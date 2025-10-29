Jersey Community Middle School First Quarter Honor Roll
Students from fifth through seventh grade achieved academic excellence, earning places on respective honor rolls this term.
5th Grade Honor Roll
Adisyn Baker, Caiden Butler, Brooklyn Cathcart, Gracelin Charlesworth, Rochelle Daugherty, Tyler Gresham, Lane Heitzig, Lucas Humiston, Jayla Lane, CJ McAdams, Margaret Newell, Xander Rushing, Gage Ruyle, Alayna Stassi, Camden Talley, Ezekiel Terry, Hank Tolbert, Roman Williams
5th Grade High Honor Roll
Ruby Ackles, Olivia Baiers, Isabel Behl, Marley Beilsmith, Violet Bick, Cole Breitweiser, Christopher Bruder, Thalia Calan, Nora Campion, Kurt Carpunky, Aubrey Cummings, Hayley Deppe, Zoey Desherlia, Griffin Egelhoff, Evette Eilerman, Jase Federle, Maescie Fitzgerald, Teagan Fry, Jack Gajewski, Kylee Gray, Whitley Gray, Bryson Grummel, Tate Hedger, Carley Heltsley, Emma Herter, Cole Highfill, Jaxon Howell, Tessa Huelskoetter, Ariana Jantzen, Jaelyn Kendall, Ashton Klaas, Blayklee Klunk, Cadence Kolkmeyer, Ali Madson, Henry Medina, Colton Mellenthin, Aubree Metcalfe, Alec Miller, Blair Ogden, Austin-Keith Popek, Graham Reynolds, Mason Roemer, Korbin Ruyle, Sawyer Sanders, Austin Schoen, Jaxx Shain, Jonah Shain, Leighton Soer, Elizabeth Steinkuehler, Jase Strebel, Josie Strebel, Elizabeth Taylor, Brentley Thornton, Jackie Thornberry Harris, Dexter Tindle, Hudson Vetter, Austin Walker, Henry Warford, Morgan Warren, Katelyn Weldon, Alice White, Kaylee Woelfel, Grace Young, William Zimmer
6th Grade Honor Roll
Katherine Abbott, Jacob Atkins, Henry Bick, Aliyah Dean, Brookelynn Deneef, Jocelyn Depper, Keegan Depper, Dani Dillard, Jalynn Forbes, Julian Gonzalez, Judah Gresham, Taylor Hall, Mathew Howell, Faith Latempt, Avery Marshall, Mason Marshall, Jordan Martino, Leonidas McKeller, Brooklynn Metcalfe, Ava Molloy, Kylee Ontis, Cayden Partridge, Keira Perkinson, Peyton Ramsey, Raeghan Runde, Carissa Sinclair, Chloe Smith, Matthew Smith, Jackson Yoder
6th Grade High Honor Roll
Sawyer Banghart, Kody Bean, Stella Bechtold, Keegyn Boyer, Claire Challans, Karli Charlton, Cheyenne Craigmiles, Quincy Crotchett, Annmarie Dabbs, Emma Dirksmeyer-Lyming, Cheyenne Epstein, Aaron Esparza, Elliott Fallin, Madilynn Fitzgerald, Holly Fry, Layne Goetten, Colin Graham, Lillie Gray, Millie Griffith, Jack Hayes, Kara Heitzig, Hayden Hewitt, Carson Hutchens, Clara Hutchens, Grant Jones, Marley Kennedy, Brayden King, David Knoche, Elijah Kraushaar, Parker Kruse, Nolan LaBlanc, Lexie Lee, Jaxon Lemarr, Hudson Lyons, Ellis McCoy, Raymond Mueller, Cecilia Peters, Garrett Ray, Anabel Rojas, Lucille Rothe, Ahna Scannell, Ryder Schlott, Koltyn Smith, Caden Soer, Owen Springman, Sofia Steinacher, Jeri Strang, Nolan Strang, Jaxon Tepen, Mark Tucker, Amelia Wade, Zackery Wear, Josephine Wells, Tate Welsh, Hana Widman, Julius Williams, Landon Wilson, Nolan Winder, Keyston Young
7th Grade Honor Roll
Collin Abbott, Zoey Atteberry, Makailynn Byrd, Richard Cooley, Olivia Dalton, Violet Gajewski, Carson Hayes, Carter Johnson, Carlee Morman, Liam Reisch, Levi Sheppard, Ayla Stanley, Hailer Stone, Gatlin Taylor, Adalynn Tretter
7th Grade High Honor Roll
Liam Anderson, Catherine Balcer, Jessa Baro, Aubrey Behl, Abilene Bray, Annora Burkman, Molly Campion, Ashlynn Damm, Hailey Darr, Clayton Daugherty, Annabelle Dublo, Peyton Eich, Arthur Fallin, Piper Fry, Sawyer Greathouse, Cleighton Green, Mya Green, Knox Hamilton, Kaylee Hardwick, Joseph Heitzman, Valery Heltsley, Eva Herring, Charles Hill, Abel Huff, Abel Hunnicutt, Kade Lakin, Lucy Lilley, Colton Marshall, Karliah McDonald, Landon McNelly, Willow McNelly, Adalyn Miller, Alexander Morgan, Elizabeth Morgan, Brayden Muntz, Mason Neunaber, Ellison Newton, Mable Pohlman, Josue Porras-Sanchez, Madison Rader, Tiberius Rex, Sophia Reynolds, Logan Roemer, Aydden Sanchez, Hadley Shaw, Colton Skiff, Heather Smith, Cayden Souder, Emmalyn Steinkuehler, Owen Strebel, Kaleigh Strohbeck, Miley Theisen, Miles Vahle, Jaxton Valstad, Adley Walker, Kash Wallace, Parker Warford, Leanna Warren, Lorelia Warren, Ruby Wayne, Remington Wedding, Braxtyn Wellenreiter, Maddox Williams, Stevie Wilson, Aiden Wittman, Mia Wyatt, Olivia Funk, Levi Smith
