3rd Quarter Honor Roll for Lincoln Middle School
Student Name Last-First-Middle
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Grade
Abbas, Fatima
6
Adamitis, Joseph Ryan
6
Archer, Alaynah Renee
6
Arendell, Corbin James
6
Becker, Derrian Matthew Charles
6
Bell, Jaylinn Macey
6
Berning, Owen Jacob
6
Berning, Quinn Edward
6
Bock-Jensen, Connor Edwards
6
Bohnenstiehl, Karissa Marie
6
Borden, Estelle Bright
6
Bowser, Maggie Grace
6
Brueggeman, Dylan Lee
6
Burkey, Olivia Marie
6
Burroughs, Geneva Marie
6
Calvo, Josefa Ann
6
Caminiti, Caleb Vincent
6
Cecil, Lauren Elizabeth
6
Collignon, Madilyn Elizabeth
6
Compton, Braden Paul
6
Conkovich, John Michael
6
Cox, Bryar Lee
6
Cox, Lily Rene
6
Craig, Lillian Grace
6
Crawford JR, Ellsmuno Saumod
6
Dannenbrink, Drew Michael
6
Davis, Ana Christine
6
Davis, Jada Beth
6
Davis, Liza Madden
6
Dawson, Nicholas James
6
Demirer, Kaan Yusuf
6
Deweese, Abram James
6
Dillon, Derrian
6
Elliott, Jackson Connor
6
Ellsworth, Cooper Raleigh
6
Elsas, Rosalie Pearl
6
Evans, Austin Kaori
6
Feather, Hannah Melinda
6
Finckbone, Micah Morrison
6
Forinash, Nolan Warner
6
Fox, Marley Jade
6
Geggus, Brooke Elizabeth
6
Geminn, Ali Kaye
6
Goclan, Kaya Alexis
6
Gorniak, Shelby Addison
6
Graklanoff, Emilynn Grace
6
Gray, Samantha I
6
Greenwood, Addison Mae
6
Haire, Jayden Aaron
6
Halford, Lily Isabella
6
Halford, Lola Addison
6
Harvey, Alexandria Lynn
6
Hawk, Hyrum Robert
6
Henson, Andrew Robert
6
Hernandez, Anya Noely
6
Hildebrand, Abigail Marie
6
Hilmes, Hayden Cole
6
Hollis, Aubri Jane
6
Horton, Maxwell William
6
Hubbard, Madeline Rose
6
Jackson, Kennedy Sarah
6
Jackson, Scoutyn Harlow
6
Jackson, Sydney Olivia
6
Johnson, Brandt Allen
6
Kannmacher, Hunter Michael
6
Kathriner, Milo Zane
6
Kusmierczak, Benjamin Nolan
6
Lewis, Wasani Lino
6
Long, Katelyn Nicole
6
Loomas, Jordynne Zoi
6
Looper, Landon Kyle
6
Lugge, Adam Joshua
6
MacMillan, Riley Johanna
6
Marshall, Mia Caroline
6
Martin, Finn Thomas
6
McArtor, Madison Jordan
6
McDonald, Cory James
6
McDonald, Ella Marie
6
McDonald, Kelen Thomas
6
McGinness, Ian Richard
6
McIntyre, Kellen William
6
Mersinger, Morgan Scott
6
Mize, Isabelle Allene
6
Moore, Colleen Grace
6
Muratov, Ariana
6
Nichols, Layne Michael
6
Noll, Reece Alexander
6
Oertle, Grace Robyn
6
Olson, Alexander William
6
Omotola, Zara Eden
6
Patton, Brody Richmond
6
Perham, Liya Haneul
6
Pernicka, Eleanor Rose
6
Plummer, Zelda Jane Victoria
6
Poettker, Reid Nicholas
6
Proctor, Josie Anne
6
Quart-Ackad, Merissa Ava
6
Rives, Keira Maxine
6
Ruehl, Brenna Ellen
6
Ruehl, Derek Murray
6
Salyer, Andrah Marie
6
Sayuk, Olivia Elise
6
Schultz, Drake Douglas
6
