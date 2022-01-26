First Semester Honor Roll Announced For Jersey Community High School
JERSEY - Jersey Community High School announces the 1st semester High Honor Roll and Honor Roll for Seniors through Freshmen, and the 2nd quarter High Honor Roll and Honor Roll for 8th grade.
High Honor Roll
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SENIORS --
ANDERSON, BROOKE C.
BELL, MACKENZIE N.
BENTON, ETHAN T.
BERRY, CONNOR A.
BLACKORBY, BELLE B.
BLASA, ALEXANDRIA J.
BODENBACH, JAYDA L.
BRANDT, HOPE V.
BRANZ, GRETA R.
BROWN, CAMERYN J.
BUIS, LOGAN A.
CAREY, BLAKE R.
CLEVENGER, MALLORY E.
CORBETT, JUSTICE R.
CRAIGMILES, DYLAN A.
CROXFORD, CODY D.
DANIELS, CARLY M.
DARR, MADELINE M.
EGELHOFF, HUNTER J.
ELDRIDGE, PEYTON M.
GARRETT, GRACIE L.
GAVAZA, CODY M.
GETTINGS, NOAH J.
GIBSON, CAROLINE G.
GORMAN, MAGGIE A.
GRAY, VIVIAN M.
HAHN, EMMA L.
HAYES, AUSTIN R.
HOWELL, MATTHEW G.
INGRAM, LILY E.
JOHNSON, MORGAN E.
JONES, KATE M.
JONES, LANE N.
KRAUSHAAR, CHARLES P. JR
LAMER, SAMUEL T.
LAPLANT, JOSIE K.
LOFTUS, MAXIMUS R.
LYONS, ELIZABETH R.
MALLEY, SAMANTHA T.
MARTINEZ, COLE T.
MCDONALD, CORY M.
MCGUIRE, LIAM D.
MILLER, KATELYN J.
MOSSMAN, IRENE G.
MOSSMAN, PAMELA D.
MUELLER, KATHRYN M.
NOBLE, TYLER L.
PARKER, SEBASTIAN B.
PLATTO, ANDREW N.
POHLMAN, CORRINA E.
POLETTI, SARA E.
PRICE, KYNDAL S
RANDAZZO, EVE E.
REYNOLDS, REAGAN E.
ROBERTS, EDWARD M.
ROBERTS, OWEN L.
SCHLEEPER, MARISSA P.
SCHULTE, QUINTEN M.
SCOTT, SOPHIA D.
SETZER, KALEB S.
SMITH, ASHLEY A.
SMITH, GARRET K.
SNIDER, CARLEEN E.
TALLMAN, CAMDEN J.
TAYLOR, ALEIGHA K.
WADE, WAYLEN W.
WALKER, ANNE M.
WALTRIP, SARA J.
WARGO, ZACHARY T.
WARNER, HUNTER D.
WARREN, ALEXANDER M.
WEBER, OWEN A.
WILLIAMS, EMMA J.
WILSON, LILY M.
WOODRING, LEANN K.
JUNIORS --
ABBOTT, WILLIAM A.
ANDERSON, MARY A.
ANTOINE, CHLOE E.
AXLEY, GABRIEL C.
AYRES, TYLER J.
BEIERMANN, EMILY S.
BOHANNON, MOLLI M.
BREDEN, CATE A.
BRUNAUGH, TANNER J.
CONEY, JENEYCE N.
COX, ELIZABETH M.
CRAWFORD, RYAN M.
CROXFORD-STONE, BREEYA A.
DAVENPORT, MORIAH G.
DAVIS, KENDAL I.
DELP, LILLIAN P.
DOHRN, BERNARD J.
DOHRN, JACK C.
ELLIOTT, JACOB D.
FRITZ, LUCY M.
GILLIS, HUNTER D.
GOETTEN, DRAKE K.
GOLLEY, ALEXANDRA A.
HALLSTEAD, HANNAH M.
HASTY, JACE R.
HUDSON, JOSIE E.
INMAN, KINSEY N.
ISRINGHAUSEN, ROZLYNN J.
JONES, AMELIA E.
JONES, MACKENZIE R.
KALLAL, CHLOE M.
KANALLAKAN, AYDEN M.
KENDALL, JOSHUA M.
KING, KATELYN E.
KLUNK, ETHAN J.
KRUEGER, KARI E.
