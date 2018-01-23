Civic Memorial High School releases honor lists for second quarter of 2017
BETHALTO - Civic Memorial High School has announced the High Honor Roll and Honor Roll for the second quarter. Congratulations to the students who achieved this fantastic academic accomplishment.
12th Grade High Honor Roll
Baker, Monica Marie
Beck, Richard Charles
Beckham, Morgan Marie
Bloodworth, Emily Grace
Bond, Emily Paige
Brown, Madison Ray
Buchanan, Susan Elizabeth
Buckley, Elizabeth JeanAnn
Butler, Morgan Ashley
Callies, Cohl William
Calvin, Parker Lee
Carnes, Kara Madison
Cathorall, Zachary Austin
Clark, Caden Lee
Crockett, Madison Paige
Davis, Michaela Rhys
Denney, Kaleb Micca
Denney, Kameron Shelton
Diamond, Hannah Alysse
Dixon, Michael Owen
Dodson, Alexis Lauryn
Durbin, Jennifer Mae
Durbin, Katelyn Anne
Eaton, Haley Jannae
Engelmeyer, Alexandra Elyse
Englert, Daniel Martin
Flack, Adam Mark
Fromme, Jacob James
Golden, Isaac Robert
Gould, Natalie Rose
Hall, Cassie Leigh
Henson, Angelle Nicole
Hess, Megan Elizabeth
Hogue, Serena Noel
Huang, Alexander James
Huhsman, Jacob Matthew
Hyden, Tristen Dayne
Jakich, Breann Elizabeth
Kallal, Alexander James
King, Skylar Nikole
Lewis, Abby Jean
Little, Kerri Renee
Little, Paige Christine
Little, Peyton Lynn
Masiero, Rhece Marie
McCune, Maxwell Carson
Morgan, Jarret Anthony
Mosby, Kara Rose
Moss, Nicolas Lee
Mushill, Riley Joseph
Myers, Megan Marie
Nolte, Sierra Mae
Oberheim, Courtney Madison
Peterson, Mykal Dylan
Pierce, Brayden Garrett
Radcliff, Paul Quinlan
Ramirez, Gabrielle Ann
Reed, Cassandra Lauren
Roberts, Isabella Lynn
Scheffel, Samantha Lynn
Schmidt, Hannah Elizabeth
Scott, Anna Marie
Seidler, Lauren Elizabeth
Smith, Jacob Owen
Smock, Reghan Mae
Sontag, Hayden Thomas
Stawar, Christian Michael
Stevenson, Michael Matthew
Stillwell, Taylor Renee
Stover, Crista Nicole
Teepe, Lynnsea Nicole
Turner, Kassandera Lyn
Tyus, Alaira Nicole
Waters, Matthew Joseph
Wesolowski, Kyle Adam
Wethington, Elizaveta Anastasia
Wiggenhorn, Jonah Thomas
Wilson, Morgan Nicole
Winter, Alexander James
Zobrist, Erin Denise
Zyung, Kylee Beth
11th Grade High Honor Roll
Ayers, Chandler Hope
Blagoue, Sophia Rose
Brown, Hudson Delmar
Camerer, Natalie Rose
Cato, Mackenzie Ann
Davis, William Blake
Dougherty, Mia Grace
Emerick, Ashlyn Elise
Forrester, Nathaniel Thomas
Frey, Andrew Thomas
Georgeoff, Brayden Cole
Goddard, Elise Theresa
Gray, Cameron Taylor
Griffith, Erin Morgan
Hannaford, Ethan Cole
Harlan, Gabrielle Jainel
Heflin, Kyleigh Jo
Hornsey, Alex Lee
Hyman, Colton Jett
Jackson, Cort Evan
Johnson, Josephine Marie
Jones, Taylor Elizabeth
Keller, Hailey Nicole
Kharitonov, Bogdan
Klaustermeier, Kaylee Marie
Lair, Caleb Steven
Lisenbee, Madison Jade
McGarvey, Cameron James
Meiser, Madyson Nicole
Morgan, Chase Alexander
Neal, Nicholas Steven
Pierce, Ryan Marie
Pipkin, Emily Margaret
Robinson, Jenna Marie
Rothe, Savannah Rose
Saviers, Domonique Renee
Sayles, Nathaniel Jameson
Schaaf, Madison Nicole
Schillinger, Jacob Dean
Shirley, Brayden Christopher
Snyders, Robert Allen
Spahr, Erin Jessica
Spanhook, Jayson Parker
Stephenson, Drake Steiner
Stewart, Mercedes Lynn
Terry, Seth Alan
Vaughn, Zachary Michael
Watson, Maisey Leigh
Williams, Emily Christel
10th Grade High Honor Roll
Bedwell, Shelby Lynn
Bell, Melanie Marie
Bernard, Madelyn Leigh
Biesk, Samantha Loy
Boverie, Alexis Leigh
Braun, Grace Elaine
Butler, Mackenzie Jan
