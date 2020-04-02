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Grade

Abbas, Fatima

6

Adamitis, Joseph Ryan

6

Archer, Alaynah Renee

6

Arendell, Corbin James

6

Becker, Derrian Matthew Charles

6

Bell, Jaylinn Macey

6

Berning, Owen Jacob

6

Berning, Quinn Edward

6

Bock-Jensen, Connor Edwards

6

Bohnenstiehl, Karissa Marie

6

Borden, Estelle Bright

6

Bowser, Maggie Grace

6

Brueggeman, Dylan Lee

6

Burkey, Olivia Marie

6

Burroughs, Geneva Marie

6

Calvo, Josefa Ann

6

Caminiti, Caleb Vincent

6

Cecil, Lauren Elizabeth

6

Collignon, Madilyn Elizabeth

6

Compton, Braden Paul

6

Conkovich, John Michael

6

Cox, Bryar Lee

6

Cox, Lily Rene

6

Craig, Lillian Grace

6

Crawford JR, Ellsmuno Saumod

6

Dannenbrink, Drew Michael

6

Davis, Ana Christine

6

Davis, Jada Beth

6

Davis, Liza Madden

6

Dawson, Nicholas James

6

Demirer, Kaan Yusuf

6

Deweese, Abram James

6

Dillon, Derrian

6

Elliott, Jackson Connor

6

Ellsworth, Cooper Raleigh

6

Elsas, Rosalie Pearl

6

Evans, Austin Kaori

6

Feather, Hannah Melinda

6

Finckbone, Micah Morrison

6

Forinash, Nolan Warner

6

Fox, Marley Jade

6

Geggus, Brooke Elizabeth

6

Geminn, Ali Kaye

6

Goclan, Kaya Alexis

6

Gorniak, Shelby Addison

6

Graklanoff, Emilynn Grace

6

Gray, Samantha I

6

Greenwood, Addison Mae

6

Haire, Jayden Aaron

6

Halford, Lily Isabella

6

Halford, Lola Addison

6

Harvey, Alexandria Lynn

6

Hawk, Hyrum Robert

6

Henson, Andrew Robert

6

Hernandez, Anya Noely

6

Hildebrand, Abigail Marie

6

Hilmes, Hayden Cole

6

Hollis, Aubri Jane

6

Horton, Maxwell William

6

Hubbard, Madeline Rose

6

Jackson, Kennedy Sarah

6

Jackson, Scoutyn Harlow

6

Jackson, Sydney Olivia

6

Johnson, Brandt Allen

6

Kannmacher, Hunter Michael

6

Kathriner, Milo Zane

6

Kusmierczak, Benjamin Nolan

6

Lewis, Wasani Lino

6

Long, Katelyn Nicole

6

Loomas, Jordynne Zoi

6

Looper, Landon Kyle

6

Lugge, Adam Joshua

6

MacMillan, Riley Johanna

6

Marshall, Mia Caroline

6

Martin, Finn Thomas

6

McArtor, Madison Jordan

6

McDonald, Cory James

6

McDonald, Ella Marie

6

McDonald, Kelen Thomas

6

McGinness, Ian Richard

6

McIntyre, Kellen William

6

Mersinger, Morgan Scott

6

Mize, Isabelle Allene

6

Moore, Colleen Grace

6

Muratov, Ariana

6

Nichols, Layne Michael

6

Noll, Reece Alexander

6

Oertle, Grace Robyn

6

Olson, Alexander William

6

Omotola, Zara Eden

6

Patton, Brody Richmond

6

Perham, Liya Haneul

6

Pernicka, Eleanor Rose

6

Plummer, Zelda Jane Victoria

6

Poettker, Reid Nicholas

6

Proctor, Josie Anne

6

Quart-Ackad, Merissa Ava

6

Rives, Keira Maxine

6

Ruehl, Brenna Ellen

6

Ruehl, Derek Murray

6

Salyer, Andrah Marie

6

Sayuk, Olivia Elise

6

Schultz, Drake Douglas

