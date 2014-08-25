WHEN: TONIGHT AT 7 PM
WHERE: THE NEW PARISH CENTER
AT THE MIDDLE SCHOOL CAMPUS
1015 MILTON ROAD, ALTON
*WE ASK THAT AT LEAST ONE PARENT PLEASE ATTEND. STUDENT DO NOT ATTEND THIS MEETING.

Get The Latest News!

Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.

ST. MARY'S OKTOBERFEST:
SIGN UP TO VOLUNTEER & CHECK OUT THIS YEAR'S MERCHANDISE TONIGHT

Article continues after sponsor message

ST. MARY'S OKTOBERFEST WILL BE HELD OCTOBER 10, 11, & 12 THIS YEAR. SIGN UP SHEETS
TO VOLUNTEER WILL BE AVAILABLE AT THE MEETING TONIGHT. ALL HOURS WORKED AT OKTOBERFEST
WILL GO TOWARD PARENT VOLUNTEER HOURS.
MERCHANDISE: ALL OKTOBERFEST MERCHANDISE WILL BE AVAILABLE FOR PREVIEW AND PURCHASE
AT TONIGHT'S MEETING. IF WE DO NOT HAVE YOUR SIZE IN STOCK, ORDER FORMS WILL ALSO
BE AVAILABLE.
OKTOBERFEST ORDER FORM http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001wCDnlr1ynBxcjgTcU4weZ_6qYAKITb8L9Mqzv7dPOFKb0yNDLkhLfjX88fWrj3Gs1BLlAx22x7-_-ZbiPr4abcHDixN6jnfbMqSrgQnHon-RwSjhkNphFhoc-ZFfz5p5VDLuuvrrRzMY2BvDI-kxWAl40Ao8eT-z-sOu6H-V29IQpvwQxIMWtHGb0CXMFuRJBn63pDxlnlleP6yZVEFFMaffb3uXUrsiRjMTPMT1j0Cf-cnhXD_Qtk6bp_fXg-TpxsY8dRw3uKY=&c=d0ILtGJ0Ck5BzHq_8vxZl65E0zrqB93zGU7icO302bJq_fGM9GOO4g==&ch=d6zfMoAtFIPtHH2R6_c3AZVPNX6GpFx0NK8V98IP68LfvmEUJgsrWw== 

SEPTEMBER 6
ST. MARY'S GOLF TOURNAMENT
ST MARY'S 15th ANNUAL
GOLF TOURNAMENT
Saturday September 6, 2014
Shotgun Start 1:30 pm
Rolling Hills Golf Course
5801 Pierce Lane, Godfrey, IL 62035

More like this:

Jul 25, 2023 - Edwardsville Special Olympics State Medalist Honored at Board Meeting

5 days ago - St. Mary's Oktoberfest to Feature Keg Tapping and Local History in Downtown Alton

5 days ago - Belt Receives Award For Advocating For Volunteer Firefighters

Jul 20, 2023 - Part Of Wood River Park May Become Wedding Venue

Sep 20, 2023 - Two Alton High School Students Recognized by Alton-Godfrey Rotary Club

 