Selimi, Eliona Viola
6
Shahbaz, Maysaa Nicole
6
Sharma, Arav
6
Spears, Cole Fredrick
6
Spencer, Emmaline Mae
6
Stacy, Preston Michael
6
Stafford, Valarie Gwen
6
Stearns, Simon Kelly
6
Steelman, Brayden Welsh
6
Story, Joi Danielle
6
Thayn, Lincoln Porter
6
Thomas, Mitaya MiQueen
6
Thothong, Thaksaphon
6
Tossey, Daniel James
6
Turner, Macy Lee
6
Tyrrell, Remy Patrick
6
Wagenblast, Maren Virginia
6
Ward, Serenity Lynn
6
Warner, Liv Renee
6
Waymire, Benjamin Michael
6
Weaver, Yale Joseph
6
Weis, Jack Daniel
6
Whisenand, Carter Stephen
6
Wilfong, Amelia Elizabeth
6
Wilkins, John Thomas
6
Winkler, Colette Ann
6
Wylie, Caroline Ann
6
Adams, Connor Irby
7
Alwardt, Lincoln Hunter
7
Anderson, Michael Thomas
7
Appleby, Paris Renae
7
Bannister, Gabriella Dai
7
Barton, Karli Rae
7
Bash, Madeline Grace
7
Beeler, Gavin Jayce
7
Benjankar, Shrawan Man
7
Bert, Aaliyah Rose
7
Bollinger, Keaton Ling
7
Bozarth, Annealiceia Kayleigh
7
Brannen, Alexis DeAnn
7
Bull, Madelyn Ann
7
Carr, Audrey Louise
7
Carruthers, Sophia Catalina
7
Carver, Elizabeth May
7
Chiarodo, Joseph Eric
7
Cohn, Zachary Craig
7
Cook JR, Michael Keith
7
Cook, Samuel Morrison
7
Darabi, Ryan
7
Donahue, Kayleigh Grace Ann
7
Dudley, Tyler Robert
7
Dykes, Landon Berry
7
Elsas, Lila Wren
7
Evans, Ethan Cameron
7
Fairburn, Brayden Christian Michael
7
Followell, Adalynn Marie
7
Garner, Alyssa Grace
7
Gilmor, Elias Anthony
7
Glisson, Ella Grace
7
Goebel, Lucy Christina
7
Gogue, Zachariah Michael
7
Grave, Lillian Elizabeth
7
Grayer, Taleyia Shirley
7
Gusewelle, Laura Jean
7
Hagedorn, Emily Jane
7
Hall, Donovan William
7
Harmon, Landon Rollins
7
Harriss, Julia Claire
7
Henderson, Charlotte Eloise Piper
7
Hohlt, Addison Claire
7
Holland, Thomas Furman
7
Holmes, Mason Dean
7
Huffman, Samantha Avery
7
Huskey, Norah Evelyn
7
Hutton, Emmy Laine Rose
7
Jennings, Allison Ann
7
Johnson, Kaela Junae
7
Jones, Abygail Shelden
7
Jones, Charli Ahna
7
Kapatamoyo, Mihlali Pule
7
Karlas, Olivia Paige
7
Keen, Eva Elizabeth
7
Keller, Addison Reese
7
Kerpan, Annaliese Natalya
7
Kitchen, Samuel Joseph
7
Klopfer, Eva Elizabeth
7
Knecht, Ethan Wyatt
7
Krebs, Lucas Isaac
7
Lacy, Alexander George
7
Lalor, Haley Sophia
7
Lane, Zachary Robert
7
Lankford, Gavin Maxwell
7
Lewis, Mason Samuel
7
Listner, Jameson Daniel
7
Lobbig, Dana Carol
7
Loethen, Samantha Anne
7
Logan, Cameryn
7
Logan, Layne Reilly
7
Ludwig, Katelyn Nicole
7
Lynch, Sophia LouAnn
7
Mandorca, Nicholas Drew
7
Manthey, Campbell Beck
7
Martens, Claire Elise
7
McElwain, Lelah Stephney
7
McKenney, Samantha Moreni
7
McMillian, Parker Robert
7
Mendoza Maldonado, Jonaten
7
Miller, Emma Ruth
7
Miller, Gavin Mason