6

Selimi, Eliona Viola

6

Shahbaz, Maysaa Nicole

6

Sharma, Arav

6

Spears, Cole Fredrick

6

Spencer, Emmaline Mae

6

Stacy, Preston Michael

6

Stafford, Valarie Gwen

6

Stearns, Simon Kelly

6

Steelman, Brayden Welsh

6

Story, Joi Danielle

6

Thayn, Lincoln Porter

6

Thomas, Mitaya MiQueen

6

Thothong, Thaksaphon

6

Tossey, Daniel James

6

Turner, Macy Lee

6

Tyrrell, Remy Patrick

6

Wagenblast, Maren Virginia

6

Ward, Serenity Lynn

6

Warner, Liv Renee

6

Waymire, Benjamin Michael

6

Weaver, Yale Joseph

6

Weis, Jack Daniel

6

Whisenand, Carter Stephen

6

Wilfong, Amelia Elizabeth

6

Wilkins, John Thomas

6

Winkler, Colette Ann

6

Wylie, Caroline Ann

6

Adams, Connor Irby

7

Alwardt, Lincoln Hunter

7

Anderson, Michael Thomas

7

Appleby, Paris Renae

7

Bannister, Gabriella Dai

7

Barton, Karli Rae

7

Bash, Madeline Grace

7

Beeler, Gavin Jayce

7

Benjankar, Shrawan Man

7

Bert, Aaliyah Rose

7

Bollinger, Keaton Ling

7

Bozarth, Annealiceia Kayleigh

7

Brannen, Alexis DeAnn

7

Bull, Madelyn Ann

7

Carr, Audrey Louise

7

Carruthers, Sophia Catalina

7

Carver, Elizabeth May

7

Chiarodo, Joseph Eric

7

Cohn, Zachary Craig

7

Cook JR, Michael Keith

7

Cook, Samuel Morrison

7

Darabi, Ryan

7

Donahue, Kayleigh Grace Ann

7

Dudley, Tyler Robert

7

Dykes, Landon Berry

7

Elsas, Lila Wren

7

Evans, Ethan Cameron

7

Fairburn, Brayden Christian Michael

7

Followell, Adalynn Marie

7

Garner, Alyssa Grace

7

Gilmor, Elias Anthony

7

Glisson, Ella Grace

7

Goebel, Lucy Christina

7

Gogue, Zachariah Michael

7

Grave, Lillian Elizabeth

7

Grayer, Taleyia Shirley

7

Gusewelle, Laura Jean

7

Hagedorn, Emily Jane

7

Hall, Donovan William

7

Harmon, Landon Rollins

7

Harriss, Julia Claire

7

Henderson, Charlotte Eloise Piper

7

Hohlt, Addison Claire

7

Holland, Thomas Furman

7

Holmes, Mason Dean

7

Huffman, Samantha Avery

7

Huskey, Norah Evelyn

7

Hutton, Emmy Laine Rose

7

Jennings, Allison Ann

7

Johnson, Kaela Junae

7

Jones, Abygail Shelden

7

Jones, Charli Ahna

7

Kapatamoyo, Mihlali Pule

7

Karlas, Olivia Paige

7

Keen, Eva Elizabeth

7

Keller, Addison Reese

7

Kerpan, Annaliese Natalya

7

Kitchen, Samuel Joseph

7

Klopfer, Eva Elizabeth

7

Knecht, Ethan Wyatt

7

Krebs, Lucas Isaac

7

Lacy, Alexander George

7

Lalor, Haley Sophia

7

Lane, Zachary Robert

7

Lankford, Gavin Maxwell

7

Lewis, Mason Samuel

7

Listner, Jameson Daniel

7

Lobbig, Dana Carol

7

Loethen, Samantha Anne

7

Logan, Cameryn

7

Logan, Layne Reilly

7

Ludwig, Katelyn Nicole

7

Lynch, Sophia LouAnn

7

Mandorca, Nicholas Drew

7

Manthey, Campbell Beck

7

Martens, Claire Elise

7

McElwain, Lelah Stephney

7

McKenney, Samantha Moreni

7

McMillian, Parker Robert

7

Mendoza Maldonado, Jonaten

7

Miller, Emma Ruth

7

Miller, Gavin Mason

7

Article continues after sponsor message

Miner, Micah Gordon

7

Moore, Anna Kathleen

7

Moseley, Maggie Joy

7

Motley, Anna Irene

7

Mouldon, Lydia Caroline

7

Mullins, Sophia Elizabeth

7

Obeius, Elan Marcus

7

Patrick, Samantha Brooke

7

Porter, Ashlyn Genevieve

7

Porter, Logan Allen

7

Potter, Corinne Sophia

7

Powell, Tyler David

7

Poynter, Evan Jacob

7

Quaizar, Mariam Huzaifa

7

Regna, Elise Marie

7

Richie, Lora Rowan

7

Romano, Reigha Faith

7

Rosenberger, Whitney Marie

7

Rotter, Adam Charles

7

Rutledge, Josephine Maya

7

Rydgig, Layla Joy

7

Samson, Braden Raymond

7

Schaefer, Jacob Daniel

7

Schag, Gunnar Holt

7

Schlarman, Dean Michael

7

Schleeper, Cameron Jack

7

Shepherd, Rahsaan Edward Amirr

7

Slater, Laura Elizabeth

7

Smith, Camden Matthew

7

Soto, Syra Mae Kealohapau'ole

7

Spaulding, Purslane Amber Leanne

7

Stacy, Mitchell Evan

7

Stein, Leo Bernard

7

Steinkuehler, Riley David

7

Stephenson, Caleb Aaron

7

Struble, Lydia Coleen

7

Sullivan, Grace Kateri

7

Sutherland, Drew Eugene

7

Swank, Micah Vaughn

7

Taylor, Maya Li

7

Tiwari, Devashish Dutta

7

Triplett, Luke Tyler

7

Turner, Ethan Jacob

7

Underwood, Cullen Allyn

7

Venelinova, Diana Valentinova

7

Vivian, Henry Richard

7

Walker, Ava Lynn

7

Wallis, Brayden Carter

7

Waltenberger, Maxwell Joseph

7

Ward, Jackson David

7

Watters, Rhianna Lynn

7

Weaver, Jackson Andrew

7

Webb, Raegan Leigh

7

West, Alissa Nicole

7

Wickenhauser, Benjamin Alan

7

Wiedman, Jonathon Robert

7

Willenborg, Allison Mary

7

Williams, Jacob Wade

7

Williams, Kacey Rei

7

Wolf, Hannah Elizabeth

7

Worthen, Erick Michael

7

Ziobro, Madeline Rose

7

Zurliene, Quinn Michael

7

Alwardt, Chase Leonard

8

Angle, Andrew Christopher

8

Angle, Hope Marie

8

Angle, Morgan Clara

8

Archer, Brynna Rae

8

Arico, Brynn Addison

8

Arzola, Melanie

8

Beatty, Avery Victoria

8

Becker, Hope Christine

8

Bielicke, Morgan Ann

8

Blankenship, Shane Micha

8

Blythe, Brooke Alyssa Anne

8

Bock, Samantha Marie

8

Bohlman, Broderick Harrison

8

Bohnenstiehl, Ava Penelope

8

Bosco, Kaden Anthony

8

Bramstedt, Frederick Karl

8

Brickman, Blye Owen

8

Budwell, Austin Chase

8

Burk, Elise Taylor

8

Burkey, Evan Charles

8

Cecil, Lucas Jeremy

8

Chrenka, Chase Mae

8

Cooper, Kaylah JoAnn

8

Csar-Kellenberger, Thomas Indiana

8

Davis, Sara Margaret

8

Davis, Sydney Leigh

8

DeConcini, Leah Avery

8

DeMare, Joseph Wilson

8

Demirer, Eda Naz

8

Deweese, Tess Isabel

8

Dickson JR, Leslie Vernall

8

Dmochowski, Sydney Paige

8

Dustmann, Shane Alan

8

Dyckman, Whitney Olivia

8

Ehlers, Paige Lizabeth

8

Eldridge, Sidnee Rae

8

Ellinas, Efthalia

8

Essner, Vincent Carter

8

Fanning, Ella Grace

8

Feather, Cara Alysse

8

Flannery, Kelley Ann

8

