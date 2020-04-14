Civic Memorial Third Quarter Honor Roll is Announced
Civic Memorial High School
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3rd Quarter Honor Roll
High Honor Roll
Seniors
Jason Banks
Shelby Bedwell
Melanie Bell
Alexis Boverie
Grace Braun
Mackenzie Butler
Jenna Christeson
Isaiah Church
Kya Collman
Wyatt Cooper
Samuel Copeland
Dannielle Dankenbring
Jaden Devino
Emily Dona
Lilly Drew
Carmen Ehlers
Madelyn Ehlers
Madison Emshousen
Zoey Ewing
Emily Fitzgerald
Brennan Flaherty
Dakota Funderburk
Taryn Geiger
Kate Griffith
Anna Hall
Grant Halley
Dallas Hamby
Malynn Hannaford
Tyler Hansberger
Jacob Harmon
Chasey Hartmann
Sydney Henke
Travis Hilligoss
Jessica Hogan
Mary Jae Kirby
Griffin Landers
Grant Lane
Caitlyn Martin
Justin Mosby
Jordan Nolte
Mary Pearson
Paige Phillips
Samuel Poulsen
Austin Prindable
Shelly Qiu
Austin Reed
Justin Reiske
Aaliyah Robinson
Ross Simpson
Jonathan Slone
Lucas Slone
Stella Smith
Sydney Stuart
Alexis Summers
Trevor Throne
Kennedie Tyler
Annaston Walker
Drake Walker
Nicholas Walker
Kati Wells
Gavin Witsken
Juniors
Jenna Bloodworth
Emma Books
Reese Borth
Madelyn Brockman
Nolan Brooks
Norah Bryant
Harper Buhs
Hannah Butkovich
Addison Callies
Ryanne Clendenny
Mandy Drew
Dillon Dublo
Reese Ferguson
Austin Ferrell
Meredith Flack
Alexander Forrester
Isabella Garrett
Abbi Geiger
Chloe Gleason
Andrea Gray
Grace Gross
Alec Hamby
Allyson Hardy
Hunter Hargrave
Ariana Haskins
Morgan Henkhaus
April Hornsey
Shane Hosto
Jaiden Huhsman
Brayden King
Sierra LaTempt
Mattie Lively
Kennedy Loewen
Emily Luck
Madison McCabe
Evan McIntire
Spenser Moore
Samuel Neumann
Leslie Nunez
Kaelan Ott
Azia Ray
Austin Scheffel
Ethan Scott
Taylor Seely
Alayna Shain
Gavin Shelton
Clint Shive
Emma Shouse
Sara Smith
Hannah Sontag
Rachel Sparrowk
Tori Standefer
Kaeden Toenyes
Caleb Tyus
Elizabeth VonBergen
Carter Wells
Chandler White
Olivia Whitlock
Andrew Wieneke
Mackenzie Williams
Jackalynn Woelfel
Jayden Zebrowski
Sophomores
Kaylyn Aiello
Deacon Anderson
Elysia Anderson
Kennedy Bickmore
Madelyn Brueckner
Kylie Button
Guadalupe Calixto
Enes Celik
Hailey Chappell
Jake Cheatham
Nina Chen
Caroline Coffman
Jonathon Crady
Emily DeClue
Lauren Dunlap
Collin Elledge
Matthew Haar
Allison Hallstead
Katelyn Hallstead
Samara Helton
Aslan Henderson
Justice Hendricks
Tara Highsmith
Tanna Hoffmann
Bradley Holder
Caleb Johnson
Peyton Keller
Savannah Knapsted
Allie Lively
Hannah McCann
Bryce McMurray
Madison McNealy
Ethan Meiser
Gannon Meyer
Brynleigh Mormino
Peyton Mormino
Shelton Naumann
Maura Niemeier
Alexis Noel
Isabella Norton
Greta Oldendorph
Kaitlyn Peterson
Daniel Reiske
Annabelle Reno
Madison Reynolds
Toni Reynolds
Allie Roberson
Jessica Schillinger
Parker Scottberg
AKoyia Smith
Kaili Stanford
Morgan Twente
Kyle Unterbrink
Aiden Vandeford
Tyler Vaughn
Kaitlynn Wickenhauser
Aubrey Wiley
Emily Williams
Nicholas Williams
Tyler Winegardner
Charles Wineland
Grace Witsken
Madeline Woelfel
Emily Zimmerman
Madysen Zyung
Freshmen
Joseph Aiello
Bryer Arview
Gabriel Bays
Evangelynn Beasley
Hailey Becker
Carter Bloodworth
Hayden Bodwell
Jade Bowker
Jace Brawner
Ellah Brown
Sophee Brown
Dalton Buhs
Lauren Carpenter
Jocelyn Combes
Darren Cox
Braden Dorris
Olivia Durbin
Carter Ehlers
Maireli Figueroa
Nicholas Fiorino
Zachary Fitzgerald
Jynnifer Floyd
Kylee Golden
Olivia Goodman
Rylee Gorby
Haley Greeling