Christeson, Jenna Marie
Collman, Kya Megan
Compton, Allison Danielle
Cooper, Wyatt Michael
Copeland, Samuel Connor
Dankenbring, Dannielle Alexis
Devino, Jaden Ann
Ehlers, Carmen Danielle
Ehlers, Madelyn Kate
Elledge, Sarah Ann
Emshousen, Madison Ann
Ewing, Zoey Ann
Fitzgerald, Emily Elizabeth
Flaherty, Brennan John
Geiger, Taryn Elizabeth
Griffith, Kate Elizabeth
Hall, Anna Kathryn
Halley, Grant Steven
Hannaford, Malynn Elizabeth
Harkey, Rebecca Kathleen
Harlan, Hana Demetra
Harmon, Jacob Michael
Hartmann, Chasey Jaden
Henke, Sydney Grace
Hilligoss, Travis Joel
Hogan, Jessica Sarah
Janssen, Samantha Nicole
Kirby, Mary Jae
Lair, Benjamin Michael
Landers, Griffin Michael
Lane, Grant Charles
Linkeman, Keaton William
Martin, Caitlyn Paige
Martin, Sidney Elizabeth
Ottwell, Abigail Mikala
Pearson, Mary Ellen
Poulsen, Samuel Michael
Price, Savannah Elizabeth
Prindable, Austin Christopher
Qiu, Shelly
Robinson, Aaliyah Marie
Ryan, Dalton Joseph
Seeley, Kimberley Marie
Sine, Justis Nash
Singleton, Toby Wayne
Slone, Jonathan Andrew
Smith, Stella Rose
Smock, Elijah Gregory
Stuart, Sydney Rayne
Tincher, Zachary David
Tucker, Tori Danyell
Tyler, Kennedie Beth
Vaughn, Nicholas Eugene
Walker, Annaston Elynn
Walker, Drake Alexander
Walker, Nicholas Samuel
Witsken, Gavin Chase
Yates, Hannah Rose
9th Grade High Honor Roll
Alcorn, Josephine Paige
Bloodworth, Jenna Claire
Borth, Reese Marie
Brockman, Madelyn Joan
Brooks, Nolan
Bryant, Norah Isabelle
Buhs, Harper Grace
Butkovich, Hannah Marie
Callies, Addison Marann
Canham, Amelia Gail
Clendenny, Ryanne Maddison
Courtoise, Gracie Marie
Curvey, Jacob William
Davis, Brittain Grace
Drew, Mandy Sue
Dublo, Dillon Robert
Ferguson, Reese Victoria
Flack, Meredith Elizabeth
Forrester, Alexander Mason
Garrett, Isabella Irene
Geiger, Abbi Leanne
Gray, Andrea Doron
Gross, Grace Ann
Hardy, Allyson LeeAnn
Haskins, Ariana Lynn
Hendricks, Jordan Thomas
Hornsey, April Nikohl
LaTempt, Sierra Noel
Lively, Mattie Grace
Loewen, Kennedy Julieann
Luck, Emily Shannon
McCabe, Madison Alyssa
McIntire, Evan Wayland
Mihalich, Brittney Anne
Miller, Melissa Marie
Moore, Spenser Tate
Morin, Megan Dianne
Reinhardt, Austin Noah
Rorie, Marissa Elaine
Saviers, Raquel Leigh
Scheffel, Austin Blake
Seely, Taylor Ashley
Shain, Alayna Nicole
Shelton, Gavin Joseph
Shouse, Emma Marie
Smith, Sara Emily
Sontag, Hannah Rachel
Standefer, Tori MaeJean
Stauder, Gracie Sue
VonBergen, Elizabeth Marie
White, Chandler Josiah
Wieneke, Andrew James
Williams, Mackenzie Nicole
Williams, Molly Kaye Lynn
Woelfel, Jackalynn E
12th Grade Honor Roll
Alexander, Brittney Lee
Allison, Ryan Danielle
Bates, Madison Kay
Beckham, Cori Lynn
Bell, Joshua Aaron
Blaine, Savannah Lynn
Blaine, Sierra Marie
Burnham, Jordan Alexander
Cannon, Rabeka Lynn
Cherry, Kassandra Alexis
Cline, Andria Lynn
Collman, Alexandra Josephine
Cordova, Hayley Desiree
Cox, Sarah Beth
Davis, Tahler Suzanne
Denton, Kayla Danielle
Eldridge, Ross MaClane
Enke, Alexis Christine
Goheen, Molly Annette
Gorby, Isaac Justin
Hamann, Zachary Scott
Hartley, Brianna Jaquelyn
Hearn, Zachary Wilson
Howard, Brent Michael
Janssen, Ryan Kristopher
Jones, William A
Kallal, Andrew Robert
Krocker, Trenton Edward
Lee, Cameryn Lorene
Magnuson, Destin Brynn
Marshall, Jacklynn
Masters, Katelyn May
McGuire, Morgan Alyssa
Miller, Justin Alan
Miller, Kaitlyn LaDon
Miller, Katelyn Marie
Motzer, Shawn Michael
Pfeifer, Tori Elizabeth
Phillips, Anna Christine
Ruckman, Mekenna Renee
Sanders, Jacob Bradley