Frame, Christian Parker

8

Gaughan, Georgia Kathleen

8

Ge, Alexander Yao

8

Gill, Madison Jade

8

Goclan, Konnor Joseph

8

Gouy, Sara Kathryn

8

Halford, Nolan Edward Michael

8

Hampton, Tyler Jason

8

Harvey, Blake Christopher

8

Hawk, Elijah Matthew

8

Hebenstreit, Shayla Snell

8

Heiderscheid, Jessica Nicole

8

Hensley, David James

8

Henson, Nicholas Lee

8

Hildebrand, Macy Isabel

8

Hill, Anna Marie

8

Hoenig, Kalyn Nicole

8

Holobaugh, Sophia Renee

8

Hopkins, Sarai Vanae

8

Horsfall, Belle Marie

8

House, Samuel Tyler

8

Huang, Houye

8

Ivashyn, Brian

8

Johnson, Hayden Dane

8

Jones, Delaney Kay

8

Jones, Gabrielle Elizabeth

8

Kalb, Megan Kay

8

Kimmey, Ryan James

8

King, Austin Thomas

8

Kirkpatrick, Grace Marie

8

Klaus, Kirstin LeeAnn

8

Knobeloch, Megan Taylor

8

Kusmierczak, Audrey Elizabeth

8

Lane, Jillian Louise

8

Lang, Erin Elizabeth

8

Lawrence, Emily Grace

8

Lopez Mendoza, Janet

8

Loyd, Madeline Elizabeth

8

Madison, Richard Tanner

8

Makler, David Robert

8

Manning, Zeke Edward

8

Mason, Danford Fitch

8

McClain, Lily Rose

8

McCormick, Evan Kenneth Chul Soo

8

McGinnis, Colin Bove

8

McLean, Liam Matthew

8

McRae, Duncan Oran

8

Meyer, Christopher Allen

8

Miller, Kyra Walker

8

Miller, Max Norton

8

Mills, Allison Kay

8

Milton, Caden Anne

8

Moore, Colleen Meadow

8

Morocco, Amir

8

Moss, Brett Jacob

8

Nelson, Daniel Scott

8

Onwiler, Haley Ann

8

Pallas, Mallory Kay

8

Patrick, Emma Kathleen

8

Perham, Maximillian Taeyang

8

Pohl, Audrey Elizabeth

8

Pollock, Emily Lin

8

Proctor, Ella Catherine

8

Rankin, Sophia Zella

8

Reaka, Cameron Kay

8

Reed, Alexander Michael

8

Rice, Thomas Ethan

8

Rives, Carter Warren

8

Roseman, Claire Elizabeth

8

Ross, Abigail Madison

8

Schrimpf, Emma Margaret

8

Seymour, Alexis M

8

Shaw, Avery Marie

8

Shelton, Symphony Olivia

8

Sheppard, Evan David

8

Sheryr, Sonia

8

Skiff, Richard Edward

8

Slemer, Shawn Allen

8

Smith, Abigayle

8

Sprinkle, Andrew Jonathan

8

Stineburg, Rylee Janelle

8

Stone, Wesley Thomas

8

Suhre, Savannah Leigh

8

Summers, Graham Q

8

Thery, William Lee

8

Thomas, Magdalyn Lois

8

Todd, Joshua Edward

8

Tossey, Elizabeth Keryn

8

Turner, Cooper James

8

Van Ryswyk, Dane Oliver

8

Velez, Schylar Adrian

8

Vetter, Kai Michael

8

Viox, Joseph Matthew

8

Vorachek, Hannah Hunter-Lynn

8

Voss, Katherine Marie

8

Waple, Matthew Ryan

8

Warner, Case Edward

8

Watson, Sloan Marie

8

Weems, Katharine Nicole

8

Wernex, Olivia Catherine

8

White, Jacob Ryan

8

Wilfong JR, Scott Michael

8

Wilhelm, Evan J

8

Wilkerson, Trevor William

8

Williams, Walter Zachary

8

Winkler, Corinna Michael

8

Wyatt, Derek Matthew

8

Wylie, Jackson Richard

8

Zawitkowski, Jesse A

8

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