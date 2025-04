Listen to the story

ALTON - High school football season is exactly a month away. All the local teams are beginning their season on Friday, August 26.

Here is your go-to place to find every local high school football schedule.

ALTON 08-26 7:00 pm Cahokia ? N 09-02 7:00 pm Quincy ? N 09-09 7:00 pm at Collinsville ? L 09-16 7:00 pm at Belleville West ? L 09-23 7:00 pm Belleville East ? L 09-30 7:00 pm Edwardsville ? L 10-07 7:00 pm at East St. Louis ? L 10-14 7:00 pm at O'Fallon ? L 10-21 7:00 pm Althoff

MARQUETTE CATHOLIC 08-26 7:00 pm at Civic Memorial ? N 09-02 7:00 pm Salem, Illinois ? N 09-09 7:00 pm Columbia ? N 09-16 7:00 pm Mater Dei ? N 09-23 7:00 pm at Nashville ? N 10-01 1:00 pm Nokomis ? N 10-07 7:00 pm Priory ? N 10-15 1:00 pm at Bloomington Central Catholic ? N 10-21 7:00 pm at Roxana ? N

EDWARDSVILLE 08-26 7:00 pm Alton Marquette ? N 09-02 7:00 pm Wood River ? N 09-09 7:00 pm at Roxana ? N 09-16 7:00 pm Triad ? L 09-23 7:00 pm Waterloo ? L 09-30 7:00 pm at Highland ? L 10-07 7:00 pm at Mascoutah ? L 10-14 7:00 pm at Jerseyville ? L 10-21 7:00 pm at Taylorville ? N

ROXANA 08-26 7:00 pm Alton Marquette ? N 09-02 7:00 pm Wood River ? N 09-09 7:00 pm at Roxana ? N 09-16 7:00 pm Triad ? L 09-23 7:00 pm Waterloo ? L 09-30 7:00 pm at Highland ? L 10-07 7:00 pm at Mascoutah ? L 10-14 7:00 pm at Jerseyville ? L 10-21 7:00 pm at Taylorville ? N

EAST ALTON-WOOD RIVER 08-26 7:00 pm Harrisburg, Illinois ? N 09-02 7:00 pm at Civic Memorial ? N 09-09 7:00 pm Nokomis ? N 09-16 7:00 pm Salem, Illinois ? L 09-23 7:00 pm at Breese Central ? L 09-30 7:00 pm Columbia ? N 10-07 7:00 pm at Freeburg ? L 10-14 7:00 pm Roxana ? L 10-21 7:00 pm at Red Bud ? N

CIVIC MEMORIAL 08-26 7:00 pm Alton Marquette ? N 09-02 7:00 pm Wood River ? N 09-09 7:00 pm at Roxana ? N 09-16 7:00 pm Triad ? L 09-23 7:00 pm Waterloo ? L 09-30 7:00 pm at Highland ? L 10-07 7:00 pm at Mascoutah ? L 10-14 7:00 pm at Jerseyville ? L 10-21 7:00 pm at Taylorville ? N

JERSEY 08-26 7:00 pm Granite City ? N 09-02 7:00 pm Marion ? N 09-09 7:00 pm at Lincoln, Illinois ? N 09-16 7:00 pm Highland ? L 09-23 7:00 pm Mascoutah ? L 09-30 7:00 pm at Waterloo ? L 10-07 7:00 pm Triad ? L 10-14 7:00 pm Civic Memorial ? L 10-21 7:00 pm at Columbia ? N

GRANITE CITY 08-26 7:00 pm at Jerseyville ? N 09-02 7:00 pm at Carbondale ? N 09-09 7:00 pm Champaign Central ? N 09-17 1:00 pm Madison, Illinois ? N 09-23 7:00 pm at Peoria Notre Dame ? N 09-30 7:00 pm Collinsville ? N 10-07 7:00 pm at Mater Dei ? N 10-14 7:00 pm Quincy Notre Dame ? N 10-21 7:00 pm at Belleville East ? N

METRO-EAST LUTHERAN 08-26 7:00 pm Martinsville (Ill.) ? N 09-02 7:00 pm Farmer City ? N 09-10 3:00 pm at Danville Schlarman ? N 09-16 7:00 pm Galva ? N 09-24 1:00 pm at Kincaid South Fork ? N 10-08 2:00 pm at Pawnee ? N 10-14 7:00 pm Decatur Lutheran ? N 10-21 7:00 pm Kincaid South Fork ? N

PIASA SOUTHWESTERN 08-26 7:00 pm at Staunton ? L 09-02 7:00 pm Virden North Mac ? L 09-09 7:00 pm Litchfield ? L 09-16 7:00 pm at Greenville ? L 09-23 7:00 pm Pana ? L 09-30 7:00 pm at Carlinville ? L 10-07 7:00 pm Vandalia ? L 10-14 7:00 pm at Hillsboro, Illinois ? L 10-21 7:00 pm Gillespie ? L

