Edwardsville School District 7 High Honor Roll and Honor Roll
3rd Quarter High Honor Roll
9th Grade
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Christopher Agwuedu
Diego Arana
Kyla Archer
Braden Baker
Christian Bandy
Nathan Beck
Ruben Benjankar
Daniel Benson
Meera Bharati
Marcie Billings
Maxwell Brandmeyer
Jack Busse
Caroline Byron
Karli Camp
Laine Chapman
Tyler Chrenka
Bethany Christians
Maya Clark
Hannah Colbert
Kate Conner
Kaitlyn Conway
Ashley Cook
Brianna Cooper
Sean Craig
Eden Cudak
Callie Cunningham
Grace Daech
David Deuanephenh
Trey Dicks
Jakob Duboise
Alyck El-Khatib
Elle Evans
Payton Federmann
Oliver Ferdinand
Katlyn Finkel
Grace Frey
Andrew Friedel
Emilie Fry
Emma Garner
Jacob Geisen
Hailey Gibson
John Gingerich
Jane Gockel
Ximena Gonzalez
Jacob Grandone
Jonah Hallquist
Lucas Hanson
Julia Hantla
Zachary Harmon
Lillian Hendricks
Aiden Henke
Liam Hoeferlin
Jacob Holtgrave
Jaelyn Hudson
Danielle Huene
Sydney Huskey
Benjamin Hyten
Olga Ivashyna
Adam Johnson
Grace Kalb
Luke Karlas
Connor Kielty
Taylor Klamm
Meredith Kremitzki
Sydney Lane
Lindsey Lankford
Abigail Law
Sydney Lawrence
Riley Lewis
Benjamin Loftus
Teddy Lopansri
Makenna Lueking
Ryan Luitjohan
Allyson Lunsford
Akira Malik
Julietta Marini
Nicholas McClintock
Trevor McGeehan
Grace McGinness
Andrew McNally
Maci McNamee
Madison Mersinger
Isabela Meyer
Mason Miller
Ariah Miner
Alissa Mollett
Kathryn Morgan
Nicole Morris
Rachel Mueller
Kaitlyn Naney
Kearsten Naney
Edward Noonan
Adrian Norcio
Augustino Ojeda
Shaun Pacatte
Alexia Pastore-Perez
Rachel Piazza
Reese Pifer
Katherine Poe
Ashlyn Porter
Adam Powell
Patrick Rawson
Ryan Rea
Cole Reinking
Kyndall Robertson
Joshua Robinson
Logan Roever
Erin Rushing
Mera Rusick
Sebastian Sanchez
Benjamin Schardt
Ann Schmidt
Macy Silvey
Anna Singh
Wyatt Smith
Spencer Stearns
Ryan Stopka
Jasmyn Story
Joshua Stout
Jackson Summers
Jacob Summers
Hannah Tae
Chloe Taylor
Timothy Tossey
Cameron Tripp
Aidan Underwood
Natalie Usher
Gabriela Vazquez
Madison Vieth
Gavin Walls
Evan Wells
Jillian Welsh
Hannah Whaley
Michael Whaley
Ryan Whaley
Mitchell White
Taylor Wilkerson
Jeffrey Windau
Jenae Wright
Ella Young
Abigail Zupanci
3rd Quarter High Honor Roll
10th Grade
Alexis Allaria
Jillian Allen
Emily Amick
Ethan Anderson
Celeste Arnett
Rogelio Berumen
Elannore Bester
Seth Blakemore
Eli Bland
Jack Bostick
Claire Bouse
Elizabeth Brasel
Elena Brown
Jackson Budwell
Gracelyn Burroughs
Jonathan Burroughs
Andrew Byer
Anastasia Curtis
Elizabeth Dawson
Mara Day
Kevin DeConcini
Jonah Deem
Alicia Diaz
Melinna Diaz
Cole Dickinson
Lydia Donaldson
Isabelle East
John Eska
Sarah Fidahussain
Kiley Fisher
Lydia Foster
Lyla Foushee
Elizabeth Gaughan
Haley Gebauer
Rachel Goebel
Shane Goodman
Connor Gramke
Orion Gregory
Phoebe Gremaud
Autumn Grinter
Isabella Grinter
Savannah Grinter
Felicity Guttmann
Drew Gvillo
Grace Hackett
Ryan Hampton
Sarah Harmon
Madison Hawley
Lillian Heddinghaus
Alexis Hendricks
Brooke Henry
Emma Herman
Tayler Hope
Rhianna Huebner
Lauren Jacober
III Jarvis
Ryan Jenkins
Sophie Jobe
Anna Keune
Emma Krumm
Madison Kuethe
Annalise Kuhlman
Michael Kwasa
Stuart Lech
Aidan Leopold
Joanna Leston
Morgan Levy
Abby Liu
Kaitlyn Loyet
Emma Malawy
Morgan Marshall
Camryn Marteeny
Dhruv Mathur
Amanda Mayfield
Eli McLean
Briana McQueen
Olivia Melosci
Jordan Mercer
Jacob Mertz
Angelus Miles
Andrew Mink
Brynn Miracle
Andrew Mouldon
Samuel Msengi
Anastacia Muratov
Bailee Nail
Allison Naylor
Zackary Noll
Araujo Orozco
Eileen Pan
Claire Paul
Austin Payne
Nathaniel Perry
Alec Pizziferro
Kyle Polson
Jessica Pool
Ruth Prenzler
Noah Range
Brooke Rawson
Cassidy Reaka
Julia Ribbing
Elijah Rinkel
Amal Rizvi
Katelynne Roberts
Sondra Scoggin
Amber Siatkowski
Seth Smidowicz
Rayne Smith
Clayton Snyders
Joseph Sommer
Drake Springman
John Starck
Mitchell Steinkuehler
Marian Steinmann
Sarah Stuiber
Storm Suhre
Connor Surtin
Malinda Tedrick
Gabrielle Trauernicht
Morgan Tulacro
Linnea Turner
Conor Vogel
Elliot Voss
Landon Vuagniaux
Rylee Warmouth
Luke Warnecke
Preston Weaver
Elaine Wei
Brennan Weller
Elaine Wendler
Chase West
Andrew Wiley
Mason Wilke
Holly Williams
Jack Wise
Kenna Wyatt
Peter Yoon
Ava Zeller
Hellen Zheng
3rd QuarterHigh Honor Roll
11th Grade
Lindsay Ahlers
Zahra Ali
Eloise Allen
Hannah Almos
Jacquelin Anderson
Zaineb Bahrainwala
Khary Bausily
Cyrina Beckmann
Olivia Bell
Jacqueline Benson
Hannah Bielicke
Andrew Billhartz
Ethan Bogner
Samuel Borg
Muriel Bowen
Kierra Boyles
Anna Brase
Kurt Brase
Anna Bruss
Meghan Burris
Josephine Bushell
Anna Buss
Grant Coffey
Michael Coles
Cameron Conrad
Sabrina Copple
Shelby Craft
Ava Cruzan
Alexandra Curtis
Riva Dalla
Abigail Davis
Madalynn Davis
Leonardo De La Torre Cruz
Alecea Dees
Tyler Depper
Lauren Dial
Melissa Diaz
Justine Dioneda
Kiera Doughty
Mathiew Doyle
Evan Driscoll
John Duffy
Hayley Earnhart
Ayden El-Khatib
Lila Eska
Joshua Fenner
Olivia Fensterman
Julia French
Nathaniel Frey
Elise Fricke
Gwynn Frisbie-Firsching
Grace Gassiraro
Kyrah Glaze
Jacqueline GlennJessica Glenn
Shane Greathouse
Shivani Greene
Nathaniel Greenland
Margaret Grieve
Leah Griffin
Henry Gruben
Trent Hansel
Casey Hansen
Joshua Harris
Caleb Harrold
Brock Hennig
Jonah Herndon
Henry Hupp
Austin Jackels
Amara Jones
Grant Karlas
Andrew Kassing
Miriam Kastens
Makenzi Keller
John Kelley
Eliza Keth
Mackenzie Kimble
Joshua Klein
Emily Kloostra
Gayathri Kondepati
Abigail Korak
Emily Kramer
Hannah Kramer
Rileigh Kuhns
Ryan Kulasekara
Rylee Langendorf
Elizabeth Lebro
Samuel Lewis
Abigail Loftus
Logan Loftus
Quierra Love
Natalie Loveridge
Bryson Maedge
Troy Marchetto
Dev Mathur
Edgar McClintock
Colleen McCracken
Connor McNabnay
Amanda Mills
Logan Mills
Maurice Miner
Joseph Moore
Aubrey Morgan
Lydia Morningstar
Alison Mutz
Jack Nafziger
Natalie Niehaus
Javier Nieto
Matteson Norton
Kailey Noud
McLain Oertle
Denis Pandarakalam
Elizabeth Paschall
Daivi Patel
Calvin Perkins
Layne Pfund
Nicole Picchioldi
Jack Pifer
Ashley Pizzini
Danielle Polinske
Anna Potter
William Range
Gabrielle Rasche
Lawson Redmon
Lloyd Reynolds
Usma Rizvi
Samantha Rojas
Riley Salmi
William Schueler
Kylie Schumacher
Carli Scott
Daniel Searcy
Max Sellers
Eian Sims
Isabelle Sitki
Adam Sneed
Karmanpreet Sohal
Olivia Sotelo
Dara Stack
Sam Stearns
Ashley Stephenson
Sydni Stevens
Meredith Stump
Elizabeth Thompson
Hannah Thompson
Jocelyn Tiller
Caitlin Towell
Mark Tucker
Garrett Valley
Kristen Valley
Arsdale Van
Barrett Van
McKenna Vereeke
Elizabeth Viox
Jacob Waldman
Zachary Walters
Jaidyn Webb
Trevor Welsh
Brooke Wesley
Lauren Whaley
Joshua Whittenburg
Amanda Wickman
Andre Wilke
Colin Williams
Alyson Yablonsky
Emma Youchoff
Andi Zabotka
William Zupanci
3rd Quarter High Honor Roll
12th Grade
Kolten Ackerman
Emilee Adams
Katrina Agustin
Halee Baker
Tyler Berry
Lukas Bixen
Skylar Bloch
Grace Bolton
Lindsey Bonk
Matthew Boyer
Samantha Boyer
Alexis Boykin
Lukas Brase
Amari Brooks
Isabella Brown
Michael Bugger
Lauren Byrd
Christopher Byron
Emilio Carrion
Anastasia Castle
Grace Chapman
Abby Cimarolli
Tara Colligan
John Cooper
Emily Coulter
Lauren Coulter
Teryn Cross
Zachary Crutchfield
Jacob Davis
Macy Deck
Kiara Delgado
Emily Diekemper
Kylea Dietz
Patrick Doolin
Erin Dowdy
Patrick Driscoll
Daniel Duncan
Evan Dunning
Andreas Ellinas
Anna Elovitz
Anthony Evans
Anna Farrar
Margaret Farrar
Alexandra Fawbush
Annie Fawbush
Zachary Fillback
Maria Fitzgerald
Payton Flowers
Adam Foster
Lorelei Frank
Spencer Gillaspie
Payton Ginestra
Seth Goodman
Katelyn Gregory
Caden Grizzard
Emily Haar
Rebecca Hackett
Lauren Hangsleben
Bailey Hanson
Abigail Harmon
Maxwell Hartmann
Samantha Hartnagel
Grace Hauch
Maryn Heidt
Margaret Heinrich
Ryan Hellmann
Lydia Hemings
Katherine Henderson
Emma Hensley
Talia Holmes
Tyler Holt
Destiny Hope
Gavin Hosto
Megan Hubler
Jack Hultz
Haley Hundelt
Gretchen Iken
Macy Ivie
Joseph Jaworski-Moiles
Claire Jenkins
Brittany Jett
Maisie Jett
Kaitlyn John
Emily Jones
Alanna Kaminsky
Mulenga Kapatamoyo
Natalie Karibian
Rebecca Keasey
Ross Kerlin
Alexandra Klamm
John Kocevar
Sarah Kraus
Joshua Krausz
Luca Krug
Samuel Lance
Emma Laughlin
Sarah Lavelle
Rachel Lavick
Katherine Lickert
Seth Lipe
Christopher Lott
Joey Lu
Lindsey Lucas
Mackenzie Lyerla
Amy Malcharek
Liam McCracken
Annie McGinnis
Teagan McKechnie
Benjamin McNabnay
Maren McSparin
Rachel McTague
Ashley Melosci
Viktor Milanesi
Alexander Miller
Dane Miller
Madelyn Miller
Christina Mills
Joshua Mills
Elizabeth Mislan
Lila Motley
Amanda Munzert
Kylee Myers
Abby Nahlik
Adrianne Newbold
Maya Noonan
Loewy Noud
Hailee ODell
Aydin Panahshahi
Lauren Parker
Tyarra Pattin
Joshua Perry
Alexandra Pohl
Tyler Pope
Kylie Raasch
Jack Raffaelle
Delaney Reed
Taegan Riley
Raechel Roberson
Malik Robinson
Morgan Rockwell
Skyler Romano
Adrienne Rose
Meara Schaefer
Sophia Schaefer
Joy Schollmeier
Parul Sharma
Garrett Short
Hope Shumake
Megan Silvey
Hunter Sitki
Kiara Smidt
Connor Sotelo
Blake Stawar
Cami Stieren
Molly Stout
Hannah Stuart
Austin Sullivan
Noah Surtin
Harishaan Suthan
Jaydi Swanson
Kay Swanson
Sophia Swarthout
Sean Sweet
Mitchell Sylvies
Emma Tegert
Galina Tennant
Tyler Tepen
Ashlee Thomilson
Corrine Timmermann
Joseph Toscano
Jade Townsend
Zachary Trimpe
Paige Tulacro
Heather Usher
Cierra Veizer
Matthew Vollmar
Jonathan Voltz
Kayleigh Wallace
Kyle Walsh
Adam Walters
Nathaniel Waple
Elizabeth Ward
Reece Watson
Caden Watters
Peyton Weaver
Jackson Weller
Madison Wente
Alex Wernex
Claire Wickenhauser
David Wickman
William Wike
Mya Williams
Alyssa Wilson
Regan Windau
Amanda Woll
Jared Wright
Elliot Yablonsky
Aaron Young
Matthew Zollner
3rd Quarter Honor Roll
9h Grade
Mackenzie Allen
Mason Babington
Megan Bequette
Lillian Berry
Loren Bowen
Alex Boyer
Fiona Burton
Alan Buss
Annabel Carr
Nathan Chapman
Kaili Church
Amanda Cobb
Ryan Cross
Javier Delacruz
Madison Delgado
Logan Donjon
Luke Essner
Ava Fanning
Harrison Feco
Rowan Foley
Trevor Fox
Evan Fry
Mitchell Garde
Abigail Garvey
Robert Glisson
Hersch Greene
Lucas Greer
Alexandra Griffin
Alaina Hall
Jada Hall
Sydney Harris
Lexie Hauskins
Mia Heiser
Angela Hinojosa
Caley Hitt
Macie Hockett
Kaiden Holman
Ming Hou
Aryanna Hudson
Nathaniel Hunt
Ally Janson
Benjamin Jenkins
Paul Jennings
Adam Johnson
Grace Johnson
Jorden Johnson
Chase Jones
Justin Jones
Leah Kaburick
Kloi Karban
Ashley Kuethe
Delaney Kuhns
Morgan Landry
Donovan Latham
Emily Lebro
Kevin LeDuc
Lisa Lobbig
Avah Marse
Simon McKean
Gavin McWhorter
Kayla Morrisey
Josephine O'Day
Mitchell Olsen
Ryleigh Owens
Tabbitha Palmer
Geordan Patrylak
Ethan Pavlinek
Adisyn Postol
Nadim Rana
Riley Reed
Evan Reid
Jonathan Reynolds
Jacoby Roberson
Brady Roberts
Luke Russell
Colin Samson
NovaLee Saucier
Gabriella Saye
Zack Schmidt
Carter Schwalb
Lucinda Sheeley
Cole Sitton
Nicholas Smith
Connor Spencer
Alexander Sundar
Christine Szymula
Amaya Tillerson
Brooke Tolle
Allison Toma
Taryn Trauernicht
Kyle Voepel
Michael Voltz
William Voss
Tyler Whorl
Ryan Wilkinson
Mia Williams
Zoie Williams
Michael Wise
James Zugmaier
3 rd Quarter Honor Roll
10 th Grade
Allison Adams
Canon Adams
Mason Ahlers
Paola Arana
Brooke Behme
Justin Bertels
Aidan Birkner
Benjamin Blake
Jacob Blume
Brienna Bowers
Emily Cecil
Quinlan Chavez
Patrick Cheatham
Kaden Chiapelli
Riley Chitwood
Camden Cline
Jayna Connoyer
Sean Cooley
Stephen Cromer
Robert Dacus
Addison Donelson
Nicholas Doyle
Jacob Duelm
Jack Fehrmann
Robert Ferratto
John Fields
Dailyn Fohey
Chloe Fuller
Evan Funkhouser
Lauren Gander
Daniel Garrison
Ryan Garrison
Olivia Gebhardt
Zackery Gibbs
Morgan Gillum
Jordyn Ginestra
Gabriella Gomez
Alexis Gorniak
Cameron Grant
Olivia Gray
Nicholas Greenland
Madeleine Grimes
Madelyn Grotefendt
Abigail Hall
Katelyn Harris
Benjamin Hauschild
John Heiderscheid
Sydney Hemken
Katherine Hengehold
Mara Hull
McKenzie Jacober
Lillian James
Tyler Janson
Madelyn Jones
Erin Joy
William Kirk
Colin Knox
Carson Krapf
Stella Kuchta
Marlee Landry
Sarah Lange
Drew Law
Madison Lein
Shelby Markus
Madisyn McGee
Susana Meyer
Andrew Mills
Hayden Moore
Pajtim Mora
Haylee Mueller
Jake Mueller
Samantha Nolen
Darin Olson
Morgan Petry
Katelyn Pollock
Lydia Redmon
Milo Reed-Elliott
Matthew Reid
Tessa Renken
Madison Rensing
Cole Salter
Samantha Sanders
Reece Savant
Jill Schollmeier
Camden Seel
Hudson Sharp
Katelyn Shelton
Trent Sholl
Grace Skiff
Andrew Smith
Christopher Smith
Marlee Smith
Reagan Smith
Dylan Snyders
Calvin Soldan
Lilith Spears
Logan Swanner
Owen Szedlar
Grant Toby
Camp Van
Abigail Vollmar
Colin Walsh
Sydney Weedman
Mackenzie Weisner
Emma Welch
Arianna Winters
Justin Wright
Abigail Zajac
3rd Quarter Honor Roll
11th Grade
Christian Adams
Zoe Ahlers
Jocelyn Allen
Katie Baker
Scottlynn Ballard
Jason Beard
Charles Belobrajdic
Jessica Benson
Anna Blankenship
Katherine Bobinski-Boyd
Ethan Booker
Katelyn Bowman
Tessa Bunselmeyer
Kylie Burg
Olivia Byrne
Ella Cooper
Kilee Crause
Amber Crick
Jacob Davis
William Day
Zyon Demers
Colten Dickmann
Abigail Downes
Isabella Doyle
Jakob Doyle
Katelyn Draper
Darien Durell
Eric Epenesa
Justin Folmer
Tyler Frolik
Hannah Garde
Chase Green
Marie Grimm
Emilee Gulledge
Peyton Hauk
Nicholas Hemken
Akilah Hudson
Corryn Jarrett
Lindsay Johnson
Reed Kaburick
Paul Kampwerth
Jacob Kitchen
Bastian Kraus
Alayna Lammert
Kadin Lieberman
Nicholas Logan
Sophie McDonald
Elizabeth McDougal
Lauren McGarr
Gabriel McGuiggan
Sophia Mohsen
Blake Moss
Nadia Msakni
John Mulvihill
Andrew Neville
Jailyn Nichols
Cooper Nolan
Colton OBrien
Isabella Olson
Daniel Pauk
Rachel Pfile
Madison Rea
Gavin Reames
Gabriella Regalado
Joshua Robinson
Elke Schag
A J Scheffel
Jace Scheibal
Ryan Schelling
Taylor Scott
Abigail Sherrill
Maria Smith
Evan Stamer
Ryan Stewart
Riley Stroehmer
Benjamin Strotheide
Latham Studley
Austin Svoboda
Courtney Tempest
Lydia Thiems
Michaela Tillerson
Alexander Valdez
Lauren Vaughn
Emma Vuagniaux
Megan Walker
Vanessa Walters
Morgan Weiler
Harrison Whitney
Aidan Williams
Kaitlyn Williams
Payton Wolfe
Kurt Wright
Ethan Young
Jackson Zawitkowski
3rd Quarter Honor Roll
12th Grade
Alexis Allen
Morgan Allen
Annabell Ambuel
Andrew Aramowicz
Sierra Barnard
Libby Bateman
Jack Beck
Kaleb Beeler
Jacob Behme
Kalie Bertels
Tristan Blair
Justin Bonner
Connor Bouse
Sierra Brannan
Bryce Broshow
Maori Brown
Toni Brown-Hill
Victoria Brust
Benjamin Byrd
Tyler Calame
Myah Chenault
Christian Davis
Leta DeBardeleben
Bianca Diaz
Peyton Dixon
Elizabeth Doak
Meghan Dustmann
Madison Fagala
Jessica Fosse
Dustin Franke
Carter Fulton
Monique Garrett
Jop Gielingh
Sydney Grammer
Blake Gvillo
Amber Harris
Jon Hinson
Chloe Hoelscher
Kaitlin Hogan
Jaycie Hudson
Aleksandra Ivanov
Meredith Johnson
Eli Kaase
William Kaminski
Bronson Kelley
Peyton Klauber
Blake Klingsick
Elise Krone
Giedre Krotovaite
Rachel Kubicek
Michael Lane
Brendan Latham
Tessa Leapley
Alexander Lohrum
Anna Lombardi
Dawson Loyd
Emily Magruder
Rebecca Markiewicz
Samuel Martin
Dylan Messina
Ethan Metcalf
Steven Meyer
Tess Millard
Ethan Miracle
Madeline Misukonis
Markus Moreno
Mashadah Morocco
Marenike Moyegun
Devan Multidor
Trevor Neumeister
Michael Pinson
Callum Plunk
Miranda Pratte
Roland Prenzler
Hunter Richardson
Noah Robertson
Joseph Russo
Kennedy Scaggs
David Scepurek
Dane Schaake
Drake Schreiber
Jaren Schuette
David Sedor
Emma Sitton
Grayson Slagle
Kent Sleeter
Eric Spurling
Madelyn Stephen
Leilani Vasquez
Aubrey Wagner
Ava Walls
Nolan Weber
Zachary Wedel
Trinity White
Evan Williams
Brittney Yarbrough
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