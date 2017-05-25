EDWARDSVILLE - Edwardsville High School will honor 588 seniors in its Commencement ceremony, set for 3 p.m. on Saturday, May 27 in the school's gymnasium.

The ceremony will be streamed live on EdGlenToday.com. The broadcast will also be available on the EdGlenToday.com mobile app, on Facebook and YouTube, and through Roku and Chromecast devices.

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A representative from EdGlenToday.com will be on-hand taking orders for DVDs of the entire ceremony. They can be ordered by clicking here.

Congratulations to the graduating Class of 2017!

Michael Lee Adams, Jr.

Anthony Michael Adams

Kaitlyn Elizabeth Agee

Cyress Donovan Ahart

Nickolas Dean Ahlers

Bre Anna Nicole Ahrens

Nicholas John Allen

Travis Kenyon Anderson, Jr.

Cassady Elizabeth Anderson

Luis Trevon Anthony

Bianca Isabel Arana

James Warren Ariail

Tristan James Arth

Morgan Ann Ash

Tyler James Ashwill

McKenna Kaylee Atkins

Eden Sierra Ayoub

Luke David Babington

Brian Michael Baggette

Holly Ann Baguio

Mehak Baig

Magdalene Isabelle Bailey

Andrew Scott Baker

Jada Ann Nicole Baker

Julie Anna Baker

Leah Raye Bandy

Madelyn Renee Barker

Matthew G. Barton

Michael Brent Bates

Chase Austin Bauer

Dalton Arthur Baugh

Blair Debo Baugher

Rylee Rae Beegle

Emily Taylor Behme

Meghan Marie Beiser

Allysiah Skyhe Belt

Kyle John Belville

Alan Earle Benson

Benjamin Bequette

Isaac Nolan Bertels

Jackson Claude Best

Jordyn Elizabeth Bianconi

Jordan Alexis Bielicke

Logan McGwire Bielicke

Jasmine Lee Bishop

Genevieve Kathleen Blanton

Samuel David Bledsoe

William Richard Bode

Tyler Mitchell Bomar

Kelly Gabrielle Bonk

Andrew Lee Bowman

L’oreal Colette Boyd-Harper

Joseph Patrick Boyer

David Duncan Bradshaw

Victoria Lillian Brady

Eric John Brammeier

Savannah Grace Brannan

Ashton Nichole Brase

Meghan Taylor Breihan

Katie Lynn Britton

Guy Kaleb Brown

Kennedi Nicole Brown

Tyrese Edward Brown

Rachel Anne Browner

Ryan Edward-Lee Brumback

Nicholas Phillip Brunnworth

Spencer Lee Burbach

Mackenzie Taylor Burgett

Garrett James Burns

Kade Michael Burns

Dylan Thomas Burris

Matthew David Busse

Hannah Renee Byer

Mackenzie Lynn Cadagin

Ryan Joseph Cahill

Courtney Anne Carpenter

Veronica Renee Carrow

Caleb James Cassidy

Max Richard Chapman

Tanner Oren Chavez

Anthony M. Chiaurro

Joshua Hyun-Chul Chung

Jack Spencer Clark

Jason M. Clark

Kendall Marie Clark

Molly Marie Clarkson

Riley Jane Coad

Morgan Elizabeth Colbert

Joshua Wesley Coleman

Brianna Nichole Collins

Nathaniel Allen Collmann

Kora Lynn Marie Compton

Blake Allen Conway

Taija Lyjaiya Cook

Olivia Cameron Cope

Dakota Evan Copple

Tylar Aaron Cotton

Abigail Jacqueline Crabtree

Dustin Ryan Craig

Brynn Juliene Cross

Emily Paige Crutchfield

Rachel Lauren Cruzan

Daniel Robert Culkin

Alec G. Curran

Margaret Alaine Curtis

Michael Sergey Cushing

Brianna Leigh Cuvar

Bryce James Cuvar

Abigail Diane D’albora

Alexander David Daly

Megan Christine Dannels

Corbin Jeffrey Darden

Seth Joseph Davey

Dalton Lane Davis

Lucas Edward Davis

Emma Rose Moser Dawson

Luke Michael Dawson

Rebecca Lynn Dean

Jacob Andrew DeBouck

Nathan Connor DeGroot

Rebecca Leeann Delin

Erin Elizabeth Delmore

Gwenneth Jean DenHouter

Julianna Josephine Determan

David Alan Diak

Justin Thomas Diaz

Emily Marie Dickerson

Jerod Dane Dickhaus

Brenden Ward Dickmann

Karmyn La’sha Dillon

Mehmet Emin Dinceroglu

Isabella Grace Divine

Dillon Matthew Dixon

Austin Scott Dobler

Gabriela Nicole Dochwat

Lauren Ashley Dodson

Meredith Jade Dodson

Trenton John Doles

Grant Michael Doolin

Zachary Lloyd Doornink

Samuel Nicholas Downes

Patrick James Doyle

Geomar Alexander Dumas

Nathaniel Ray Dyer

Lawrence Carl Eastman

Tate Christian Elie

Barbara Claire Ellis

Cameron John Ellsworth

Jennie Rae Ellsworth

Andrew Jared Fuia Epenesa

Chase Andrew Farmer

Tyler James Farrar

Christian Jacob Fawbush

Zachariah Lanter Fensterman

Charles William Ferratto

Alexis Jean Nicole Fessenden

Veronica Octavia Fields

William Lee Finazzo

Olivia Lucille Fink

Colin Alexander Fischer

Joseph David Fitzgerald

Ethan Todd Flatt

Alexis Nicole Fleschert

Jacob Matthew Foley

Laura Ann Forsyth

Sabrina Shu Fosse

Jenna Camille Foster

Madelyn Sloan Foster

Andrew Charles Frank

Raven Sioux Frank

Michaela Cathy Franklin

Ryleigh Grayce Franklin

Adia Marie Frazer

Hamada George Freese

Noah John Frew

Carson David Fricke

Helena Maren Frisbie-Firsching

Cameron Jon Fritschle

Mikayla Brianne Fry

Haily Marie Fucinari

Jordan Cornell Fuller

James Michael Fulton

Alexandra Grace Furfaro

Juleigh Anne Furry

Rylie Elizabeth Fusaro

Alexandra Kahler Gabriel

Jordan Rachelle Garella

Isaac Michael Garrett

Collin John Garvey

Joseph Donald Gassiraro

Kameron David Gausling

Benjamin Scott Gibbons

Haley Michelle Giese

Michael Patrick Glisson

Jubohre Rahsaad Godfrey

Morgan Sophia Goebel

Ian Victor Goggin

Sarah Louise Goldacker

Natalie Marie Grant

Samuel Brett Green

Emily F. Greer

Matthew Thomas Gregor

Cheyenne B. Grenaway

Matthew William Griebe

Lilyanne Marie Grieve

Hannah Kate Griffin

Joseph Lamar Griffin

Philip Entrikin Griffin

Kaylen Renay Griggs

Hayley Nicole Grimm

Jack Michael Grimm

Bailey Alexandra Grinter

Tristan James Grist

Andrea Michelle Gross

Jacob Tyler Grosze

Adam Lee Grotefendt

Nicholas Edward Guetterman

Chase Braden Gulledge

Amanda Jean Gunderson

Miranda Nicole Gusewelle

Logan Tyler Hahs

Kathryn Ann Hajny

Margaret Rose Lei Hali’a Halpin

Jacob Alexander Hamilton

Sarah Elizabeth Hangsleben

Taylor Paige Hansen

Darryl Levon Harlan

Dayleon Alexander Harris

Christa Micaela Harrold

Alexa Ann Hartlieb

Lawrence Maxwell Hartman

Zoe Paige Harville

Makayla Tatyana Hawkins

Emily Rose Hayes

Dallas Lynn Haynes, Jr.

