Jersey Community Middle School Quarter 3 Honor Roll, High Honor Roll Lists

JERSEYVILLE – Jersey Community Middle School (JCMS) is proud to announce their latest lists of Honor and High Honor Roll students:

High Honor Roll

7th Grade

Trey N. Alich

Wade R. Ball

Charlie M. Charlton-Stierley

Sam A. Coffman

Emersyn J. Cole

Lillie M. Cornelius

Kaylee M. Cunningham

Kyle A. Darr

Kadence Dobson

Cayden L. Dodson

Henry D. Dohrn

Ayden S. Droege

Logan T. Dunham

Stella M. Egelhoff

Addison J. Fessler

James D. Ford

Charles R. Friedel

Davis J. Frost

Jayden L. Fry

Olivia D. Funk

Charlieann Gibson

Cadence M. Goodey

Reid K. Graham

Bentley W. Grasle

Maci E. Gray

Fallin M. Green

Emmitt M. Grizzle Ruiz

Aubrey A. Hargrave

Joshua G. Hartley

Sophia M. Herter

Harper L. Hill

Charlotte F. Hinkson

Brody A. Hoyt

Austin Huang

Harmony M. Jantzen

Blake J. Jones

Paige M. Jones

Katelyn C. Kadell

Cullan J. Kinser

Kiyah B. Knoche

Grace E. Latempt

Bennett L. Leslie

Khloe M. Luther

Grayson M. Mangara

Brandon C. McCane Jr

Kagen A. McClintock

Livia B. McKinnon

Colton T. Mueller

Cjay T. Nevlin

Kaylin M. Norman

Wyatt M. Perry

Aria Q. Pfleger

Aiden G. Phillips

Keiliana D. Price

Mason D. Raub

Maci M. Rawe

Willow M. Richardson

Emmy L. Rothe

Bentley D. Schannot

Cecilia Schmidt

Carter D. Scott

Kenna R. Sievers

Levi W. Smith

Molly R. Steckel

Jackson R. Steinkuehler

Aurelia L. Strang

Mckenzie A. Towell

Nolan J. Vahle

Elizabeth L. Vandeven

Lana M. West

Lillie M. Wilfong

Lainey J. Williams

Reese H. Williams

Piper R. Wittman

Drilon Zenku 6th Grade Logan B. Allgood

Liam D. Anderson

Catherine B. Balcer

Aubrey M. Behl

Abilene M. Bray

Karleen P. Brittain

Annora R. Burkman

Makailynn A. Byrd

Molly J. Campion

Olivia N. Dalton

Hailey L. Darr

Aiden A. Daugherty

Landen J. Deverger

Peyton I. Eich

Arthur W. Fallin

Logan A. Forbes

Piper Fry

Violet E. Gajewski

Sawyer M. Greathouse

Cleighton W. Green

Mya W. Green

Knox H. Hamilton

Joseph P. Heitzman

Eva J. Herring

Charles J. Hill

Jaxen Klunk

Kade B. Lakin

Annabelle L. Lambert

Lucy Lilley

Colton B. Marshall

Karliah M. McDonald

Landon F. McNelly

Willow A. McNelly

Adalyn E. Miller

Elizabeth D. Morgan

Brayden D. Muntz

Mason J. Neunaber

Ellison S. Newton

Layton M. Oseland

Mable N. Pohlman

Madison Rader

Logan A. Roemer

Grayson T. Schaaf

Hadley R. Shaw

Levi P. Sheppard

Cayden J. Souder

Emmalyn R. Steinkuehler

Hailer J. Stone

Kaleigh R. Strohbeck

Miley K. Theisen

Miles C. Vahle

Jaxton R. Valstad

Adley J. Walker

Parker L. Warford

Ruby L. Wayne

Maddox E. Williams

Stevie K. Wilson

Aiden R. Wittman

Mia R. Wyatt 5th Grade Arie E. Abbott

Jacob P. Atkins

Kody A. Bean

Stella A. Bechtold

Henry J. Bick

Keegyn J. Boyer

