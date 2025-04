Carrollton High Announces Semester 1 High Honor and Honor Roll Students Listen to the story Your device does not support the audio. CARROLLTON - This is the Carrollton High School high honor and honor roll names for Semester 1. High Honor Roll STUDENT NAME Graduation Year: 2025 WILLIAM K. BLAND MADELINE J. BRANNAN CHEYENNE E. CLYDE SOPHIE J. COTNER GRANT T. COX MADALYN J. FAUL CALIE A. FIELD ABIGAIL G. FLOWERS LAUREN E. FLOWERS VANNA L. HOLMES KIRSTEN E. LAIR HANNAH E. UHLES JOHN P. VANDERSAND KALEY J. WOELFEL Graduation Year: 2026 SAVANNAH E. BUERKE ELIJAH L. COX AVA G. CUSTER CARSON R. FLOWERS LEXI T. HEATH JULIA A. HEIL BLAINE L. KAISER HANNAH C. LAKE TESSA F. PRICE ELI M. RHOADES MABRY J. ROBEEN GUNNAR L. SHARROW GAGE R. SHAW ALEX W. VANDERSAND Graduation Year: 2027 ALEXANDREA N. BARNETT LILY B. CLOUGH SHANNEN J. HOLMES HAYDEN R. MCMURTRIE CARTER L. OSTERMAN CHASE M. SCHNELTEN JAYCE D. STEINKUEHLER Graduation Year: 2028 NOLAN M. BAUMGARTNER KOLE P. BECK AUBREY R. CROCKER CHLOE E. MCADAMS ANDREW K. PRICE CALEB D. UHLES NOAH J. UHLES MALLORY J. VANDERSAND HANNAH C. WAGONER Honor Roll STUDENT NAME Graduation Year: 2025 ANDREW J. ADCOCK Article continues after sponsor message MEGAN E. CAMDEN DAMON L. COMBS DAGAN H. CORDES HARPER A. DARR CARSON S. GRAFFORD MACKENZIE L. HOPPS MEREDYTH G. KOSTER CARTER N. RIMBEY CARTER A. ROSE TAIGYN M. SHORT DACI S. WALLS BRIAN M. WOLKE III KEYTON R. WOLLENWEBER Graduation Year: 2026 LIAM J. ALBRECHT MYA M. ALBRECHT CASH J. BRANNAN AIRIANNA L. CARTWRIGHT ELLIE M. CHARTRAND JOZEY M. GIBERSON BAILEY M. HARRIS CODY L. HAYNER WYATT J. MANKER AUGUST J. POWELL BRANDON M. RABE REED J. SCHNETTGOECKE OLIVIA B. SPRONG CHARLES A. STUMPF Graduation Year: 2027 ALLISON J. ALBRECHT LILLIAN G. BAUER ZACHARY R. BLASA MARLEY J. BUCHANAN MARLEE R. DUNHAM BROOKELYN S. EILERMAN JOSALYNN R. GILBERT ADISON K. LEWIS ALEXIS P. MARTIN ETHAN L. NOLAN LARSEN J. PRUITT CARTER M. RANDOLPH WYATT J. ROSS SIDNEY N. TEPEN COURTNEY J. WALDHEUSER Graduation Year: 2028 AUSTIN M. BUERKE BRADY R. CLENDENEN MAGGIE F. CUSTER ISABELLA A. DOWLING BLAKE E. DRISKILL GARRETT J. FLOWERS DRAKE A. HARRIS BELLA Y. KAISER IAN D. MAURER LANDRY J. ROBEEN LILIAN M. SCHMIDT More like this: Print Version Submit a News Tip Trending