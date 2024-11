The St. Louis Cardinals selected a total of 42 players in the 2016 MLB Draft, the majority of which (34) coming from the collegiate ranks. Nineteen pitchers, three of them left-handed, joined nine infielders, ten outfielders, and four catchers as selections.

The Cardinals have a draft pool of $9,080,700.00 (Baseball America) to use to sign on their picks from the first 10 rounds. Each of those picks has been assigned a slotted value, however, the team may allocate their draft pool funds as they choose amongst picks.

St. Louis Cardinals

2016 FIRST-YEAR PLAYER DRAFT

Rd., Player (overall pick) Pos. B-T Ht. Wt. School Hometown

1. Delvin Perez (23) SS R/R 6-3 165 Int’l Baseball Academy (PR) Loiza, Puerto Rico

1. Dylan Carlson (33) OF S/L 6-3 195 Elk Grove (Calif.) HS Elk Grove, Calif.

1. Dakota Hudson (34) RHP R/R 6-5 215 Mississippi State University Dunlap, Tenn.

2. Connor Jones (70) RHP R/R 6-3 200 University of Virginia Chesapeake, Va.

DAY TWO

3. Zac Gallen (106) RHP R/R 6-1 185 University of North Carolina Gibbsboro, N.J.

4. Jeremy Martinez (136) C R/R 5-11 200 University of Southern California Fountain Valley, Calif.

5. Walker Robbins (166) OF L/L 6-3 210 George County (Miss.) HS Leakesville, Miss.

6. Tommy Edman (196) SS S/R 5-10 180 Stanford University San Diego, Calif.

7. Andrew Knizner (226) C R/R 6-1 200 North Carolina State University Glen Allen, Va.

8. Sam Tewes (256) RHP R/R 6-5 200 Wichita State University Lincoln, Neb.

9. Matthew Fiedler (286) OF R/R 5-11 200 University of Minnesota Eagan, Minn.

10. Danny Hudzina (316) 3B R/R 5-11 185 Western Kentucky University Palm City, Fla.

DAY THREE

11. John Kilichowski (346) LHP L/L 6-5 215 Vanderbilt University Tampa, Fla.

12. Brady Whalen (376) SS S/R 6-4 185 Union (Wash.) HS Vancouver, Wash.

13. Shane Billings (406) CF R/R 5-11 190 Wingate (N.C.) College Kernersville, N.C.

14. Vincent Jackson (436) OF L/L 6-4 200 University of Tennessee McDonough, Ga.

15. J.R. Davis (466) 2B R/R 5-9 190 Oklahoma State University Vallejo, Calif.

16. Tyler Lancaster (496) C L/R 6-3 225 Spartanburg Methodist (S.C) Coll. Irmo, S.C.

17. Matt Ellis (526) C R/R 6-0 190 University of California-Riverside Riverside, Calif.

18. Austin Sexton (556) RHP R/R 6-2 185 Mississippi State University Huntsville, Ala.

19. Daniel Castano (586) LHP L/L 6-4 230 Baylor University Austin, Texas

20. Stefan Trosclair (616) 1B R/R 6-2 200 University of Louisiana-Lafayette Sulphur, La.

21. Cade Cabbiness (646) RF L/R 6-4 205 Bixby (Okla.) HS Bixby, Okla.

22. Mick Fennell (676) CF L/R 5-10 190 California University (Pa.) Butler, Pa.

23. J.D. Crowe (706) OF L/R 6-0 210 Francis Marion (S.C.) University Birmingham, Ala.

24. Anthony Ciavarella (736) LHP L/L 6-0 180 Monmouth (N.J.) University Phillipsburg, N.J.

25. Spencer Trayner (766) RHP R/R 6-0 185 University of North Carolina Tampa, Fla.

26. Eric Carter (796) RHP R/R 5-11 202 University of Louisiana-Lafayette Santa Clara, Utah

27. Mike O’Reilly (826) RHP R/R 6-1 195 Flagler (Fla.) College Wading River, N.Y.

28. Pat Krall (856) LHP L/L 6-6 220 Clemson University Downingtown, Pa.

29. Noel Gonzalez (886) RHP R/R 5-11 190 Lewis-Clark State (Idaho) College Naches, Wash.

30. Josh Burgmann (916) RHP R/R 6-1 205 Vauxhall (Alberta, Canada) Academy Nanaimo, British Columbia (CAN)

31. J.D. Murders (946) 2B L/R 6-2 180 Bolivar (Mo.) HS Bolivar, Mo.

32. Leland Tilley (976) RHP R/R 6-3 215 Bellevue (Neb.) University Exeter, Calif.

33. Caleb Lopes (1,006) 2B R/R 5-8 195 University of West Georgia Mobile, Ala.

34. Jonathon Mulford (1,036) RHP R/R 6-2 210 Adelphi (N.Y.) University Massapequa, N.Y.

35. Jackson Lamb (1,066) RHP R/R 6-7 214 University of Michigan Temperance, Mich.

36. Robbie Gordon (1,096) RHP R/R 6-2 205 Maryville (Mo.) University St. Louis, Mo.

37. Andy Young (1,126) 3B R/R 6-0 195 Indiana State University Fargo, N.D.

38. Robert Calvano (1,156) RHP R/R 6-2 225 University of Nebraska-Omaha Kansas City, Mo.

39. Aaron Bond (1,186) OF L/R 6-4 185 San Jacinto (Texas) College South Bend, Ind.

40. Jeremy Ydens (1,216) CF R/R 6-2 185 St. Francis (Calif.) HS Mountain View, Calif.