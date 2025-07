Civic Memorial High School 2024-2025 Semester 2 High Honor Roll and Honor Roll Listen to the story Your device does not support the audio.

BETHALTO – Following are the High Honor Roll and Honor Roll lists for the second semester of the 2024-2025 school year at Civic Memorial High School: Seniors - High Honor Roll Alexander Arnold Katelyn Attebery Lauren Bagby Andrey Ballard Elouise Bargiel Aliza Beaty John Bowker Ryne Breyer Meredith Brueckner Mackayla Byrd Miriam Calixto Abigail Clowers Caitlyn Colley Alexis Collins John Collins Sylvia Crockett Connor Damm Emma Davis Gabrielle Davis Alicia Dominguez Kayleigh Donahue Eliza Donaldson Austin Droit Kira Eberlin Aubrey Falk Brea Farrell Elliana Fiorino Brody Floyd August Frankford Jayna Halley Dawson Hanneken Lauren Hardy Brooke Harris Avery Huddleston Taylor Hunter Kylee Jenkins Ashton Johnsey Alora Kincade Haley Klaas Matthew Knight John Lewis Kyleigh Lowrance Matthew Lyman Bryce McArthur Erica McGaughey Madalynn McKey Peyton Minner Sydney Moore Kendall Moss-Smith Isabella Murray Andrew Nation Adam Ogden Nolan Paslay Marissa Perez Janice Perkinson Julie Phillips Jack Piening Carlie Pritchett Colton Rawlings Quentin Roose Peyton Rorie Riley Ryals Joie Sappington Jake Sims Lucas Smith Lilian Tackitt Isabella Thien Isabella Tite Aubrey Voyles John Wallace Hunter Walters Luke Westerhold Calvin Wieneke Jr. Evan Wiley Tyler Wilson Madeline Wood Juniors - High Honor Roll Delilah Allen Oletta Baker Gabriella Beasley Addison Becker Ty Books Autumn Bowman Jude Breyer Taylor Brooks Grace Burton Chase Butler Taylor Clendenny Kyli Collman Nicole Cooper Abby Cruz Josie Darrow Angelina Dobrinich Mackenzie Dodd Wyatt Dorris Marlee Durbin Isabelle Edwards Clayton Eldridge Mason Fries Olivia Garcia Dane Godar Kinley Govero Brock Greene Delaney Grieve Delaney Griffin Jillian Halcomb Patrick Hale Wyatt Hall Alexia Hamby Abigail Harms Rachel Harms Brailey Harrop Riley Harshbarger Bryn Helminger Robert Henson Raegan Herzog Kaydence Hibbs Averie Huebner Nicholas Huth Charlie Kilpatrick Marissa Kudelka Adisen Lilly Kaden Link Daeton Martin Madison McCune Kale McMichael Grace Meyer Justin Miles Emma Moore Sarah Mueller Milla Munsch Avery Naylor Marley Ogden Parker Parnell Brandi Patton Ashlyn Perkins Olivia Phelan Kimberly Price Abagail Saboff Isla Schilling Liam Shain Claire Shaw Kaylee Shields Grant Shirley Ella Sims Aubrie Spann Wesley Stewart Dylan Surovec Nathan Taylor Keagan Thomas Caitlyn Thornton Emma Wade Max Weber MaKenna Wehmeier Vinny Williams Keely Windsor Brayden Zampieri Makenzie Zimmerman Morgan Zimmerman Sophomores - High Honor Roll Izzabelle Ackerman Sara Aiello Bristol Arview Timothy Bargiel Tristan Bassett Cadence Beaty Brayden Belcher Clark Bloodworth Reagan Bloodworth Presley Brewer Miles Brueckner Rilee Byrd Luke Clouser Glenn Collins Nadia Collman Jaxson Cook Peyton Darr Jaylie Darrow Sabreena Davis Blythe Dinnius Haylie Duncan Grady Farrell Sarahi Figueroa DeSantiago Abigail Fisher Audrey Frankford Vivienne Frew Allison Friedel Amia Gates Kayla Godar Shayna Golden Julia Goodman Aubrie Gruebner Madeline Hampton Karlie Hartwell Makinley Hatcher Avery Jaime Addison Jeffery Jaiden Joiner Logan Kearbey Elizabeth Lenger Ethan Lerner Hayden Logsdon Maicey Markel Josi McCoy Grant McKey Kace McMichael Arian Meador Sawyer Meyer Payton Meyers Grace Midgley Jacey Moellering Gabriella Moore Knox Neilson Makenzie Newell Evan OBrien Kaitlyn Ogden Emma Patrick Aidyn Pellazari Alijah Rench Sarah Rider Logan Roberson Liam Rorie Payton Sanders Claire Schilling Kaylee Schmidt Jillian Silva Arianna Smith Sabrina Smith Madison Sparks Evan Spurgeon Kennedi Staggs Marleyna Stanfield Chayce Stanwood Jacob Steward Megan Stimac Emma Toner Allie Truetzschler Addisyn Turner Dalton Twente Tessa Ursch Jayden Velez Ortiz Mya Walker Reed Wallace Bellah Ward Riley Ward Calista Webb Mary Wiegand Alexis Wilhite Regan Windsor