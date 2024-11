Listen to the story

EDWARDSVILLE - Congratulations to the students who have excelled to the level of Edwardsville High School's Honor Roll and Honor Roll.

Regular honor roll is based on a scale of 3.5 - 3.9 GPA.

High honor roll is based on a scale of 4.0 and greater GPA.

12th Grade High Honor Roll

Michael Adams

Bre Anna Ahrens

Nicholas Allen

Cassady Anderson

James Ariail

Morgan Ash

McKenna Atkins

Eden Ayoub

Jada Baker

Julie Baker

Matthew Barton

Blair Baugher

Isaac Bertels

Jackson Best

Tyler Bomar

Savannah Brannan

Meghan Breihan

Kennedi Brown

Nicholas Brunnworth

Michael Bugger

Garrett Burns

Matthew Busse

Max Chapman

Tanner Chavez

Molly Clarkson

Riley Coad

Morgan Colbert

Dakota Copple

Abigail Crabtree

Brynn Cross

Emily Crutchfield

Rachel Cruzan

Alec Curran

Margaret Curtis

Abigail D'albora

Alexander Daly

Dalton Davis

Emma Dawson

Rebecca Dean

Jacob DeBouck

Gwenneth DenHouter

Julianna Determan

Emily Dickerson

Brenden Dickmann

Isabella Divine

Lauren Dodson

Zachary Doornink

Samuel Downes

Lawrence Eastman

Barbara Ellis

Jennie Ellsworth

Chase Farmer

Tyler Farrar

Charles Ferratto

Colin Fischer

Joseph Fitzgerald

Madelyn Foster

Noah Frew

Helena Frisbie-Firsching

Mikayla Fry

James Fulton

Alexandra Furfaro

Rylie Fusaro

Jordan Garella

Isaac Garrett

Collin Garvey

Kameron Gausling

Michael Glisson

Morgan Goebel

Sarah Goldacker

Emily Greer

Matthew Griebe

Lilyanne Grieve

Hannah Griffin

Philip Griffin

Bailey Grinter

Andrea Gross

Jacob Grosze

Nicholas Guetterman

Chase Gulledge

Amanda Gunderson

Miranda Gusewelle

Kathryn Hajny

Emily Hayes

Abigail Hess

Benjamin Hickman

Andrew Holderer

Kerrington Holland

Raylee Hook

Natalie Hubert

Desire Huene

Kyle Hylla

Faheem Jafri

Lindsey James

Anna Johnson

Katelyn Johnson

Caroline Kaminsky

Cameron Kelahan

Ian Klein

Riley Kloostra

Jasmyn Kloster

Oliver Knapp

Abigail Knight

Micah Korasick

Sophie Kraus

Jessica Krebs

Sara LaCicero

Madison Lammert

Mercedes Langston

Meghan Lanzante

Samantha Leapley

Sarah Lenhardt

Beau Lewis

Emma Lipe

Benjamin Lombardi

Dawson Loyd

Alexandra Lunn

Katherine Lynn

Rebecca Lynn

Savannah Maloney

Rory Margherio

Nara Markowitz

Taylor Mateyka

Samuel McCormick

Kathleen McCracken

Bailey McGuire

Sidney McLean

Elaine McWhorter

Alison Meehan

Gavin Menk

Nicole Meyer

Maria Mezo

Mirela Minkova

Miranda Mobley

Emma Moore

Erin Morrisey

Avalyn Mosby

Isaiah Mueller

Rylie Murray

Amanda Mutz

Elaine Myers

Hannah Nafziger

Madison Niesciur

Grace Northcutt

Jared Nosser

Hunter Noud

Tyarra Pattin

Ethan Payne

Brittany Perkins

Grace Perry

Daniel Petty

Michael Picchiotti

Brett Polinske

Campbell Potter

Kenzy Probst

Jason Queen

Luke Raffaelle

Cody Reyman

Jeanna Roman

Austin Ruesch

Hannah Scaggs

Caitlyn Scheibal

Julann Scheibal

Benjamin Schlueter

Jacob Schoenthal

Curtis Sellers

Monique Sharper

Spencer Sholl

Ashley Siatkowski

Makenzie Silvey

Jamie Skigen

Jaren Smidt

Makinsey Smith

Amber Sommer

Molly Spangenberg

Katrina Springman

Eleanor Stamer

Julia Sylvies

Camille Taylor

Emma Taylor

Amy Terry

Jane Thompson

Joseph Towner

Hannah Townzen

Emily Troske

Julia Tsertsvadze

Lucas Tucker

Noni Updyke

Erica Valdez-Mendoza

Claudia Vazquez-Flanigan

Mercedes Velez

Alyssa Voepel

Hannah Warren

John Wasmuth

Zachary Way

Mary Webb

Jade Weber

Kayla Weinacht

Chase Wernex

Jordan Wesley

Ashlin West

Joshua Wilburn

Emily Will

Bailey Williams

Braydon Williams

Kaylynn Williamson

Hannah Willmore

August Windau

Megan Winston

Megan Wyatt

Andrew Yancik

Madison Young

12th Grade Honor Roll

Anthony Adams

Bianca Arana

Emily Behme

Meghan Beiser

Allysiah Belt

Jordyn Bianconi

Jasmine Bishop

Genevieve Blanton

Eric Brammeier

Spencer Burbach

Mackenzie Burgett

Caleb Byrd

Mackenzie Cadagin

Caleb Cassidy

Joshua Chung

Joshua Coleman

Brianna Collins

Taija Cook

Michael Cushing

Brianna Cuvar

Christian Davis

Lucas Davis

Rebecca Delin

Erin Delmore

David Diak

Meredith Dodson

Grant Doolin

Tate Elie

Cameron Ellsworth

Christian Fawbush

Zachariah Fensterman

Andrew Frank

Raven Frank

Michaela Franklin

Ryleigh Franklin

Adia Frazer

Alexandra Gabriel

Joseph Gassiraro

Benjamin Gibbons

Haley Giese

Natalie Grant

Matthew Gregor

Alexander Greiner

Cheyenne Grenaway

Logan Hahs

Jackson Hallquist

Jacob Hamilton

Sarah Hangsleben

Alexa Hartlieb

Lawrence Hartman

Matthew Heaton

Chandler Henson

Colton Higgerson

Kaitlin Hogan

Jack Hultz

Sierra Jenkins

Kristina Johnson

Cameron Johnston

Logan Jones

Andrew Joseph

Nathan Klein

Colton Klenke

McKenna Knobeloch

Cameron Knudson

Nathaniel Kolesa

Brendan Korak

John Krekovich

Carson Lewis

Jarod Long

Juan Lopez

Riley Mackey

Devon Madison

Katie Malcharek

Taylor Marrs

Michael Marti

Jacob Mayfield

Christopher McCartney

Madalyn McDaniel

Logan McKenney

Amber Miller

Kamali Mitchell

Baylor Montgomery

Benjamin Musec

Mallory Mushill

Matthew Nuoffer

Riley Patterson

Spencer Patterson

Kathleen Pennington

Daniel Picchiotti

Callum Plunk

Callista Poiter

Alexis Pulliam

Daniel Reed

Taylor Rickey

Kyleigh Roberts

Amanda Sakadaris

Emily Schroeder

Zachary Seavers

Tess Secor

Riley Shaver

Christine Sheriff

Edward Sims

Luniva Singh

Kaitlyn Smith

Carmen Spicer

Sadie Starwalt-Cook

Danielle Steele

Oliver Stephen

Gavin Stevens

Connor Stewart

Connor Sullivan

Kyle Swanner

Sean Swanson

Ellie Taylor

Grant Thiede

Caitlyn Thompson

Kody Timmons

Devonte' Tincher

Carter Todd

Grace Trimpe

Lauren Trumpy

Caitlyn Violet

Jack Vuagniaux

Bruce Wachowski

Matthew Watson

Erik Weiler

Craig Whitaker

Mark White

Jonathan Wilkinson

Mitchell Williams

Elliot Yablonsky



11th Grade High Honor Roll

Kennison Adams

Dane Aerne-Moore

James Akeman

Delaney Allan

Parker Allen

Myah Archer

Mary Arth

Erika Axtell

Sydney Balding

Ezri Beckmann

Hannah Benson

Grant Berkbigler

Sydney Biethman

Caleb Blakemore

Megan Bowman

Andrew Bridenbaugh

Taryn Brown

Hannah Burch

Anna Burke

Caleb Carnes

Brendan Carstens

Paige Carter

Lorie Cashdollar

Kylie Chiapelli

Lucas Clayton

Madalyn Close

Anna Conner

Grant Connoyer

Collin Cox

Alexis Cummings

Elaine Day

Grace Desse

Lindsey Dial

Sarah Dietzen

Honor Dimick

Ansley Dorsey

Jared Engeman

Wyatt Engeman

Akbar Fidahussain

Bryce Fitzgerald

Zak Francis

Alexandra Freese

Devonte Fuller

Elizabeth Gaumer

Grant Gill

Kayla Gluntz

Chase Gockel

Luke Goeckner

Meghan Gorniak

David Grant

Alexander Gray

Morgan Gray

Rachael Gray

Spencer Gray

Danielle Greathouse

Matthew Griffin

Kirsten Halverson

Dakota Harlan

Jessica Harris

Tanner Hartman

Riley Hathhorn

Mitchell Heberer

Reid Hendrickson

William Hengehold

Wyatt Hennig

Brenden Hernandez

Maeve Heumann

Anna Hicks

Michael Hoelting

Lindsey Hohlt

Allie Hosto

Austin Huang

Abigail Huffstutler

Abbie Huynh

Meghan Ide

Brittany Jett

Sarah Jobe

Alyssa Johnson

Sydney Joslyn

Emily Joyce

Adrienne Kelley

Aaron Keune

Areej Khan

Zakary Kimble

Darren Kirsch

Emma Knowlton

Sydney Kolnsberg

Griffin Kraut

Anna Kutz

Matthew Lawhead

Emma Lazerson

Emma Lewis

Alexander Ligman

Dylan Loyd

Colin Loyet

Ryan Luer

Robin Luo

Anthony Maliszewski

Ben Manibusan

Ryan McFarland

Kilauren McMahon

Christian Meinzen

Andrew Meng

Dane Miller

Jacob Mulvihill

Joshua Myung

Natalie Nava

Nicolas Nelson

Blake Neville

Brooke Ory

Jason Pan

Joseph Paolucci

Graham Peterson

Grace Pizzini

Amber Pocuca

Emily Potter

Rachel Pranger

Logan Pursell

Hannah Reed-Elliott

Abbigail Reynolds

Payton Roberts

Zoe Robinson

Alisha Romann

Francesco Romano

Carla Sampaio-Pinheiro

Ethan Schmidt

Nicholas Schuette

Justin Schulz

Amber Schwertman

Paige Scott

Kayla Seest

Ryan Shustrin

Katelyn Singh

Amber Smith

Whitney Smith

Emilie Sparrow

Melissa Spencer

Hailey Sponeman

Ryan St. Peters

Rachel Stephenson

Stephen Stewart

David Stricker

Dean Stuart

Mikaela Suess

