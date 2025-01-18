CARROLLTON - This is the Carrollton High School high honor and honor roll names for Semester 1.

High Honor Roll

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STUDENT NAME

Graduation Year: 2025

WILLIAM K. BLAND

MADELINE J. BRANNAN

CHEYENNE E. CLYDE

SOPHIE J. COTNER

GRANT T. COX

MADALYN J. FAUL

CALIE A. FIELD

ABIGAIL G. FLOWERS

LAUREN E. FLOWERS

VANNA L. HOLMES

KIRSTEN E. LAIR

HANNAH E. UHLES

JOHN P. VANDERSAND

KALEY J. WOELFEL

Graduation Year: 2026

SAVANNAH E. BUERKE

ELIJAH L. COX

AVA G. CUSTER

CARSON R. FLOWERS

LEXI T. HEATH

JULIA A. HEIL

BLAINE L. KAISER

HANNAH C. LAKE

TESSA F. PRICE

ELI M. RHOADES

MABRY J. ROBEEN

GUNNAR L. SHARROW

GAGE R. SHAW

ALEX W. VANDERSAND

Graduation Year: 2027

ALEXANDREA N. BARNETT

LILY B. CLOUGH

SHANNEN J. HOLMES

HAYDEN R. MCMURTRIE

CARTER L. OSTERMAN

CHASE M. SCHNELTEN

JAYCE D. STEINKUEHLER

Graduation Year: 2028

NOLAN M. BAUMGARTNER

KOLE P. BECK

AUBREY R. CROCKER

CHLOE E. MCADAMS

ANDREW K. PRICE

CALEB D. UHLES

NOAH J. UHLES

MALLORY J. VANDERSAND

HANNAH C. WAGONER

Honor Roll

STUDENT NAME

Graduation Year: 2025

ANDREW J. ADCOCK

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MEGAN E. CAMDEN

DAMON L. COMBS

DAGAN H. CORDES

HARPER A. DARR

CARSON S. GRAFFORD

MACKENZIE L. HOPPS

MEREDYTH G. KOSTER

CARTER N. RIMBEY

CARTER A. ROSE

TAIGYN M. SHORT

DACI S. WALLS

BRIAN M. WOLKE III

KEYTON R. WOLLENWEBER

Graduation Year: 2026

LIAM J. ALBRECHT

MYA M. ALBRECHT

CASH J. BRANNAN

AIRIANNA L. CARTWRIGHT

ELLIE M. CHARTRAND

JOZEY M. GIBERSON

BAILEY M. HARRIS

CODY L. HAYNER

WYATT J. MANKER

AUGUST J. POWELL

BRANDON M. RABE

REED J. SCHNETTGOECKE

OLIVIA B. SPRONG

CHARLES A. STUMPF

Graduation Year: 2027

ALLISON J. ALBRECHT

LILLIAN G. BAUER

ZACHARY R. BLASA

MARLEY J. BUCHANAN

MARLEE R. DUNHAM

BROOKELYN S. EILERMAN

JOSALYNN R. GILBERT

ADISON K. LEWIS

ALEXIS P. MARTIN

ETHAN L. NOLAN

LARSEN J. PRUITT

CARTER M. RANDOLPH

WYATT J. ROSS

SIDNEY N. TEPEN

COURTNEY J. WALDHEUSER

Graduation Year: 2028

AUSTIN M. BUERKE

BRADY R. CLENDENEN

MAGGIE F. CUSTER

ISABELLA A. DOWLING

BLAKE E. DRISKILL

GARRETT J. FLOWERS

DRAKE A. HARRIS

BELLA Y. KAISER

IAN D. MAURER

LANDRY J. ROBEEN

LILIAN M. SCHMIDT

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