7
Article continues after sponsor message
Miner, Micah Gordon
7
Moore, Anna Kathleen
7
Moseley, Maggie Joy
7
Motley, Anna Irene
7
Mouldon, Lydia Caroline
7
Mullins, Sophia Elizabeth
7
Obeius, Elan Marcus
7
Patrick, Samantha Brooke
7
Porter, Ashlyn Genevieve
7
Porter, Logan Allen
7
Potter, Corinne Sophia
7
Powell, Tyler David
7
Poynter, Evan Jacob
7
Quaizar, Mariam Huzaifa
7
Regna, Elise Marie
7
Richie, Lora Rowan
7
Romano, Reigha Faith
7
Rosenberger, Whitney Marie
7
Rotter, Adam Charles
7
Rutledge, Josephine Maya
7
Rydgig, Layla Joy
7
Samson, Braden Raymond
7
Schaefer, Jacob Daniel
7
Schag, Gunnar Holt
7
Schlarman, Dean Michael
7
Schleeper, Cameron Jack
7
Shepherd, Rahsaan Edward Amirr
7
Slater, Laura Elizabeth
7
Smith, Camden Matthew
7
Soto, Syra Mae Kealohapau'ole
7
Spaulding, Purslane Amber Leanne
7
Stacy, Mitchell Evan
7
Stein, Leo Bernard
7
Steinkuehler, Riley David
7
Stephenson, Caleb Aaron
7
Struble, Lydia Coleen
7
Sullivan, Grace Kateri
7
Sutherland, Drew Eugene
7
Swank, Micah Vaughn
7
Taylor, Maya Li
7
Tiwari, Devashish Dutta
7
Triplett, Luke Tyler
7
Turner, Ethan Jacob
7
Underwood, Cullen Allyn
7
Venelinova, Diana Valentinova
7
Vivian, Henry Richard
7
Walker, Ava Lynn
7
Wallis, Brayden Carter
7
Waltenberger, Maxwell Joseph
7
Ward, Jackson David
7
Watters, Rhianna Lynn
7
Weaver, Jackson Andrew
7
Webb, Raegan Leigh
7
West, Alissa Nicole
7
Wickenhauser, Benjamin Alan
7
Wiedman, Jonathon Robert
7
Willenborg, Allison Mary
7
Williams, Jacob Wade
7
Williams, Kacey Rei
7
Wolf, Hannah Elizabeth
7
Worthen, Erick Michael
7
Ziobro, Madeline Rose
7
Zurliene, Quinn Michael
7
Alwardt, Chase Leonard
8
Angle, Andrew Christopher
8
Angle, Hope Marie
8
Angle, Morgan Clara
8
Archer, Brynna Rae
8
Arico, Brynn Addison
8
Arzola, Melanie
8
Beatty, Avery Victoria
8
Becker, Hope Christine
8
Bielicke, Morgan Ann
8
Blankenship, Shane Micha
8
Blythe, Brooke Alyssa Anne
8
Bock, Samantha Marie
8
Bohlman, Broderick Harrison
8
Bohnenstiehl, Ava Penelope
8
Bosco, Kaden Anthony
8
Bramstedt, Frederick Karl
8
Brickman, Blye Owen
8
Budwell, Austin Chase
8
Burk, Elise Taylor
8
Burkey, Evan Charles
8
Cecil, Lucas Jeremy
8
Chrenka, Chase Mae
8
Cooper, Kaylah JoAnn
8
Csar-Kellenberger, Thomas Indiana
8
Davis, Sara Margaret
8
Davis, Sydney Leigh
8
DeConcini, Leah Avery
8
DeMare, Joseph Wilson
8
Demirer, Eda Naz
8
Deweese, Tess Isabel
8
Dickson JR, Leslie Vernall
8
Dmochowski, Sydney Paige
8
Dustmann, Shane Alan
8
Dyckman, Whitney Olivia
8
Ehlers, Paige Lizabeth
8
Eldridge, Sidnee Rae
8
Ellinas, Efthalia
8
Essner, Vincent Carter
8
Fanning, Ella Grace
8
Feather, Cara Alysse
8
Flannery, Kelley Ann
8