James Wojcikiewicz Lukus Zangori Freshmen - High Honor Roll Joy Bargiel Phoenix Bellanca Josephine Brandt Kena Breyer Alia Brooks Emma Brooks Article continues after sponsor message Abigail Brueckner Reese Brueggeman Emma Coffman Joseph Coffman Sophia Davis Rhiana Diaz-Lung Gavin Elledge Madilyn Emery Myleigh Erwin Carson Eyer Kaylea Falk Jada Fletcher Braden Floyd Joella Foster Elise Gates Logan Geisler Alee Goodman Hailey Govero Haeleah Gronewald Gabrielle Hartsock Kaitlyn Haselhorst Colin Hoffmann Maci Howard Zoey Hunt Annabelle Kincade Bailey Kinkel Kerrigan Loewen Landon McCann Haiden Mellenthin Olivia Monroe Franceska Newton Emily Oehmke Emersyn Olmsted Maddox Parker Adisyn Paslay Rheagan Rench Caitlin Rice Lyla Robertson Lily Romano Emma Schneider James Sheppard Kaylee Stacy Logan Starkey Cayden Stutz Cecilia Verbais Landree Wallace Hudson Wesley Olivia Wiley Kaden Witsken Lillie Wood Garrett Wooten Kylee Wright Brooke Yinger Ethan Yinger Seniors - Honor Roll Justin Banovz Isabelle Brousseau Boe Cato Danika Chester Kaleigh Chester Piper Childers Rynn Cline Chase Cruse Jamiya Crymes Jose Estrada Jr. Grady Foster Arwen French Kamdyn Fulcher Avery Furlow Logan Gaertner Kevin Gonzalez Rios Megan Griffith Gillian Gross Brynlee Hausman Trent Heflin Nathan Herrin Lela Jackson Izak Johnson John Kotzamanis Gabrielle Krieb Ryan Lawhorn Jr. Cannon LeBlanc Gage Meyer Savanah Meyers Gracie Miller Tyler Mills Anna Moore Steven Morgan Camryn Neilson Brooklyn Nickle Carter OBrien Madison Parnell Om Patel Taylor Peterson Lance Phillips Jr. Makya Phillips Peyton Phillips Thomas Pinski Brayden Prott Cheyenne Quertermouse Crysta Ridenour Jaycie Romine Bradley Ruckman Elizabeth Runyan Justin Sands Jonathan Scroggins Reegan Twente JaNiah Wade Kaylin Weinberg David Welch Arianna Wright Juniors - Honor Roll Isabelle Ambrose Patrick Bargiel Lucas Bechtold Kaylee Brefeld Julien Castellanos Sawyer Clark Rylee Cope Brendyn Cox Drake Davenport Brenna Dugger Laila Earney Joseph Edler Ava Fassler Jacob Flowers Adrian Gares Anthony Garrett Tydayah Hamilton Savanah Hammock Mary Hugghins Samantha Jackson Scott Janssen Olivia Johnson Landon Kearbey Hunter Kremke Riley Lamb Madelyn Leckrone Adam Lednicky Emma Mayfield Jordan McBride Luke McCoy December Meyers Jaden Meyers Gavin Morgan Austin Nichols Hunter Nolte John Patrick Joseph Payne Alexa Peterson Hudson Potter Gabriel Rambeau Ryan Richey Elijah Roberts Julian Rocha Hailey Rutherford Nathan Ryan Shawn Scoggins Hunter Slotta Cali Vance Kierstyn Watters Audrey Whipple Devyn Williams Nicholas Witcher Parker Wulf Gracie Zeigenbein Sophomores - Honor Roll Kylie Alfaro Isaac Baker Brooke Berry James Brawner Kennedy Buhs Davis Coleson Chase Collman Mackenzi Copeland Evan Custer Lola Cvik Payton Davis Zoey Deaton Rylie Duncan Jonathan Dyer Keigan Gallup Dane Haney Rylie Hawkins Lucas Hollingsworth Addyson Huddleston Savannah Lack Deacon Landers Melody Landreth Mikael Lewis William Liljedahl Anthony Michelon Jayden Minner Griffin Munsch Ephriam Parris Dania Pascual Cobaxin Hayes Potter Ada Quick Janessa Raines Jonathan Raines Ayden Ray Morgan Reinhold Hayleigh Rhodes Samantha Seemiller Loren Shelton Braden Strubhart Kortney Taylor Ella Toner Josephine Werts Sophie Wickenhauser Desiree Wollenweber Freshmen - Honor Roll Jacob Barrett Ezel Celik Alexis Corbin Oscar Crockett Juliette Davies Abigail Dominguez Ellie Dugger Ethan Dutton Lance Farmer Dayzy Figueroa DeSantiago Jace Flippo Reyna Garza Sarah Gleason Andrew Grant Chase Grover Layla Hamilton Logan Hammock Brady Hasenjaeger Jailyn Hunt Brayden Keller Lucas King Brendan Lawrence Demar Martin Brynnlee McArthur Payton McCann Ryleigh McNealy Jace Moss Lola Moss Bryce Nation Braxten Niedert Logan Perkinson Maria Phillips Damon Price Tamari Price Ava Richey Anakaren Rojas Brock Rust David Sheppard Nicole Sherwood Addyson Smith Isaak Spanhook Paisley Sterling Kylah Vaughn Knox Verbais Tripp Walker Paige Wehmeier Matthew Welcher Cole Wilson John Young Jr. Hayden Zimmerman