mason E. Walker; Breanna Welch; Connor E. Wells; Evan G. Wiley; Madeline E. Wood; Lauren A. Wright

BRIGHTON – Garrett R. Beuttel; Troy J. Brooks; Emily Y. Cambron; Jacob G. Carpenter; Lucy Childress; Olivia Cody; Logan T. Crane; Tristyn N. Ditterline; Kaylin G. Gerard; Cooper J. Hagen; Ashlyn K. Hall; Evan Hanold; Samuel J. Harshbarger; Amelia R. Hines-Pattan; Ella J. Kadell; Daylin M. King; Kayla A. Lemarr; Tucker Mayhew; Elizabeth L. Milford; Stacey M. Mynatt; Blythe E. Roloff; Jordan R. Short; Shiann Vinson; Grace A. Wylde

BUNKER HILL – Cole T. Burch; Hanna N. Heeren; Madelynne K. Heflin; Taylor Miklavic; Katelyn J. Miller; Abigail G. Scott

CARLINVILLE – Boedy E. Baker; Emily A. Barbre; Zachary Chapman; Ella R. Clevenger; Alana N. Dixon; Alison J. Dixon; Nathan Dyer; Addison Eldred; Saralynn I. Joiner; Henry S. Kalaher; William G. Meyer; Chloe A. Payne; Amy L. Pocklington; Jack Rives; Lanna P. Vanderpoel; Ella C. Wise; Braley M. Wiser

CARROLLTON – Jessica R. Bertman; Halle R. Buchanan; Callie R. Flowers; Nicholas Goode; Trinity F. Jones; Karson N. Kraushaar; Tyler L. Singleton; Billy D. Springman; Amy J. Taylor; Brooklyn E. Winters

CASEYVILLE – Christy L. Gurnari

CHESTERFIELD – Evan M. Loy

COLLINSVILLE – Hannah L. Chomko; Jenna A. Feldmann; Trace S. Waldram; Sara A. Wilson; Alexis Wylie

COTTAGE HILLS – Devyn W. Ambrose; Jose C. Estrada, Jr.; Meagan McNealy; Josaline B. Stewart; Cameron M. Warnick

DORSEY – Karley J. Deist; Scarlett V. Eades; Drew N. Potthast; Luke A. Slemmer

DOW – Violet Mayes

EAST ALTON – Madelyn J. Adams; Mikaija R. Allison; Fallon D. Beckett; Tabitha N. Chapman; Jamie L. Goodwin; Caleb Z. Handler; Megan M. Herrin; Emily N. Hewlett; David J. Ladd; Paige A. Lemasson; Caiden A. Moran; Haile D. Nolan; Aurora M. Plake; Isabella C. Romero; Cade N. Smay; Ava N. Strohmeier; Landon B. Tinnon; Tabetha M. Williams; William E. Young; Megan E. Ziegler

EAST ST. LOUIS – Briana A. Gillespie

EDWARDSVILLE – Madeline G. Bash; Austin D. Bauer; Gavin J. Beeler; Samantha N. Bertels; Logan A. Betts; Nicholas E. Bobinski-Boyd; Sarah N. Brennan; Grace M. Byron; Jackson R. Campbell; Michelle N. Carmichael; Audrey L. Carr; Jasmyne R. Clinton; Michael K. Cook, Jr.; Easton A. Dingman; Rozalyn C. Douglas; Lola B. Drake; Colton B. Eagar; Faith E. Ellis; Zachary Feldmann; Alyssa M. Ferrell; N'kyah French; Kara M. Gilomen, I; John A. Gooden; Johnathan A. Gries; Aaron T. Grotefendt; Christopher R. Hartsoe; Jordan L. Hartwick; Jaden E. Hernandez; Marlie G. Hunter; Mary W. James; Logan M. Jasutis; Jason J. Johnson; Kaela J. Johnson; Santana M. Klimczak; Ethan W. Knecht; Andrew H. Knef; Samantha J. Kourinos; Katherine M. Loethen; Carter T. McFarland; Elvira S. Mujica; Asirothe Muronga; Jackson L. Pender; Rachel R. Piazza; Dalton W. Pickford; Nolan H. Poole; Matisyn K. Popp; Amy M. Portwood; Tara R. Rallo; Andrew R. Rieger; Allison K. Robbins; Isabella M. Rondi; Tess L. Rosentreter; Liam M. Russell; Gavin L. Schmidt; Theresa R. Schumacher; Theodore J. Seaman; Teagan C. Short; Taylor L. Smith; Liam N. Steinmann; Drew M. Suhre; Lydia K. Thiems; Camilla R. Thomas; Sanna R. Trupiano; Carmen Van Dyke; Colin T. Walsh; Nicholas B. Watters; Raegan L. Webb; Rainey G. Wehrle; Jacob R. Whittenburg; Michael Zimmer

