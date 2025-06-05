Carrollton High School Second Semester Honor Rolls
High Honor Roll
Graduation Year: 2025
Get The Latest News!
Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.
MADELINE J. BRANNAN
MEGAN E. CAMDEN
CHEYENNE E. CLYDE
SOPHIE J. COTNER
GRANT T. COX
CALIE A. FIELD
ABIGAIL G. FLOWERS
LAUREN E. FLOWERS
CARSON S. GRAFFORD
VANNA L. HOLMES
KOBY R. SCHNELTEN
HANNAH E. UHLES
JOHN P. VANDERSAND
KALEY J. WOELFEL
Graduation Year: 2026
AVA G. CUSTER
CARSON R. FLOWERS
JOZEY M. GIBERSON
LEXI T. HEATH
BLAINE L. KAISER
HANNAH C. LAKE
AUGUST J. POWELL
BRANDON M. RABE
ELI M. RHOADES
MABRY J. ROBEEN
REED J. SCHNETTGOECKE
GUNNAR L. SHARROW
ALEX W. VANDERSAND
Graduation Year: 2027
LILY B. CLOUGH
BROOKELYN S. EILERMAN
SHANNEN J. HOLMES
HAYDEN R. MCMURTRIE
JAYCE D. STEINKUEHLER
Graduation Year: 2028
NOLAN M. BAUMGARTNER
KOLE P. BECK
AUBREY R. CROCKER
CHLOE E. MCADAMS
ANDREW K. PRICE
CALEB D. UHLES
NOAH J. UHLES
HANNAH C. WAGONER
Honor Roll
Graduation Year: 2025
ANDREW J. ADCOCK
AVERY W. BANGHART
WILLIAM K. BLAND
JAYLA R. CAMPBELL
DAMON L. COMBS
DAGAN H. CORDES
HARPER A. DARR
SAMUEL B. DROSTE
MADALYN J. FAUL
JONATHAN D. GILBERT
BRENDON L. KNAPP
KIRSTEN E. LAIR
CARTER N. RIMBEY
TAIGYN M. SHORT
DACI S. WALLS
BRIAN M. WOLKE III
KEYTON R. WOLLENWEBER
Graduation Year: 2026
CASH J. BRANNAN
SAVANNAH E. BUERKE
ELIJAH L. COX
CODY L. HAYNER
JULIA A. HEIL
TESSA F. PRICE
GAGE R. SHAW
OLIVIA B. SPRONG
CHARLES A. STUMPF
Graduation Year: 2027
ALEXANDREA N. BARNETT
LILLIAN G. BAUER
ZACHARY R. BLASA
MARLEY J. BUCHANAN
MARLEE R. DUNHAM
JOSALYNN R. GILBERT
ALYSSA N. HOLDER
ADISON K. LEWIS
ALEXIS P. MARTIN
ETHAN L. NOLAN
CARTER L. OSTERMAN
LARSEN J. PRUITT
CARTER M. RANDOLPH
WYATT J. ROSS
CHASE M. SCHNELTEN
COURTNEY J. WALDHEUSER
Graduation Year: 2028
MAGGIE F. CUSTER
GARRETT J. FLOWERS
DRAKE A. HARRIS
BELLA Y. KAISER
LANDRY J. ROBEEN
MALLORY J. VANDERSAND
More like this: