Listen to the story





GLEN CARBON – Following are the full High Honor Roll and Honor Roll lists for the second semester of the 2024-2025 school year at Father McGivney Catholic High School:

High Honor Roll is awarded to students with a 4.0 or greater weighted GPA.

12th grade: Tyler Ahring, Kylie Becker, Julia Behrmann, Liam Boeving, Aaron Broadwater, David Carroll, Jane Cummins, Joseph Feldhaus, Molly Foppe, Lillian Gilbertson, Milania Harris, Brynn Hawkins, Mason Holmes, Leah Hopfinger, Levi Huber, Sabrina Ivnik, Kannon Kamp, Chase Kelley, Andrew Kleinheider, Rachel Kretzer, Emma Mathews, Sophia Mineman, Emily Moody, Alivia Peck, Caroline Rakers, Gracelyn Ratchford, Olivia Rodgers, Elena Rybak, Carissa Speight, Evelyn Sturdivant, Spencer Sundberg, Justin Terhaar, Lily Terrell, Isabella Venarsky, Courtney Vrenick

11th grade: Natalie Beck, Elise Bishop, Madilyn Collignon, Gretchen Ertel, Kaitlyn Foppe, Anastasia Hasenstab, Chase Jansen, Erin Kretzer, Grace Lubeck, Andrew Nohl, Zoe Oller, Natalie Pinkston, Lawson Reeves, Aidan Schmidt, Connor Schmidt, Liam Schmidt, Eve Stanhaus, Alexandra Uram

10th grade: Carson Barone, Elsa Biermann, Peyton Broadwater, Jodie Brown, Sophie Brown, Harper Dettmers, Gabrielle Dissette, Patrick Gierer, Elizabeth Guehlstorf, Ann Marie Handshy, Sophia Krieger, Rachel Landoll, Dax Lieberman, Emerson McGaughey, Elliana Moody, Sondra Nohl, Madelyn Pamatot, John Pierre, William Rakers, Gabriel Thiems, Ainsley Turkington, Maura Tutt, Aiden Willis, Morgan Zobrist

Article continues after sponsor message

9th grade: Sophia Auer, Payton Barber, Allison Beltramea, Mark Croghan, Madeline Durst, Lucas Frohnert, Jaclyn Goebel, Ava Gundlach, Jacob Hasenstab, Avery Holmes, Theresa I, Abigail Joost, Ryan Kretzer, Anna Moore, Brenden Poletti, Avery Riechmann, Eric Rybak, Harrison Siegel, Layla Tobin, Claire Wade, Kendyl Wegner, Elliana Willams

Honor Roll is awarded to students with a weighted GPA of 3.60-3.999.

12th grade: Madison Autry, Lyle Biermann, Mackenzi Briesacher, Kalei Cline, Madeline Day, Aidan Deist, Amelia Dissette, Devin Ellis, Karpenter Farmer, Alec Frohnert, Kai Gaither, Jocelyn Garcia, Ava Giovando, Meghan Greer, Morgan Haerr, Donovan Hall, Isabella Harris, Brock Holzinger, Jack Jacobs, Samuel Joellenbeck, Dane Keeven, Evan Koontz, Samuel Kukowski, Tristan Luehmann, Christopher Marchetti, Payton Martin, Spencer Martin, Michael McGranahan, Rylie Percy, Mia Range, Kendall Riechmann, Reilly Sutberry, Sophia Windorff, Lillian Wood

11th grade: Mira Ahlvers, Madeline Beck, Claire Burnett, Cecelia Corbett, Joseph Craney, Andrew Diak, Amalia Dorgan, Lilly Forneris, Avery Grenzebach, Matthew Halbrook, Landon Hall, Sarah Hyten, Tyler Jacobs, Alexa Jones, Addison Knobbe, Caden Kohl, Greta Lemaster, Mia Lieberman, Nora Mensing, Claire Miller, Grace Nesbit, Sebastian Noronha, Nicholas Owen, Joanne Palmes, Scott Phelps, Riley Ramsey, Lydia Riechert, Lucas Roedl, Sofia Rossetto, Theodore Rybolt, Benjamin Sink, Emily Taphorn, Kennedi Taylor, Riana Thakker, Dorothea Villhard, Elizabeth Wade, Grace Welser, Isaac Wendler

10th grade: Skyla Arana, Wilson Boulanger, Madalyn Callovini, Jacoby Danco, Maxwell Dietz, Jillian Goebel, Shea Guinn, Autumnn Hildebrand, Emerson Isringhausen, McKenzie Jones, Brayden Kerns, Lucas Marti, Lucas Mauretto, Addison McElroy, August Range, Max Reznack, Myleigh Rodgers, Siena Sustar, Owen Weissert, Gabrielle Wooton

9th grade: Miley Badgett, Edith Bishop, Emma Brewster, Noah Clothier, Andrew Corbett, Nathaniel Dietz, Edward Foppe, Miles Gibson, Paige Hess, Gracie Johnson, Lily Kohl, Kennedy Kreke, Andrew Leonelli, Layla Lyons, Paddington Martin, Carter McKaig, Ty Menossi, Rainna Modi, Violet Nesbit, Avalinn Olson, Grant Reed, Elizabeth Robbins, Bryce Schmidt, Samuel Sink, Tyler Smith, Charlotte Wiegers

More like this: