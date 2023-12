Southwestern High School announces honor lists for second semester of 2017-2018 school year. Listen to the story Your device does not support the audio. PIASA - Southwestern High School has released their honor lists for the second semester of the 2017-2018 school year. Senior High Honor Roll List for Semester 2 Karly Bachman, Justin Bailey, Andrew Ballard, Jaycie Beard, Leanne Bockstruck, Logan Connors, Jonathan French, Haylee Hallows, Mya Harbison, Caden Heyen, Morgan Laramee, Ben Lowis, Zacari Miller, Zachary Nagel, Carrie Ready, Andrew Rich, Sarah Richey, Caleb Robinson, Baylie Rushing, Madison Scates, Grant Seniker, Jacob Simmons, Harley Sims, Sydney Sinks, Courtney Stahling, Lana Kay Tutterow, Zachary Willoughby, Thomas Wilson JR, Isabelle Wolff. Junior High Honor Roll List for Semester 2 Ryleigh Baker, Cecilia Ballard, Brianne Bland, Kaylee Bock, Brendan Bockstruck, John Bockstruck, Caden Bohn, Abbey Burns, Emily Burns, Sabrina Burns, Gary Chapman, Gabrielle Cranmer, Reece Davis, Jared Dunnagan, Janel Gaither, Jami Gwillim, Alexis Hall, Mariah Hellrung, Ryleigh Jones, Carter Moore, Brianna Murphy, Hannah Norris, Katey Norris, Molly Novack, Karlee Paslay, Emmaly Ragsdale, MacKenzie Randolph, Samantha Raymer, Stephen Schobernd, Bailee Sorgea, Zoe Swift, Stanley Trevino, Luke Tutterow, Madelyn Vaughan, Alyson Walter, Bailey Weible, Tanner Werts, Brooklyn Wigger. Sophomore High Honor Roll List for Semester 2 Alexis Allen, Megan Bachman, Raigen Baker, Cameron Beilsmith, Kaitlyn Beilsmith, Emma Brandon, Kamya Castro, Kailie Christian, Mackenzie Conlee, Averi Corby, Taylor Denbow, Morgan Douglas, Gabrielle Emmons, Bethany French, Russell Goss, Andrea Gwillim, Harmony Hartley, Nathaniel Holloway, Alyssa Juliano, Anna Kahl, Elizabeth Lowis, Deven Nasso, Bailee Nixon, Shelby Oertel, Sarah Rutledge, Kyler Seyfried, Trinity Swift, Brianna Taylor, Matilynn Thornsbury, Layla Ward, Johnathan Watson, Rachel Watson, Sidney Wieneke, Mayci Wilderman, Daiyln Young. Freshman High Honor Roll List for Semester 2 Article continues after sponsor message Megan Bailey, Sydney Baumgartner, Josie Bouillion, Myah Brantley, Collin Campbell, Colten Campbell, Mallory Carter, Maxwell Dugan, Brandon Dunsing, Brodie Edwards, Anna Gallaher, Amelia Hines, Addison Moore, Megan Nolte, Molly Reed, Brianna Roloff, Madison Schneider, Emily Smith, Justine Wigger, William Yurick. Senior Honor Roll List for Semester 2 Carrigan Barnhart, Connor Beeman, Hannah Bell, Julie Bennett, Brenton Cox, Collin Dankenbring, Taylor Davis, Blaine Embley, Kaylee Fisher, Kyle Freand, Jacob Fryman, Dylan Hodges, Cameron Humphreys, Vivian Jones, Morgan Kiel, Lydia Klocke, Amanda Krankel, Korin Lucas, Maxim Mercurio, Haydn Nixon, Patricia Roberts, Davey Rolland, Jessie Scott, Brock Seymour, Tanner Whipps, Sheridan Wiseman Junior Honor Roll List for Semester 2 Tyler Albrecht, Jack Barkley, Alex Bowman, Nathan Cairns, Jacob Caver, Peyton Custer, Jamie Edelen, Kendra Elliott, DeAnna Halcom, Ryne Hanslow, Jessica Hastings, Thang Hoang, Eugene Kahl, Natalie Kahl, Karlena Lahey, Jerel Loveless, Shelby Ritchey, Jayden Sansone, Peyton Smith, Chase Stahl, Katherine Stormer, Morgan Vaughan, Madelyn Walter, Hannah Woods. Sophomore Honor Roll List for Semester 2 Logan Anderson, Annabelle Bollinger, Austin Brown, Colby Dankenbring, Kyleigh Hallows, Layna Hanold, Olivia Harper, Payne Hubbs, Cearra Langley, Isaac Marshall, Ryan Nixon, Savannah Scott, Emily Simpson, Caden Smith, Brooke Sohn, Joseph Thompson, Cora Tucker, Derek Watson, Anastasia Wigger. Freshman Honor Roll List for Semester 2 Evan Archer, Mackenzie Behrends, Alena Beilsmith, Zoe Bohn, Evan Brefeld, Alyssa Ebert, Hunter Edelen, Sarah Goforth, Chloe Hanslow, Korrie Hopkins, Noah Kelly, Joseph Reno, Logan Rodgers, Brittney Rose, Brady Salzman, Wyatt Sims, Rylee Smith. More like this: Print Version Submit a News Tip