Seely, Tyler James
Serafini, Jayden Joseph DeShawn
Slone, Joshua Aaron
Stief, Amaya Lynn
Strong, Keywanna Rose
Vollmer, Madison Julianne Frances
Weathers, Macayla Rae
Wethington, Michaela Anastasia
Whitworth, Joseph Scott
Williams, Christofer John
Withers, Geoffrey Dylan
11th Grade Honor Roll
Allen, Christapher Scott
Axsom, Zachary Alexander
Bell, Paige Riann
Brooks, Nickolas Justin
Buhs, William Michael
Celik, Sema
Coleman, Jacob Edward
Crane, Dylan Michael
Davis, Johnathon Robert
Douglass, Ryan Michael
Dublo, Catherine Mae
Evans, Damion Sebastian
Frank, Bailey Regina
Gray, Daniel Clay
Hanneken, Aaron Lennon
Hatfield, Hunter Christopher
Hausman, Drennon Wade
King, Nicole Elizabeth
Kudelka, Timothy Joseph
Lesemann, Clayton Andrew
Levermann, Lea Marie
Markins, Sara Rhiannon
Mays, Jessica Yvonne
Norvell, Kharissa Denise
Parks, Dara Rose Marie
Pizzo, Julian Antonio
Sasek, Clark Edward
Shirley, Michaela Brianne
Silveus, Steven Allen
Simmons, Bethanie Elaine
Snyders, Jarrett Scott
Stewart, Mackenzie Ellen
Sumpter, Megan Marie
Thompson, Bailey Faye
Thornton, Hunter Michael
Welch, Emily Grace
Wimberly, Evan Cortez
Zupan, Bryce Thomas
10th Grade Honor Roll
Adams, Sade Janiece
Allen, Brian Joseph
Banks, Jason Arthur
Belangee, Megan Sara
Bennett, Olivia Raiven Noel
Cameron, Cassie Jane
Clark, Cahki Beth
Clark, Michele Jason
Cooper, Brianna Rene
Cox, Christian James Scott
Daniels, Sophie Nichol
Draper, David Lee
Dunlap, Noah Joseph
Fields, Brandon Lloyd
Finegan, Kayleigh Noel
Giffin, Isaiah Wilson
Hall, Aubrey Louann
Hall, Mason Charles
Harrison, Rylee Lynne
Herrin, Lucas Patrick
Jansen, Braydon Dale
Kitzmiller, Caitlin J
Koshinski, David Lee
Laurent, Dawson Michael
Lee, Peyton Alexander
Lewis, Maria Dorothea
Lewis, Zoey Michelle
Loewen, Keaton Steven
Maldonado, Dylan Michael
Marrujo, Sage Noe
Mennemeier, Jacob Allen
Meyer, Halee Diann
Meyers, Richard Allen
Moore, Matthew William
Mosby, Justin Lee
Nolte, Jordan Mechelle
Nooner, Corey Robert
Piening, Trenton Donald
Powell, Chandler Montgomery
Reams, Alex Conner
Reiske, Justin Freddie
Reynolds, Cory Allen
Ricci, Nathan Gene
Ryals, Toby Eugene
Selhime, Madison Elaine
Serafini Hinkle, Jerrick S
Simpson, Ross Thomas
Stacy, Andrew Cordale
Thomas, Allen Matthew
Throne, Trevor Alan
Turbyfill, Noah Lee
Tyus, Kourtland Kennedi
Unthank, Josephine Roseanna
Wade, Malena Lazara Rose
Wells, Kati Mychelle
White, Maggie Taylor
White, Max Tyler
Winter, Matthew Glenn
Yates, Dakota Cheyenne
9th Grade Honor Roll
Anderson, Autumn Nicole
Bechtold, Peyton Alek Zander
Braundmeier, Aaliyah Nicole
Brown, Julia Annette
Buller, Samuel Eric
Burgard, Keegan Andrew
Colley, Elizabeth Marie
Cox, Braylen Elizabeth
Ferrell, Austin Caleb
Gleason, Chloe Marie
Gleason, Taylor Dawn
Gould, Alyssa Michelle
Hargrave, Hunter Dean Scott
Heflin, Ian Matthew
Henkhaus, Morgan Elizabeth
Hosto, Shane McGregor Barrett
Huhsman, Jaiden Nicole
King, Brayden Dakota
Lee, Dylan James
Lovett, Alyse Marie
Massey, Danielle Nichole
Neilson, Landon Christopher
Neumann, Samuel Garrison
Nolte, Samantha Renee
Ott, Kaelan Patrick
Ray, Azia Ciara
Ritchie, Nicholas Timothy
Rosales, Hope Lynn
Schaaf, Katherine Lee
Scott, Ethan David
Shive, Clint Edward
Thorpe, Aleah Christiana Marie
Toenyes, Kaeden Conner
Torres, Dominick Livio
Tuckson, Marcus Joseph
Tyus, Caine Edward
Tyus, Caleb Mehki
Vatole, Damon Kayne
Webster, Genna Christine
Wells, Carter Mark
Whitlock, Olivia Mary Jane
Williams, Caleb Michael
Wimberly, Maya Cheyenne
Wojcikiewicz, William Isaac
