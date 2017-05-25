Edwardsville High School congratulates graduating Class of 2017 Listen to the story Your device does not support the audio. EDWARDSVILLE - Edwardsville High School will honor 588 seniors in its Commencement ceremony, set for 3 p.m. on Saturday, May 27 in the school's gymnasium. The ceremony will be streamed live on EdGlenToday.com. The broadcast will also be available on the EdGlenToday.com mobile app, on Facebook and YouTube, and through Roku and Chromecast devices. A representative from EdGlenToday.com will be on-hand taking orders for DVDs of the entire ceremony. They can be ordered by clicking here. Congratulations to the graduating Class of 2017!



Michael Lee Adams, Jr. Anthony Michael Adams Kaitlyn Elizabeth Agee Cyress Donovan Ahart Nickolas Dean Ahlers Bre Anna Nicole Ahrens Nicholas John Allen Travis Kenyon Anderson, Jr. Cassady Elizabeth Anderson Luis Trevon Anthony Bianca Isabel Arana James Warren Ariail Tristan James Arth Morgan Ann Ash Tyler James Ashwill McKenna Kaylee Atkins Eden Sierra Ayoub Luke David Babington Brian Michael Baggette Holly Ann Baguio Mehak Baig Magdalene Isabelle Bailey Andrew Scott Baker Jada Ann Nicole Baker Julie Anna Baker Leah Raye Bandy Madelyn Renee Barker Matthew G. Barton Michael Brent Bates Chase Austin Bauer Dalton Arthur Baugh Blair Debo Baugher Rylee Rae Beegle Emily Taylor Behme Meghan Marie Beiser Allysiah Skyhe Belt Kyle John Belville Alan Earle Benson Benjamin Bequette Isaac Nolan Bertels Jackson Claude Best Jordyn Elizabeth Bianconi Jordan Alexis Bielicke Logan McGwire Bielicke Jasmine Lee Bishop Genevieve Kathleen Blanton Samuel David Bledsoe William Richard Bode Tyler Mitchell Bomar Kelly Gabrielle Bonk Andrew Lee Bowman L’oreal Colette Boyd-Harper Joseph Patrick Boyer David Duncan Bradshaw Victoria Lillian Brady Eric John Brammeier Savannah Grace Brannan Ashton Nichole Brase Meghan Taylor Breihan Katie Lynn Britton Guy Kaleb Brown Kennedi Nicole Brown Tyrese Edward Brown Rachel Anne Browner Ryan Edward-Lee Brumback Nicholas Phillip Brunnworth Spencer Lee Burbach Mackenzie Taylor Burgett Garrett James Burns Kade Michael Burns Dylan Thomas Burris Matthew David Busse Hannah Renee Byer Mackenzie Lynn Cadagin Ryan Joseph Cahill Courtney Anne Carpenter Veronica Renee Carrow Caleb James Cassidy Max Richard Chapman Tanner Oren Chavez Anthony M. Chiaurro Joshua Hyun-Chul Chung Jack Spencer Clark Jason M. Clark Kendall Marie Clark Molly Marie Clarkson Riley Jane Coad Morgan Elizabeth Colbert Joshua Wesley Coleman Brianna Nichole Collins Nathaniel Allen Collmann Kora Lynn Marie Compton Blake Allen Conway Taija Lyjaiya Cook Olivia Cameron Cope Dakota Evan Copple Tylar Aaron Cotton Abigail Jacqueline Crabtree Dustin Ryan Craig Brynn Juliene Cross Emily Paige Crutchfield Rachel Lauren Cruzan Daniel Robert Culkin Alec G. Curran Margaret Alaine Curtis Michael Sergey Cushing Brianna Leigh Cuvar Bryce James Cuvar Abigail Diane D’albora Alexander David Daly Megan Christine Dannels Corbin Jeffrey Darden Seth Joseph Davey Dalton Lane Davis Lucas Edward Davis Emma Rose Moser Dawson Luke Michael Dawson Rebecca Lynn Dean Jacob Andrew DeBouck Nathan Connor DeGroot Rebecca Leeann Delin Erin Elizabeth Delmore Gwenneth Jean DenHouter Julianna Josephine Determan David Alan Diak Justin Thomas Diaz Emily Marie Dickerson Jerod Dane Dickhaus Brenden Ward Dickmann Karmyn La’sha Dillon Mehmet Emin Dinceroglu Isabella Grace Divine Dillon Matthew Dixon Austin Scott Dobler Gabriela Nicole Dochwat Lauren Ashley Dodson Meredith Jade Dodson Trenton John Doles Grant Michael Doolin Zachary Lloyd Doornink Samuel Nicholas Downes Patrick James Doyle Geomar Alexander Dumas Nathaniel Ray Dyer Lawrence Carl Eastman Tate Christian Elie Barbara Claire Ellis Cameron John Ellsworth Jennie Rae Ellsworth Andrew Jared Fuia Epenesa Chase Andrew Farmer Tyler James Farrar Christian Jacob Fawbush Zachariah Lanter Fensterman Charles William Ferratto Alexis Jean Nicole Fessenden Veronica Octavia Fields William Lee Finazzo Olivia Lucille Fink Colin Alexander Fischer Joseph David Fitzgerald Ethan Todd Flatt Alexis Nicole Fleschert Jacob Matthew Foley Laura Ann Forsyth Sabrina Shu Fosse Jenna Camille Foster Madelyn Sloan Foster Andrew Charles Frank Raven Sioux Frank Michaela Cathy Franklin Ryleigh Grayce Franklin Adia Marie Frazer Hamada George Freese Noah John Frew Carson David Fricke Helena Maren Frisbie-Firsching Cameron Jon Fritschle Mikayla Brianne Fry Haily Marie Fucinari Jordan Cornell Fuller James Michael Fulton Alexandra Grace Furfaro Juleigh Anne Furry Rylie Elizabeth Fusaro Alexandra Kahler Gabriel Jordan Rachelle Garella Isaac Michael Garrett Collin John Garvey Joseph Donald Gassiraro Kameron David Gausling Benjamin Scott Gibbons Haley Michelle Giese Michael Patrick Glisson Jubohre Rahsaad Godfrey Morgan Sophia Goebel Ian Victor Goggin Sarah Louise Goldacker Natalie Marie Grant Samuel Brett Green Emily F. Greer Matthew Thomas Gregor Cheyenne B. Grenaway Matthew William Griebe Lilyanne Marie Grieve Hannah Kate Griffin Joseph Lamar Griffin Philip Entrikin Griffin Kaylen Renay Griggs Hayley Nicole Grimm Jack Michael Grimm Bailey Alexandra Grinter Tristan James Grist Andrea Michelle Gross Jacob Tyler Grosze Adam Lee Grotefendt Nicholas Edward Guetterman Chase Braden Gulledge Amanda Jean Gunderson Miranda Nicole Gusewelle Logan Tyler Hahs Kathryn Ann Hajny Margaret Rose Lei Hali’a Halpin Jacob Alexander Hamilton Sarah Elizabeth Hangsleben Taylor Paige Hansen Darryl Levon Harlan Dayleon Alexander Harris Christa Micaela Harrold Alexa Ann Hartlieb Lawrence Maxwell Hartman Zoe Paige Harville Makayla Tatyana Hawkins Emily Rose Hayes Dallas Lynn Haynes, Jr. Austin Michael Heal Matthew Dylan Heaton Claire Elizabeth Heflin Emmalee Heinz Garrett Joseph Helms Chandler Kathleen Henson Trevor Fane Henson Abigail Marie Hess Alex De’Lorenz Hickman Benjamin Mical Hickman Madison Jane Hicks Colton Michael Higgerson Ernie Frank Hodge III Jacob Daniel Hoelscher Kaitlin Marie Hogan Kara Elizabeth Holder Andrew Paul Holderer Kerrington Holland James D’auria Holt Raylee Ranae Hook Lucas Ryan Howery Karli Paige Hubbard Natalie Alexis Hubert Desire’ Nicole Huene Brady Winston Huffman Gabriella Christine Hulme Jack Henry Hultz Karl Preston Huntley Kyle Brennan Hylla Max Ray Ivie Alexis Marie Jacobs Faheem Abbas Jafri India Elizabeth James Lindsey Moreau James Sierra Desirae Jenkins Anna Alexis Johnson Hailey R. Johnson Katelyn Michele Johnson Kristian Iman Johnson Kristina Osk Johnson Lauren Elizabeth Johnson Andrea Eu’Janee Johnson Cameron David Johnston Brandon Lee Jones Darian LaMarr Jones Kevin Lamar Jones Logan