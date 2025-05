Edwardsville High School Announces High Honor Roll, Honor Roll for Third Quarter of 2019-2020 School Year Listen to the story Your device does not support the audio. EDWARDSVILLE - Edwardsville High School has announced the High Honor Roll and Honor Roll for the third quarter of the 2019-2020 school year. Congratulations to the students who achieved this fantastic academic accomplishment. High Honor Role 9th Grade Nhyira Adu-Affum Selin Aktuna Destiny Albrecht Ashley Alexander Lillian Armstrong Jayce Ayres Olivia Baca Ammar Bahrainwala Kylie Barham Kain Barker Abigail Bledsoe Wyatt Blunt Simona Bodo Mya Boeser Zoie Boyd Francis Bradley Sarah Brase Chloe Brinkman Abigail Brown Lauren Bruss Edan Clow Ryan Coffey Benjamin Cole Ella Cook Richard Dacus Joshua Daly Madison Deck Madison DeWald Aurora DeWitt Ethan Dingman James Dombrowski Claire Dorsey Claire Dunivan Brooklyn Earnhart Jessa Earnhart Eleanore Feldmann Adelaide Fensterman Jane Fitzgerald Madilyn Flavio Arabella Ford Kindell Forinash Maranda Fosse Owen Fournie Taylor Frick Logan Geggus Shane Gibbons Ivanna Gonzalez Owen Gruben Samantha Haar Avery Hamilton Ashlyn Hauk Blake Hauschild Braylon Heavens Taylor Heberer Ella Heddinghaus Jaden Hernandez Jake Holder Evan Holderer William Holland Nathan Hollis Jasmine Hooks Zachary Howard Vyla Hupp Kayla Hustedt Avery Jefferson Dallas Jenkins Kayden Jennings Gabrielle Jesse Micah Johnson Christopher Karateew Michael Karibian Maddox Karnes Sylvia Keen Emily Kennedy Jean Kennedy Ashley Kim Emma Knox Riley Knoyle Adam Koester Chloe Koons Annisyn Krebs-Carr Siddanth Kuchangi Scarlett Kuchta Emmy Larrew Tyler Lintker Katherine Loethen Dibri Maassen Caroline Marcus Luke Marks Kaila Marshall Miles Massey Makenzie McFarlin Dillon McGinnis Madelyn Milburn Connor Miller Taylor Mollett Kyle Moore Zoe Nelson Reese Noll Isabelle O'Day Avary Osborne Madelyn Ostrowski Brianna Paul Logan Payton Andreas Pelekanos Niklas Petersen Nicholas Petrocelli Mackenzie Petry Grace Ramsey Eman Rana Luke Range Spencer Rawson Samuel Reader Brian Ribbing Faith Rinkel Cooper Rutledge Lucas Schardt Kaden Schleeper Taylar Schonlau Avarie Schwartz Amber Smith Desirae Snyder Montasia Spencer Liam Steinmann Madison Strotheide Jonathan Stump Isabella Swarthout Emma Tallon Amelia Thayn Sam Tichenor Alexis Trimm Peter Valkov Ava Vander Velde Olivia Vuagniaux Alexander Walker Ava Waltenberger Madison Walters Brooke Warren Jensen Weedman Ava Whittaker Ethan Wickenhauser Rachel Williams Amanda Woolsey Brooke Young Grace Zahn Jonathan Zawitkowski Benjamin Ziobro High Honor Roll 10th Grade Jace Ackerman Christopher Agwuedu Mackenzie Allen Diego Arana Mason Babington Braden Baker Christian Bandy Nathan Beck Ruben Benjankar Ariana Bennett Daniel Benson Meera Bharati Marcie Billings Maxwell Brandmeyer Jack Busse Caroline Byron Annabel Carr Laine Chapman Tyler Chrenka Hannah Colbert Kate Conner Kaitlyn Conway Ashley Cook Brianna Cooper Sean Craig Grace Daech Trey Dicks Alyck El-Khatib Elle Evans Ava Fanning Oliver Ferdinand Katlyn Finkel Grace Frey Andrew Friedel Emilie Fry Emma Garner Jacob Geisen Hailey Gibson John Gingerich Ximena Gonzalez Jacob Grandone Hersch Greene Jonah Hallquist Julia Hantla Zachary Harmon Mia Heiser Aiden Henke Liam Hoeferlin Jacob Holtgrave Jaelyn Hudson Danielle Huene Sydney Huskey Olga Ivashyna Adam Johnson Justin Jones Grace Kalb Luke Karlas Connor Kielty Taylor Klamm Meredith Kremitzki Ashley Kuethe Damon LaMar Morgan Landry Alex Lane Sydney Lane Lindsey Lankford Abigail Law Sydney Lawrence Riley Lewis Benjamin Loftus Teddy Lopansri Angela Loveridge Makenna Lueking Ryan Luitjohan Allyson Lunsford Akira Malik Julietta Marini Avah Marse Henley Mason Nicholas McClintock Trevor McGeehan Grace McGinness Simon McKean Maci McNamee Mason Miller Alissa Mollett Kathryn Morgan Nicole Morris Rachel Mueller Kearsten Naney Edward Noonan Adrian Norcio Josephine O'Day Shaun Pacatte Isabella Pace Rachel Piazza Zoe Picker Reese Pifer Ashlyn Porter Patrick Rawson Ryan Rea Cole Reinking Samantha Rigler Brady Roberts Joshua Robinson Logan Roever Mera Rusick Benjamin Schardt Macy Silvey Nicholas Smith Connor Spencer Spencer Stearns Jasmyn Story Joshua Stout Jackson Summers Jacob Summers Alexander Sundar Hannah Tae Chloe Taylor Timothy Tossey Taryn Trauernicht Cameron Tripp Aidan Underwood Natalie Usher Gabriela Vazquez Madison Vieth Kyle Voepel Michael Voltz William Voss Gavin Walls Ryan Watts Jillian Welsh Michael Whaley Ryan Whaley Mitchell White Taylor Wilkerson Mia Williams Jeffrey Windau Jenae Wright Ella Young Abigail Zupanci High Honor Roll 11th Grade Alexis Allaria Jillian Allen Emily Amick Ethan Anderson Paola Arana Celeste Arnett Jack Basarich Elannore Bester Benjamin Blake Seth Blakemore Jack Bostick Claire Bouse Brienna Bowers Elizabeth Brasel Daniel Brown Elena Brown Jackson Budwell Gracelyn Burroughs Jonathan Burroughs Andrew Byer Emily Cecil Quinlan Chavez Riley Chitwood Anastasia Curtis Elizabeth Dawson Mara Day Kevin DeConcini Jonah Deem Bonnie Dial Alicia Diaz Cole Dickinson Lydia Donaldson Addison Donelson Jacob Duelm Aidan Eagar Isabelle East John Eska Sarah Fidahussain Kiley Fisher Lydia Foster Evan Funkhouser Lauren Gander Daniel Garrison Elizabeth Gaughan Haley Gebauer Jordyn Ginestra Rachel Goebel Alexis Gorniak Lino Gramaglia Orion Gregory Phoebe Gremaud Autumn Grinter Isabella Grinter Amanda Gusewelle Felicity Guttmann Drew Gvillo Grace Hackett Ryan Hampton Adam Hanks Jase Harmon Sarah Harmon Benjamin Hauschild Madison Hawley Lillian Heddinghaus Alexis Hendricks Brooke Henry Emma Herman Rhianna Huebner Lauren Jacober McKenzie Jacober Lillian James Tyler Janson Daniel Jarvis Sophie Jobe Madelyn Jones Anna Keune William Kirk Sarah Knowlton Colin Knox Kayla Kohlberg Emma Krumm Stella Kuchta Madison Kuethe Annalise Kuhlman Michael Kwasa Drew Law Stuart Lech Madison Lein Aidan Leopold Joanna Leston Abby Liu Madison Love Kaitlyn Loyet Emma Malawy Morgan Marshall Camryn Marteeny Dhruv Mathur Amanda Mayfield Eli McLean Jackson McRae Olivia Melosci Jordan Mercer Angelus Miles Andrew Mink Brynn Miracle Hayden Moore Pajtim Mora Andrew Mouldon Bailee Nail Allison Naylor Zackary Noll Araujo Orozco Eileen Pan Claire Paul Austin Payne Nathaniel Perry Morgan Petry Alec Pizziferro Kyle Polson Jessica Pool Ruth Prenzler Michael Pritchard Olivia Ramirez Noah Range Brooke Rawson Cassidy Reaka Matthew Reid Tessa Renken Julia Ribbing Amal Rizvi Katelynne Roberts Cole Salter Samantha Sanders Jill Schollmeier Sondra Scoggin Trent Sholl Amber Siatkowski Grace Skiff Emma Smidowicz Andrew Smith Kyle Smith Rayne Smith Clayton Snyders Dylan Snyders Calvin Soldan Joseph Sommer Lilith Spears Drake Springman John Starck Mitchell Steinkuehler Marian Steinmann Sarah Stuiber Storm Suhre Connor Surtin Malinda Tedrick Chloe Thayn Grant Toby Morgan Tulacro Linnea Turner Abigail Vollmar Elliot Voss Landon Vuagniaux Rylee Warmouth Preston Weaver Sydney Weedman Elaine Wei Emma Welch Brennan Weller Elaine Wendler Chase West Peyton White Andrew Wiley Ian Wilgus Holly Williams Arianna Winters Jack Wise Kenna Wyatt Peter Yoon Abigail Zajac Ava Zeller Hellen Zheng High Honor Roll 12th Grade Christian Adams Lindsay Ahlers Zahra Ali Eloise Allen Hannah Almos Jacquelin Anderson Andrew Aramowicz Kaitlin Baker Scottlynn Ballard Sierra Barnard Corey Barnes Jason Beard Cyrina Beckmann Olivia Bell Jacqueline Benson Hannah Bielicke Andrew Billhartz Ryan Bobb Justin Bonner Muriel Bowen Kierra Boyles Anna Brase Kurt Brase Anna Bruss Michael Bugger Josephine Bushell Anna Buss Olivia Byrne Grant Coffey Sabrina Copple Kilee Crause Ava Cruzan Alexandra Curtis Riva Dalla Abigail Davis Jacob Davis Madalynn Davis William Day Alecea Dees Tyler Depper Lauren Dial Melissa Diaz Colten Dickmann Justine Dioneda Kiera Doughty Abigail Downes Mathiew Doyle Katelyn Draper Evan Driscoll John Duffy Darien Durell Hayley Earnhart Ayden El-Khatib Olivia Fensterman Braden Fournie Julia French Nathaniel Frey Elise Fricke Gwynn Frisbie-Firsching Tyler Frolik Grace Gassiraro Peyton Gilliam Kyrah Glaze Jacqueline Glenn Jessica Glenn Chase Green Shivani Greene Nathaniel Greenland Margaret Grieve Elise Griffin Marie Grimm Trent Hansel Casey Hansen Article continues after sponsor message Joshua Harris Caleb Harrold Peyton Hauk Elias Hernandez Jonah Herndon Jon Hinson Arla Hoxha Henry Hupp Austin Jackels Joi' Johnson Lindsay Johnson River Johnson Amara Jones Reed Kaburick Grant Karlas Miriam Kastens Makenzi Keller John Kelley Eliza Keth Mackenzie Kimble Joshua Klein Emily Kloostra Gayathri Kondepati Abigail Korak Mackenzie Korunka Emily Kramer Hannah Kramer Bastian Kraus Rileigh Kuhns Ryan Kulasekara Rylee Langendorf Julie Lebailly Elizabeth Lebro Abigail Loftus Logan Loftus Nicholas Logan Quierra Love Natalie Loveridge Dawson Loyd Madeleine Loyet Bryson Maedge Troy Marchetto Dev Mathur Edgar McClintock Colleen McCracken Tamia McCray Sophie McDonald Elizabeth McDougal Lauren McGarr Connor McNabnay Devin McVey Dane Miller Logan Mills Aubrey Morgan Preston Mosley Blake Moss Jack Nafziger Javier Nieto Matteson Norton Kailey Noud Benjamin O'Boyle McLain Oertle Denis Pandarakalam Elizabeth Paschall Daivi Patel Tyarra Pattin Calvin Perkins Layne Pfund Joseph Picarella Ashley Pizzini Danielle Polinske William Range Gabrielle Rasche Madison Rea Gabriella Regalado Lloyd Reynolds Usma Rizvi Sidney Robinson Samantha Rojas Riley Salmi David Scepurek Jace Scheibal William Schueler Kylie Schumacher Max Sellers Isabelle Sitki Laney Sorenson Olivia Sotelo Donovan Sproull Dara Stack Sam Stearns Ashley Stephenson Sydni Stevens Riley Stroehmer Meredith Stump Regan Thole Elizabeth Thompson Hannah Thompson Michaela Tillerson Caitlin Towell Mark Tucker Garrett Valley Kristen Valley Arsdale Van Barrett Van McKenna Vereeke Elizabeth Viox Emma Vuagniaux Jacob Waldman Zachary Walters Annabelle Watkins Trevor Welsh Brooke Wesley Lauren Whaley Joshua Whittenburg Amanda Wickman Andre Wilke Aidan Williams Alyson Yablonsky Elliot Yablonsky Emma Youchoff Jackson Zawitkowski William Zupanci Honor Roll 9TH Grade Mohammad Abbas Alayna Ahlers Tiara Arzola Jordan Blair Tyler Blair Mackenzie Boyen Chelsea Broeker Riley Bukovac Abigail Burroughs Zoe Byron Amber Carstens Hector Chaidez Piper Collmann Caeleb Copeland Caidyn Crouch Ellery Darr Allyssa Daube Luke DeConcini Kate Denson Robert Dewald Olivia Dowdy Alaina Dunning Daniel Eska Braden Evans Miranda Fairburn Jack Faulkner Nathan Ferguson Jenna Garella Morgan Gedda Abraham Gianaris Chase Golem Summer Guebert Thomas Haire Morgan Hanson Mackenzie Heberer Morgan Hogue Jena Holder Liam Hutton Riley Iffrig Mariah Jackson Tanner Jacoby Mary Jenkins Nicole Johnson Tehani Johnson Janee Jones Megan Joy Bryan Jubelt Kole Koenig Ethan Linn Jessica Loyet Cheyenne McCormick Alissa McOlgan Monserad Mercado Jocelynn Mercer Katelyn Mertz Abbigayle Miller Camryn Mills Benjamin Moore Kaitlyn Morningstar Connor Morrison Isabella Murray Syeda Naqvi Makaila O'Dell Saloni Patel Abigail Pieri Charles Pyle Jackson Rhoads Benjamin Rotter Carlie Scherer Jacob Schulz Aidan Seemiller Berik Selberg Patrick Sepanski Cole Simpson Mireille Spicer Grace Sponeman Owen Stotts Lena Tatlici Chloe Terch Margaret Terry Calli Thornsberry Evelyn Tyrrell Xavier Valdez Adrianna Vaughan Trystn West Elle Whittaker Lainey Wiegers Cory Wilke Luke Williams Samuel Wittek Isaiah Wolf Hailey Yeager Brandon Young Ellen Zeller Honor Roll 10th Grade Claire Almos Kyla Archer Sofia Armijo Megan Bequette Karly Berning Lillian Berry Loren Bowen Anielka Boyles Johnna Brandt Joseph Burkhart Fiona Burton Alan Buss Nasim Cairo Karli Camp Sydnee Campbell Bethany Christians Kaili Church Maya Clark Ryan Cross Callie Cunningham Wilken David David Deuanephenh Jakob Duboise Luke Essner Harrison Feco Evan Fry Joel Garwood Kara Gilomen Jane Gockel Alexandra Griffin Alaina Hall Jenna Hamad Lucas Hanson Sydney Harris Chloe Harrison Lexie Hauskins Madelyn Hedge Rachel Heflin Lillian Hendricks Caley Hitt Zachary Hoffmann Kaiden Holman Ming Hou Aryanna Hudson Nathaniel Hunt Ally Janson Benjamin Jenkins Jorden Johnson Leah Kaburick Kloi Karban Mallory Knobeloch Elizabeth Laboy-Flores Zaria Lane Donovan Latham Justin Lisac Lisa Lobbig Madison Mersinger Isabela Meyer Ariah Miner Ryne Montgomery Kayla Morrisey Samuel Motley Kaitlyn Naney Nathaniel Nicol Augustino Ojeda Mitchell Olsen Olivia Olson Benjamin Ottwein Ryleigh Owens Tabbitha Palmer Geordan Patrylak Ethan Pavlinek Logan Pope Adisyn Postol Nadim Rana Madison Rea Riley Reed Evan Reid Sage Reising Jadyn Renth Jacoby Roberson Kyndall Robertson Colin Samson NovaLee Saucier Gabriella Saye Josephine Schaefer Jordan Schaeffer Ann Schmidt Zack Schmidt Jack Schoeneweis Carter Schwalb Lucinda Sheeley Nicolas Sheppard Anna Singh Sarah Slater Campbell Slemmer Wyatt Smith Olivia Szedlar Christine Szymula Brooke Tolle Allison Toma Bailey Vorachek Evan Wagenblast Spencer Wallace Evan Wells Hannah Whaley Tyler Whorl Nathan Wilgus Ryan Wilkinson Zoie Williams Grace Witt Lily Wittkamp James Zugmaier Honor Roll 11th Grade Allison Adams Canon Adams Mason Ahlers Jonas Akeman Abigail Archer Brooke Behme Justin Bertels Rogelio Berumen Eli Bland Sophia Bloodworth Jacob Blume David Bond Riley Burns Patrick Cheatham Kaden Chiapelli Jayna Connoyer Stephen Cromer Mia Davis William Dimitroff Taya Everett Brayden Eyre Robert Ferratto Megan Fitzgerald Nathanial Fleschert Dailyn Fohey Emma Frese Chloe Fuller Ryan Garrison Olivia Gebhardt Zackery Gibbs Gabriella Gomez Shane Goodman Connor Gramke Cameron Grant Katie Grant Olivia Gray Nicholas Greenland Savannah Grinter Madelyn Grotefendt Ashley Haines Abigail Hall Katelyn Harris John Heiderscheid Sydney Hemken Katherine Hengehold Conrad Heppler Allison Hollingshead Tayler Hope Joscilynn Hosto Mara Hull Myles Jefferson Ryan Jenkins Elizabeth Johnes Erin Joy Megan Kamphoefner Jack Kassab Ava Kayich Reese Kearby Evan Kelly Tyra King Hannah Klunk Anna Leitner Shelby Markus Madisyn McGee Briana McQueen Jacob Mertz Susana Meyer Andrew Mills Samuel Msengi Haylee Mueller Jake Mueller Anastacia Muratov Josie Musec Brooke Nolen Audrey Ogle Dylan Onwiler Caden Rapp Livia Rathgeb Lydia Redmon Madison Rensing Elijah Rinkel Madison Ruklic Reagan Scheffel Brooke Schwalb Camden Seel Christopher Smith Regan Snyders Mary Sorenson Audrey Stone Noah Suhre Logan Swanner Mason Taylor Taylor Thierman Gabrielle Trauernicht Macy Updyke Cale Vogel Tyler Wade Colin Walsh Luke Warnecke Jonathan Zarr Jacob Ziolkowski Honor Roll 12th Grade Zaineb Bahrainwala Ian Bailey Katie Baker Jaiden Barr Khary Bausily Charles Belobrajdic Jessica Benson Kindel Berlingeri Katherine Bobinski-Boyd Ethan Bogner Samuel Borg Vincent Boyen Oliver Brammeier Tessa Bunselmeyer Kylie Burg Meghan Burris Dakotah Charleston Matthew Clark Brennen Collins Trenton Connoyer Cameron Conrad Christian Davis Leonardo DeLaTorre Cruz Morgan DeGroot Isabella Doyle Jakob Doyle Catherine Durr Jonathan Durr Alan Ebert Eric Epenesa Lila Eska Javier Fernandez-Guerra Nura Freese Hannah Garde Shane Greathouse Leah Griffin Olivia Grote Henry Gruben Emilee Gulledge Hayden Hall Paige Hendrickson Brock Hennig Rachel Hensley Payton Hogue Emma Hurtte Samantha Jackson Brady Jesse Kenyon Johnson Mulenga Kapatamoyo Caleb Kelahan Jacob Kitchen Tess Kruse Lauren Ladd Samuel Lewis Kadin Lieberman Henry Lingafelter Bruce Lowry Gabriel McGuiggan Jacob McGuire Calen McKinney Taylor McOlgan Amanda Mills Maurice Miner Joseph Moore Lydia Morningstar Nadia Msakni Andrew Neville Louis Nguyen Jailyn Nichols Natalie Niehaus Isabella Olson Nataliya Olyunina Harrison Padon Daniel Pauk Zachary Paul Allison Paur Rachel Pfile Jack Pifer Anna Potter Eric Ragland Gavin Reames Lawson Redmon Isabella Rondi Everett Roseman AJ Scheffel Carli Scott Daniel Searcy Austin Segrest Abigail Sherrill Eian Sims Maria Smith Zachary Smith Adam Sneed Karmanpreet Sohal Evan Stamer Hunter Stellhorn Ryan Stewart Benjamin Strotheide Austin Svoboda Willie Thomas Jocelyn Tiller Grace Ukena Lauren Vaughn-Stephens Megan Walker Vanessa Walters Jaidyn Webb Sydney Weber Harrison Whitney Colin Williams Kaitlyn Williams Marcia Williams Andi Zabotka More like this: Print Version Submit a News Tip watch live → Live Now Our Daily Show! 