Austin Michael Heal

Matthew Dylan Heaton

Claire Elizabeth Heflin

Emmalee Heinz

Garrett Joseph Helms

Chandler Kathleen Henson

Trevor Fane Henson

Abigail Marie Hess

Alex De’Lorenz Hickman

Benjamin Mical Hickman

Madison Jane Hicks

Colton Michael Higgerson

Ernie Frank Hodge III

Jacob Daniel Hoelscher

Kaitlin Marie Hogan

Kara Elizabeth Holder

Andrew Paul Holderer

Kerrington Holland

James D’auria Holt

Raylee Ranae Hook

Lucas Ryan Howery

Karli Paige Hubbard

Natalie Alexis Hubert

Desire’ Nicole Huene

Brady Winston Huffman

Gabriella Christine Hulme

Jack Henry Hultz

Karl Preston Huntley

Kyle Brennan Hylla

Max Ray Ivie

Alexis Marie Jacobs

Faheem Abbas Jafri

India Elizabeth James

Lindsey Moreau James

Sierra Desirae Jenkins

Anna Alexis Johnson

Hailey R. Johnson

Katelyn Michele Johnson

Kristian Iman Johnson

Kristina Osk Johnson

Lauren Elizabeth Johnson

Andrea Eu’Janee Johnson

Cameron David Johnston

Brandon Lee Jones

Darian LaMarr Jones

Kevin Lamar Jones

Logan Joseph Jones

Marchyl Rose Jones

Andrew Jackson Joseph

Caroline Konstance Kaminsky

Jacob Robert Kauzlarich

Cameron James Kelahan

Bansikha Bansu Khadka

Abubaker Siddiq Khan

Ian Harvey Klein

Nathan Douglas Klein

Colton Garrett Klenke

Riley Suzanne Kloostra

Article continues after sponsor message

Jasmyn Monique Kloster

Oliver Joseph Knapp

Samuel James Knebel

Abigail Elizabeth Knight

McKenna Ashton Knobeloch

Cameron Leah Knudson

Marisa Caitlin Koczur

Nathaniel Frederic Kolesa

Brendan Gabriel Korak

Sophie Anne Kraus QS

Jessica Nicole Krebs

John Paul Krekovich

Matteo Vincenzo Krug

Matthew Dylan Kundrick

Sara Lynn LaCicero

Madison Joy Lammert

Mercedes Alexandra Langston

Meghan A Lanzante

Logan Michael Lattimore

Samantha Nicole Leapley

Sarah Jean Lenhardt

Beau James Lewis

Carson Ryan Lewis

Tyler Jacob Lewis

Benjamin Arthur Linck

Emma Wings Lipe

Tyler Joseph Little

Christopher Rees Llewellyn

Benjamin Paul Lombardi

Jarod Ray Long

Juan Ricardo Lopez

Alexandra Kathleen Lunn

Katherine Hahn Lynn

Rebecca Diane Lynn

Riley Scott Mackey

Matthew Jerome Mackin

Katie Marie Malcharek

Savannah Damaris Maloney

Ethan Jacob Manley

Rory Allen Margherio

Abraham Joseph Markowitz

Nara Macklin Markowitz

Taylor Nichole Marrs

Ryan Thomas Marsteller

Michael Ryan Marti

Morgan Alexis Martin

Taylor Danielle Mateyka

Jacob Paul Mayfield

Ian Connor McAtee

Christopher Andrew McCartney

Samuel Adam McCormick

Kathleen Elizabeth McCracken

Madalyn Ray McDaniel

Josie Kelly-Lynn McDowell

Bryce Aidan McGaughey

Bailey Ann Marie McGuire

Logan Christopher McKenney

Sidney Michael McLean

Jhala Tanae McMath

Jhalyn Tranae McMath

Elaine Katherine McWhorter

Alison Glenn Meehan

Gavin James Menk

William Sheridan Messer

Nicole Ann Meyer

Evan Christopher Meyers

Maria Nicole Mezo

James Connor Mikulait

Amber Jo Miller

Connor Thomas Miller

Liam Conrad Miller

Isaac Thomas Mizel

Miranda Lea Mobley

Zachary Andrew Modrusic

Baylor Fister Montgomery

Dakota Ryan Moore

Emma Louise Moore

Tyler Patrick Morris

Erin Michelle Morrisey

Avalyn Ruth Mosby

Zane Lewis Moss

Isaiah C Mueller

Joel Evan Mueller

Anna Catherine Mulford

Rylie Marie Murray

Benjamin Croft Musec

Mallory Jude Mushill

Amanda Grace Mutz

Christopher Stephen Myers

Elaine Grace Myers

Alex Christopher Naeger

Hannah Lane Nafziger

Syeda Hira Imam Naqvi

Madison Danielle Niesciur

Grace Anne Northcutt

Jared William Nosser

Hunter Cole Noud

Matthew John Nuoffer

Kendall James O’Brien

Emily Sabina O’Leary

Darla Nichol Opel

Clayton Michael Osborne

Payton Papa

Clayton Michael Parker

Mortez James Parsons

Katelyn Mei Ling Patterson

Riley Joseph Patterson

Spencer Joseph Patterson

Reilly John Patton

Ethan Stuart Payne

Cameron Russell Pedersen

Kathleen Ann Pennington

Grace Ann Perry

Khasia Alyce Perry

Jessica Elise Peters

Daniel Joseph Petty

Megan Kathleen Pfeiffer

Gabrielle Linda Phillips

Daniel William Picchiotti

Michael Robert Picchiotti

Callum Robert Plunk

