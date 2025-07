Alton High School Announces Spring 2025 Honor Roll Lists Listen to the story Your device does not support the audio. ALTON – Alton High School has announced its Honor Roll lists for the Spring semester. "We are extremely proud of these students for their hard work, commitment, and academic accomplishments during the second semester of this school year," Alton High School Principal Stacie Franke said. HIGH HONOR ROLL Class Of 2025

Gage P. Anderson

Michael G. Anderson

Meyonna R. Banks

John J. Barnard

Madelyn S. Bearley

Chad M. Betlach

Jayden S. Bierman

Elizabeth H. Blackmon

Ava M. Boley

Tionne A. Bostic

Logan M. Branham

Eric R. Braundmeier

Christian A. Brown

Connor J. Brown

Nevaeh D. Bryant

Kameron T. Burnett

Keyser A. Butler

Ayden C. Calvert

Braxton D. Campbell

Kristina L. Castelli

Joselyn N. Chappee

Anaiah K. Clanton-El

Berlynn J. Clayton

Madeline R. Cohill

Cameron B. Conwell

Dillan J. Cowan

Julia K. Craig

Wren Crawford

Gentry D. Crocker

Lyla J. Croxford

Abigail J. Davis

Jackson T. Deall

Logan J. Dix

Lord X. Easterley

Gabriel A. Futhey

Noah R. Gallivan

Grace R. Gibbons

Roland M. Gonzalez

Riana T. Grable

Seana D. Grey

Isabel M. Gross

Nathan D. Hansen

Norah R. Hardin

Lilly M. Harmon

Deon L. Harrington

Finley P. Haynes

Hannah R. Henesey

Abby D. Henkhaus

William M. Henkhaus

Wyatt A. Hill

Lillian G. Hoekstra

Thomas P. Hope

Miranda K. Hudanick

Aaron P. Humm

Bre'ojana R. Hunt-Mitchell

Trenton M. Hyman

Mackenzie L. Ingram

Emma J. Jenkins

Hannah M. Jones

Nadja M. Kapetanovich

Addison N. Kenney

Lillian L. Lincoln

Jack W. Lombardi

Alex M. Macias

Lauren H. Massey

Anna G. McFarland

McKenna M. McNamee

Ciera R. McNaughton

Lyndsey A. Miller

Henry E. Neely

Maria A. Neganov

Anthony Ni

Talia N. Norman

Jedidiah L. Omlor

Samuel R. Ottwell

Courtney E. Owen

Audrey A. Perkins

Emily E. Phillips

Bradlee D. Plummer

Jamie N. Postlewait

Jarius J. Powers

Kiyoko G. Proctor

David M. Reese

Sebastian D. Rezabek

Caroline A. Robien

Payton Z. Ross

Daniel A. Salvato

Nora M. Sancamper

Adelia L. Sandifer

Ismael L. Santos-Earl

Ayden T. Schlieper

Lillian K. Schuler

Aanya X. Sharpe

Jordan R. Short

Alyssa R. Sickmeier

Justin C. Sims Jr.

Marquez D. Singleton

Braxton D. Smith

Jacobi A. Solomon

Makenna G. Strowmatt

Tessa L. Summers

Lola A. Sumpter

Ava N. Taulbee

Alexander J.Tuetken

Tommy Z. Vatole

Taylor I. Walker

Jaliyah H. Wallace

Sarah A. Watts

Audrey L. Windmiller

Serenity E. Wood

Kenora R. Zykan



Class Of 2026



Morgan G. Alexander

Peyton E. Alford

Oren M. Asher

Ellianna M. Atkins

Janessa O. Bailey

Venice S. Bates

Hannah J. Bland

Davis J. Bradley

Brayden C. Buchanan

Makayla E. Burns

Parker A. Cannon

Lucille M. Cassenti

Samuel S. Caughran

Olivia T. Certa

Keralene N. Chambers

Mackenzie S. Cochran

Stella R. Cowan

Hannah R. Curry

Rylan C. Davis

Melliyah B. Edwards

Grant R. Ely

Raiden C. Ely

Heaven S. Everage

Lillian G. Fazio

Logan T. Fergurson

Chloe L. Fields

Laci J. Fischer

Lydia M. Fite

Emilee A. Fox

Jessica J. Gabriel

Reese K. Hafertepe

Sophia M. Hanneken

Brianna N. Harrell

Jeremiah M. Harrison

Arlie L. Hartmann

Dakoda K. Hayes

Justice I. Haynes

Benjamin T. Helfrich

Aaliyah M. Hernandez

Laila J. Hernandez

Marcus R. Hoffmann

Lucas S. Holliday

Eden A. Hough

Sophia L. Hull

Audrey E. Hunter

Andrea N. Hyman

Kruti K. Jadhav

Kenlea E. Jamison

Monica E.

