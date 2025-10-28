Calhoun High School

Honor Roll

2025-2026 School Year - 1st Quarter

Senior High Honors: Marissa Fraley, Blake Nolte, Tyler Van Dyne

Senior Honors: Addison Becker, Reagan Clendenny, Anabel Eilerman, Jack Goode, Stella Gress, Tyler Grimes, Abigail Hammond, Michaela Hill, Layla Johnson, Sadie Kiel, Hannah Klaas, Mia Krysl, Tamara Osterman, Carly Pohlman, Alivia Ralston, Emma Rose, Kiera Sievers, Mary Squier, Max Toppmeyer, Jack Zipprich

Junior High Honors: Noah Bailey, Ian Gilman, Jordan Hillen, Gabriella Hurley, Grace Hurley

Junior Honors: Caroline Adams, Lucy Baalman, Peyton Baalman, Henry Barczewski, Elijah Bick, Jacob Brannan, Brylee Clendenny, Lane Eilerman, Bryant Friedel, Zachary Glynn, Shawn Grissom, Lucy Hurley, Morgan Kamp, Gage Kiel, Bralyn Lammy, Layla Longnecker, William Lorton, Charlie Matthews, Madison Mayerck, Elizabeth McCasland, Lilly Pelletier, Carlin Pohlman, Thomas Roth, Anna Ruebling, Walker Sibley, Carson Sievers, Clare Smith, Easton Wallendorf, August Webster, Ethan Wickenhauser, Annie Wilson

Sophomore High Honors: Jude Bailey, Colton Hall, Conley Klocke, Ronni Simon

Sophomore Honors: Parker Baalman, Isabella Cramsey, Earl Elmore, Xaiver Fester, Allie Franke, Peyton Garrett, Gracie Gilleland, Elizabeth Hagen, Abner Hillen, Hannah Louque, Michael Robitsch, Addison Ross, Raelynn Sievers, Keaton Titus, Aiden Towell

Freshmen High Honors: Claire Johnson, Dakota Robitsch, Nicolas Rose

Freshmen Honors: Ryan Baalman, William Baalman, Noah Breden, Brody Eilerman, Henry Eilerman, Evelyn Elmore, Hailen Fester, Natalie Fraley, Mattelyn Grasle, Zillian Hickey, Amiah Johnson, Payton Kaufmann, Maybree Klaas, Aaron Maupin, Danika Mayerck, William McCasland, Gabriella Nance, Trey Nienke, Riley Pohlman, Selby Pohlman, Jacey Ralston, Owen Roades Mager, Jack Robeen, Thomas Robeen, Trenton Rose, Ollie Roth, Shane Shewmake, Quinn Sievers

