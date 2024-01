Southern Illinois University Edwardsville completed 2021 Spring Commencement exercises for more than 2,325 eligible graduates during the first two weekends in May at both outdoor and indoor venues.

SIUE Chancellor Randy Pembrook bestowed degrees upon students from the Graduate School, College of Arts and Sciences, and Schools of Business, Engineering, Nursing, Pharmacy, and Education, Health and Human Behavior.

Nicolette Napoli

Kelli Littlefield

Anthony Negri

Gavin Ratermann

Jonathan Sanchez

Elizabeth Biggs

Grace Camp

Samuel Childerson

Abigail Hall

Libby Heiser

Olivia Bromaghim

Kameelah McCaleb

Meghan McNamara

Ekindra Rasaili

Olivia Cauley

Holly Bradshaw

Kathryn DiPaolo

Maxwell Elmendorf

Nathan Floyd

Reis Gaffney

Tiana Gipson

Cassandra Grant

Wade Hawkins

Zachary Jeans

Zachary Johnson

Tessa Kanturek

Tyler O'Dell

Henry Schilling

Hayden Sebold

Cailyn Tegel

Theresa Wiley

Brooke Frank

Molly Hagen

John Forrester

Ashley Janis

Drew McRoy

Amanda Carter

Nicholas Monroe

Mallory Wright

William Paisley

Kathryn Bartek-Davis

Aaron Heil

Regiere Lovett

Rachel Bear

Blake Lindenmeyer

Karina Salinas

Alec Hageman

Jadyn Talbert

Rachel Miles

Kaitlyn Allen

Katherine Dreas

Austin Black

Danielle Lawson

Allison Norton

Kari Hullinger

Tanner Bailey

Tyler Bridges

Emily Broeker

Samuel Estock

Ashley Schmid

Katelyn Clemons

Elizabeth Frain

Katarina Dobrosavljevic

Jessamine Winters

Alexis Klostermann

Haley Markus

Austin Rakers

Logan Rakers

Mallory Richter

Nolan Robben

Breanne Burton

Sydney Becker

Myah Beckmann

Jesslyn Lackey

Austin Ratajczyk

Hannah Rickhoff

Carson Newkirk

Jessica Van Dyke

Emma Cardelli

Julissa Martinez

Brooke Kruse

Nayab Bashir

Nathan Coggeshall

Anne Luetkenhaus

Olivia Rowan

Evan Senat

Romeo Spells

Anne Luetkenhaus

Brent Anderson

Breon Anderson

Axel Arce Rivera

Lucas Bernal

Seth Bertelsman

Elijah Blecha

Brittany Branson

Ryleigh Dawson

Daizjah Day

Mara Delgado

Jessica Delvecchio

Alissa Donato

Chandler Eason

Nadira Ellis

Kennedy Epps

Brittney Foran

Audrey Goodson

Keonna Gray

Christopher Guilford

Kenya Harper

Letiste Harper

Dominique Henderson

Brandon Hong

Chassity Ivory

Jordan Kaemmerer

Raven Kuehn

Mahreen Lakho

Deziree Lewis

Anna McCraw

Alliyah Mercurio

Leanne Montgomery

Mercedes Neal

Joseph Radecki

Jonathan Renner

Barry Richardson

Peter Romero

Kayla Shanklin

Hannah Sieferman

Mia Skok

Skyler Sparks

Jazmine Stacker

Claudia Stammer

Alda Styers

Ashley Varone

Zachary Waters

Jason Whiteside

James Wenzel

Morgan Mrsich

Anna Holdener

Melanie Johnson

Kara Roth

John Hines

Joseph Gomerac

Rosalind Williams

Samantha Dickens

Aldara Henderson

Kaleigh Keck

Anna Winkeler

Lakisha Burnette

Cory Schaab

Sara Sierra

Joseph Gomerac

Alex Holub

Megan Raysor

Brentsen Wolf

Isaac Haynes

Breanna Woolfolk

Megan Boehning

Daniel Dobrino

Geniffer Hughes

Bailey Jarman

Tedra Grimm

Matthew Hopkins

Madison Miller

Olen Mosley

Jessica Schilli

Bailey Johnston

Taylor Mosley

Brennan Warren

Jacob Fromme

Kassidy Cottingham

Thomas Gazda

Angelle Henson

Skylar King

Jesse Myers

Cassidy Rogers

McKenzie Schaaf

Justin Stanley

Joshua Studnicki

Kylee Thoroughman

Brayden Traub

Alexandrea Troeckler

Nicole Wooden

Samantha Scheffel

Shontel Ray

William Piening

Christopher Featherstone

