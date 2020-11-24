Ninth Grade Honor Roll

Andrew Acheson

Andrew Angle

Brynna Archer

Tyler Berkbigler

Bryce Beyers

Morgan Bielicke

Taylor Billingsley

Avery Blaskie

Brooke Blythe

Samantha Bock

Broderick Bohlman

Ava Bohnenstiehl

Carter Bollman

Sarabeth Breder

Makenzie Brinegar

Skyler Brown

Evan Burkey

Lucas Cecil

Brenna Church

Avery Cline

Olivia Coll

Samuel Cowling

Thomas Csar-Kellenberger

John Deichl

Tess Deweese

Caitlyn Dicks

Leslie Dickson

Sydney Dmochowski

Rylie Dodd

Shane Dustmann

Curtis Ehlen

Efthalia Ellinas

Alexander Farnworth

Dominic Federmann

Noah Foley

Lucas Gebhardt

David Geldmacher

Konnor Goclan

Madelyn Goodman

Gavin Guttmann

Elijah Ham

Natalie Hanlon-Highsmith

Shayla Hebenstreit

Macy Hildebrand

Belle Horsfall

Colton Hulme

Brian Ivashyn

Abby Johnes

Joseph Johnson

Kylie Johnson

Delaney Jones

Gabrielle Jones

Sienna Kapilla

Grace Kirkpatrick

Wyatt Kolnsberg

Paul Kostich

Nathan Loftus

Jayden Luster

Jessica Manley

Danford Mason

Hanna Matarelli

Jenna Mayfield

Colin McGinnis

Justin McRae

Christopher Meyer

Bryce Myers

Maximillian Perham

Benjamin Perulfi

Aurora Pilkington

Owen Powell

Carson Puckett

Ella Reed

Jezrael Reed

Thomas Rice

Carter Rives

Zoe Roney

Owen Schoeneweis

Arik Screnchuk

Caden Sexton

Livia Sheeley

Anna Spohr

Wesley Stone

Aiden Suhre

Grace Taylor

William Thery

Magdalyn Thomas

Maxwell Thrun

Elizabeth Tossey

Ryswyk Van

Emily Walters

Olivia Wernex

Catherine Wilbraham

Scott Wilfong

Olivia Williams

Walter Williams

William Wojcieszak

Ian Zimmerman

10th Grade

Alayna Ahlers

Destiny Albrecht

Mariam Amer

Tiara Arzola

Kylie Barham

Jeremiah Barrett

Grace Blunt

Jacob Bollman

Cace Bowles

Zoie Boyd

Sarah Brase

Livia Budwell

Riley Bukovac

Abigail Burroughs

Hector Chaidez

Victor Chaidez

Zachary Chitwood

Edan Clow

Benjamin Cole

Max Conrey

Caeleb Copeland

Ellery Darr

Allyssa Daube

Madison Davis

Luke DeConcini

Alaina Dunning

Gavin Edwards

Chloe Elvers

Serena Estrada

McKenzie Fitzgerald

Madilyn Flavio

Claire Folmer

Arabella Ford

Hunter Gander

Ian Garber

Jenna Garella

Morgan Gedda

Logan Geggus

Abraham Gianaris

Samuel Gill

Chase Golem

Julian Griswold

Owen Gruben

Thomas Haire

Morgan Hanson

Ryan Harriss

Olivia Henke

Morgan Hogue

Nathan Hollis

Spencer Hurley

Owen Hurtte

Kayla Hustedt

Liam Hutton

Tanner Jacoby

Avery Jefferson

Dallas Jenkins

Mary Jenkins

Micah Johnson

Nicole Johnson

Tehani Johnson

Abigaile Jordan

Megan Joy

Bryan Jubelt

Joel Kampwerth

Michael Karibian

Jasleen Kaur

Sylvia Keen

Benjamin Kelley

Annisyn Krebs-Carr

Linda LeDuc

Katherine Loethen

Ava Long

Carson Looper

Dibri Maassen

Samuel Maher

Luke Marks

Dillon McGinnis

Kaylee McKee

Brianna Micun

Taylor Mollett

Benjamin Moore

Daniel Munzert

Syeda Naqvi

Makaila O'Dell

Abigail Pieri

Charles Pyle

Nolan Rowe

Carlie Scherer

Kaden Schleeper

Carter Schmith

Aidan Seemiller

Berik Selberg

Cole Simpson

Ella Smith

Mireille Spicer

Grace Sponeman

Jacob Staggs

Griffin Suhre

Calli Thornsberry

Victoria Turner

Peyton Vucich

Ava Waltenberger

Trystn West

Elle Whittaker

Ethan Wickenhauser

Grace Williams

Hailey Yeager

Grace Zahn

Zachary Ziolkowski

11th Grade

Cindy Acheson

Jace Ackerman

Mackenzie Allen

Kyle Axtell

Christian Bandy

Karly Berning

Sophia Bertolino

Loren Bowen

Luke Bowen

Alex Boyer

Johnna Brandt

Fiona Burton

Annabel Carr

Truman Chandler

Carson Chenault

Maya Clark

Amanda Cobb

Shyanne Colston

Ryan Cross

Madison Dmochowski

Wyatt Erber

Luke Essner

Harrison Feco

Andrew Friedel

Evan Fry

Mitchell Garde

Robert Glisson

Ximena Gonzalez

Alexandra Griffin

Evan Grinter

Alaina Hall

Jada Hall

Kya Ham

Jenna Hamad

Sydney Harris

Lexie Hauskins

Charlotte Hayes

Luis Hebenstreit

Rachel Heflin

Mia Heiser

Caley Hitt

Kaleb Hollis

Kaiden Holman

Grant Huebner

Paige Hunt

Benjamin Hyten

Mason Kane

Codi Klenke

Mallory Knobeloch

Carter Knoyle

Haley Kowaleski

Ashley Kuethe

Delaney Kuhns

Zane Ladd

Emily Lebro

Kevin LeDuc

Shelby Lembeck

Dominic Leone

Eli Lingafelter

Justin Lisac

Lisa Lobbig

Angela Loveridge

Brendan Maddox

Avah Marse

Ben Mathews

Maci McNamee

Madison Mersinger

Isabela Meyer

Alissa Mollett

Ryne Montgomery

Samuel Motley

Kaitlyn Naney

Nathaniel Nicol

Logan Oertle

August Olmstead

Mitchell Olsen

Olivia Olson

Geordan Patrylak

Ethan Pavlinek

Katharine Peterson

Ashlyn Porter

Payson Porter

Ethan Potthast

Nadim Rana

Madison Rea

Ryan Rea

Riley Reed

Sage Reising

Jadyn Renth

Rebecca Reynolds

Brady Roberts

Erin Rushing

Luke Russell

Gabriella Saye

Oscar Scarborough

Alex Schaefer

Jordan Schaeffer

Jack Schoeneweis

Bennett Schueler

Emma Shepard

Jacob Siebers

Anna Singh

Corinne Sleeter

Campbell Slemmer

Connor Smith

Olivia Szedlar

Christine Szymula

Evan Wagenblast

Jenna Walker

Maya Walters

Nicholas Watters

Tyler Whorl

Nathan Wilgus

Mia Williams

Janelle Wilson

Lily Wittkamp

Abigail Zupanci

12th Grade

Alexandra Agwuedu

Jonas Akeman

Jillian Allen

Abigail Archer

Jack Basarich

Eli Bateman

Brandon Battle

Brooke Behme

DaNorrian Bennett

Javyn Blair

David Bond

Jack Bostick

Brienna Bowers

Payton Bowling

Caroline Bridges

Jeffrey Brown

Emily Bullard

Riley Burns

Abigail Calhoon

Jayna Connoyer

Sasha Daughrity

David Deichl

Mia Detienne

Bonnie Dial

Cole Dickinson

William Dimitroff

Lydia Donaldson

Andrew Douglas

Trisha Dutta

Avalon Eales

Clayton Fally

Jacob Fearon

Robert Ferratto

Dailyn Fohey

Emma Frese

Diego Fuentes

Chloe Fuller

Evan Funkhouser

Ryan Garrison

Zackery Gibbs

Caroline Gill

Cameron Gillen

Kyle Gleason

Shane Goodman

Alexis Gorniak

Lino Gramaglia

Connor Gramke

Cameron Grant

Katie Grant

Chase Green

Nicholas Greenland

Madeleine Grimes

Savannah Grinter

Drew Gvillo

Grace Hackett

Abigail Hall

Sarah Harmon

Alexa Harris

Dylan Head

Alexis Hendricks

Jackson Hentz

Tayler Hope

Joscilynn Hosto

Destiny Hunt

Mustafa Ihsan

Claire Johnes

Eli Kaase

Andrew Kaltmayer

Ava Kayich

Riley Kaylor

Reese Kearby

Ghazwan Khan

Tyra King

Hannah Klunk

Colin Knox

Sarah Lange

Kelton Lee

Gabrielle Lewis

Madison Love

Shelby Markus

Grant Matarelli

Madisyn McGee

Eli McLean

Briana McQueen

Jacob Mertz

Quinn Middleton

Christopher Miller

Andrew Mills

Grace Misukonis

Kyle Modrusic

Cameron Moss

Andrew Mouldon

Anastacia Muratov

Josie Musec

Gabriel Nobre

Audrey Ogle

Dylan Onwiler

Thomas Papa

Jack Pfund

Katelyn Pollock

Kyle Polson

III Pritchard

Caden Rapp

Lucy Rapp

Lydia Redmon

Madison Ruklic

Reagan Scheffel

Brooke Schwalb

Katelyn Shelton

Trent Sholl

Teagan Short

Christopher Smith

Kristi Smolar

Mary Sorenson

Lilith Spears

Taylor Thierman

Antanette Tillman

Gabrielle Trauernicht

Chloe Trimpe

Christopher Tucker

Velde Vander

Alexander Vanston

Davis Verbais

Abigail Vollmar

Luke Warnecke

Sydney Weedman

Andrew Wiley

Brianna Yarbrough

Jonathan Zarr

Hellen Zheng

Jacob Ziolkowski

Zakary Zoelzer

 