LAMPARTER, LOGAN J.
LAPLANT, JERRA P.
LOGES, ISAAC W.
MAAG, CASSIDY M.
MAAG, LEIGHANN M.
MARSHALL, MORGAN E.
MEISNER, LOGAN V.
PARKER, SOMMER S.
PERDUN, JOSHUA A.
PHILLIPS, TRYSTON W.
PILKINGTON, ADDISON B.
RICHARDS, ABBIGAIL G.
ROACH, HUNTER J.
RUST, DEVON J.
SAMPLES, AMBER L.
SAVIENKOVA, KATERYNA
SCHROEDER, MADISON F.
SCHULTZ, BRENDAN E.
SMITH, MARISSA M.
SPRINGMAN, MASON W.
STARK, TAYTEN A.
STEINACHER, ALEXANDER G.
STELBRINK, TAYLOR N.
STELLHORN, KENDALL R.
STOCKSTILL, BROOKE C.
STOREY, WYATT V.
TOWELL, DANIEL C.
TUTTLE, BRIA E.
WALSH, ELAINA D.
WILLIAMS, GRIFFIN D.
WITTMAN, DAYTON J.
WOCK, GAIGE W.
SOPHOMORES --
BEAVERS, ISAAC T.
BELL, ALEXIS S.
BELL, KYLA A.
BENNER, ELENA J.
BERGHOFF, KENNEDY E.
BIERMAN, MADISON P.
BIZAILLION, KENNADI F.
BIZAILLION, KIERSTYN R.
BOLDS, RYAN M.
BOWEN, RYAN G.
BRADSHAW, ELLA J.
BROWN, ASHLYN E.
BURCH, PEYTON A.
CHIN, CONNOR C.
CLARKSON, ALEXIA M.
COLLINS, EMILY R.
CONRAD, KUTLER R.
CRAWFORD, TESSA L.
DARABCSEK, RICHARD J.
DAVIS, ERICA E.
DEIST, DELANEY R.
DEIST, KARLEY J.
DEIST, KATIE A.
DIAL, ANNA K.
DONG, VIVIAN *.
DOUGHERTY, KATHLEEN L.
DRAINER, KAELYN N.
EAST, CLAY M.
ESCHBACH, REESE A.
FINK, LUKE M.
FLEMING, GENNA L.
FRALEY, CALEB D.
GETTINGS, AUTUMN R.
GIBSON, MADISON M.
GLASS, SIERRA L.
GRAY, WYATT M.
GRIFFITH, KEEGAN M.
GUNNING, HUNTER D.
HALL, KHLOEE E.
HARP, MADDILYN E.
HEAFNER, EASTON C.
HEITZIG, BRADLEY J.
HEITZIG, JOSIE M.
HEITZIG, KATE E.
HEITZIG, OWEN M.
HERNANDEZ-LAMER, SOFIA B.
HIGGINS, MARY J.
HUBBELL, ALEXANDER M.
HUEY, DAELYNN M.
HUTCHENS, KAEDEN R.
ISRINGHAUSEN, BRADLEY O.
ISRINGHAUSEN, WILLIAM E. JR
JONES, HAYLIE L.
JONES, LANDON K.
KARRICK, ZOE E.
KAYLOR, COLIN S.
KODROS, GRACIE L.
LABORDE, MADISON M.
LACY, EVAN E.
LACY, KENDAL M.
LACY, REBECCA A.
LITTLE, ZOEY A.
LOFTUS, JILLIAN C.
LOTT, WALKER D.
LYONS, LAUREN R.
MANESS, MEGAN R.
MARGHERIO, DREW J.
MARTINEZ, MASON J.
MCCORMICK, EMMA L.
MCCORMICK, LIBBY M.
MCCOY, PERRIN C.
MCDUFFIE, MERRIS J.
MOORE, JACE P.
MURRAY, BRETT N.
NOBLE, ELISE C.
ONTIS, LORINDA E.
PEGRAM, AVA M.
PHIPPS, MACIE E.
PRYOR, EMILY R.
RAYMOND, MIRANDA M.
REYNOLDS, WALKER J.
RICHARDSON, FAITH M.
RICKLEFS, HOLLY N.
ROBERTS, BAILEY L.
SAMS, MADISON L.
SCHROEDER, CORA R.
SCHULTZ, JACKSON R.