Morgan Swanner

Matthew Swanson

Amal Tamari

Lauren Taplin

Paige Terch

Mary Teske

Lilli Thalmann

Daniel Thomas

Zachary Timmermann

Lauren Tripp

Nicholas Trueb

Caleb Tucker-Loewe

Skylar Van Ryswyk

Lucas Verdun

Chase Viehman

Rachel Vinyard

William Wallace

Ava Walton

Paige Way

Carson Whitney

Megan Woll

Natalee Wooff

Kyle Wright

Hannah Zeier

Addasyn Zeller

11th Grade Honor Roll

Haley Allard

Maria Arzuagas

Kristin Baer

Caroline Beatty

Evan Billiter

Raleigh Brazier

Audrey Bridges

Maegen Brown

Morgan Brown

Margaret Brumback

Kyle Burch

El Marie Burkhead

Jacob Burroughs

Grace Carlson

Joshua Cole

Lindsay Cox

Audrey Crader

Lillie Crow

Tymei Dappert

Sheyenne Daughrity

Austin Davis

Natasha Davis

Michael Dean

Paden Debardeleben

Haley Deem

Aidan Delgado

Molly Denmon

Sydney Dissen

Kyleigh Duboise

Collin Elvers

Ava Fehrmann

James Foppe

Kelsey Genteman

Remington Grosze

Rachel Gvillo

Zachary Hale

Mitchell Hamilton

Cole Hampton

Augustus Hawkins

Jordyn Henricks

Daniel Hentz

Robyn Herndon

Ethan Hoefer

Connor Holt

Britney Hubler

Maisie Jett

Amber Johnson

Devin Johnson

Zachary Keiser

Zoe Kienstra

Cassie Koons

Logan Kuhns

Emma Ladd

Jaylen Lewis

Madison Linden-Swafford

Douglas Lloyd

Stanley Lucas

Jack Marinko

Olivia Marks

Kate Martin

Jared McBride

Christian Middleton

Jacob Milton

Cierra Mitchell

Jayciah Morse

Gillian Murphey

Dahlia Nelson

Nicholas Noel

Avery Ogle

Xavier Ojeda

Jackson O'Leary

Grace Olsen

Julia Paul

Sarah Pfile

Madeline Pierce

Jesse Plunk

Hannah Polinske

Madison Richey

Xander Roberts

Peyton Ross

Bailey Ruesch

Blake Runyon

Melanie Russell

Benjamin Ryan

Ryan Salamon

Cole Scarbrough

David Scepurek

Mark Schoolman

Taylor Seilheimer

Thomas Siganga

Elaina Sinn

Willem Skigen

Kristine Skinner

Lilly Skinner

Maxwell Smidowicz

Austin Smith

Haley Sparks

Reagan Stanfill

Jacob Stellhorn

Hannah Tame

Riley Threlkeld

Chloe Turner

Alec Van Patten

Rachel Verdun

Jocelyn Wagner

Alex Wang

Madison Weimer

Cal Werths

Jon Wickenhauser

Destiny Williams

Aftyn Wilson

10th Grade High Honor Roll

Kolten Ackerman

Emilee Adams

Katrina Agustin

Morgan Allen

Ryan Ash

DaNorrian Bennett

Tyler Berry

Lukas Bixen

Noah Black

Tristan Blair

Grace Bolton

Lindsey Bonk

Justin Bonner

Connor Bouse

Matthew Boyer

Samantha Boyer

Alexis Boykin

James Bright

Amari Brooks

Isabella Brown

Lauren Byrd

Christopher Byron

Grace Chapman

Eunice Chung

Abby Cimarolli

Tara Colligan

John Cooper

Emily Coulter

Lauren Coulter

Zachary Crutchfield

Macy Deck

Kiara Delgado

Greer DenHouter

Emily Diekemper

Kylea Dietz

Patrick Doolin

Erin Dowdy

Patrick Driscoll