Joseph Jones Marchyl Rose Jones Andrew Jackson Joseph Caroline Konstance Kaminsky Jacob Robert Kauzlarich Cameron James Kelahan Bansikha Bansu Khadka Abubaker Siddiq Khan Ian Harvey Klein Nathan Douglas Klein Colton Garrett Klenke Riley Suzanne Kloostra Article continues after sponsor message Jasmyn Monique Kloster Oliver Joseph Knapp Samuel James Knebel Abigail Elizabeth Knight McKenna Ashton Knobeloch Cameron Leah Knudson Marisa Caitlin Koczur Nathaniel Frederic Kolesa Brendan Gabriel Korak Sophie Anne Kraus QS Jessica Nicole Krebs John Paul Krekovich Matteo Vincenzo Krug Matthew Dylan Kundrick Sara Lynn LaCicero Madison Joy Lammert Mercedes Alexandra Langston Meghan A Lanzante Logan Michael Lattimore Samantha Nicole Leapley Sarah Jean Lenhardt Beau James Lewis Carson Ryan Lewis Tyler Jacob Lewis Benjamin Arthur Linck Emma Wings Lipe Tyler Joseph Little Christopher Rees Llewellyn Benjamin Paul Lombardi Jarod Ray Long Juan Ricardo Lopez Alexandra Kathleen Lunn Katherine Hahn Lynn Rebecca Diane Lynn Riley Scott Mackey Matthew Jerome Mackin Katie Marie Malcharek Savannah Damaris Maloney Ethan Jacob Manley Rory Allen Margherio Abraham Joseph Markowitz Nara Macklin Markowitz Taylor Nichole Marrs Ryan Thomas Marsteller Michael Ryan Marti Morgan Alexis Martin Taylor Danielle Mateyka Jacob Paul Mayfield Ian Connor McAtee Christopher Andrew McCartney Samuel Adam McCormick Kathleen Elizabeth McCracken Madalyn Ray McDaniel Josie Kelly-Lynn McDowell Bryce Aidan McGaughey Bailey Ann Marie McGuire Logan Christopher McKenney Sidney Michael McLean Jhala Tanae McMath Jhalyn Tranae McMath Elaine Katherine McWhorter Alison Glenn Meehan Gavin James Menk William Sheridan Messer Nicole Ann Meyer Evan Christopher Meyers Maria Nicole Mezo James Connor Mikulait Amber Jo Miller Connor Thomas Miller Liam Conrad Miller Isaac Thomas Mizel Miranda Lea Mobley Zachary Andrew Modrusic Baylor Fister Montgomery Dakota Ryan Moore Emma Louise Moore Tyler Patrick Morris Erin Michelle Morrisey Avalyn Ruth Mosby Zane Lewis Moss Isaiah C Mueller Joel Evan Mueller Anna Catherine Mulford Rylie Marie Murray Benjamin Croft Musec Mallory Jude Mushill Amanda Grace Mutz Christopher Stephen Myers Elaine Grace Myers Alex Christopher Naeger Hannah Lane Nafziger Syeda Hira Imam Naqvi Madison Danielle Niesciur Grace Anne Northcutt Jared William Nosser Hunter Cole Noud Matthew John Nuoffer Kendall James O’Brien Emily Sabina O’Leary Darla Nichol Opel Clayton Michael Osborne Payton Papa Clayton Michael Parker Mortez James Parsons Katelyn Mei Ling Patterson Riley Joseph Patterson Spencer Joseph Patterson Reilly John Patton Ethan Stuart Payne Cameron Russell Pedersen Kathleen Ann Pennington Grace Ann Perry Khasia Alyce Perry Jessica Elise Peters Daniel Joseph Petty Megan Kathleen Pfeiffer Gabrielle Linda Phillips Daniel William Picchiotti Michael Robert Picchiotti Callum Robert Plunk Callista Rae Poiter Brett Charles Polinske Keaton Maxwell Poole Campbell Aiden Potter Kenzy Lynn Probst Alexis Brianna Pulliam Shelby Simone Purchas Jason Trevor Queen Joel Michael Quirin Luke Daniel Raffaelle Lukas Steven Rakey Daniel Gary Reed Cody James Reyman Julia Chase Richardson Phillip Allen Richardson Taylor Jane Rickey Jackson Alexander Rinaldi Kyleigh Carolanne Marie Roberts Juliun De’Von Robinson Aubrey Michelle Rolens Hannah Mahone Rolens Jeanna Therese Roman