SCOTT, ICESS A.
SCOTT, RAELYNN M.
SETZER, KAITLYN M.
SHALLEY, GRACE S.
SHIPLEY, JACOB A.
SMITH, DRAKE N.
SMITH, JALEIGH G.
SMITH, PEYTON D.
SMITH, SYDNEY E.
STEINACHER, SEAN G.
SWANSON, LUKE G.
TALLEY, AIDEN C.
TAUL, LORETTA K.
TONSOR, AVA M.
TOWELL, AUSTIN L.
TOWELL, EMILY E.
TREXLER, LEXI G.
VAN ALLMAN, MATTHEW S.
VAN DEVEN, CALEB A.
VINYARD, ASHLYNN M.
VOGEL, FRANCIS A.
WELLS, JONATHAN R.
WILKINSON, TAYLOR N.
FRESHMEN --
BALFOUR, PHILLIP L.
BARRIOS-MADISON, AMELIA I.
BARRIOS-MADISON, ELIANA I.
BELLET, JACOB R.
BENEDICT, KATREONA G.
BENZ, ABBIGAIL M.
BOCKSTRUCK, CHARLIE L.
BOUNDS, GRACE S.
BRANNAN, ELLA L.
BRUNAUGH, JAXON J.
CAMPBELL, HUNTER M.
CLYDE, CHEYENNE E.
CRAWFORD, GRACELYNN M.
DAHN, NOAH L.
DANIELS, ETHAN J.
DENNISON, MACKENZIE E.
DERRICK, CORAH M.
DOUGHERTY, MEREDITH J.
EADS, JAREN A.
EILERMAN, MICHAELA G.
FIELDS, LOGAN X.
FINKES, MAURA L.
FINKES, PEYTON R.
FINKES, TALAN W.
GERMANN, KAITLYN L.
GOETTEN, DAX J.
GRAHAM, KENLI K.
GRAY, MORGAN L.
GROVES, BRAYDEN T.
HILEMAN, JOVEE E.
HUDSON, KATE M.
HUTCHENS, REESE M.
JOHNSON, CAMRYN A.
JOHNSON, TYLER J.
KELLY, ADDISON
KIEL, JOSEPH C.
KUEBRICH, ALEXIS M.
LAMPARTER, OLIVIA R.
LESLIE, ARIANNE R.
LONGLEY, JENNA R.
LORTON, REESE A.
LYONS, ANDREW P.
MAAG, MATTHEW J.
MARMINO, HAYLEIGH M.
MAXEINER, MAGGIE C.
MELLAS, MOLLY A.
MOSSMAN, ABAGAIL R.
OATES, RILEY J.
OTTWELL, TUCKER J.
PICKEL, KILEY R.
POHLMAN, KENNEDY A.
POLETTI, CAITLYN G.
POWERS, GRACIE S.
REEDER, AVERY M.
ROACH, HALEY M.
ROTHE, ETHAN M.
SCHLEEPER, GARIN S.
SCHROEDER, CAMDEN M.
SCHULTZ, KATIE L.
SCOGGINS, HANNAH M.
SHORT, ELYSE K.
SILK-CAMPBELL, ALEXIS M.
SLUSSER, DINAH L.
SMITH, ELLA J.
SOUDER, TRISTAN M.
STREBEL, AMELIA G.
STUMPE, KORTNEY N.
TURNER, MYLEE R.
WADLOW, CLAY J.
WARGO, ISAAC J.
WEBER, ARLYNN R.
YAMNITZ, ANNABELLE L.
YATES, CORREE E.
8TH GRADE --
BEHL, ABIGAIL L.
BLASA, CLARK B.
BODENBACH, MADALYN L.
BREDEN, CALI L.
BROOKS, ALIYAH M.
BUERK, ETHAN J.
CANNON, JONATHAN I.
CHIN, ABIGAIL L.
DEIST, CLINT M.
EDWARDS, ETHAN R.
FORD, KIMBERLEE J.
FRIEDEL, SHAYLA R.
GILLIS, COOPER H.
HARTMAN, CHLOE E.
HASTY, DANIEL J.
HUNTER, LUCILLE J.
HUTCHENS, BRYCE L.
KANALLAKAN, JEREMIAH A.
KLUNK, CADEN M.
LITTLE, AVA N.
LONGLEY, HAYDEN D.