ELSAH – Alexia M. Clarkson

FAIRVIEW HEIGHTS – Brooke M. Hughes

FIELDON – Madison N. Bailey; Nolan M. Cerentano; Wade H. Goetten; Logan C. Kain; Sommer S. Parker; Clare E. Russell; Charli S. Sawyer

FLORA – Rayce Giddens

FULTS – Katelyn A. Lueck

GILLESPIE – Reese E. Bussmann; Regan E. Bussmann; Addie M. Hayes; Karter Mix; Adrianne B. Niemeyer; Grace J. Vandoren; Shannon L. Wright

GLEN CARBON – Azanay M. Bausily; Broderick H. Bohlman; Mallory R. Cerentano; Scout M. Driver; Brayden C. Fairburn; Adalynn M. Followell; Diego Fuentes; March E. Ganschinietz; Madison J. Gill; Spencer T. Hurley; Morgan S. James; Brendan D. Latham; Adam P. Leston; Jadynn A. Levels; Jameson D. Listner; Jessica M. Marcus; Gavin M. Miller; Alexis M. Mims; Zachary J. Ostrowski; Layla J. Rydgig; Elianid N. Santiago; Katelyn G. Shelton; Camden M. Smith; Jack R. Stricker; Delaney J. Swaim; Jeffrey A. Wellen; Grace Y. Williams; Walter Z. Williams; Allison G. Williamson; Derek M. Wyatt; Arhum Zahid

GODFREY – Margaret M. Austin; Aloe M. Berassa, I; Rose N. Blampain; Jada M. Bruce; Madison R. Calame; Sophia D. Corby; Delaney M. Curran; Jayden M. Diaz; Katlyn J. Dickman; Landon B. Eberlin; Chase D. Ely; Natalie M. Embry; Tori D. Folsom; Leonardo G. Garcia; Hallie V. Gebelein; Gavin M. Geisen; Kenna R. Gray; Macey L. Hartman; Elana N. Hatcher; Sarah E. Hill; Lauren Hosto; Anna M. Kiel; Sage M. Lauck; Karen N. Lewis; Alex M. Macias; Braden W. Magelitz; Hannah S. McKee; Ciera R. McNaughton; Karrie A. Middlecoff; Kaden Miller; Aniya L. Morrow; Melissa S. Mulrean; Kamiah S. Newby; Noah C. Parish; Vondasia N. Pittman; David M. Reese; Patrick J. Riney; Maria F. Rodriguez; Emily S. Romano; Angela L. Rynders; Nora M. Sancamper; Madalyn C. Schrumpf; Quinten M. Schulte; James Schwank; Madison D. Shampine; Hayden J. Sherman; Bethel J. Short; Annabelle C. Smith; Quinn Snider; Anna M. Stover; Micah Tabor; Maegann R. Thomas; Emily N. Tinker; Lexi G. Trexler; Kara S. Tricomi; Abigail M. Underwood; Kylen Webb; Sean P. Williams; River J. Wrischnik

GOLDEN EAGLE – Abby M. Thompson

GRAFTON – James E. Eck; Madelyn A. Kodros; Carrie A. Perkinson

GRANITE CITY – Gregory T. Croxton; Brooke N. Donohue; Kalyne A. Hutchinson; Jasmine Turner

GREENFIELD – Anna J. Triplett

HAMEL – Angela Y. Arias; Brienna M. Bowers; Alex S. Fox; Adam C. Ross; Marlee A. Smith

HARDIN – Avery A. Kronable; Kyle P. Robeen

HARTFORD – Claydon D. Cathorall; Madilyn E. Fry; Lorelai M. Shemonia; Coty J. Stie

HILLSBORO – Alexander R. McDowell

JERSEYVILLE – Nathanial M. Alderfer; Austin M. Baalman; Grace N. Bechtold; Lucille J. Bechtold; Kierstyn R. Bizaillion; Cruise K. Blackorby; Erica R. Blasa; Madalyn R. Buck; Devyn B. Buttry; Michael Castleberry’ Joshua D. Claxton; Carly M. Daniels; Meredith J. Dougherty; Kyle Foss; Keegan M. Griffith; Heath Groppel; Aaron M. Gunning; Josie L. Hagen; Angela C. Hansen; Rozlynn J. Isringhausen; Alyssa J. Kennedy; Ryan T. Klasner; Alex Kribs; Zane V. Longley; Liam D. McGuire; Reagan E. McIntyre; Joshua A. Perdun; Addison B. Pilkington; Corrina E. Pohlman; Katie J. Powell; Cienna Pratt; Emily J. Raymer; Ellery M. Renn; Aubrie S. Rock; Taj Roe; Devon J. Rust; Rebecca M. Ryan; Madison L. Sams; Kylie J. Scott; Kaleb S. Setzer; Rylea M. Smith; Sydney E. Smith; Carleen E. Snider; Mason Springman; Brooke C. Stockstill; Alana Talkington; Mylee K. Turner; Josephine L. Wahl; Elissabeth E. Walsh; Brayden E. Wellenreiter; Jade L. Witt; Cassidy L. Yates