Rafael Gibran Roman Lauryn Evelyn Ross Giovanni Michael Roti Austin Thomas Ruesch Tate Jeremy Rujawitz Austin Nicholas Rushing Haley Elizabeth Ruyle Amanda Danielle Sakadaris Shelbey Rose Saye Hannah Elizabeth Scaggs Cameron Joseph Scaturro Tyler Thomas Schaeffer Caitlyn Elizabeth Scheibal Julann Kate Scheibal Benjamin Carl Schlueter Tyler Matthew Schmitt Max Dayden Schneider Jacob Ryan Schoenthal Emily Christine Schroeder Sarah Margaret Schroeder Todd Gregory Schultz Benjamin Drake Schwalb Zachary Michael Seavers Tess Elizabeth Secor Nathan Joel Sedor Florentine Selimi Curtis James Thomas Sellers Monique Alexia Sharper Riley Alexander Shaver Christine Marie Sheriff Spencer Philip Sholl Ashley Gabrielle Siatkowski Jake Tyler Sill Makenzie Silvey Edward Clemmons Sims, Jr. Luniva Singh Jamie Gorman Skigen Kristine Leeann Skinner Jaren Trey Smidt Brendan Ryan Smith Brittany Ann Smith Ian Robert Smith Kaitlyn Marie Smith Makinsey Ann Smith Mark Anthony Smith James Edward Smith, Jr. Alice Michelle Smith Alexander Collin Sommer Amber Kiara Sommer Molly Jean Spangenberg Montrice D’Wana Spencer Carmen Lorene Spicer Katrina Kathleen Springman Joseph Wesley Stahl II Eleanor Jean Stamer Damian Alexander Stanfill Sadie Marie Starwalt-Cook Charles Anthony Steed, Jr. LeAnn Marie Steinbrook Oliver Xavier Stephen Katrianna Terese Stern-Ritter Gavin Lee Stevens Connor Michael Stewart Connor Alexander Sullivan Daniel Louis Sullivan Kyle Warren Swanner Sean Robert Swanson Colleen Megan Sweet Julia Grace Sylvies Deovian Auisha Tate Camille Marie Taylor Ellie G. Taylor Emma Christine Taylor Ian Karl Tegert Amy Camile Ann Terry Grant Ryan Thiede Brooks Crawford Thomas Elizabeth Diane Thomas Ian Artur Thomas Caitlyn Marie Thompson Jane Elizabeth Thompson Kody Lee Timmons Devonte’ Micheal Tincher Carter Perry Todd Winter Rose Tolly Daval Ulisses Torres Joseph Robert Towner Hannah Marie Townzen Devin Tyler Trice Grace Kathleen Trimpe Emily Morgan Troske Lauren Elizabeth Trumpy Lucas Dwain Tucker Austin Michael Turner Noni Pearl Updyke Erica Valdez-Mendoza David Karl Vannelli Evan Darrell Vaughn Jordan Anthony Vaughn Claudia Elisa Vazquez-Flanigan Victoria Danielle Vegher Mercedes Caroline Velez Caitlyn Love Violet Alyssa Rose Voepel Jack Ethan Vuagniaux Bruce Aaron Wachowski Kaley Jennifer Wallace Hannah Elise Warren John Matthew Wasmuth Criste’on Lee Waters Matthew Nathaniel Watson Zachary Edward Way Mary Grace Webb Jade Hannah Weber Fletcher Hobson Weeks Erik Lukas Weiler Connor Scott Weinacht Kayla Nicole Weinacht Chase William Wernex Jordan Marie Wesley Philip Kyle Wesley Ashlin Nikole West Jayda Renae West Raymond Matthew West Craig Steven Whitaker Adam Michael White Justin Anthony White Kyle Christopher White Joshua Stephen Wilburn Alana Wilkerson Shayla Amanda Wilkins Samantha Lynn Wilkinson Emily Ann Will Bailey Suzanne Williams Mitchell Logan Williams Robert Alexander Williams Kaylynn Rae Williamson Hannah Lynn Willmore Jordan Wilkinson Jonathan Wilkinson Ryleigh Elizabeth Wilshire Kaylie Nichole Wilson La Shanda Renee Wilson Micah Isaiah Wilson August Edward Windau Megan Elizabeth Winston Benjamin Leameal Womack Cameron Ray Womack Michaela Simone Worthington Megan LeighAnne Wyatt Deontae Lewis Yancey Devion Lewis Yancey Andrew Thomas Yancik Alyssa Brianna Young More like this: Print Version Submit a News Tip Trending