LYONS, EMMA R.
MAXEINER, BRADY E.
MCCOY, WILLOW C.
MUSCARELLA, ALYSON A.
PLUNK, MALLORY L.
RAMIREZ, MYLIE J.
REEDER, MAX D.
SAMPLES, HANNAH M.
SPEIDEL, RAEANNA M.
STRONG, LOGAN A.
TALLEY, CONNOR J.
TREXLER, JACK D.
TURPIN, LAURYN E.
WEDIG, ABIGAIL A.
WESTFALL, BENJAMIN D.
Honor Roll
SENIORS --
CRANE, EMMA G.
DROEGE, SAMUEL H.
GATES, WHITNEY N.
GUNNING, SUMMER R.
INGRAM, SABRINA N.
JONES, KATE M.
KANALLAKAN, COLBY A.
KRIBS, ALEXANDER T.
MCDUFFIE, NEVAN H.
REED, DYLAN R.
RICKLEFS, WILLIAM M.
ROSE, HANNAH B.
RUSSELL, LOGAN J.
SCHMIDT, GABRIELLE E.
SCHULTE, JAELYN M.
SCHULTZ, LOGAN M.
SPENCER, ABIGAIL E.
WEISHAUPT, CAMERON A.
JUNIORS --
BARTEN, PETER J.
DUBLO, SAMUEL D.
FICKLE, ALEXIS M.
FIELDS, DANICA R.
GOFF, GAVIN E.
JACKSON, SAMANTHA L.
KAYLOR, KAVAN J.
MERCER, ALYSCIA A.
SCOTT, KYLIE J.
SMITH, RYLEA M.
TALKINGTON, ALANA N.
WELLENREITER, BRAYDEN E.
WORMINGTON, MYA I.
SOPHOMORES --
BEEMER, CAYTLINE R.
BILYEU, ELIZABETH A.
CHMIELESKI, AUSTYN D.
DECK, ELI R.
EDGELL, AIDEN C.
FRALEY, ABIGAIL T.
HEAFNER, DAGEN T.
KING, CHELSEA E.
KLEIN, ALEXIS A.
KRUEGER, JOCELYN R.
LANE, BRAYDEN C.
MACKINTOSH, RYAN C.
PREGLER, JAZMINE N.
ROBERTS, AVA L.
RUSSELL, ETHAN R.
SCHAAF, ABIGAIL R.
TAYLOR, AIDEN D.
TURNER, HANNAH M.
FRESHMEN --
BOLDS, JORDAN M.
BUCHANAN, GEORGE H. IV
CARTER, HALIE N.
CRONE, KATELYN B.
DEIST, BRADLEY M.
DRAINER, EVAN F.
HEDGER, MADALYN M.
HERRERA, TIMOTHY S.
HUITT, LOGAN M.
JUDKINS, JORDAN M.
KUEHNEL, DRAVEN C.
LAIRD, ELLIE M.
LAW, KAILEE J.
NIEMEYER, BROOKE L.
ROBINSON, SEBASTIAN Z.
SCHULTE, PEYTON E.
STAMPER, EMMY R.
STEINACHER, GRACIE J.
VELIKIS, JOSEPH D.
WALKER, GAGE A.
WILLIAMS, SIDNEY J.
8TH GRADE --
ADAMS, JOHN D. III
ALLEN, MORGAN V.
BICK, KYLER E.
BLASA, ADRIAN J.
CARPENTER, ADDISON G.
DAVIS, ELLIE R.
DOWNEY, KALE B.
FEDDERSEN, ELISE M.
FRALEY, SOPHIA R.
GREHAM, JAYDEN L.
HETZEL, JACOB R.
HEWITT, LAUREN A.
JUDKINS, CAMERON J.
KALLAL, MALAKAI C.
LONG, LUCAS E.
MOONEY, PAYTON E.
PARISH, BRODY M.
PEUTERBAUGH, IZABELLE H.
PIAZZA, ABIGAIL D.
PLASMEIER, ANDREW T.
PLUNK, GRACE M.
RAUB, NOLAN W.
SMITH, GRIFFIN M.
STATON, MYLEE M.
SUTTON, SOPHIA E.
TURNBAUGH, KRISTOPHER M.
WALKER, SAVANA L.
WAYNE, LILA K.
WOOLSEY, MAKAYLA L.
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