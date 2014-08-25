St. Mary's Back to School Meeting Tonight
WHEN: TONIGHT AT 7 PM
WHERE: THE NEW PARISH CENTER
AT THE MIDDLE SCHOOL CAMPUS
1015 MILTON ROAD, ALTON
*WE ASK THAT AT LEAST ONE PARENT PLEASE ATTEND. STUDENT DO NOT ATTEND THIS MEETING.
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ST. MARY'S OKTOBERFEST:
SIGN UP TO VOLUNTEER & CHECK OUT THIS YEAR'S MERCHANDISE TONIGHT
ST. MARY'S OKTOBERFEST WILL BE HELD OCTOBER 10, 11, & 12 THIS YEAR. SIGN UP SHEETS
TO VOLUNTEER WILL BE AVAILABLE AT THE MEETING TONIGHT. ALL HOURS WORKED AT OKTOBERFEST
WILL GO TOWARD PARENT VOLUNTEER HOURS.
MERCHANDISE: ALL OKTOBERFEST MERCHANDISE WILL BE AVAILABLE FOR PREVIEW AND PURCHASE
AT TONIGHT'S MEETING. IF WE DO NOT HAVE YOUR SIZE IN STOCK, ORDER FORMS WILL ALSO
BE AVAILABLE.
OKTOBERFEST ORDER FORM http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wCDnlr1ynBxcjgTcU4weZ_6qYAKITb8L9Mqzv7dPOFKb0yNDLkhLfjX88fWrj3Gs1BLlAx22x7-_-ZbiPr4abcHDixN6jnfbMqSrgQnHon-RwSjhkNphFhoc-ZFfz5p5VDLuuvrrRzMY2BvDI-kxWAl40Ao8eT-z-sOu6H-V29IQpvwQxIMWtHGb0CXMFuRJBn63pDxlnlleP6yZVEFFMaffb3uXUrsiRjMTPMT1j0Cf-cnhXD_Qtk6bp_fXg-TpxsY8dRw3uKY=&c=d0ILtGJ0Ck5BzHq_8vxZl65E0zrqB93zGU7icO302bJq_fGM9GOO4g==&ch=d6zfMoAtFIPtHH2R6_c3AZVPNX6GpFx0NK8V98IP68LfvmEUJgsrWw==
SEPTEMBER 6
ST. MARY'S GOLF TOURNAMENT
ST MARY'S 15th ANNUAL
GOLF TOURNAMENT
Saturday September 6, 2014
Shotgun Start 1:30 pm
Rolling Hills Golf Course
5801 Pierce Lane, Godfrey, IL 62035
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