Frame, Christian Parker
8
Gaughan, Georgia Kathleen
8
Ge, Alexander Yao
8
Gill, Madison Jade
8
Goclan, Konnor Joseph
8
Gouy, Sara Kathryn
8
Halford, Nolan Edward Michael
8
Hampton, Tyler Jason
8
Harvey, Blake Christopher
8
Hawk, Elijah Matthew
8
Hebenstreit, Shayla Snell
8
Heiderscheid, Jessica Nicole
8
Hensley, David James
8
Henson, Nicholas Lee
8
Hildebrand, Macy Isabel
8
Hill, Anna Marie
8
Hoenig, Kalyn Nicole
8
Holobaugh, Sophia Renee
8
Hopkins, Sarai Vanae
8
Horsfall, Belle Marie
8
House, Samuel Tyler
8
Huang, Houye
8
Ivashyn, Brian
8
Johnson, Hayden Dane
8
Jones, Delaney Kay
8
Jones, Gabrielle Elizabeth
8
Kalb, Megan Kay
8
Kimmey, Ryan James
8
King, Austin Thomas
8
Kirkpatrick, Grace Marie
8
Klaus, Kirstin LeeAnn
8
Knobeloch, Megan Taylor
8
Kusmierczak, Audrey Elizabeth
8
Lane, Jillian Louise
8
Lang, Erin Elizabeth
8
Lawrence, Emily Grace
8
Lopez Mendoza, Janet
8
Loyd, Madeline Elizabeth
8
Madison, Richard Tanner
8
Makler, David Robert
8
Manning, Zeke Edward
8
Mason, Danford Fitch
8
McClain, Lily Rose
8
McCormick, Evan Kenneth Chul Soo
8
McGinnis, Colin Bove
8
McLean, Liam Matthew
8
McRae, Duncan Oran
8
Meyer, Christopher Allen
8
Miller, Kyra Walker
8
Miller, Max Norton
8
Mills, Allison Kay
8
Milton, Caden Anne
8
Moore, Colleen Meadow
8
Morocco, Amir
8
Moss, Brett Jacob
8
Nelson, Daniel Scott
8
Onwiler, Haley Ann
8
Pallas, Mallory Kay
8
Patrick, Emma Kathleen
8
Perham, Maximillian Taeyang
8
Pohl, Audrey Elizabeth
8
Pollock, Emily Lin
8
Proctor, Ella Catherine
8
Rankin, Sophia Zella
8
Reaka, Cameron Kay
8
Reed, Alexander Michael
8
Rice, Thomas Ethan
8
Rives, Carter Warren
8
Roseman, Claire Elizabeth
8
Ross, Abigail Madison
8
Schrimpf, Emma Margaret
8
Seymour, Alexis M
8
Shaw, Avery Marie
8
Shelton, Symphony Olivia
8
Sheppard, Evan David
8
Sheryr, Sonia
8
Skiff, Richard Edward
8
Slemer, Shawn Allen
8
Smith, Abigayle
8
Sprinkle, Andrew Jonathan
8
Stineburg, Rylee Janelle
8
Stone, Wesley Thomas
8
Suhre, Savannah Leigh
8
Summers, Graham Q
8
Thery, William Lee
8
Thomas, Magdalyn Lois
8
Todd, Joshua Edward
8
Tossey, Elizabeth Keryn
8
Turner, Cooper James
8
Van Ryswyk, Dane Oliver
8
Velez, Schylar Adrian
8
Vetter, Kai Michael
8
Viox, Joseph Matthew
8
Vorachek, Hannah Hunter-Lynn
8
Voss, Katherine Marie
8
Waple, Matthew Ryan
8
Warner, Case Edward
8
Watson, Sloan Marie
8
Weems, Katharine Nicole
8
Wernex, Olivia Catherine
8
White, Jacob Ryan
8
Wilfong JR, Scott Michael
8
Wilhelm, Evan J
8
Wilkerson, Trevor William
8
Williams, Walter Zachary
8
Winkler, Corinna Michael
8
Wyatt, Derek Matthew
8
Wylie, Jackson Richard
8
Zawitkowski, Jesse A
8
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