Area Students Earn Dean's List Honors At Illinois College Listen to the story Your device does not support the audio. JACKSONVILLE - Some area students are on the Illinois College Dean's List. Candidates for the Dean's List must complete at least 12 graded semester hours and post a grade point average of 3.5 or higher on a 4.0 scale. All grades must be "C" or better, no more than one "C" grade is allowed and the student must have no “Incomplete” grades. Ysabella Adubato, Senior, Lincoln, IL

Justine Agsalda, Senior, Jacksonville, IL

Matea Aleksandrovska, Graduate, Indian Head Park, IL

Connor Akstulewicz, Junior, Naperville, IL

Isaac Anderson, Senior, Jacksonville, IL

Kaylee Anderson, Graduate, Waltonville, IL

Miranda Araujo, Senior, Mendota, IL

Titus Ashford, Senior, Centralia, IL

Ella Ausmus, Senior, Goodfield, IL

Kalli Avera, Graduate, Carlinville, IL

Abby Bachar, Sophomore, Seymour, IL

Aurora Baker, Sophomore, Carrollton, IL

Brody Balcom, Junior, Wentzville, MO

Jack Barajas, Sophomore, House Springs, MO

Sophi Barrow, Junior, Walnut Hill, IL

Nathan Barth, Junior, Auburn, IL

Louie Bartletti, Graduate, Springfield, IL

Will Bateman, Junior, Arenzville, IL

Betsey Bates, Graduate, Lake Zurich, IL

Garrett Bearden, Graduate, Girard, IL

Donny Becker, Sophomore, Marine, IL

Shannon Bennett, Senior, Effingham, IL

Madeline Benson, Graduate, Macomb, IL

Mia Beshoar, Sophomore, Red Bud, IL

Theodore Biela, Senior, Chicago, IL

Robby Biesenthal, Junior, New Berlin, IL

Lexie Blackley, Senior, Jacksonville, IL

Jenni Boden, Junior, Litchfield, IL

Devin Boggs, Graduate, Lewistown, IL

Brady Borntreger, Graduate, Arthur, IL

Jenna Bowman, Sophomore, Lincoln, IL

Emma Boyd, Senior, Lincoln, IL

Kayla Brackett, Sophomore, Jacksonville, IL

Summer Brandis, Senior, Taylorville, IL

Scarlett Brangenberg, Junior, Kampsville, IL

Cate Breden, Junior, Jerseyville, IL

Audrey Briggs, Junior, Astoria, IL

Aleta Broge, Junior, Browntown, WI

Emmitt Brokaw, Senior, Kewanee, IL

Lania Brown, Senior, Decatur, IL

Paige Bruce, Graduate, Springfield, IL

Abby Buchanan-Kenzinger, Graduate, Oak Lawn, IL

Lile Bugadze, Sophomore, Kutaisi, Georgia

Alyssa Burglund, Senior, Newburgh, IN

Kate Burr, GR, Bloomington, IL

Keegan Busby, First Year, Pekin, IL

Weston Campbell, Junior, Pittsfield, IL

Abby Cantrell, Graduate, Grant Park, IL

Anthony Carrano, Senior, Batavia, IL

Haven Caulfield, Graduate, Decatur, IL

Elizabeth Chamberlain, Graduate, Jacksonville, IL

Tyler Chamness, Graduate, Macedonia, IL

Brady Clark, Sophomore, Kewanee, IL

Dylan Clark, Senior, Addieville, IL

Kendall Cole, Senior, Lisle, IL

Glenn Conway, Junior, Madison, WI

Evan Cooper, Junior, Mount Pulaski, IL

Thea Corriveau, Graduate, Mount Vernon, IL

J'Aiden Cranwell-Meneses, Junior, Edmonds, WA

Jason Cruise, Senior, Havana, IL

Cambria Currie, Junior, Mc Leansboro, IL

Lily Cutter, Senior, Plymouth, IN

Tsion Tesfaye Damte, Junior, Atlanta, GA

Ali Daoud, Senior, Dallas, TX

Seth Daum, Junior, Taylorville, IL

Macey Dauphin, Junior, Stillman Vly, IL

Kellen Davis, Junior, Jacksonville, IL

Meryn Davis, Junior, Jacksonville, IL

Aklisia Debebe, Junior, Addis Ababa, Ethiopia

Nolan Decker, Senior, South Jacksonville, IL

Madelynn DePover, Graduate, Rock Island, IL

Caden Dettmer, Senior, Arcadia, MO

Jeremie Diame, Senior, Cedar Rapids, IA

Mallory Direso, Senior, Springfield, IL

Judivine Sydouane Djouka Tagakou, Senior, Douala, Cameroon

Wendy Doolittle, Graduate, Belleville, IL

Dylan Doss, Junior, Sterling, IL

Seth Doss, Junior, Springfield, IL

Riley Drake, Junior, Jacksonville, IL

Bobby Driver, Junior, O’Fallon, IL

Eli Duke, Senior, Flora, IL

Lauren Dunham, Junior, Pittsfield, IL

Emma Dunsworth, Senior, Clarksville, AR

Andrus Duprè, Senior, Harrison, AR

Matt Dzierski, Senior, Lorton, VA

Leslie Earles, Graduate, Maroa, IL

Madison Eastin, Junior, Flora, IL

Kane Eighner, Sophomore, Maroa, IL

Cade Emerick, Junior, Jacksonville, IL

Jordan Engwall, Graduate, Sherrard, IL

Brenden Eschmann, Sophomore, Waterloo, IL

Oscar Espinoza, Graduate, Beardstown, IL

TJ Esseily, Junior, Dana Point, CA

Jessica Farris, Sophomore, Roodhouse, IL

Sam Felan, Junior, Heyworth, IL

Aaron Fikuart, Junior, Du Quoin, IL

Logan Fleener, Junior, Louisville, IL

Haley Flores, Senior, Barry, IL

Mark Flores, Graduate, Lincoln, IL

Ellie Ford, Sophomore, Sherman, IL

Allison Fraley, Junior, Saint Clair, MI

Mary Frank, Senior, Mount Sterling, IL

Avery Fritz, Sophomore, Littleton, CO

Gabriella Frye, First Year, Jacksonville, IL

Lourdes Garache Rivera, Graduate, Waukegan, IL

Daniel Garcia, Sophomore, Richmond, TX

Ligaya Garibay, Graduate, Beach Park, IL

Haley Garrett, Junior, Bement, IL

Reagan Gentry, Sophomore, Athens, IL

Ryan Gerdes, Graduate, Bartelso, IL

Grace Gerfen, Graduate, Freeburg, IL

Hunter Gillis, Junior, Jacksonville, IL

Abbey Glaser, Graduate, Oswego, IL

Laney Goddard, Junior, Charleston, IL

Sam Godlewski, Senior, Bloomington, IL

Kylee Golden, Senior, Bethalto, IL

Nevaeh Gould, Senior, Decatur, IL

Hayden Graham, Graduate, Monticello, IL

Julie Gros, Sophomore, Roquebrune sur Argens, France

Emily Guest, Senior, Nashville, IL

Kristen Gunter, Graduate, Chandlerville, IL

Kaydence Haag, Senior, Decatur, IL

Virgil Haggard, Junior, Farmington, IL

Josh Hallanger, Junior, Pekin, IL

Elysia Hand, Junior, Kearney, MO

Holly Harbaugh, Sophomore, White Hall, IL

Skyler Harbaugh, Junior, Palmyra, IL

Hannah Harpster, Graduate, Charleston, IL

Natalie Hasting, Sophomore, Tuscola, IL

Dylan Hayes, Graduate, Nokomis, IL

Emma Hays, Graduate, Jacksonville, IL

Blaze Helton, Junior, Hillsboro, IL

Evan Henley, Graduate, Pawnee, IL

Connor Hennemann, Graduate, Pawnee, IL

Taylor Henry, Junior, Sidney, IL

Drew Herman, Senior, Springfield, IL

Riley Heyen, Sophomore, Litchfield, IL

Matthew Hill, Graduate, Jerseyville, IL

Tiffany Hill, Junior, Meredosia, IL

Beamlak Hiltework, Senior, Addis Ababa, Ethiopia

Jacob Hinsey, First Year, Roodhouse, IL

Jake Holder, Junior, Edwardsville, IL

Allyson Holste, Senior, Dieterich, IL

Adel Honold, Sophomore, Murphysboro, IL

Noah Horsman, Graduate, Regina, SK, Canada

Jersey Howell, Sophomore, Jacksonville, IL

Jake Hoyt, Junior, Quincy, IL

Emma Huelskamp, Senior, Breese, IL

Callie Hughes, Senior, Jacksonville, IL

Nic Huston, Sophomore, Smithfield, IL

Allison Icenogle, Senior, Burnside, IL

Odosa Imasuen, Graduate, Alagbole,Nigeria

Sabrina Ingram, Senior, Jerseyville, IL

Bradley Irwin, Senior, Hermann, MO

Bini Ismaili, Senior, Mount Morris, IL

Matthew Jackson, Senior, Jacksonville, IL

Zack James, Graduate, Lansing, IL

Alex Johnson, Graduate, Chatham, IL

Mariah Johnson, Sophomore, Chicago, IL

Payton Johnson, Senior, Lincoln, IL

MacKenzie Jones, Junior, Jerseyville, IL

Olivia Joy, Graduate, Pittsfield, IL

Aymee Julius, Graduate, Manito, IL

Tommy Kaesberg, Graduate, Freeburg, IL

Laura Kaiser, Senior, Girard, IL

Cole Kapp, Sophomore, Aviston, IL

Aubrey Kietzman, Junior, Taylorville, IL

Delani Klaas, Sophomore, Batchtown, IL

Ethan Klunk, Junior, Jerseyville, IL

Bryce Knackstedt, Senior, Alhambra, IL

Cameron Knapik, Senior, Decatur, IL, US

Colton Knapp, Sophomore, Greenfield, IL

Jayce Kocurek, Junior, Edinburg, IL

Sophia Kriegesmann, Senior, O’Fallon, MO

Ryan Kuchar, Senior, Minooka, IL

Morgan Kunz, Senior, Winchester, IL

Jerica LaMarsh, Junior, Golden Eagle, IL

Zac Laird, Sophomore, Petersburg, IL

Brenna Lake, Junior, Woodburn, IN

Kendra LaMarsh, Graduate, Golden Eagle, IL

Charlie Lardi, Junior, Galesburg, IL

Blake Larson, Junior, Hillsboro, MO

Luke Laurenzana, Senior, Sherman, IL

Justus Lee, Junior, Marion, IL

Shelby Lee, Graduate, Desloge, MO

Bryar Lenover, Senior, Versailles, IL

Haydn Leonard, Senior, Jacksonville, IL

Oscar Liogon Arenas, Sophomore, Gilbert, AZ

Zoey Little, Sophomore, Jerseyville, IL

Wilson Lodge, Senior, Campbell Hill, IL

Ryne Loehr, Sophomore, Athens, IL

Alex Loman, Senior, Palmyra, MO

Daniel Lopez, Junior, Chicago, IL

Abigail Love, Senior, Saint Louis, MO

Julian Luaders, Sophomore, Fowler, IL

Eric Lundy, First Year, Matteson, IL

Camille Lyons, Greenfield, IL

Kimmi Maganda, Senior, Mundelein, IL

Sydni Maggart, Junior, Winchester, IL

Ainsley Mahoney, Graduate, Alexander, IL

Elaina Manuel, Sophomore, Annawan, IL

Danny Marshall, Senior, Jacksonville, IL

Alejandra Martinez, Junior, North Aurora, IL

Lillian Mason, Senior, Maquon, IL

Samantha Matchett, Junior, Freeburg, IL

Ezzy Mauermann, Sophomore, Milwaukee, WI

Cassandra Mayfield, Sophomore, Decatur, IL

Anna Mckee, Graduate, Edwardsville, IL, US

Cole McKey, Sophomore, Jerseyville, IL

Colin McLeod-Demers, Senior, Toronto, ON, Canada

Toby McTamney, Senior, Castle Rock, CO

Jenna McVeigh, Senior, Taylor, MO

Sophie McWard, Senior, Girard, IL

Sarra Mchabcheb, Junior, Lombard, IL

Collier Mcpherson, Graduate, Oneonta, AL

Delaney Melton, Graduate, Arcola, IL

Peyton Merreighn, Senior, Lincoln, IL

Katie Mae Milhiser, Graduate, Springfield, IL

Kaelyn Mitchell, Sophomore, Auburn, IL

Holly Morehart, Sophomore, Fort Atkinson, WI

Arianna Morris, Junior, Lincoln, IL

Kortessa Moulton, Junior, White Hall, IL

Bryson Muegge, Graduate, Mendon, IL

Payton Mueller, Graduate, Chapin, IL

Sophie Muir, Junior, Peoria, IL

Anja Muller, Senior, Pekin, IL

McKenzie Murray, Sophomore, Jacksonville, IL

Mya Nanninga, Senior, Naperville, IL

Heaven Neal, Junior, Chicago, IL

Madi Neighbors, Sophomore, Auburn, IL

Ashley Nguyen, Graduate, Lincoln, IL

Ekko Nguyen, Junior, Aurora, CO

Deshawn Nolan, Junior, Chicago, IL

Isabelle Norris, Graduate, Palmer, IL

Brianna Noud, Sophomore, Lebanon, IL

Kahli O'Neal, Senior, Tulsa, Oklahoma

Allen Oakley, Senior, Quincy, IL

Brooke Oakley, Graduate, Warrensburg, IL

Maddie Olsen, Sophomore, Gardner, IL

Matthew Olugboji, Senior, Houston, TX

Reagan Oster, Senior, Aviston, IL

Josie Pals, Senior, Leaf River, IL

Chiara Paltretti, Junior, Pavullo Nel Frignano, Italy

Jayln Patterson, Senior, Naperville, IL

Caroline Peters, Junior, New Berlin, IL

Tyler Petitt, Senior, Riverton, IL

Jacob Petrovich, Senior, Carlinville, IL

Kaitlyn Pfeifer, Junior, Bethalto, IL

Kate Phillips, Senior, Rushville, IL

Taylor Pickens, Senior, Naperville, IL

Kayla Piper, Graduate, Dunlap, IL

Chloe Plough, Senior, Godfrey, IL

Kieran Powers, Sophomore, Rochester, IL

Shya Prescott, Graduate, Saint Charles, MO

Carson Rakers, Sophomore, Ballwin, MO

Lauren Ralston, First Year, White Hall, IL

Olivia Ralston, Senior, Pataskala, OH

Alex Ramos, Junior, Jacksonville, IL

Juliana Rensing, Junior, Alton, IL

Raegan Rezba, Junior, Rochester, IL

Braylon Rhoades, Sophomore, Carrollton, IL

Kami Rhoades, Sophomore, Springfield, IL

Roxann Richardson, Senior, Canton, IL

Tyler Richter, Sophomore, Sherman, IL

Lucrezia Rima, Junior, Belo Horizonte, IL, BRAZIL

Aliza Rodriguez, Sophomore, Northglenn, CO

Marvin Romo, Graduate, Granite City, IL

Colten Roswell, Graduate, Bethalto, IL

Lindsey Ruff, Graduate, Jefferson Cty, MO

Melissa Rufus, Senior, Hillsboro, IL

Chisato Saiki, Senior, Tokyo, Japan

Mickey Sanders, Graduate, Louisville, KY

Lacie Schultz, Junior, Greenview, IL

Lucas Schultz, Graduate, Greenview, IL

Lexi Schwiderski, Senior, Jacksonville, IL

Daniel Scott, Junior, Belleville, IL

Jena Sellers, Senior, Tremont, IL

Jenna Sharp, Junior, Auburn, IL

Keane Shaw, Graduate, Havana, IL

Kylie Shull, Sophomore, Sherman, IL

Lilly Siller, Sophomore, San Antonio, TX

Danielle Simpson, Junior, Bethany, IL

Lauren Sinclair, Graduate, Overland Park, KS

Adam Sipes, Junior, Rushville, IL

Brandon Smith, Graduate, Chesterfield, MO

Dylan Smith, Senior, Salem, IL

Emma Smith, Senior, Winchester, IL

Lucy Snow, Senior, Macon, IL

Estefania Sosa, Graduate, Beardstown, IL

Tanner Spencer, Senior, Rushville, IL

Jacob Sperandio, Junior, Pocahontas, IL

Zach Steinkamp, Senior, Mendon, IL

Jourdan Stevens, Junior, Smyrna, TN

Courtney Stoub, Sophomore, Orland Park, IL

Raegen Stringer, Sophomore, Pesotum, IL

Emma Grace Strong, Sophomore, Wilmington, IL

Drake Stuart, Senior, Roodhouse, IL

Kian Stuart, Sophomore, Elko, NV

Tsilate Tadesse, Senior, Addis Ababa, Ethiopia

Mirei Takashina, SP, Kanazawa-Shi, Japan

Caidyn Tate, Sophomore, Florissant, MO

Jon Tate, Graduate, Benton, IL

Alyssa Teixeira, Sophomore, Clayton, CA

Andrew Thomas, Sophomore, Philo, IL

Henry Thomas, Sophomore, Philo, IL

Javeon Thomas, First Year, South Holland, IL

Matt Thompson, Graduate, Sedalia, MO

Dalton Timmermann, Sophomore, Carlyle, IL

Aylin Toro Rodriguez, Junior, Evanston, IL

Tania Torres, Graduate, Joliet, IL

Cooper Traylor, Junior, Jacksonville, IL

Aly Trimble, Graduate, Waverly, IL

Aleese Trimingham, Junior, Auburn, IL

Ava Uhles, Senior, Carrollton, IL

Gloria Uncapher, Senior, Edinburg, IL

Grace Vaughn, Junior, Quincy, IL

Momir Vickovic, Junior, Belgrade, Serbia

Kaylah Villalobos, Junior, Midlothian, IL

Jhia Walker, Senior, Morrisonville, IL

Paige Walker, Graduate, Hoover, AL

Yaxin Wang, Sophomore, Baotou, China

Anna Warner, Junior, Decatur, IL

Kassie Weideman, Senior, Pana, IL

Alex Weller, Sophomore, Waggoner, IL

Joe Whalen, Junior, Jacksonville, IL

Taytum White, Sophomore, Palmyra, MO

Andrew Wieneke, Graduate, Bethalto, IL

Halie Williams, Junior, Templeton, IN

Alyvia Wills, Junior, Beecher City, IL

Drew Wilson, Graduate, Adairsville, GA

Lily Wilson, Senior, Jerseyville, IL

Madi Wilson, Graduate, South Jacksonville, IL

Alyssa Wise, Sophomore, Glen Carbon, IL

Hayley Wodtka, Senior, Shobonier, IL

Ezra Woodliff, Junior, Homer, MI

Kaiyan Zhou, Junior, Wuhan, China