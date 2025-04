High Honor Roll And Honor Roll Announced For Southwestern High School Listen to the story Your device does not support the audio. PIASA - The following students have achieved honor or high honor roll for the first semester at Southwestern High School in Piasa. HIGH HONOR ROLL Senior Class of 2022 High Honor Roll Olivia Ahlemeyer, Thomas Albrecht, AmyDee Bachman, Jelsumina Biciocchi, Laini Bock, Dale Brandon, Joshua Eddington, Joshua Goff, Alexandria Goss, Grace Greenwell, Mackenzie Hampsey, Whitney Keith, Kayla LeMarr, Haileigh Lenger, Emily Lowis, Hannah Nixon, Owen Nixon, Quinn Owens, Kayla Rudolph, Chloe Ruyle, Ashton Seniker, Riley Tucker, Levi Unverzagt, Abby Van Doren, Megan Webb, Laina Wilderman, Cadence Woods Junior Class of 2023 High Honor Roll Brandon Adams, Jillian Beilsmith, Hank Bouillon, Cassie Christian, Rylee Crane, Macaylin Day, Kennedy Dempsey, Audrey Gordon, Vance Hake, Madyson Henderson, Jillian Hoback, Tyson Kahl, Ryan Raymond, Taylor Richey, Collin Robinson, Gracie Schneider, Benjamin Thompson, Corbin Tutterow, Jaron Whipps Sophomore Class of 2024 High Honor Roll Wyatt Akers, Matthew Arendell, Kelsey Bray, Carson Burns, Mia Greenwell, Abigail Hellrung, Gavin Humm, Colin LeMarr, Parker LeMarr, Abigail McDonald, Jillian Smith, Alexandra Wigger Freshman Class of 2025 High Honor Roll Article continues after sponsor message Ike Austin, Lainie Behrends, Reagan Beilsmith, Alivia Brandenberg, Ian Brantley, Greyson Brewer, Makenzie Cottingham, Gracie Darr, Madison Fenstermaker, Kyle Foss, Hailey Gula, Aaron Gunning, Ashlyn Hall, Layla Hall, Jonah Harper, Alexis Harrop, Kori Laubscher, Ryan Lowis, Hannah McQuay, Jeshurun Ken Opolencia, Ava Pulley, Addyson Quirk, Nicholas Ragsdale, Emily Raymer, Anneliese Shatley, Megan Stewart, Piper Voorhees HONOR ROLL Senior Class of 2022 Honor Roll Tanner Albrecht, Madison Anderson, Emily Cambron, Jordan Cottingham, Gavin Custer, Charles Darr, Gavin Day, Morgan Durham, Addison Green, Madyson Heffington, Alyssa Hicks, Caleb Mary, Bryan McGee, Nina Phillips, Bo Richey, Madysen Sanzoterra, Katelyn Schrieber, Cale Schuchman, Callie Stormer, Nicholas Thurm, Kylie Todd, Erica Wallace, Morgan Williams, Devon Yost Junior Class of 2023 Honor Roll Miraina Biciocchi, Madison Bryant, Karalynn Buis, Cailyn Cottingham, Masen Day, Tristyn Ditterline, Casey Dugan, Kathryn Egelhoff, Melanie Goff, Eathan Hartley, Samuel Marshall, Allison Medford, Justin Paul, Madison Pruiett, Paige Randolph, Blythe Roloff, Laney Scott, Austin Stanton, Christopher Stucker, Alison Wilson Sophomore Class of 2024 Honor Roll Reydien Bailey, Garrett Beuttel, Chiara Biciocchi, Samantha Brewer, Caden Bunting, Dylan Collier, Morgan Coon, Logan Crane, Rocky Darr, Kyle Duitsman, Lola Francis, Cassidy Gaither, Trenton Goodbrake, Ashlyn Huber, Alyssa Kasten, Logan Keith, Peyton Kress, Aubrey Reno, Zachary Rue, Austin Seets, Hope Seniker, Madison Seymour, Cheyann Taylor, Avenelle Tennill, Jeremy Webb Freshman Class of 2025 Honor Roll Cadence Ater, Maizie Ball, Blake Belangee, Cali Bolin, Landon Brueggeman, Mason Cougill, Logan Custer, Roston Dinkelman, Logan Durbin, Kaylin Holtorf, Benaiah Lavey, Nicholas McGee, Elizabeth Milford, Isaiah Myette, Noel Ottwell, Braden Scifres, Haleigh Sinclair, Sydney Valdez More like this: Print Version Submit a News Tip Trending