Daniel Duncan

Evan Dunning

Meghan Dustmann

Andreas Ellinas

Anna Elovitz

Anthony Evans

Anna Farrar

Margaret Farrar

Alexandra Fawbush

Annie Fawbush

Zachary Fillback

Zanayah Flores

Jessica Fosse

Lorelei Frank

Dustin Franke

Jamie Garrison

Kailea Garvey

Jop Gielingh

Spencer Gillaspie

Payton Ginestra

McKinlee Gobble

Seth Goodman

Sydney Grammer

Caden Grizzard

Emily Haar

Rebecca Hackett

Allison Hahs

Jeffrey Hampton

Lynde Hampton

Lauren Hangsleben

Bailey Hanson

Maxwell Hartmann

Grace Hauch

Katherine Henderson

Jacob Hinds

Talia Holmes

Tyler Holt

Destiny Hope

Vanessa Hovey

Alison Howard

Jaycie Hudson

Haley Hundelt

Macy Ivie

Joseph Jaworski-Moiles

Claire Jenkins

Emily Jones

Alexandra Joseph

Alanna Kaminsky

Mulenga Kapatamoyo

Natalie Karibian

Rebecca Keasey

Bronson Kelley

Ross Kerlin

Katherine Korasick

Sarah Kraus

Luca Krug

Rachel Kubicek

Samuel Lance

Sarah Lavelle

Katherine Lickert

Seth Lipe

Anna Lombardi

Joey Lu

Lindsey Lucas

Mackenzie Lyerla

Amy Malcharek

Liam McCracken

Teagan McKechnie

Benjamin McNabnay

Maren McSparin

Rachel McTague

Ashley Melosci

Dylan Messina

Steven Meyer

Alexander Miller

Madelyn Miller

Joshua Mills

Elizabeth Mislan

Lila Motley

Amanda Munzert

Kylee Myers

Abby Nahlik

Maya Noonan

Loewy Noud

Emma O'Boyle

Joshua Ohl

Joshua Perry

Alexandra Pohl

Tyler Pope

Kylie Raasch

Jack Raffaelle

Delaney Reed

Taegan Riley

Raechel Roberson

Malik Robinson

Morgan Rockwell

Skyler Romano

Adrienne Rose

Joy Schollmeier

Abigail Schrobilgen

Jaren Schuette

David Sedor

Matthew Sharoni

Caleb Shaw

Garrett Short

Hope Shumake

Megan Silvey

Jacob Slosar

Kiara Smidt

Julianna Smith

Blake Stawar

Molly Stout

Hannah Stuart

Noah Surtin

Harishaan Suthan

Stella Swalley

Jaydi Swanson

Kay Swanson

Sophia Swarthout

Sean Sweet

Mitchell Sylvies

Emma Tegert

Galina Tennant

Tyler Tepen

Ashlee Thomilson

Corrine Timmermann

Joseph Toscano

Jaeden Townsend

Paige Tulacro

Heather Usher

Cierra Veizer

Kyle Walsh

Adam Walters

Nathaniel Waple

Reece Watson

Caden Watters

Peyton Weaver

Jackson Weller

Alex Wernex

Claire Wickenhauser

David Wickman

Alyssa Wilson

Regan Windau

Jared Wright

Aaron Young

Matthew Zollner

10th Grade Honor Roll

Kendall Abdur-Rahman

Caroline Adcock

David Ahrens

Alexis Allen

Annabell Ambuel

Joshua Anderson

Hannah Barker

Sierra Barnard

Benjamin Basarich

Samantha Bauer

Anna Beard

Grace Becker

Jacob Behme

Skylar Bloch

Kenneth Bond

Kallista Booker-Rhodes

Lukas Brase

Brianna Brasfield

Jurnee Brewer

Maori Brown

Benjamin Byrd

Emilio Carrion

Christina Clark

Layla Cooley

Jalen Cooper

Kennedi Crawford

Ewan Dallape'

Abigail Davey

Jacob Davis

Bianca Diaz

Elizabeth Doak

Paul Dodds

Allyson Douglas

Tyler Duty

Addison Essner

Maria Fitzgerald

Aniyah Fletcher

Payton Flowers

Adam Foster

Jeremiah Fuller

Monique Garrett

Jackson Gibbons

Laura Giguere

Katelyn Gregory

Emily Griffin

Beau Gulledge

Abigail Harmon

Amber Harris

Samantha Hartnagel

Maryn Heidt

Ryan Hellmann

Lydia Hemings

Emma Hensley

Justin Hinds

Jon Hinson

Chloe Hoelscher

Megan Hubler

Gretchen Iken

Lauren Jenkins

Kaitlyn John

Meredith Johnson

Dylan Johnson

Cole Johnson

Makenzie Keiser

Alexandra Klamm

John Kocevar

Joshua Krausz

Elise Krone

Rion Lance

Brendan Latham

Emma Laughlin

Rachel Lavick

Tessa Leapley

Elizabeth Levey

Christopher Lott

Emily Magruder

Noah May

Annie McGinnis

Dejia Mims

Ethan Miracle

Madeline Misukonis

Zoe Monroe

Trenton Moore

Mashadda Morocco

Marenike Moyegun

Talin Murphey

Hailee O'Dell

Mackenzie Owens

Lauren Parker

Michael Pinson

Miranda Pratte

Severine Rebmann

Wyatt Reckman

Hunter Richardson

Noah Robertson

Mason Rothert-Radzom

Sydney Sahuri

Kennedy Scaggs

Meara Schaefer

Emily Schmidt

Emma Sitton

Drew Smith

Eric Spurling

Madelyn Stephen

Cami Stieren

Matthew Stopka

Brennan Tolle

Jade Townsend

Ashton Vazzi

Matthew Vollmar

Jonathan Voltz

Ava Walls

Elizabeth Ward

Tiana Washington

Zachary Wedel

Madison Wente

Katherine White

Jonathon Yancik

Brittney Yarbrough

9th Grade High Honor Roll

Zoe Ahlers

Zahra Ali

Eloise Allen

Jocelyn Allen

Jacquelin Anderson

Cyrina Beckmann

Olivia Bell

Jacqueline Benson

Katrina Benson

Muriel Bowen

Anna Brase

Kurt Brase

Anna Bruss

Meghan Burris

Josephine Bushell

Anna Buss

Olivia Byrne

Grant Coffey

Ava Cruzan

Mia Dalla Riva

Ethan Daly

Abigail Davis

Leonardo De La Torre Cruz

Lauren Dial

Melissa Diaz

Gaylen Dimick

Justine Dioneda

Kiera Doughty

Mathiew Doyle

Evan Driscoll

John Duffy

Hayley Earnhart

Joshua Fenner

Olivia Fensterman

Julia French

Elise Fricke

Gwynn Frisbie-Firsching

Grace Gassiraro

Kyrah Glaze

Jacqueline Glenn

Jessica Glenn

Shivani Greene

Nathaniel Greenland

Margaret Grieve

Henry Gruben

Casey Hansen

Joshua Harris

Caleb Harrold

Nicholas Hemken

Brock Hennig

Jonah Herndon

Alexandria Hicks

Caitlin Hughart

Zachary Hunter

Henry Hupp

Austin Jackels

Hunter James

Corryn Jarrett

Reed Kaburick

Grant Karlas

Miriam Kastens

Makenzi Keller

John Kelley

Eliza Keth

Mackenzie Kimble

Emily Kloostra

Gayathri Kondepati

Abigail Korak

Emily Kramer

Hannah Kramer

Ryan Kulasekara

Alayna Lammert

Elizabeth Lebro

Ethan Levora

Samuel Lewis

Kadin Lieberman

Jason Liu

Abigail Loftus

Logan Loftus

Nicholas Logan

Quierra Love

Natalie Loveridge

Bruce Lowry

Madeleine Loyet

Benjamin Lunn

Bryson Maedge

Dev Mathur

Lauren McCartney

Colleen McCracken

Connor McNabnay

Devin McVey

Amanda Mills

Logan Mills

Nadia Msakni

John Mulvihill

Jack Nafziger

Andrew Neville

Natalie Niehaus

Javier Nieto

Matteson Norton

Kailey Noud

Gina Orofino

Denis Pandarakalam

Elizabeth Paschall

Daivi Patel

Layne Pfund

Carson Philipps

Jack Pifer

Ashley Pizzini

Danielle Polinske

Anna Potter

William Range

Gabrielle Rasche

George Rasmussen

Lawson Redmon

Usma Rizvi

Samantha Rojas

Everett Roseman

Sydney Rosenthal

Riley Salmi

William Schueler

Kylie Schumacher

William Schuster

Carli Scott

Eian Sims

Maria Smith

Adam Sneed

Karmanpreet Sohal

Olivia Sotelo

Sam Stearns

Sydni Stevens

Meredith Stump

Elizabeth Thompson

Jocelyn Tiller

Michaela Tillerson

Caitlin Towell

Brenda Untama

Garrett Valley

Kristen Valley

Kamryn Van Arsdale

Barrett Van

McKenna Vereeke

Elizabeth Viox

Emma Vuagniaux

Zachary Walters

Morgan Weiler

Trevor Welsh

Brooke Wesley

Lauren Whaley

Joshua Whittenburg

Amanda Wickman

Aidan Williams

Alyson Yablonsky

Emma Youchoff

Andi Zabotka

9th Grade Honor Roll

Lindsay Ahlers

Hannah Almos

Ian Bailey

Kaitlin Baker

Katie Baker

Maraya Baker

Khary Bausily

Charlie Belobrajdic

Jessica Benson

Kindel Berlingeri

Hannah Bielicke

Andrew Billhartz

Anna Blankenship

Katherine Bobinski-Boyd

Madison Bock

Ethan Bogner

Elise Bollinger

Beauregard Braundmeier

Dakotah Charleston

Michael Coles

Trenton Connoyer

Ella Cooper

Sabrina Copple

Shelby Craft

Alexandra Curtis

Jacob Davis

Madalynn Davis

William Day

Alecea Dees

Tyler Depper

Joseph Deuanephenh

Colten Dickmann

Abigail Downes

Isabella Doyle

Jakob Doyle

Katelyn Draper

Coleman Earnest

Ayden El-Khatib

Nathaniel Frey

Hannah Garde

Raegene Gardner

Collin Gerber

Kenneth Giese

Peyton Gilliam

Noah-Christopher Goldsmith

Leah Griffin

Marie Grimm

Trent Hansel

Peyton Hauk

Paige Hendrickson

Rachel Hensley

Drea Hoedebeck

Akilah Hudson

Lindsay Johnson

River Johnson

Paul Kampwerth

Caleb Kelahan

Haley Kinscherff

Joshua Klein

Tess Kruse

Rylee Langendorf

Preston LeVasseur

John Link

Chloe Luster

John Matthews

Edgar McClintock

Elizabeth McDougal

Gabriel McGuiggan

Ian McRae

Noah Michaels

Aubrey Morgan

Jacob Morrissey

Blake Moss

Alison Mutz

Luke Odom

Isabella Olson

Harrison Padon

Daniel Pauk

Zachary Paul

Rachel Pfile

Joseph Picarella

Nicole Picchioldi

Anthony Pieron

Aidan Ranek

Madison Rea

Gabriella Regalado

Lloyd Reynolds

Joshua Robinson

Seth Scarbrough

Elke Schag

Jace Scheibal

Ryan Schelling

Daniel Searcy

Max Sellers

Abigail Sherrill

Zachary Smith

Dara Stack

Ashley Stephenson

Riley Stroehmer

Benjamin Strotheide

Latham Studley

Austin Svoboda

Lydia Thiems

Mark Tucker

Ellery Tyrrell

Alexander Valdez

Annabelle Watkins

Jaidyn Webb

Sydney Webber

Andre Wilke

Colin Williams

Jaden Willis

Caedin Wilson

Kennedi Wojtowicz

Payton Wolfe

Kurt Wright

William Zupanci

