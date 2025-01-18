Carrollton High Announces Semester 1 High Honor and Honor Roll Students
CARROLLTON - This is the Carrollton High School high honor and honor roll names for Semester 1.
High Honor Roll
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STUDENT NAME
Graduation Year: 2025
WILLIAM K. BLAND
MADELINE J. BRANNAN
CHEYENNE E. CLYDE
SOPHIE J. COTNER
GRANT T. COX
MADALYN J. FAUL
CALIE A. FIELD
ABIGAIL G. FLOWERS
LAUREN E. FLOWERS
VANNA L. HOLMES
KIRSTEN E. LAIR
HANNAH E. UHLES
JOHN P. VANDERSAND
KALEY J. WOELFEL
Graduation Year: 2026
SAVANNAH E. BUERKE
ELIJAH L. COX
AVA G. CUSTER
CARSON R. FLOWERS
LEXI T. HEATH
JULIA A. HEIL
BLAINE L. KAISER
HANNAH C. LAKE
TESSA F. PRICE
ELI M. RHOADES
MABRY J. ROBEEN
GUNNAR L. SHARROW
GAGE R. SHAW
ALEX W. VANDERSAND
Graduation Year: 2027
ALEXANDREA N. BARNETT
LILY B. CLOUGH
SHANNEN J. HOLMES
HAYDEN R. MCMURTRIE
CARTER L. OSTERMAN
CHASE M. SCHNELTEN
JAYCE D. STEINKUEHLER
Graduation Year: 2028
NOLAN M. BAUMGARTNER
KOLE P. BECK
AUBREY R. CROCKER
CHLOE E. MCADAMS
ANDREW K. PRICE
CALEB D. UHLES
NOAH J. UHLES
MALLORY J. VANDERSAND
HANNAH C. WAGONER
Honor Roll
STUDENT NAME
Graduation Year: 2025
ANDREW J. ADCOCK
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MEGAN E. CAMDEN
DAMON L. COMBS
DAGAN H. CORDES
HARPER A. DARR
CARSON S. GRAFFORD
MACKENZIE L. HOPPS
MEREDYTH G. KOSTER
CARTER N. RIMBEY
CARTER A. ROSE
TAIGYN M. SHORT
DACI S. WALLS
BRIAN M. WOLKE III
KEYTON R. WOLLENWEBER
Graduation Year: 2026
LIAM J. ALBRECHT
MYA M. ALBRECHT
CASH J. BRANNAN
AIRIANNA L. CARTWRIGHT
ELLIE M. CHARTRAND
JOZEY M. GIBERSON
BAILEY M. HARRIS
CODY L. HAYNER
WYATT J. MANKER
AUGUST J. POWELL
BRANDON M. RABE
REED J. SCHNETTGOECKE
OLIVIA B. SPRONG
CHARLES A. STUMPF
Graduation Year: 2027
ALLISON J. ALBRECHT
LILLIAN G. BAUER
ZACHARY R. BLASA
MARLEY J. BUCHANAN
MARLEE R. DUNHAM
BROOKELYN S. EILERMAN
JOSALYNN R. GILBERT
ADISON K. LEWIS
ALEXIS P. MARTIN
ETHAN L. NOLAN
LARSEN J. PRUITT
CARTER M. RANDOLPH
WYATT J. ROSS
SIDNEY N. TEPEN
COURTNEY J. WALDHEUSER
Graduation Year: 2028
AUSTIN M. BUERKE
BRADY R. CLENDENEN
MAGGIE F. CUSTER
ISABELLA A. DOWLING
BLAKE E. DRISKILL
GARRETT J. FLOWERS
DRAKE A. HARRIS
BELLA Y. KAISER
IAN D. MAURER
LANDRY J. ROBEEN
LILIAN M. SCHMIDT
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