Dathan Greene
Alexander Griffith
Olivia Hamann
Logan Hanner
Laura Hicks
Dylan Hoffmann
Noah Huth
Tyler Jenkins
Isabella Kallal
Jacob Knight
Hannah Laper
Jaiden Laughlin
Adelaide Liljedahl
Alyssa Mann
Aubrey Martin
Hannah Meiser
Ethan Miller
Dylan Moore
Melody Nicola
Emma Niemeier
Kaitlyn Pfeifer
Aurora Phillips
Lucas Pipkin
P.J. Postlewait
Kaitlyn Rider
Alivia Roark
Kaydence Saboff
Lillian Shaw
Alexis Sheppard
Jose Silva
Emma Smith
Jared Thomas
Maya Tuckson
Ella Voyles
Aubree Wallace
Benjamin Werts
Payton Whaley
Wyatt Williams
Clara Wineland
Abraham Wojcikiewicz
Lauren Wright
Brayden Zyung
Honor Roll
Seniors
Brian Allen
Montana Armbruster
Megan Belangee
Olivia Bennett
Lucas Bristow
Brianna Cooper
Alex Cox
Sophie Daniels
Noah Dunlap
Mark Eldridge
Brandon Fields
Kayleigh Finegan
Courtney Funderburk
Isaiah Giffin
Aubrey Hall
Rebecca Harkey
Hana Harlan
Mark Hartley
Ethan Heaviside
Lucas Herrin
Braydon Jansen
David Koshinski
Benjamin Lair
Maria Lewis
Zoey Lewis
Keaton Linkeman
Keaton Loewen
Sidney Martin
Halee Meyer
Richard Meyers
Alexis Mims
Matthew Moore
Baylee Mundy
Corey Nooner
Felix Nunez
Callie Oller
Trenton Piening
Chandler Powell
Alex Reams
Cory Reynolds
Nathan Ricci
Grace Ruyle
Daniel Schenk
Kimberley Seeley
Breona Sherfy
Justis Sine
Toby Singleton
Jonathan Sumpter
Allen Thomas
Zachary Tincher
Tori Tucker
Noah Turbyfill
Kourtland Tyus
Nicholas Vaughn
Max White
Juniors
Josephine Alcorn
Logan Baker
Raegan Bechel
Riley Betts
Tyler Brooks
Julia Brown
Vincent Cafazza
Amelia Canham
Briley Christeson
Braylen Cox
Jacob Curvey
Christopher DeClue
Danielle Fowler
Devon Gunning
Carter Hall
Ian Heflin
Jordan Hendricks
Tanner Higgenbotham
Cole Klaustermeier
Hannah Lawrence
Melissa Miller
Jace Pryor
Nicholas Ritchie
Marissa Rorie
Hope Rosales
Raquel Saviers
Taylor Schwab
Brendon Smith
Gracie Stauder
Emmah Todaro
Dominick Torres
Marcus Tuckson
Caine Tyus
Damon Vatole
Luke Vonderheidt
Genna Webster
Molly Williams
William Wojcikiewicz
Vincent Zerban
Sophomores
Arron Adair
Lucas Ambrose
Braden Arview
Brooke Barker
Emma Bollinger
Nickolas Brousseau
Katlyn Busse
Tyler Cameron
Claire Christeson
Destiny Church
Ally Clendenny
Bailey Combs
Griffin Crump
Chloe Damm
Abigail DeSherlia
Allyson Gerber
Jordan Gleason
Miguel Gonzalez
Brendy Gutierrez
Melvin Hodge
Bryce Holland
Zora Isken
Kara Janssen
Collin Kelley
Kenadee Lambert
Clayton Law
Abbigail Lesemann
Kaitlyn McGarvey
Jordan McMurray
Jack McRae
Ella Middleton
Danielle Milazzo
Dakota Nolte
Nyk Panapinto
Luke Parmentier
Brian Pearson
Jaeden Poeling
Ashton Reed
Gabe Roberts
Quinn Saviers
Melina Schillinger
Geoffrey Schmidt
Nathan Schultz
Virginia Shelton
Benjamin Skaggs
Ambria Smith
Cole Stimac
Thomas Strubhart
Kameron Tharp
Logan Turbyfill
Mason Unthank
Carlea Wolf
Evan Zobrist
Freshmen
Michael Attebery
Brock Barrows
Cael Berry
Tylynn Bosaw
Samuel Buckley
Caleb Butler
Anna Carter
Ryder Collins
Jackson Collman
Isabella Dugger
Shelby Duncan
Daisy Edwards
Andrew Fonrodona
Nathan Friedel
Brady Geisler
Rylee Ginn
Nolan Halcomb
Justice Hall
Ryan Halley
Eric Harkey
Kaydence Harlan
Kristina Harlan
Paige Harris
Andrew Hayden
Ronnie Herzog
Hunter Keller
Aaron Kilpatrick Jr
Travis Kramer
Jarrett Lamb
Nikita Lawrence
Myah Lindley
Elishka Little
Dakota McDonnell
Karli Miller
Elijah Norris
Linda Paslay
William Piening
Andrew Rorie
Charlie Sasek
Mariah Schillinger
Addison Scully
Alicia Smiley
Rebekah Summers
Savannah Sumpter
Jordan Waltz
Trinity Weaver