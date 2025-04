Father McGivney Catholic High School First Semester Honor Roll For 2021-2022 School Year Listen to the story Your device does not support the audio. GLEN CARBON - Father McGivney Catholic High School released its first semester honor roll for the 2021-22 school year. High Honor Roll is a weighted GPA of 3.60 and above. Honor Roll is a weighted GPA of 3.0-3.59 Grade 12 High Honor Roll: John Barz, Amelia Beltramea, Lorelai Biegler, Allison Broadwater, Grace Delp, Timothy Evans, Ciara Folkerts, Maria Guehlstorf, Jude Henke, Mary Lorraine Hentz, Clayton Hopfinger, Elizabeth Hyten, Olivia Jackson, Caroline Kassing, Steven Kraus, Cameron Krause, Christopher Landoll, Charlize Luehmann, Jillian Matthews, Emma Noe, Lauren Propes, Zion Ratchford, Anne Schilly, Nathan Sedabres, Devon Silhavy, Macy Smith, Grace Stanhaus, Elizabeth Telthorst, Gregory Venarsky, Sean Vrenick, Andrew Wenos, Brennan Zumwalt Article continues after sponsor message Grade 11 High Honor Roll: Elisabeth Antonini, Mary Elizabeth Benware, Wyatt Biermann, Alexis Bond, Emma Bukovac, Madeline Burkart, Madeline Burnett, Samuel Chouinard, Keira Cope, Mallori Dempsey, Caroline Foppe, Tanner Garner, Daniel Gierer, Olivia Gray, Taylor Haerr, Aislin Hall, Katherine Hand, Jacob Huber, Amelia Hylla, Sophia Ivnik, Ava Jackson, Lauren Jones, Margaret Klusas, Jacob Larkin, David Lowe, Abigail Madura, Kaleigh Pekarik, Baylie Roberts, Jackson Rodgers, Abigail Root, Gretchen Rybolt, Evan Schrage, Melinda Smith, Alexander Sobczak, Adelyn Speight, Claire Stanhaus, Alyssa Terhaar, Owen Terrell, Sophia Tutt, Paige Yasitis Grade 10 High Honor Roll: Taylor Bolden, Wilson Brown, Joseph Chouinard, Grace Deakos, Melanie Dempsey, Allison Diekemper, Katherine Empson, Jacob Fossland, Lane Goodwin, Katherine Greer, Christopher Grotefendt, Thomas Halbrook, Kaitlyn Hatley, Anna Henke, Ethan Henke, Joseph Hyten, Elaina Jansen, Rylie Joelner, Ryker Keller, Olivia Klusas, Jamison Kohlberg, Nathan MacLaughlin, Liana Claire Miller, Logan Miller, Colin Moore, Sophia Novosel, Samantha Oller, Meaghan Pamatot, Molly Ronzo, Lindsey Schrage, Garet Seger, Samuel Spicer, Samuel Strack, Siena Strehl, Ashton Sutberry, Samantha Viliocco, Drew Villhard, Luke Welser, Jada Zumwalt Grade 9 High Honor Roll: Tyler Ahring, Kylie Becker, Julia Behrmann, Lyle Biermann, Liam Boeving, Mackenzi Briesacher, Juan Manuel Callis, David Carroll, Caleb Conrad, Jane Cummins, Aidan Deist, Lincoln Duffy, Devin Ellis, Molly Foppe, Peter Frohnert, Kai Gaither, Jocelyn Garcia, Meghan Greer, Morgan Haerr, Donovan Hall, Isabella Harris, Milania Harris, Brynn Hawkins, Mason Holmes, Brock Holzinger, Levi Huber, Sabrina Ivnik, Samuel Joellenbeck, Luke Jones, Samuel Kukowski, Emma Mathews, Michael McGranahan, Sophia Mineman, Alivia Peck, Rylie Percy, Anna Probasco, Caroline Rakers, Gracelyn Ratchford, Kendall Riechmann, Olivia Rodgers, Elena Rybak, Carissa Speight, Evelyn Sturdivant, Spencer Sundberg, Reilly Sutberry, Lily Terrell, Isabella Venarsky, Courtney Vrenick, Sophia Windorff More like this: Print Version Submit a News Tip Trending