Klockenkemper

Nathan K. Kotzamanis

Katherine M. Krafka

Kaylea D. Lacey

Kennedy O. Lacey

Josie R. Landuyt

Anna S. Larson

Callie R. Lawrence

Wesley I. Lebrun

Lucile E. Lehmann

Abigail L. Lile

Isabella G. Macias

Sofia A. Macropoulos

Olivia B. Malenic

Grace K. Massey

Hank D. McClaine

Jackson D. Meza

Jaedon M. Michelotti

Haelee R. Moyer

Madeline R. Nagy

Oliver L. Nixon

Aryanna N. Pearson

Chloe M. Pecoraro

Hailey A. Plummer

Margaret G. Powers

Olivia M. Prediger

Selena M. Price

Triston E. Price

John J. Puent

Rayna D. Raglin

Kamora F. Ramsey

Makenzie E. Rayfield

Max H. Reedy

Aliyah N. Rehling

Blake R. Rensing

Nathanael L. Rich

Lucy C. Rose

Mia J. Sanchez Cuellar

Hayden A. Scott

Carter H. Sewell

Isabelle G. Seymour

Hailey A. Smith

Sawyer M. Smith

Sloan M. Smith

Sophia M. St Peters

Semaj J. Stampley

Makenzie K. Stark

Key'ion H. Steward Gray

Jujuan D. Taylor

Jesse L. Thompson

Reigh A. Thompson

Henley Tran

Niklas C. Tuetken

Macie K. Tyler

Joseph P. Ventimiglia

Lily G. Waltz

Parker J. Wendle

Briana S. Wermke

Naeem J. West

Tatyana N. Young

Tiffany Zheng

Stevie Zirkelbach

Rebekah J. Zykan



Class Of 2027



Ellen R. Anderson

Paul R. Anderson Iii

Tristan A. Arpy

Mariah N. Banks

Hailey S. Baum

Aubrey M. Beane

Hunter S. Beran

Niyah A. Bobbitt

Haley M. Bohn

Jasiah W. Brown

Tyrez E. Brown

Emerson G. Bruns

Kamryn R. Buchanan

Francisco J. Buezo Rodriguez

Lilly F. Burns

Jocelyn J. Byrd

Rebekah J. Calaway-??????

Caroline G. Cannon

Marvin C. Cargill

Elias J. Clark

Griffin E. Clark

Mak Cleary

Lauren A. Conwell

Lauren C. Cox

Sabrina L. Coy

Wilemina K. Criveau

Chey'anna P. Davis

Landon B. Davis

William H. Davitz

Jayce N. Degerlia

Peyton M. Delehanty

Eva J. Dellheim

McKenna G. Dondanville

Lilah J. Droste

Donavon J. Ducey

Madeleine M. Ducey

Emma L. Duke

Jason H. Duke

Jillian R. Dwiggins

Johnathan L. Emery

Elise A. Eschbach

Isabel D. Espinoza

Kourtnee J. Evans

Ginger M. Finger

McKenna M. Fox

Haylea E. French

Leymar C. Gray

Nina C. Hall

Quinn N. Halliday

Ethan Hampshire

Avery D. Hanover

Addilynn M. Hendriex

Patrick Henesey

Michael D. Henry Jr.

Alexander J. Hensley

Ava H. Hernandez

Benjamin R. Hilgert

Jonah J. Hilgert

Mollie E. Hilgert

Cathryn M. Holmes

Madelyn R. Hudanick

Erick O. Humphrey

Madeline N. Kemper

Laila A. Kiger

Alyssa K. Knight

Ellia J. Kwas

Chasity S. Lee

Sawyer W. Lenhardt

Kellen J. Lott

Cooper N. Lyles

Ayden K. Madgett-Johnson

Stella K. Mathews

Landon R. Mayer

Chloe A. McIntyre

Alayna N. McKee

Olivia R. Meadows

Juliette B. Meza

Austyn R. Miller

Aondria L. Morgan

Jordan Mullaney

Ryleigh A. Parish

Isabella K. Paynic

Ella L. Peuterbaugh

Braylyn D. Phipps

Mya V. Pickens

Kayleigh A. Pitti

Charity M. Price

Allison M. Pruitt

Jocelynn J. Pruitt

Amari J. Raglin

Jordan C. Rawlings

D'marlo A. Reed Jr.

Eva G. Riney

Brandon M. Rivers

Timothy P. Robinson

Aiden M. Russell

Colin D. Sancamper

Itzelin. Sanchez-Cook

Taylor E. Saunders

Hayden J. Schepers

Hailey B. Schnur

Lydia M. Schrumpf

Nathaniel E. Schuenke

Vail C. Schwaab

Sidney P. Scyoc

Husna S. Shihadeh

Elias J. Shires

Courtaysia Z. Slack

Carter B. Stahl

Aiden D. Stephens

Natalie G. Stevenson

Zane A. Swarringin

Noah M. Tassinari

Christa I. Valentine

Ella G. Valyo

Kirsten E. Vaughn

Lucas P. Ventimiglia

Eden E. Warford

Allyson V. Watkins

Alyssa L. Watson-Duey

Faye E. Weirich

Maximus D. Wilfong



Class Of 2028



Scarlett H. Anderton

Triziah L. Atkins

Ella M. Beauchamp

Jaida D. Bell

Savannah E. Brauer

Elliot C. Brooks

Charlotte J. Callahan

Brendan L. Campbell

Brayden A. Cass

Madison N. Cherry

Kaylee M. Chinchilla

Connor J. Cochran

Daltyn M. Curran

Emma R. Darr

Claire E. Delehanty

Lydia I. Dixon

Sophia M. Dixon

Abigail J. Doering

Daxter M. Dornes

Collin M. Downey

Baylee M. Dunse

Annabelle G. Farrow

Blake T. Fields

Lyla V. Fish

Andrea J. Gabriel

Lucas E. Geisler

Gracie L. Gittinger

Isaiah P. Grey

Fletcher W. Groppel

Gianna T. Grossheim

Raymond D. Hamilton

Carter J. Hanebutt

Elizabeth K. Hanebutt

Margaret J. Haper

Jamia L. Hardimon

Alaysia M. Hendricks

Lillian G. Henkhaus

Isabella M. Hernandez

Oliver H. Hoffmann

Eden A. Hoover

Lucy A. Hope

Charles P. Hussey

Anderson R. Kaufmann

Keagan J. Korte

August J. Landuyt

Olivia A. Lebrun

Lucy B. Manker

Clayton J. McCormick

Will P. McCormick

Kaylee A. Medlock

Sydney M. Moore

Noah H. Morris

Linus E. Myers

Thea B. Niemeyer

Madisyn M. Nolte

Jane A. Ozark

Sebastian J. Pauli

Colin C. Pinter

Henry C. Prott

Maya E. Radcliff

Christopher C. Rayfield

Rafael S. Rippley Jr.

Joslyn V. Roady

Ross A. Roy

Zoe J. Russell

Olivia C. Scarborough

Haley J. Schrumpf

Ayden J. Schulte

Carson L. Short

Rory J. Smith

Katelyn A. St Peters

Sophia E. Statos

Kylie A. Steinkuehler

Landon J. Stratton

Kole H. Sutton

Myra M. Sutton

Chandler W. Swanson

Emma R. Tarrant

Zachary E. Thomas

Liam J. Tovo

Dylon M. Tribble

Josie R. Tyler

Joey E. Underhill

Kaitlyn N. Webster

Jacob A. Weltig

Trenton P. Wilson

Benjamin M. Wolfrom

Addison Q. Wood

Kieley M. Woods

Mikaya J. Young

Aurora J. Younger

Jessica Z. Zhong

Honor Roll

Class Of 2025

Molly K. Allen

Amiyah R. Barbee

Chloe B. Baze

Blake D. Beck

William C. Beiser V

Jamison L. Belcher

Adeline I. Bemis

Travis L. Billups Jr.

Connor M. Bockholdt

Julia F. Bounds

Eli D. Bowers

Carsen L. Bristow

Julianna K. Buchanan

Jayda A. Carter

Robert E. Chappell Jr.

Sa'niya I. Clemons

Sophia D. Corby

Alyzabeth J. Cox

Wyatt R. Crocker

Lexie D. Davis

Twanya L. Davis

Samuel A. Dennis

Jai'len R. Denton

Jackson T. Dorris

Emily L. Duerscheidt

Alysa J. Dutko

Jequay B. Edwards

Marlon D. Elliott Jr.

Cam J. Ely

Jaylee C. Evans

Ivan I. Ferreiro Jr.

Aidan W. Full

Austin M. Gillis

Zariyah M. Gilmore

Gavin T. Goewey

A'leigha M. Greer

Terron J. Greer

Kimothy J. Griffie Jr.

Shamya A. Hall

Jayden D. Hambrick

Charles F. Harris Iii

Lakya E. Harrison

Kaleb P. Harshbarger

Joseph D. Hicks

Christopher M. Hinton

Jayda E. Holoman

Kendrick M. Howard

Arianna C. Howerton

L'anna D. Hubbard

Tyrone Hughes Jr.

Jordan L. Hutchings

Derak D. Jackson Jr.

Ja Miel E. Johnson Jr.

Mahogany S. Johnson-Joiner

Mariah L. Jones

Ian W. Kambarian

Chamill L. London

Jada A. Lumpkins

Dane R. Marcrum

Charles J. McAfoos

Makayla A. McCormick

Lola G. Medlin

Autumn O. Meneses

Levi D. Merioles

Ra'nya D. Merrifield

Gage D. Meyer

Jamal A. Miller

Maya R. Miller

Grayland T. Miner

Isaiah P. Moore

Bridget E. Murphy

Brayden C. Murray

Reid A. Murray

Joshua R. Newell Torres

Maurye A. Osborne

Brandon C. Palmer Jr.

Jarrett D. Parker

Nolan J. Parker

Hope M. Richardson

Kendryck L. Rockett

Ali Sakar

Joshua Sanchez Cuellar

Madalyn C. Schrumpf

Launa M. Schwank

Jonah L. Scott

Von E. Scott Jr.

Marshall A. Skelton

Tahjjuan A. Smith

Ryan H. Spangler

D'shaun D. Spencer

Leland H. Sprenger

Emily C. Stafford

Alana N. Steward

Isaiah H. Stueckel

Elsie R. Waggener

Eli J. Ware

Jaden A. Watkins

Ryan C. Weltig

Stephen L. Whiteside

Kali J. Winchester

A'kiyah M. Young

Juan M. Zaragoza-Ayala Jr.



Class Of 2026



Aryanna R. Anthony

Caleb D. Atkins

Harlow M. Barham

Samara J. Belford

Charles A. Best

Quintin C. Bryant

Emma K. Burton

Grace L. Bustos

Alexis A. Cherry

Leigha E. Cole

Logan M. Conrad

Lydia M. Copeland

Gracie E. Cox

Natalia E. Cuadrado

Devin T. Davis

Lucas W. Davis

Alvion T. Demerson

Alice J. Dilback

Mia J. Dobson

Karl-David M. Douglass

Brayden A. Drew

Emily M. Duckett

Calen M. Epps

Antoine L. Ewing Jr.

Keelin J. Goggin

Layne C. Grieve

Carl R. Hamberg

Tori A. Hankins

Taydem P. Harrington

Addison J. Harris

Sophia K. Helfrich

Logan A. Hickman

James M. Hicks

Nevaeh E. Hollaway

Ba'riah R. Hunt-Mitchell

Paityn M. Izard

An'trell O. Jackson

Alana G. Jausel

Aryanna L. Jones

Grace B. Jones

Jackson A. Linke

Eli M. London

Gabriel M. Martinez

Aelyn S. Means

Ethan M. Medlock

Daija B. Merrifield

Nora J. Mifflin

Aiden T. Mills

Jonathan P. O'neill

Kyridas S. Orr

Jada R. Ottwell

Marina C. Parker

Madeline M. Pitre

Jaelynn M. Pruitt

Kayden Resimius-Spicer

Grace J. Rezabek

Jamari' L. Rounds

Ana R. Roundtree

Kaleb L. Schilling

Nyla A. Simpson

Ella C. Sinclair

Dylan C. Smith

Jude S. Smith

Riley M. Smith

Bridget G. Sorensen

Savannah E. Spinks

Victoria J. Strowmatt

Aiden D. Stutz

Cain M. Velloff

Cooper A. White

Paige J. White

Lauryn A. Wimbley

Graylon D. Womack

Matthew D. Wooff

Jaden N. Woolsey

Samuel P. Yinger

Devon M. Yowell



Class Of 2027



Zariah M. Agbigbe

Deacon L. Alm

Karma C. Armstead

Ryland R. Barton

Kayla E. Beiser

Josie A. Bosomworth

Collin L. Brown

Corey A. Campbell

Atticus J. Chapman

Benjamin P. Claussen

Britton G. Clayton Ii

Ellyonna G. Collins

Jude A. Cowan

Kylee C. Cox

Jackson T. Daugherty

Mariah J. Dixon

Caleb B. Dunn

McKenna S. Dwyer

Julian A. Eaken

Christian J. Elliott-Barnes

James A. Elmendorf

Carmelo R. Epps Bey

Ava N. Flye

Kinsey N. Galliher

Luke T. Gallivan

Marley M. Gallup

Cayden B. Gauntt

Mason G. Gernigin

Joseph L. Gibson

Alexis I. Gray

Broady J. Greer

Piper J. Hand

Grace A. Harner

Chriseanna C. Hart

Claire A. Hayes

Madyson G. Henkhaus

Ja'mori T. Holoman

Ryan D. Howard Jr.

Jeremiah J. Iler

Ka'marri M. Jones

Morgan L. Jones

Inci Kantar

Grace M. Kercher

Greyston T. Lee

Virginia R. Lindley

Owen W. Linley

Armaya M. Lucas

McKenna K. Mangara

Marvell T. Mcgee

Adrian M. Mezo

Jack M. Middleton

Gracie A. Milford

Eden R. Miller

Ma'ryah Z. Miller

Jordan L. Moore

Soren A. Munson

Spencer D. Nelson

Judah S. Omlor

Ella J. Osborn

Cadence L. Payne

Alexis G. Peal

Sadie M. Perkins

Addison B. Pierson

Jackson D. Pollard

John D. Pryor Jr.

Lindsey A. Reibel

Cayden S. Robinson

Sincere Ako'i Robinson

Camille D. Ross

Caiden A. Santrock

Logan M. Scheffel

Abigail A. Schrumpf

Lillian E. Seiler

Mia N. Simmons

Sa'vannah T. Stewart

Jasmine M. Stueckel

Trinity A. Sutherlin

Reed B. Tepen

Ryan J. Tetidrick

Tyler N. Tetidrick

Sara A. Thomas

Rosemary L. Vasques

Evelyn L. Vatole

Ashlynn N. Watson

Hailyn R. Weldon

Silas M. White

Ella L. Wilburn

Birk O. Williams

Braydon K. Williams

Nashyah A. Williams

Zoei J. Willis

Lania M. Winder

Trentan M. Wolff

William G. Woosley Iii

Grace M. Wuellner

Tanayja L. Young

Leif A. Zorger



Class Of 2028



Kayden C. Allen

Mariah N. Barbee

Acea R. Barnes

Gabriel P. Bartholomew

Gemma N. Beckham

Ian W. Bowman

Owen L. Braundmeier

Jason J. Bristow

Lucas M. Campbell

Jayden M. Carter

Anna J. Caughran

Lydia C. Cavanaugh

Kenadi N. Clore

Adrian P. Corethers

Lyla J. Cowan

Rylee J. Davis

Jazariah A. Day

Mission F. Deeyah Jr.

Ryleigh J. Dillon

Teiania D. Dixon

Angelina L. Dulaney

Grayson K. Ely

Carter J. Feezel

Emma C. Felt

A'maiya E. Franklin

Amelia B. Friedman

Brooke D. Godfrey

Jason D. Grey

Summer G. Hamilton

Bradlee J. Hamlin

Layla K. Hand

Dylan M. Herbst

Kristen K. Hinton-Vassar

Peyton L. Howard

Zariah C. Isaiah

Shanna L. James

Austin M. Jones

Ka'monii L. Jones

Karyn M. Kinerd

Caiden W. Kreider

Max A. Laird

Carson W. Linke

Joshua M. Lumpkins Jr.

Evan P. Mayfield

Jude M. McCall

Januari K. McFadden

Wesley S. Merritt

Aspen R. Michaels

April M. Miller

Levi J. Mitchell

Ashton N. Mucci

Colin J. Mueller

Justin D. Newsome Jr.

Angepzys A. Ocasio

Christian P. Omlor

Erin M. Pinnix

Raushad L. Poindexter

Carielle Z. Riddlespriger

Genna G. Roark

Padien Rushing

Jacob E. Sands

Sophia L. Santrock

Madisyn K. Schelm

Natalia A. Smothers

Charles E. St. Peters

Mason T. St. Peters

Stormlee L. Starkey

Mikyla A. Stegall

Zoey C. Stotler

Sydney A. Swagler

Gabrielle D. Terrell

Tristin A. Thomeczek

Zachary T. Thornton

Avah L. Ward

Shiloh R. Warren

Michael J. Washington

Mallorin N. Webster

Taliah D. Wesson

Oliver D. Willen

Ma'lenia M. Williams

Ashlyn E. Witt

Maddox S. Wolfe

Carson M. Young

Abdullah H. Zaid