Callista Rae Poiter

Brett Charles Polinske

Keaton Maxwell Poole

Campbell Aiden Potter

Kenzy Lynn Probst

Alexis Brianna Pulliam

Shelby Simone Purchas

Jason Trevor Queen

Joel Michael Quirin

Luke Daniel Raffaelle

Lukas Steven Rakey

Daniel Gary Reed

Cody James Reyman

Julia Chase Richardson

Phillip Allen Richardson

Taylor Jane Rickey

Jackson Alexander Rinaldi

Kyleigh Carolanne Marie Roberts

Juliun De’Von Robinson

Aubrey Michelle Rolens

Hannah Mahone Rolens

Jeanna Therese Roman

Rafael Gibran Roman

Lauryn Evelyn Ross

Giovanni Michael Roti

Austin Thomas Ruesch

Tate Jeremy Rujawitz

Austin Nicholas Rushing

Haley Elizabeth Ruyle

Amanda Danielle Sakadaris

Shelbey Rose Saye

Hannah Elizabeth Scaggs

Cameron Joseph Scaturro

Tyler Thomas Schaeffer

Caitlyn Elizabeth Scheibal

Julann Kate Scheibal

Benjamin Carl Schlueter

Tyler Matthew Schmitt

Max Dayden Schneider

Jacob Ryan Schoenthal

Emily Christine Schroeder

Sarah Margaret Schroeder

Todd Gregory Schultz

Benjamin Drake Schwalb

Zachary Michael Seavers

Tess Elizabeth Secor

Nathan Joel Sedor

Florentine Selimi

Curtis James Thomas Sellers

Monique Alexia Sharper

Riley Alexander Shaver

Christine Marie Sheriff

Spencer Philip Sholl

Ashley Gabrielle Siatkowski

Jake Tyler Sill

Makenzie Silvey

Edward Clemmons Sims, Jr.

Luniva Singh

Jamie Gorman Skigen

Kristine Leeann Skinner

Jaren Trey Smidt

Brendan Ryan Smith

Brittany Ann Smith

Ian Robert Smith

Kaitlyn Marie Smith

Makinsey Ann Smith

Mark Anthony Smith

James Edward Smith, Jr.

Alice Michelle Smith

Alexander Collin Sommer

Amber Kiara Sommer

Molly Jean Spangenberg

Montrice D’Wana Spencer

Carmen Lorene Spicer

Katrina Kathleen Springman

Joseph Wesley Stahl II

Eleanor Jean Stamer

Damian Alexander Stanfill

Sadie Marie Starwalt-Cook

Charles Anthony Steed, Jr.

LeAnn Marie Steinbrook

Oliver Xavier Stephen

Katrianna Terese Stern-Ritter

Gavin Lee Stevens

Connor Michael Stewart

Connor Alexander Sullivan

Daniel Louis Sullivan

Kyle Warren Swanner

Sean Robert Swanson

Colleen Megan Sweet

Julia Grace Sylvies

Deovian Auisha Tate

Camille Marie Taylor

Ellie G. Taylor

Emma Christine Taylor

Ian Karl Tegert

Amy Camile Ann Terry

Grant Ryan Thiede

Brooks Crawford Thomas

Elizabeth Diane Thomas

Ian Artur Thomas

Caitlyn Marie Thompson

Jane Elizabeth Thompson

Kody Lee Timmons

Devonte’ Micheal Tincher

Carter Perry Todd

Winter Rose Tolly

Daval Ulisses Torres

Joseph Robert Towner

Hannah Marie Townzen

Devin Tyler Trice

Grace Kathleen Trimpe

Emily Morgan Troske

Lauren Elizabeth Trumpy

Lucas Dwain Tucker

Austin Michael Turner

Noni Pearl Updyke

Erica Valdez-Mendoza

David Karl Vannelli

Evan Darrell Vaughn

Jordan Anthony Vaughn

Claudia Elisa Vazquez-Flanigan

Victoria Danielle Vegher

Mercedes Caroline Velez

Caitlyn Love Violet

Alyssa Rose Voepel

Jack Ethan Vuagniaux

Bruce Aaron Wachowski

Kaley Jennifer Wallace

Hannah Elise Warren

John Matthew Wasmuth

Criste’on Lee Waters

Matthew Nathaniel Watson

Zachary Edward Way

Mary Grace Webb

Jade Hannah Weber

Fletcher Hobson Weeks

Erik Lukas Weiler

Connor Scott Weinacht

Kayla Nicole Weinacht

Chase William Wernex

Jordan Marie Wesley

Philip Kyle Wesley

Ashlin Nikole West

Jayda Renae West

Raymond Matthew West

Craig Steven Whitaker

Adam Michael White

Justin Anthony White

Kyle Christopher White

Joshua Stephen Wilburn

Alana Wilkerson

Shayla Amanda Wilkins

Samantha Lynn Wilkinson

Emily Ann Will

Bailey Suzanne Williams

Mitchell Logan Williams

Robert Alexander Williams

Kaylynn Rae Williamson

Hannah Lynn Willmore

Jordan Wilkinson

Jonathan Wilkinson

Ryleigh Elizabeth Wilshire

Kaylie Nichole Wilson

La Shanda Renee Wilson

Micah Isaiah Wilson

August Edward Windau

Megan Elizabeth Winston

Benjamin Leameal Womack

Cameron Ray Womack

Michaela Simone Worthington

Megan LeighAnne Wyatt

Deontae Lewis Yancey

Devion Lewis Yancey

Andrew Thomas Yancik

Alyssa Brianna Young

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