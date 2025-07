GREENVILLE – The following students were placed on the Dean's List at Greenville University for the spring 2025 semester.

Article continues after sponsor message

To qualify for the Greenville University Dean’s List, a student must successfully complete a minimum of 12 hours for the semester. Freshmen (0-29.5 credits) must have a semester GPA of 3.5 or above. Sophomores, juniors, and seniors must have a semester GPA of 3.7 or above. This list of 337 names reflects both on-campus and online undergraduate students:

Lauren Haacke Addieville, IL Emma Brannon Alhambra, IL Lauren Brannon Alhambra, IL Samantha Lewis Alma, IL Kendyl Schultz Altamont, IL Chloe Greenberg Alton, IL Hailey Wright Alton, IL Jorgi Dupureur Armington, IL Donovan Diviney Aubrey, TX Grace Waldrop Auburn, IL Jacob Divjak Auburn, IL Allyson Schulz Aurora, IL Matilda Brougham AUSTRALIA Snyder Pennington Avon, IN William Warman Barrington, IL Zaryah Smith Beecher City, IL Ashlyn Wuebbels Belleville, IL Abigail Welch Benton, IL Alyson Fry Bloomington, IL Ezekiel Waters Bloomington, IL Savanna Hulbert Bluford, IL Jesus Madero BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA Valeria Arraiz BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA Guilherme Macedo BRAZIL Kaike Correia BRAZIL Emma Ratermann Breese, IL Brady Salzman Brighton, IL Jillian Beilsmith Brighton, IL Matthew Roth Brookhaven, PA Caitlin Lawhorn Brownstown, IL Mia deJesus Cahokia Heights, IL Taylor Smith Calera, AL Emily Vonhatten Carlyle, IL Quela Minard Carlyle, IL Allie Stewart Carterville, IL Myah Davidson Casey, IL Alayna Brandmeyer Centralia, IL Alyssa Lurkins Centralia, IL Danna Sodsaikitch Centralia, IL Alyssa Hutton Centralia, IL Marlin Isaiah Centralia, IL Abby Boland Champaign, IL Stephen Hardwick Chatham, IL Madison Carter Chattanooga, TN Ashlyn Colvis Chester, IL Yige Li CHINA Nixi Tong CHINA Chenhui Chen CHINA Dongyao Zheng CHINA Ruoshan Zhang CHINA Isabella Feltman China Grove, NC Brandon Tully Chula Vista, CA Madalyn Powel Clark, MO Micah Greenwood Coffeen, IL Enon Greenwood Coffeen, IL Tynesha Watson Collinsville, IL Aprile Hepner Collinsville, IL Kate Fryer Collinsville, IL Vanessa Ramirez COLOMBIA Jean Sanabria COLUMBIA Maria ArisTzabal Suarez Columbia, IL Alyssa Debusman Concord, NC Jordan Stucki Costa Mesa, CA Isabelle Hobbs Coulterville, IL Aidan Humason Dallas, TX Makenna Budde Damiansville, IL Gavyn Noblitt Decatur, IL Menenchia Cotton Decatur, IL Angela Lawson Des Plaines, IL Anna Tooley Des Plaines, IL Cortney Brummer Dieterich, IL Kinley Parish Dieterich, IL Jason Decker Downs, IL Stephanie Kamp East Alton, IL Jasmin Sanchez East Moline, IL Hector Cevallos Castillo ECUADOR Gloria Bremer Edwardsville, IL Lauren Garver Edwardsville, IL Tristan McMeen Edwardsville, IL Colton Hulme Edwardsville, IL Kristen Krampf Edwardsville, IL Cade Buehnerkemper Effingham, IL Emily Kowalke Effingham, IL Brady Stortzum Effingham, IL Monica Bermudez Martinez EL SALVADOR Gabriela Maria Fuentes Chicas EL SALVADOR Josue Medrano Carranza EL SALVADOR Carson Gates Eureka, IL Hudson Alstat Eureka, IL Christopher Henry Fairfield, IL Trey Mason Fairfield, IL Laura Frailey Fillmore, IL Rebekah Frailey Fillmore, IL Daniel Frailey Fillmore, IL Lanie Carder Flora, IL Madilyn Ayers Flora, IL Mya Mann Florissant, MO Wilson Decker Florissant, MO Alivia Clayton Franklin, IL Mason Clayton Franklin, IL Kyler Hinson Gastonia, NC Sam Haasis GERMANY Carlos Ziesecke GERMANY Richard Kerwer GERMANY Andrea Chamberlain Godfrey, IL Alea VanDeVelde Golden, IL Brennan Bronnbauer Granite City, IL Alison Wood Greenview, IL Tara Townzen Greenville, IL Aubrey Escobedo Greenville, IL Anna Vancil Greenville, IL Elena Valentin Greenville, IL Gracie Lindley Greenville, IL Katherine Peppler Greenville, IL Alli Jo Suess Greenville, IL Brooklyn Peternel Greenville, IL Friedrich Peters Greenville, IL Kara Zbinden Greenville, IL Josie Grunloh Greenville, IL Evaline Johnson Greenville, IL Abigail Clark Greenville, IL Natalie McCullough Greenville, IL Shepherd Wiegand Greenville, IL Abbigail Doty Greenville, IL Mylee Kessinger Greenville, IL Ryan Jackson Greenville, IL Avery Cantrill Greenville, IL Alli Finck Gridley, IL Jaqueline Barrera GUATEMALA Manolo Juarez GUATEMALA Nathaniel Snyder Harrisburg, PA Eric Bohm Havana, IL Loryn O'Neal Hendersonvlle, TN John Gannucci Hermantown, MN Andrea Nave Heyworth, IL Benjamin Harrison Highland, IL Torrence Clark Hillsboro, IL August Plunkett Hillsboro, IL Katelyn Davis Hillsboro, IL Adison Pollard Hillsboro, IL Amanda Travis Hoffman, IL Malikai Salyers Hoffman, IL Alexa Bailey Hoopeston, IL Emma Longcor Humboldt, IL Derek De Haan Humboldt, TN Levi Eads Hume, IL Bence Nagy HUNGARY Kellen Price Huntington Beach, CA Davide Daverda Saccavino ITALY Mattia Monti ITALY Francesco Genovese ITALY Kendall Jumper Jacksonville, IL Raylynn Sander Jamestown, IL Daiki Noro JAPAN Ellianna Schnieders Jefferson City, MO Josephine Lohr Jerseyville, IL Catherine McGinnis Joliet, IL Mercy Gardner Jones, MI Omar Bawadi JORDAN Sarina Castillo Jurupa Valley, CA Alejandra Sanchez Katy, TX Faye Jones Kaysville, UT Samuel Khamala KENYA Krysten Davis Keyesport, IL Jacob Foster Knoxville, TN Lucy Swinigan Lake St. Louis, MO Audrey Noble Las Vegas, NV Alexis Romeo Las Vegas, NV Kevin Laurino Las Vegas, NV Sydney Wilson Lebanon, MO Drake Rutledge Lincoln, IL Jalen Franz Lincoln, IL Lydia Roland Lincoln, IL Emma Boyd Lincoln, IL Gregg Hires Litchfield, IL Cassidy Law Litchfield, IL Peyton Baugher Litchfield, IL Kaitlin Fenton Litchfield, IL Cyan Cress Litchfield, IL Wade Schmidt Litchfield, IL Owen Baugher Litchfield, IL Madison Winterrowd Louisville, IL William Luce Ludington, MI Dax Bailey Lynnville, IN Lily Gregory MaMoon, IL Kayla Svendsen Mapleton, IL Ella Basham Mapleton, IL Ella Hudspath Marion, IL Briley Watts Marion, IL Carolina Hoffman Marmaduke, AR Attica Lietzau Marshall, IL Abigail Cooper Marshall, IL Skye Parris Marshall, IL Shelby Branson Marshall, IL Abigail Grubb Marshall, IL Joshua Scrum Maryville, IL Rylan Barnes Maryville, TN Jocelyn Fritz Mascoutah, IL Callie Adkins Mascoutah, IL Kayla Durbin Mason City, IL Terry Janssen Metropolis, IL Gerardo Alarcon MEXICO Hiram Cruz MEXICO Natalia Higashi Morales MEXICO Francisco Trujillo MEXICO Antonio Sandoval Guzman MEXICO Joseph Wenke Monticello, IL Lorann Markiewicz Moro, IL Jackson Fricke Mount Pulaski, IL Carlie Barban Mount Vernon, IL Ruby Schorey Moweaqua, IL Andrew Bousman Muncie, IN Ethan Poole Murray, UT Carolelyn LaPrairie Naples, NY Christopher Bandy New Berlin, IL Madelyn Meek New Castle, IN Hannah Potthast New Douglas, IL Sofie Reighard New London, IA Kiara Holt Nixa, MO Lainee Loskot Nokomis, IL Destiny Dunlap Nooksack, WA Alexander Jackson North Aurora, IL Francesca Boente O Fallon, IL Payton Hamm O Fallon, IL Zachary Connelly Orem, UT Courtney Stevenson Orland Park, IL Gianna Raimondi Oswego, IL Addisyn Green Paducah, KY Madalyn Campbell Palmyra, IL Landyn Smith Palmyra, MO Myrisa DeLoriea Palos Heights, IL Olivia Anderson Pana, IL Morgan Beyers Pana, IL Abigail Cline Pana, IL Ellie Wedemeyer Pawnee, IL Jayden Zamora Peoria, AZ Aidan Hatfield Peoria, IL Makenna Hintz Peoria, IL Isabella Iffert Perryville, MO Katie Farrow Perryville, MO Trenton Morgenstern Pinckneyville, IL Natalie Iberg Pocahontas, IL Logan Doll Pocahontas, IL Kaitlyn Yount Post Falls, ID Caleigh Schoonover Rochester, IL Alejandro Torres Rock Island, IL Cate Cota Roundup, MT Mariia Volegova RUSSIAN FEDERATION Felicity Clark Sacramento, CA William Martinez Sahuarita, AZ Samantha Hale Saint Charles, IL Kelsey Martlage Saint Joseph, IL Reagan Rodriguez Saint Peters, MO Cory Stoll Sainte Genevieve, MO Megan Parson Sandoval, IL Madison Ford Santa Rosa Beach, FL Kenzie Kurdys Savannah, GA Courtney Dothager Smithboro, IL Brooke Tompkins Smithboro, IL Emma Helmkamp Smithboro, IL Jazmyn Harmon Smithton, IL Konner Young Smithville, TN Jillian Elam Sorento, IL Charlee Stearns Sorento, IL Carlos Crespo Montesinos SPAIN Lucia Garcia Barrientos SPAIN Jose Manuel Redondo SPAIN Gabriel de Blas Sule SPAIN Blanca Garcia-Quilez SPAIN Alvaro Marchal SPAIN Aday Delgado Zamora SPAIN Izan Rivera SPAIN Maddi Basterretxea SPAIN Josep Romero SPAIN Alessandro Parolin Romero SPAIN Juan Hijas SPAIN David Vicente Alcoy Marti SPAIN Pablo Canola SPAIN Kennedy Gerton Springfield, IL McGwire Ruot Springfield, IL Kinsley Shultz Springfield, IL Jillian Cameron Springfield, IL Richard Moses Springfield, TN Raven Vance St. Charles, MO Taylor Jundt St. Louis, MO Naomi Irwin St. Louis, MO Kennedy Legendre Staunton, IL Aiden Potts Sumner, IL Melissa Bernal Swansea, IL Jessica Biver Swansea, IL TyKiaza Jones Swansea, IL Claire Hunt Taylorville, IL Isabella Johnson Terre Haute, IN Madison Sanchez Thibodaux, LA Matthew Dorf Tilden, IL Lainey Hicks Tower Hill, IL Kacee Apont Tower Hill, IL Ethan Hicks Tower Hill, IL Thomas Conn Tremont, IL Thomas Fike Troy, IL Jack Kenison Troy, IL Anna Fike Troy, IL Bradley Weber Troy, IL Karianne Davis Troy, IL Benjamin Hornaday Tuscola, IL Austin McDaniel Urbana, IL Jaylen Dumas Vacherie, LA Mia Mcschooler Valmeyer, IL Najeeb Lubowa Van Nuys, CA Christian DuPlayee Vandalia, IL Alexis Wehrle Vandalia, IL Ariana Ragsdale Vandalia, IL Chaston Womack Vandalia, IL Marcus Zimmerman Vandalia, IL Madison Case Victorville, CA Kien Nguyen VIETNAM Tri Tran VIETNAM Duong Nguyen VIETNAM Thy Duong VIETNAM Hanh Do VIETNAM Chau Nguyen VIETNAM Linh Nguyen VIETNAM Abby Grohmann Waterloo, IL Chloe Aubuschon Waterloo, IL Gretchen Carie Wheatland, IN Elaina Evers Wheaton, IL Adrian Alvarez Wilmington, CA Jacob Ogg Winthrop Harbor, IL Vanessa Compton Witt, IL Sierra Compton Witt, IL Cole Lenczycki Witt, IL Kaitlin Barger Wood River, IL Jacey Trask Wood River, IL Adeline Goheen Woodburn, IN Kaylee Scarbrough Xenia, IL Callie Hickox Yale, IL

About Greenville University

Greenville University is an accredited Christian liberal arts university with over 1,000 students, including traditional undergraduate, graduate, gap program, and adult degree completion students. Founded in 1892 and affiliated with the Free Methodist Church, the University is in Greenville, IL, 45 miles east of St. Louis, Missouri. Greenville University’s mission is to empower students for lives of character and service through a transforming Christ-centered education. At Greenville University students are seen, known, and inspired as global citizens fueled by immersive experiences, innovative learning, and a deeply connected community, anchored in a transformative relationship with God. For more information, visit www.greenville.edu.

More like this: