Civic Memorial High School

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3rd Quarter Honor Roll

High Honor Roll

Seniors

Jason Banks

Shelby Bedwell

Melanie Bell

Alexis Boverie

Grace Braun

Mackenzie Butler

Jenna Christeson

Isaiah Church

Kya Collman

Wyatt Cooper

Samuel Copeland

Dannielle Dankenbring

Jaden Devino

Emily Dona

Lilly Drew

Carmen Ehlers

Madelyn Ehlers

Madison Emshousen

Zoey Ewing

Emily Fitzgerald

Brennan Flaherty

Dakota Funderburk

Taryn Geiger

Kate Griffith

Anna Hall

Grant Halley

Dallas Hamby

Malynn Hannaford

Tyler Hansberger

Jacob Harmon

Chasey Hartmann

Sydney Henke

Travis Hilligoss

Jessica Hogan

Mary Jae Kirby

Griffin Landers

Grant Lane

Caitlyn Martin

Justin Mosby

Jordan Nolte

Mary Pearson

Paige Phillips

Samuel Poulsen

Austin Prindable

Shelly Qiu

Austin Reed

Justin Reiske

Aaliyah Robinson

Ross Simpson

Jonathan Slone

Lucas Slone

Stella Smith

Sydney Stuart

Alexis Summers

Trevor Throne

Kennedie Tyler

Annaston Walker

Drake Walker

Nicholas Walker

Kati Wells

Gavin Witsken

Juniors

Jenna Bloodworth

Emma Books

Reese Borth

Madelyn Brockman

Nolan Brooks

Norah Bryant

Harper Buhs

Hannah Butkovich

Addison Callies

Ryanne Clendenny

Mandy Drew

Dillon Dublo

Reese Ferguson

Austin Ferrell

Meredith Flack

Alexander Forrester

Isabella Garrett

Abbi Geiger

Chloe Gleason

Andrea Gray

Grace Gross

Alec Hamby

Allyson Hardy

Hunter Hargrave

Ariana Haskins

Morgan Henkhaus

April Hornsey

Shane Hosto

Jaiden Huhsman

Brayden King

Sierra LaTempt

Mattie Lively

Kennedy Loewen

Emily Luck

Madison McCabe

Evan McIntire

Spenser Moore

Samuel Neumann

Leslie Nunez

Kaelan Ott

Azia Ray

Austin Scheffel

Ethan Scott

Taylor Seely

Alayna Shain

Gavin Shelton

Clint Shive

Emma Shouse

Sara Smith

Hannah Sontag

Rachel Sparrowk

Tori Standefer

Kaeden Toenyes

Caleb Tyus

Elizabeth VonBergen

Carter Wells

Chandler White

Olivia Whitlock

Andrew Wieneke

Mackenzie Williams

Jackalynn Woelfel

Jayden Zebrowski

Sophomores

Kaylyn Aiello

Deacon Anderson

Elysia Anderson

Kennedy Bickmore

Madelyn Brueckner

Kylie Button

Guadalupe Calixto

Enes Celik

Hailey Chappell

Jake Cheatham

Nina Chen

Caroline Coffman

Jonathon Crady

Emily DeClue

Lauren Dunlap

Collin Elledge

Matthew Haar

Allison Hallstead

Katelyn Hallstead

Samara Helton

Aslan Henderson

Justice Hendricks

Tara Highsmith

Tanna Hoffmann

Bradley Holder

Caleb Johnson

Peyton Keller

Savannah Knapsted

Allie Lively

Hannah McCann

Bryce McMurray

Madison McNealy

Ethan Meiser

Gannon Meyer

Brynleigh Mormino

Peyton Mormino

Shelton Naumann

Maura Niemeier

Alexis Noel

Isabella Norton

Greta Oldendorph

Kaitlyn Peterson

Daniel Reiske

Annabelle Reno

Madison Reynolds

Toni Reynolds

Allie Roberson

Jessica Schillinger

Parker Scottberg

AKoyia Smith

Kaili Stanford

Morgan Twente

Kyle Unterbrink

Aiden Vandeford

Tyler Vaughn

Kaitlynn Wickenhauser

Aubrey Wiley

Emily Williams

Nicholas Williams

Tyler Winegardner

Charles Wineland

Grace Witsken

Madeline Woelfel

Emily Zimmerman

Madysen Zyung

Freshmen

Joseph Aiello

Bryer Arview

Gabriel Bays

Evangelynn Beasley

Hailey Becker

Carter Bloodworth

Hayden Bodwell

Jade Bowker

Jace Brawner

Ellah Brown

Sophee Brown

Dalton Buhs

Lauren Carpenter

Jocelyn Combes

Darren Cox

Braden Dorris

Olivia Durbin

Carter Ehlers

Maireli Figueroa

Nicholas Fiorino

Zachary Fitzgerald

Jynnifer Floyd

Kylee Golden

Olivia Goodman

Rylee Gorby

Haley Greeling

Dathan Greene

Alexander Griffith

Olivia Hamann

Logan Hanner

Laura Hicks

Dylan Hoffmann

Noah Huth

Tyler Jenkins

Isabella Kallal

Article continues after sponsor message

Jacob Knight

Hannah Laper

Jaiden Laughlin

Adelaide Liljedahl

Alyssa Mann

Aubrey Martin

Hannah Meiser

Ethan Miller

Dylan Moore

Melody Nicola

Emma Niemeier

Kaitlyn Pfeifer

Aurora Phillips

Lucas Pipkin

P.J. Postlewait

Kaitlyn Rider

Alivia Roark

Kaydence Saboff

Lillian Shaw

Alexis Sheppard

Jose Silva

Emma Smith

Jared Thomas

Maya Tuckson

Ella Voyles

Aubree Wallace

Benjamin Werts

Payton Whaley

Wyatt Williams

Clara Wineland

Abraham Wojcikiewicz

Lauren Wright

Brayden Zyung

Honor Roll

Seniors

Brian Allen

Montana Armbruster

Megan Belangee

Olivia Bennett

Lucas Bristow

Brianna Cooper

Alex Cox

Sophie Daniels

Noah Dunlap

Mark Eldridge

Brandon Fields

Kayleigh Finegan

Courtney Funderburk

Isaiah Giffin

Aubrey Hall

Rebecca Harkey

Hana Harlan

Mark Hartley

Ethan Heaviside

Lucas Herrin

Braydon Jansen

David Koshinski

Benjamin Lair

Maria Lewis

Zoey Lewis

Keaton Linkeman

Keaton Loewen

Sidney Martin

Halee Meyer

Richard Meyers

Alexis Mims

Matthew Moore

Baylee Mundy

Corey Nooner

Felix Nunez

Callie Oller

Trenton Piening

Chandler Powell

Alex Reams

Cory Reynolds

Nathan Ricci

Grace Ruyle

Daniel Schenk

Kimberley Seeley

Breona Sherfy

Justis Sine

Toby Singleton

Jonathan Sumpter

Allen Thomas

Zachary Tincher

Tori Tucker

Noah Turbyfill

Kourtland Tyus

Nicholas Vaughn

Max White

Juniors

Josephine Alcorn

Logan Baker

Raegan Bechel

Riley Betts

Tyler Brooks

Julia Brown

Vincent Cafazza

Amelia Canham

Briley Christeson

Braylen Cox

Jacob Curvey

Christopher DeClue

Danielle Fowler

Devon Gunning

Carter Hall

Ian Heflin

Jordan Hendricks

Tanner Higgenbotham

Cole Klaustermeier

Hannah Lawrence

Melissa Miller

Jace Pryor

Nicholas Ritchie

Marissa Rorie

Hope Rosales

Raquel Saviers

Taylor Schwab

Brendon Smith

Gracie Stauder

Emmah Todaro

Dominick Torres

Marcus Tuckson

Caine Tyus

Damon Vatole

Luke Vonderheidt

Genna Webster

Molly Williams

William Wojcikiewicz

Vincent Zerban

Sophomores

Arron Adair

Lucas Ambrose

Braden Arview

Brooke Barker

Emma Bollinger

Nickolas Brousseau

Katlyn Busse

Tyler Cameron

Claire Christeson

Destiny Church

Ally Clendenny

Bailey Combs

Griffin Crump

Chloe Damm

Abigail DeSherlia

Allyson Gerber

Jordan Gleason

Miguel Gonzalez

Brendy Gutierrez

Melvin Hodge

Bryce Holland

Zora Isken

Kara Janssen

Collin Kelley

Kenadee Lambert

Clayton Law

Abbigail Lesemann

Kaitlyn McGarvey

Jordan McMurray

Jack McRae

Ella Middleton

Danielle Milazzo

Dakota Nolte

Nyk Panapinto

Luke Parmentier

Brian Pearson

Jaeden Poeling

Ashton Reed

Gabe Roberts

Quinn Saviers

Melina Schillinger

Geoffrey Schmidt

Nathan Schultz

Virginia Shelton

Benjamin Skaggs

Ambria Smith

Cole Stimac

Thomas Strubhart

Kameron Tharp

Logan Turbyfill

Mason Unthank

Carlea Wolf

Evan Zobrist

Freshmen

Michael Attebery

Brock Barrows

Cael Berry

Tylynn Bosaw

Samuel Buckley

Caleb Butler

Anna Carter

Ryder Collins

Jackson Collman

Isabella Dugger

Shelby Duncan

Daisy Edwards

Andrew Fonrodona

Nathan Friedel

Brady Geisler

Rylee Ginn

Nolan Halcomb

Justice Hall

Ryan Halley

Eric Harkey

Kaydence Harlan

Kristina Harlan

Paige Harris

Andrew Hayden

Ronnie Herzog

Hunter Keller

Aaron Kilpatrick Jr

Travis Kramer

Jarrett Lamb

Nikita Lawrence

Myah Lindley

Elishka Little

Dakota McDonnell

Karli Miller

Elijah Norris

Linda Paslay

William Piening

Andrew Rorie

Charlie Sasek

Mariah Schillinger

Addison Scully

Alicia Smiley

Rebekah Summers

Savannah Sumpter

Jordan Waltz

Trinity Weaver

 