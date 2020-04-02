3rd Quarter Honor Roll for Liberty Middle School
Student Name Last-First-Middle
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Grade
Ackerman, Lillian Elizabeth
6
Alexander, Alyssa Marie
Alexander, Jack Joseph
Allen, Madelyn Rose
Almos, John Clayton
Amer, Malak Islam
Armstrong, Clara Elise
Ball, Atticus Walker
Barr, Brynn Marie
Bartoszkiewicz, Kira Lynn
Bass, Kamya Elaine
Bates, Ella Elizabeth
Bates, Schaefer Andrew
Baugh, Kennedy Kaye
Bendel, Adler Shaun
Bettorf, Jayden Richard
Betts, Alexandria Grace
Beyers, Grace Kathryn
Birkenmeyer, Emma Lynn
Blaskie, Jackson Patrick
Bloodworth, Haley Marie
Bohnenstiehl, Jacob Robert
Bray, Margaret Ann
Brown, William Edward
Bryant, Bradley
Burns, Parker Allaria
Burns, Rylie Morgan
Burton, Keane Miles
Butler, Miccah Ervin
Byers, Elijah Jackson
Caldarola, Serena Lynn
Campbell, Jackson Ray
Carter, Ella Kate
Chimaren, Darwin Dakim
Chong, Alexandra Elise
Cloud, John Patrick
Clow, Kaden Lee
Cook, Gabriella Corinne
Cook, Grace Caroline
Cowan, Emma Marie
Cundiff, Koen Matthew
Cunningham, Ciara Marie
Dauway-Solomon, Morgan
Davis, Jayla Briana
Davis, Taylor Jack
De La Torre, Audrey Ariana
DeAvila, Antonella
Deets, Jack Bennett
DeWitt, Gabriel Ashton
DeWitt, Liam Brody
Dimitroff, Thea Evan Nichole
Driver, Piper Mc Kenna
Eberlin, Anthony Michael
Edmondson, Reese Leighton
Farris, Riley Elizabeth
Feco, Anna Olivia
Fields, Allyson Elaine
Fisher, Kenna Layne
Ford, Savannah Jean
Frank, Elliot Richard
Frank, Emily Grace
Frisse, Vaughn S
Fuentes, Isabella Maria
Fulcher, Camden Anthony
Gates, Nanako
Gebauer, Alexander Joseph
Gehlbach, Josephine Marie
Guzman, Alexa
Hall, Jackson David
Hamilton, Caden Thomas
Hammon, Hannah Karen
Hankins, Luke Ryan
Hartman, Carley Rayne
Hasquin, Brady
Hawkes, Evelyn Charity
Hawkins, Delphine Maya Paige
Hayes, Campbell Croix
Hayes, Jazmin Symone
Head, Ella Christine
Heepke, Logan Brady
Helle, Trent Jeffrey
Holt, Emma Mae
Hughes, Grace Catherine
Huniak, Elijah Andrew
Hurley, Mackenzie Grace
Hutton, Lucas Alexander
Jackoby, Aiden Mordechai
Jackoby, Ruby Judith
Jackson, Grace Andrea
James, Charles Thomas
Jarman, Kathryn Grace
Johnson, Benjamin Thomas
Johnson, Lael Ewan
Johnson, Rachel Lynn
Kanallakan, Kole Austin
Karnes, Mace Patrick
Kelley, MaKenna E
Kirbach, Arabella Marie
Kirgan, Jack Andrew
Kirk, Alison McClay
Klingensmith, Lance Robert
Knolhoff, Althea Belle Knebel
Kohoutek, John William
Konradt, Catalina Isabel
Kretzer, Erin Elizabeth
Kvale, Ava Lynn
Lading, Robert Hunter
Lane, Anne Marie
Larrew, Elise Xiao Lan
Lawrence, Xander D
Lemanski, Andrew Joseph
LeVasseur, Parker Christine
Lowry, Noah Matthew
Mathur, Vahn Dominic
Maxwell, Zane Claude
May, Aidan John
Mayhew, Bailey Fay
McFarland, Maya Grayce
McKey, Andrew Edward
McMeen, Isabelle Rose
McMichael, Max Ryan
Medikonda, Shreyas
Meznarich, Emmerson Mae
Middeke, Aiden Albert
Mikhayel, Madelyn Kamille
Milburn, Chase Briscoe
Miller, Brianna Lenae
Monk, Jadyn Gabriella
Monroe, Jaylee Rose
Moore, Aedyn Marie
Moore, David Lee
Mosella, Andrea Mary
Mulcahy, Abigail Elaine
Murphy, Sean Ryan
Muskopf, Paige Elizabeth
Niehaus, Jackson Barclay
Nikonovich, Gracie Ann
Noascono, Sophia Jane
Nutsukpui, Yorm Adele
Oliveira, Leticia Faria
Osborn, Gavin Michael
Ostrom, George Alan
Owens, Katie Jo
Pan, Michelle
Panico, Vivian Sarah
Parise, Celia Rose
Payton, Samuel David
Peoples, Aryn Lynn
Perry, Skyler Raee
Peterson, Grant Russell
Petry, Melaina Erynne
Pettus, Gia Andreas
Phelps, Scott Matthew
Piche, Kate Olivia
Podstawa, Payton Alexander
Pope, Jack Douglas
Popelar, Madison Elizabeth
Rahman, Soha
Rayman, Theodore Benjamin
Redden, Madeline Ann
Redman, Katelyn Joyce
Reinhard, Lucille Marilyn
Reising, Brynner Joshua
Reynolds, Lily Ann
Riggs, Alexandria Danielle
Rotter, Gavin Allen
Rudd, Lucas Carter
Russo, Isabella Kate
Rybolt, Theodore James
Sadaka, Abigail Denise
Samet, Georgia Liann
Santiago, Cherrish Aleisia
Scarborough, Eve Lila Lee
Schlemer, Colton James
Schmidt, Aidan Roy
Schmidt, Connor Michael
Schmidt, Liam Craig
Schomber, Chase Michael
Schwartz, Grayson Sumner
Segrest, Layla Grace
Semith, Amelia Quinn
Slater, Jeremy Logan
Smith, Macee Olivia
Stacy, Margaret Beth
Stone, Lily Grace
Stonewater, Benjamin George
Stotts, Willa Rhea
Stover, Casey Anne
Stukenberg, Gavin William
Suthan, Myurie Shetal
Tallon, Logan Michael
Taylor, Graham Madison
Tedrick, Kallie Launa
Thomas, Ian Xavier
Thomas, Lola Ramashka
Trauernicht, Ian Samuel
Trifiletti, Gabriella Grace
Uder, Sophia Marie
Volling, Emersyn Mae
Wang, Andrew James
Wang, Andrew Ou
Watters, Jeremiah Aloysius Nathaniel
Wehling, Maegan
Weinrauch, Caine Alan
White, Gabrielle Marie
Wibben, Morgan Ann
Wiley, Marissa Christine
Wilhelm, Aurora Grace
Wilkens, Annabelle Lee
Wolf, Madelyn Kathryn
Womack, Kennedy Morgan
Wong, Brandon Scott
Wood, Kaitlin Marie
Woods, Kathryn Susan
Wooten, Jack Anders
Wulfing, Chase William
Young, Maggie Elizabeth
Zickus, John Liam
Aldrich, Madison Rae
7
Aldridge, Addison Lynn
Alldredge, Addison Ciara
Alvarez, Jonathan Andres
Andrews, Grace Isabella
Armstead, Adrian Michael
Bahrainwala, Jumana Murtuza
Baughman, Fynn Scott
Bell, Mikal Ismail
Birkner, Avery Lauren
Brase, Alison Jo
Brooman, Wyatt Eric
Brown, Brady Baxter
Brown-VanHoesen, Jaden William
Brune, Caleb Nathan
Bub, Lauren Grace
Byron, Sophie Claire
Carr, Brooklynn
Cerentano, Mallory Rae
Chapman, Sophia Elizabeth
Article continues after sponsor message
Chen, Karis R
Cho, Ian Paul Hyun San
Close, Ashlin Beatrice
Close, Brooklin Leann
Cochran, Delaney Pierce
David, Quinn McCormick
Davis, Hughbert Samuel
Davis, Luke William
DeAvila, AnnaBella Maria
Delgado, Owen Julian
Dial, Justin Edward
Doughty, Emerson Shea
Downs, William Oliver
Dunnill, Dax William
Dykstra, Dominic Asher
Eder, Isabella Grace
Emanuel, Valeria Isabel
Faituori, Roaa Mohamed
Feldmann, Zachary Eisenhower
Fisher, Kierstynn Elizabeth
Frazier, Gabriel Angeles
Garman, Alayna Ann
Gessford, Kaylee Mackenzie
Gipson, Jonathan Thomas
Girada, Amulya
Grant, Alyssa Grace
Gregory, Elias
Gregory, Kasey Rae
Grilli, Robert William
Grist, Kylie Laine
Grotefendt, Allyson Kaye
Gupchup, Ruhee Chatura
Hampton, Reese Adalyn
Hangsleben, Samantha Thuy
Heckler, Brock Selby
Heiser, Davina J
Henschen, Jayden Lynn
Herman, Eric James
Hicks, Owen Michael
Hill, Gabriella Marie
Hockett, Blakely Taylor
Hoeferlin, Declan Logan
Holtgrave, Gavin Michael
Homann, Ayla Reese
Hook, Mea Ann
Hoover, Azalia Denise
Huneke, Grant Thomas
Jackoby, Danielle Elise
James, Caroline Rebecca
James, Mary Wesley
Jasutis, Logan Michael
Jesse, James Francesco
Jones, Aryana Shavon
Kaman, Marie Anna
Kennedy, Olivia Katherine
Kennett, Zachary Andrew
Klingensmith, Nancy Lucinda
Kloostra, Aubree Ruth
Kohlmiller, Savannah Rose
Kommineni, Veda Raaga
Kourinos, Samantha Jane
Kretzer, Rachel Anne
Kuhlman, Nadia Elizabeth
Lakatos, Clayton Michael
Lance, Tristan Joseph
Landau, Brendan Paul
Lautz, Olivia Maren
Lee, Shelby Nicole
Lemanski, Kaitlyn Elizabeth
Lewis, Noah William
Liston, Joseph William
Lyles, Jeremy Phillip
Lynch, Bailey Ann
Lynch, Brock Richard
Mahler, Owen Andrew
Manning, Paul Joseph Meinz
Marsh, Lucas Alexander
Marshall, Benjamin Joseph
Martin, Spencer James
Marty, Jack Robert
Matthews, Norah Jade
McDowell, Ella Z
McNabnay, Ryan Joseph
Melton, Thomas Roderick
Micklevitz, Ethan Joseph
Miller, Mia Rylee
Moody, Emily Renae
Morgan, Sean Thomas
Nelson, Riley Faith
Nevenner, Kelton Michael
Norcio, Austin Soon Chiang
Nottmeier, Jeremy Lawrence
Noud, Miles Joseph
Otten, Haylie Nicole
Paschall, Nicholas Bradford
Pavlow, Dillon James
Perry, Tyler Lee
Pope, Lillian Jolee
Range, Mia Madeleine
Rathgeb, Greyson Oliver
Reader, Addison Lorin
Riechmann, Kendall Grace
Rigoni, Jack Alexander
Rivas, Ivan Alejandro
Rodgers, Olivia Marie
Rosenthal, Miles Zane
Rudd, Tyler James
Russo, Allison Grace
Saddler, Jake Wilson
Scarborough, Nicodemus Syrus
Schapman, Lucy
Schlechte, Collin James
Schomber, Mia Elizabeth
Schwartzkopf, Sofia Celeste
Selberg, Soren Otto
Shashack, Trevor
Shimizu, Miko
Shreve, Alexa Isla
Singh, Amit
Siron, Reagan Faith
Smith, Drew Michael
Smith, Katelyn Olivia
Soldan, Celine Irene
Sundar, Maya Grace
Sundberg, Spencer Reid
Tate, Alina Irene
Terrell, Deliah Lanae
Toohey, India
Wahl, Jacob Matthew
Walker, Grady William
Wallace, Collin Guy
Warren, Sophia Leona
Watkins, Devin Tyler
Weaver, Parker Bryce
Weber, Samuel Morgan
Weis, Grace Elizabeth
Welch, Charlotte
Wells, Lillian Isabel
White, Audrey Mae
Williams, Quentin Alexander
Williamson, Allison Gabrielle
Wilson, Xavier David
Winslow, Henry Michael Accario
Yamnitz, Addison Elizabeth
Yeager, Logan Nicholas
Zahid, Arhum
Zugmaier, Holly Renee
Abdul-Rasheed, Ameenah
8
Allaria, Avery Suzanne
An, Fredy
Andreas, Amira Joy
Andrews, Sydney Reese
Anoke, Joshua
Basarich, Ella Grace
Bauer, Isabella Marie
Beaupierre, Kevin T'Shane
Benson, Jacob Matthew
Berkbigler, Tyler Abe
Beyers, Bryce Alan
Billingsley, Taylor Grey
Blakemore, Grace Isabella
Blaskie, Avery Htay
Boyer, Isabella Grace
Brandmeyer, Nola Quinn
Brandon, Kaylee Mae
Breder, Sarabeth Anette
Brockmeier, Luke Stephen
Brown, Dalton Jeffrey Thomas
Bryant, Austin Robert
Bryant, Riley Jackson
Bukovac, Abigail Marie
Campbell, Brady Adam
Chong, Sydney Lynn
Cline, Avery Morgan
Cook, Hayden William
Cowling, William Arthur
Dallas, Isabella Joy
De Witt, Tyler William
Delgado, Declan Charles
DeVries, Kaitlyn Faith
Dicks, Caitlyn Kinsey
Dumas, Gabrielle
Ehlen, Curtis Jeremiah
Federmann, Dominic Edward
Frank, Evin Ruth
Furry, Braunsyn Parker Layne
Gebhardt, Lucas Brian
Geldmacher, David Andrew
Gent, Brynn Meredith
Griffith, Cole Andrew
Guttmann, Gavin Dean
Hall, Faith Rylea
Ham, Elijah Luke
Hanlon-Highsmith, Natalie Sophia
Hantla, Mitch Bradley
Harmon, Jeremiah Grant
Hartman, Connor Lawrence
Hartman, Isabella Breanne
Hawkes, Jilian Grace
Heiser, Alessia Lin
Helmkamp, Ella Marie
Hendricks, Julianne Victoria
Hernandez, Lillian Paige
Hosto, Emma Elizabeth
Houston, Colin Wade
Huang, Duane Hong
Huang, Kate Jiaqi
Huebner, Lucas James
Hughes, Ellie Nicole
Hunt, William Samuel
Johnes, Olivia Marie
Johnson, Kylie Rose
Johnson, Sanaa Kennedy
Kaburick, Gabrielle Reece
Kampwerth, Lia
Kapilla, Sienna
Knolhoff, Sylvia Ruth
Kolnsberg, Quinton Earl
Kolnsberg, Wyatt Edon
LeVasseur, Peyton A
Lin, Ivy Honpxiaag
Linden, Maria Noel
Lippoldt, Sadie Marie
Macklin, Morgan
Mahler, Jonas Dayton
Manley, Jessica Beth
Marchetto, Alec Joseph
Marty, Sarah Elizabeth
Matarelli, Hanna Marie
Mayfield, Jenna Rose
McGeehan, Ryan Alexander
McKey, Jacob Paul
McNamara, Reese Ellis
Melosci, Julia Ann
Mersinger, Mason James
Miller, Liana Claire
Moore, Evan Michael
Mujica, Elvira Seleste
Murphy, Drew Adam
Novosel, Sophia Grace
Onal, Pera
Osborn, Cohen Scott
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