KAMPSVILLE – Grace E. Roth

LEBANON – Daniel T. Quinn

LIVINGSTON – Baylee M. Mennig

MARINE – Caleb M. Calvin

MARISSA – Christian A. Meyer

MARYVILLE – Clayton P. Handshy; Brad J. Hopke

MASCOUTAH – Laine E. Hopkins

MEDORA – Hannah G. McQuay; Alexandra R. Wigger

MILLSTADT – Nicholas A. Muskopf

MORO – Teghan D. Bartee; Hope C. Becker; David K. Crull; Alexander M. Forrester; Megan L. Love; Linda A. Paslay; Lucas R. Petzing; Courtney L. Picklesimer; Kaydence A. Saboff; Jack R. Schwalb; Tori L. Styffe; Brittanie A. Swarringin; Drayden J. Wallendorf

MOUNT OLIVE – Libbie M. Nowell

OTTERVILLE – Albert A. Pace

PIASA – Anna C. Fink

POCAHONTAS – Hanna N. Everright

REDBUD – Darran M. Ferrell

ROCKBRIDGE – Jonathan C. Walden

ROODHOUSE – Bella N. Bushnell

ROXANA – Vada R. Arview; Michaela S. Copley-Mayhew; Joshua Davis; Rolen A. Myers Eveans; Allyssa S. Walker; Ralph K. Wideman

SHIPMAN – Kaden G. Cottingham; Rocky Darr; Kathryn M. Mueller; Sayuri Owada; Rocky J. Rose

SMITHTON – Alyssa H. Owen; Jacey J. Woodard

SOUTH ROXANA – Kyle I. Turner

SPARTA – Sadie E. Hamilton

STAUNTON – Rylee K. Baugh; David S. Dann; Belle M. Darte; Jacob A. Dillon; Vivienne Dothager; Sean T. Fleming; Kennedy L. Legendre; Zander MacHota; Savannah M. Missey; Nicholas Monahan; Nicole M. Narup; Kelley Perrine; Christopher S. Pritchett; Alivia Royer; Katie N. Schalk; Lakesi Settles; Priya E. Siegfried; Justin A. Smith; Kylie A. Tomso; Whitney Weller

TRENTON – Harrison E. Rakers

TROY – Karrie L. Ferguson; Alexa M. Hartmann; ShyAnne D. Payton; Ann M. Pense; Gavin C. Taylor; Hunter Winkles

WALSHVILLE – Mary R. Jones

WATERLOO – Hayley M. Offermann

WHITE HALL – Madison J. Blackketter; Cayden S. Eilers; Jacob C. Haskell; Carrissa L. Smith

WINCHESTER – Darcie A. Weder

WOOD RIVER – William M. Abney, Jr.; Kelsye R. Albers; Silas M. Brooks; MacKenzie A. Closson; Launa A. Crank; Dakota A. Davis; Madison P. Flannery; Jason E. Gould; Macy M. Hart; Lucas D. Hartman; Alexis P. Jones; Sierra R. Kirsch; Summer A. Lamarsh; Rion H. Lance; Justin Lin; Kyle G. Malley; Breydon J. Martin; William J. Mashburn; Kelsey J. Moore; Jessica R. Patton; Max R. Rickerson; Sarah E. Sarandis; Iris Smith; Madeline M. St. Clair; Lindsay C. Wamhoff; Mason P. Warwick; Emma M. Wiegand; Ethan A. Williams; Kyle A. Womack

WORDEN – John J. Boneau; Ashlyn B. Gurley; Kelton D. Lee; Richard T. Madison; William Thery

MISSOURI

BLACK JACK – Xavier E. Hassler-Godfrey

FLORISSANT – Logan M. Bodden; Hannah T. McMurray; Luke M. Steyer; Scott R. Vickrey

MARYLAND HEIGHTS – Joanna Lammert Drewer

OLIVETTE – Brandon L. Likins

PEVELY – Kyrstin M. Econie

ST. LOUIS – Shelby McKinney

COLORADO

PARKER – Jackson S. Brooks

KANSAS

OVERLAND PARK – Joshua W. Ellis

ANDORRA

ENCAMP – Ainara Ruiz Da Costa

BRAZIL

SAU PAULO – Pedro P. Sartoratti

RIO DE JANEIRO – Daniel F. Silva

CANADA

NEW MARKET, ONTARIO – Nolan F. Thomson

TORONTO – Eric Lanoue

ECUADOR

MACHALA – Raul Cedillo

LESOTHO

MASERU – Bataung Molefi

MEXICO

VERACRUZ – Andrea Rodriguez Medina

NETHERLANDS

NUENEN – Roos Van Aarle

PORTUGAL

AROUCA – Moenesa T. Mejias

SPAIN

ARTEXIO, A CORUNA – Leo L. Sanchez Martinez

MADRID – Munoz Moraleda

PUERTO DE LA CRUZ, TENERIFE – Tonatiuh Gonzalez Van Leeuwe

VALENCIA – Javier Lopez Medinaceli

More like this: