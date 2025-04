JCHS Releases 8-12th Grade Honor Rolls For Semester 1, Quarter 2 Listen to the story Your device does not support the audio. JERSEYVILLE - Jersey Community High School has released their lists for 8th Grade Quarter 2 Honor Roll and 9-12th grade Honor Roll for 1st Semester. 12th Grade Semester 1 High Honor Roll Baro, Jayce C. Bellet, Jacob R. Benedict, Katreona G. Benz, Abbigail M. Bockstruck, Charlie L. Bolds, Jordan M. Brainerd, Rose L. Brunaugh, Jaxon J. Burney, Ava L. Carter, Halie M. Deist, Bradley M. Dennison, Mackenzie E. Derrick, Corah M. Dougherty, Meredith J. Eads, Jaren A. Eilerman, Michaela G. Finkes, Peyton R. Finkes, Talan W. Goetten, Dax J. Graham, Kenli K. Gray, Morgan L. Groves, Brayden T. Hansen, Angela C. Hardwick, Aiden W. Hedger, Madalyn M. Heineman, Hailey M. Herrera, Timothy S. Hileman, Jovee E. Hodges, Madison N. Hudson, Kate M. Huitt, Logan M. Hutchens, Reese M. Johnson, Camryn A. Johnson, Tyler J. Kadell, Jordan T. Kallal, Casey M. Kelly, Addison G. Kendall, Aiden W. Kiel, Joseph C. Koenig, Hunter A. Kuebrich, Alexis M. Laird, Ellie M. Lamparter, Dylan J. Lamparter, Olivia R. Leslie, Arianne R. Longley, Jenna R. Lorton, Reese A. Maag, Matthew J. Marmino, Hayleigh M. Marshall, Jace D. Maxeiner, Maggie C. Mellas, Molly A Mossman, Abagail R. Niemeyer, Brooke L. Oates, Riley J. Opolencia, Jeshurun Ken N. Ottwell, Tucker J. Pickel, Kiley R. Pohlman, Kennedy A. Powers, Gracie S. Reynolds, William C. Iv Roach, Haley M. Robinson, Sebastian Z. Schleeper, Garin S. Schulte, Peyton E. Schultz, Katie L. Scoggins, Hannah M. Short, Elyse K. Slusser, Dinah L. Smith, Ella J. Stamper, Emmy R. Stewart, Megan R. Strebel, Amelia G. Sumpter, Damon L. Turner, Mylee R. Vogel, John Paul Wadlow, Clay J. Walsh, Tristan J. Wargo, Isaac J. Warren, Rachel L. Weber, Arlynn R. Witt, Jasmine P. Yamnitz, Annabelle L. Yates, Corree E. 12th Grade Semester 1 Honor Roll Balfour, Phillip L. Becker, Bryce T. Beyers, Destiney M. Bounds, Grace S. Carey, Gage V. Cluver, Cameron W. Dahn, Noah L. Daniels, Ethan J. Dean, Jacob D. Desherlia, Dayne C. Finkes, Maura L. Goulart, Joseph A. Heitzig, River G. Herkert, Hunter D. Johnson, Jadyn L. Judkins, Jordan M. Lyons, Andrew P. Molloy, Dylan M. Poletti, Caitlyn G. Price, Karson A. Robles, Sarah L. Rothe, Ethan M. Scott, Ashlen D. Vandygriff, Ella M. Wallace, Carson S. Ward, Caroline A. 11th Grade Semester 1 High Honor Roll Adams, John D. III Allen, Josselyn A. Almeida, Julia D. Arnold, Katy D. Behl, Abigail L. Bick, Kyler E. Bishop, Matthew A. Blasa, Adrian J. Bodenbach, Madalyn L. Borkowski, Noah B. Breden, Cali L. Brooks, Aliyah M. Cannon, Jonathan I. Carpenter, Addison G. Cheek, Evan M. Chin, Abigail L. Davis, Ellie R. Deist, Ava L. Edwards, Ethan R. Feddersen, Elise M. Ford, Kimberlee J. Friedel, Shayla R. Gillis, Cooper H. Goetten, Cash D. Goff, Lauren J. Gray, Meredith A. Grindstaff, Elijah M. Hartman, Chloe E. Hetzel, Savannah E. Howell, Chase J. Hutchens, Bryce L. Jackson, Lonnie E. Kanallakan, Jeremiah A. Lamer, Shane T. Little, Ava N. Longley, Hayden D. Lott, Jayd I. Lott, Samantha T. Lyons, Emma R. Maxeiner, Brady E. McCoy, Willow C. McMahon, Logan L. Muscarella, Alyson A. Peuterbaugh, Izabelle H. Piazza, Abigail D. Plunk, Mallory L. Ramirez, Mylie J. Russell, Carly J. Russell, Grace M. Samples, Hannah M. Slusser, Paul T. Smith, Lilly A. Speidel, Raeanna M. Staley, Gracie L. Stilwell, Heaven M. Sutton, Cloud R. Sutton, Sophia E. Talley, Connor J. Tittsworth, Kaydince L. Trexler, Jack D. Turpin, Lauryn E. Wedig, Abigail A. Weitzel, Matthew R. Westfall, Benjamin D. Wock, Aubrey C. Woodring, Taylor F. Woolsey, MaKayla L. 11th Grade Semester 1 Honor Roll Benner, Ethan T. Blasa, Clark B. Buerk, Ethan J. Chmieleski, Kyle T. Cummines, Brenna L. Davis, Ariana M. Downey, Kale B. Fraley, Boden Huff, Bailey M. Jones, Jude D. Klunk, Caden M. Kribs, Abram T. Long, Lucas E. Lopez Rodriguez, Lucero Morgan, Hallie M. Walker, Savana L. Wayne, Lila K. 10th Grade Semester 1 High Honor Roll Aday, Madalyn G. Alexander, Magdalene L. Aquino, Gemini M. Ball, Rosalie O. Bean, Kylie A. Beauchamp, Anna F. Beauchamp, Emma G. Beemer, Chloe I. Benz, Emily A. Bowles, Jacob S. Brunaugh, Aden M. Burris, Maurissa A. Butler, Carter R. Calan, Henry L. Crotchett, Reese M. Daley, Breonah K. Davenport, Haven L. Deist, Jack A. Derrick, Maleah M. Dewitt, Rylie N. Dong, Brian Edwards, Emma M. Eilerman, Haylie A. Entrikin, Emmalynn F. Fritz, Morgan L. Gallegos, Drake A. Gill, Hailee J. Goetten, Neely K. Grogan, Christina M. Hackethal, Isaac R. Hedden, Alexis R. Heitzig, Corie R. Heitzig, Stone E. Hileman, Islee M. Hughes, Aaron J. Hunter, Haley M. Kanallakan, Brogan C. King, Kiley A. Kribs, Anna C. Krueger, Kylee S. Laird, Alaina L. Lakin, Josie R. Lancaster, Mila G. Latempt, Riley J. Leclaire, Aubree-Paige Little, Taryn R. Lorton, Vanessa J. Luther, Thomas W. Maag, Charlie J. Marshall, Marley L. Article continues after sponsor message Martin, Alex B. McDuffie, Myles R. McGowen, Shay L. McIntyre, Lydia E. Mueller, Quincy J. Niemeyer, Brady M. Perkinson, Katelynn E. Petrea, Dawson R. Phillips, Anna M. Rawe, Myra J. Reed, Lola T. Richardson, Laney Roberts, Michael T. Robinson, Katherine E. Roth, Dylan A. Roth, Kaylee J. Rothe, Alayna M. Scott, Cheyenne R. Simpson, Scout E. Snyder, Halle C. Steckel, Morgan P. Stelbrink, Carly R. Storey, Clara I. Strang, Ryan W. Strohbeck, Kaden M. Strubberg, Samantha M. Turner, David G. III Utterback, Rayven K. Van Deven, Leah R. Walls, Layla K. Westfall, Bryan M. Woolsey, Mylee M. Zimmerman, Benjamin H. 10th Grade Semester 1 Honor Roll Clemmer, Jack O. Gardner, Michael A. Grindstaff, Peyton D. Hanlon, Bailee J. Howland, Peyton L. Johnson, Andrew C. Judkins, Lilian C. Maxon, Aubrey L. Maynard, Meryre L. Nevlin, Carson R. Robeen, Kira N. Schuster, Sawyer E. Speidel, Rory G. Tucker, Trevor M. Tueth, Bradley C. Vanausdoll, Jerra N. Vanausdoll, Maddox A. Varble, Maebre A. Wagenblast, Wyatt G. Wegierski, Andrew H. Weller, Alexandria L. Wells, Haylie J. West, Brookelyn M. 9th Grade Semester 1 High Honor Roll Baro, Jada P. Bartlett, Quinn A. Becker, Carson M. Behl, Olivia R. Benedict, Lillie R. Bick, Sofia C. Brainerd, Holly A. Breden, Courtney H. Brown, Jaxson A. Brunaugh, Makenna K. Burch, Madisyn M. Burney, Mason J. Burns, Noah J. Calan, Mazie D. Carter, Charli S. Cazier, Marley J. Cronin, Emma K. Deardeuff, Adalynn R. Desherlia, Quincy M. Deverger, Kyah L. Diehl, Aurora N. Dobson, Caison Drainer, Justice L. Duggan, Chase L. Emery, Kyonna S. Essner, Cameron P. Fessler, Cheyenne M. Gates, Lily M. Goetten, Colby M. Goetten, Nolan D. Green, Madison K. Green, Mason P. Griffith, Nola K. Hanson, Karen R. Helderman, Miles G. Hetzel, Sophie G. Hodge, Aubrey J. Hurley, Alexander H. Hutchens, Adalyn F. Jantzen, Melody A. Kallal, Carter B. Karrick, Mia G. Kelly, Brenley P. Koenig, Sophia A. Little, Tegan R. Lybarger, Hope A. Madix, Mia A. Mapue, Ronin C. Marshall, Ashlynn G. McCoy, Loial J. McElligott, Raymond P. Mitchell, Alaina G. Morgan, Anna E. Morgan, Emma K. Morgan, Gary A. III Poppe, Max T. Rawe, Jase L. Robinson, Uriah J. Robles, Melinda I. Russell, Ben R. Russell, Kade E. Sams, Gregory R. Schaake, Ryan C. Schannot, Hudson T. Schulte, Kiersten R. Scott, Willow R. Sibert, Harrison J. Smith, Kaylynn S. Soehnlin, Ruby E. Sutton, Emelia G. Tarrant, Jaxon R. Tenorio, Marlie M. Tenorio, Maxx A. Timpe, Antony M. Towell, Lauren E. Vanausdoll, Graham A. Vanek, Riley J. Waltz, Bodey R. Wedig, Nicholas K. Weirich, Paxton M. Wilkinson, Brody T. Young, Jagger K. Young, Peyton N. 9th Grade Semester 1 Honor Roll Boes, Lucy K. Cagle, Caden B. Cox, Alex M. Dahn, Jase W. Eden, Devin R. Finkes, Ronan W. Frost, Benjamin T. Jr Georgevits, Kyra M. Hartley, Anna M. Heitzig, Emma C. Kadell, Annabelle M. Newton, Roanna B. Pfleger, Kyrie P. Ray, Baylee A. Redzepi, Besjan Rothe, Emma G. Scharth, Liam A. Schmit, Evaline F. Short, Brayden M. Stanford, Kaylor A. Thornton, Riley P. Timpe, Alexander R. Underwood, Gavin M. Utterback, Legend M. Walker, Ethan J. Wilson, Cooper T. 8th Grade Quarter 2 High Honor Roll Anderson, Skyler R. Berghoff, Jackson E. Bruns, Daniel C. Cope, Trey R. Critchfield, Ruthie L. Cummines, Bryson M. Cummines, Trinity A. Darr, Caden L. Dirksmeyer-Lyming, Eric J. Emery, Alyssa R. Federle, Erin J. Gavaza, Sophie M. Geers, Cali K. Greathouse, Warren D. Hedger, Rylie G. Heineman, Jeremy E. Hensley, Grace A. Herring, Avney E. Highfill, Madelyn R. Holmes, Lillie K. Hoyt, Cooper N. Huang, Ashley Huitt, Isabella G. Kallal, Eli P. Kirk, Brandon O. Lancaster, Finley L. Long, Hadily M. McIntyre, Harry P. Mintert, Austin C. Pegram, Jena A. Peters, Huckleberry E. Rojas, Cristian M. Roth-Wood, Rylee A. Schlott, Chad Sinclair, Raelyn L. Spencer, Liam D. Stierley, Cole J. Strang, Rigby J. Taylor, Wyatt A. 8th Grade Quarter 2 Honor Roll Bell, Emma L. Box-Michaels, Nylah R. Boyer, Camdyn Z. Carey, Tanner M. Clemmer, Cole M. Dooley, Kelli J. Federle, Elizabeth G. Fessler, Grace E. Fink, Owen D. Fox, Easton M. Gonzalez, Jason V. Grummel, Zane O. Haarmann, Allison R. Hazelwonder, Landon J. Hein, Natalia C. Holmes, Lannie E. Hopkins, Maddie S. Hutchens, Collin D. Jones, Elijah B. Kanallakan, Ian B. Mann, Josie M. Maynard, Viktor L. Nasello, Peyton A. Patel, Manav V. Piper, Gavin E. Rawe, Gabriel P. Reed, Bella G. Rex, Scarlett D. Ringhausen, Alex R. Roberts, Alexander P. Schroeder, Heath R. Schroeder, Sophia L. Smith, Aiden J. Strebel, Logan R. Thomas, Keeghan L. Vanausdoll, Madelynn J. Vancil, Peyton S. Varble, Keegan D. Vetter, Aubrey J. Weller, Grace A. Wilkinson, Jessica D. Winters, Hunter R. More like this: Print Version Submit a News Tip Trending