Claire I. Challans

Landen J. Cox

Cheyenne R. Craigmiles

Aliyah R. Dean

Brookelynn M. Deneef

Jocelyn R. Depper

Keegan J. Depper

Emma R. Dirksmeyer-Lyming

Josephine L. Droege

Cheyenne R. Epstein

Elliott I. Fallin

Madilynn G. Fitzgerald

Jalynn M. Forbes

Holly L. Fry

Colin A. Graham

Lillie M. Gray

Judah C. Gresham

Jack F. Hayes

Kara K. Heitzig

Mathew L. Howell

Carson J. Hutchens

Grant C. Jones

Brayden J. King

David Knoche

Elijah P. Kraushaar

Parker W. Kruse

Faith E. Latempt

Nolan C. Leblanc

Lexie M. Lee

Jaxon R. Lemarr

Hudson T. Lyons

Ellis D. McCoy

Leonidas K. McKeller

Ava M. Molloy

Raymond J. Mueller

Autumn Nordan

Kylee R. Ontis

Keira A. Perkinson

Cecilia M. Peters

Peyton M. Ramsey

Garrett G. Ray

Anabel M. Rojas

Lucille G. Rothe

Ahna L. Scannell

Chloe M. Smith

Koltyn D. Smith

Matthew K. Smith

Owen E. Springman

Sofia M. Steinacher

Jeri A. Strang

Nolan A. Strang

Sophia M. Swank

Jaxon T. Tepen

Mark J. Tucker

Tank T. Tucker

Savannah K. Turner

Mason L. Vanausdoll

Amelia Q. Wade

Josephine A. Wells

Tate B. Welsh

Landon A. Wilson

Nolan T. Winder

Jackson W. Yoder Honor Roll 7th Grade Isabella J. Bruce

Georgia A. Cazier

Aislynn C. Christen

Mia A. Edwards

Liam P. Graham

Noel S. Hayes

Izabella R. Hernandez

Sullivan E. Hutchens

Kellan T. Johnson

Anna M. Kelley

Ariana M. Lavigne

Parker M. Logan

Christopher J. Merrell

Adira J. Ramsay

Andrew R. Ray

Besart Redzepi

Caroline Schmidt

Kenzi L. Schulte

Colton D. Settles

Bella M. Stamper

Natalie A. Steiner

Mason W. Warren

Brianna M. Waters

Ella S. West

Brady C. Wilson

Emily G. Woelfel

Carter E. Young 6th Grade Jessa J. Baro

Madelynn E. Baze

Brynna J. Bick

Lukas M. Darr

Clayton J. Daugherty

Haylie I. Dewitt

Makenzie H. Hanlon

Riley S. Harrison

Liam L. Hazelwood

Hunter Horton

Abel J. Huff

Carter A. Johnson

Gage R. Jordan

Lydia A. Kanallakan

Aiden M. Kraushaar

Brylee E. Madson

Alexander S. Morgan

Ryker J. Pfleger

Reese E. Ray

Kindell R. Reppenhagen

Tiberius A. Rex

Sophia F. Reynolds

Aydden E. Sanchez

Colton D. Skiff

Heather E. Smith

Owen W. Strebel

Adalynn E. Tretter

Lorelia R. Warren

Cooper B. Wayman

Braxtyn E. Wellenreiter

Alivia K. Westfall

Kellan R. Woolsey 5th Grade Katherine G. Abbott

Sawyer L. Banghart

Zane M. Cote

Annmarie G. Dabbs

Dani J. Dillard

Bentley S. Ealey

Lance L. Fraley

Julian A. Gonzalez

Millie R. Griffith

Taylor E. Hall

Clara M. Hutchens

Avery M. Kadell

Miann E. King

Mason R. Marshall

Nolan A. Norris

Remington J. Norris

Brody C. Oates

Layla D. Pace

Cayden J. Partridge

Ryder Schlott

Carissa R. Sinclair

Elizabeth M. Slaughter

Oliver T. Soehnlin

Phoenix C. Stone

Oliver A. Vetter

Hana L. Widman

Julius C. Williams

Keyston R. Young