Jacob Troeckler

Phyllis Wear

Samuel Ganassin

Ryonna Hawkins

Zaria Price

Allison Reider

Mackenzie Dionne

Elyse Haake

Corynn Henrichs

Derek Jansen

Lucas Koopmann

Nicholas Kuhl

Nicholas Mensing

Lindsey Rakers

Andrew Rivera

Ethan Schumacher

Nicholas Sellers

Hanna Voss

Makenzie Loepker

Lana Nussbaumer

Heather Perry

Emily Wolff

Mikaila Crawford

Benjamin Gallaher

Dylan Green

Bayli Ironwing

Kristie Baumgartner

Madison Greeling

Jacob Bloemker

Barbara Daugherty

Emily Fortschneider

Jonah Bisaillon

Brandon Sneeden

Jessica Bassett

Matthew Giberson

Megan Lesemann

Caleb Moore

Cassidy Taylor

Jennifer Daniel

Karen Szczech

Kenisha Townsend

Benjamin Erlinger

Langdia Jones

Brad Mitchell

Susannah Oettle

Lorenzo Nelson

Tessa Hargrave

Steven Payne

Mikasas Waters

Kiley Hunt

Jade Kranawetter

Danielle Steil

Cierra Francis

Ciarra Marrero

Ghassan Skaf

Olivia Worth

Joshua Hewitt

Joseph Hardy

Brian Partridge

Ronak Patel

Aaron Bernhardt

Marissa Wagehoft

Zachary Bach

Benjamin Koopmann

Dustin Lynn

Alyson Toennies

Katelyn Gregov

Kylee Thole

Noah Sharrow

Jacob Stendeback

Blake Struble

Lynzee Kraushaar

Lane Schnettgoecke

McKayla Schnettgoecke

Kierstynn Hatfield

Evelin Calderon

Allexis Holland

Sarah Pappas

Ashley Rasp

Wilhelmina Schmidt

Olivia Matthews

Chloe Austin

Kalab Depew

Katrice Hill

Kalan Pelaez

Jason Profancik

Datyn Sodsaikitch

Audrey Stratemeyer

Matthew Zelasko

Karson Pelaez

Stephen Mcclain

Patrick Beckemeyer

Emma Reitmeier

Ibukunoluwa Yemisi Afolabi

Breanna Cunningham

Kelsey Olion

Baylee Smith

Sarah Knight

Kindra Finney

Samuel Gubbins

Ally Harrell

Jenna Maulding

Cora Ogden

Andrew Tresslar

Jacob Blount

Witnie Garcon

Shandera Granger

Christopher Heaton

Ryan Hembrough

Jonathan Koe

Hope Lang

Katie Lee

Stella Nguepnang

Samuel Rapp

Ryan Riedesel

Amy Lilly

Aubrey Parnell

Landon Skelly

Victoria Green

Jessica Bothie

On'Zhai Brown

Carmeca Coleman

Keaira Cox

Taylor El

India Gilbert

Brittany Griffin

Jonathan Gross

Au'Reon Hopkins

Dillon Howard

Osaguona Idemudia

LaTaysha Jackson

Xavier Jefferson

Jackee McCullum

Amaya McKinney

Andreanna Moore

Cortreese Payne

Kyle Penro

Kevin Peoples

Derric Roberts

Curtis Robinson

Robert Robinson

Jeaneen Sahid Finch

Leah Shelley

Mark Strainis

Ashley Tiongson

Myesha Travis

Jayla Williams

Tyresse Williford

Nijah Banks

LaNita Reives

Muhidin Abukar

Tincy Poovathur

Carlie Bibbs

Tincy Poovathur

Reginald Williams

Joy Madukwe

Hector Ocon

Capri Wroten

Alexandra Herman

Rex Overall

Joseph Vazquez

Zoie Frey

Gavin Lathrop

Faith Welty

Benjamin Hoogstraat

Isaac Fabris

James Harrold

Landon Wargel

Allison Norris

Abigail Just

Justin Rossmiller

Madeline Gossett

Tess David

Madison Barr

Maddison Bierbaum

Aidan Brown

Carolyn Brown

Dominique Clemons

Luke Epplin

Anisa Franco

Ashley Hall

Emily Hendricks

Alaina Hickey

Brandon Hickey

Travis Hoguet

Katie Johns

Meghan Kleeb

Catherine Kruta

Addison Ligon

Bree Ann Marciniak

John McCann

Maddie McDaniel

Connor McDonald

Jennifer Park

Jacob Pierson

Chandler Schaeffer

Michael Schneider

Ryan Smith

Darrian Thomas

Rebecca Torrez

Daniel Wilson

Brooke Killion

Taylor Kuzel

Victoria Barnes

Rebecca Williams

Jamie Moldenhauer

Brent Nicholson

Eva Sedjo

Rich Atwood

Stephanie Edmond

Riley Skube

Adam Tonellato

Abbey Dougherty

Amanda Billings

James Dellamano

Taylor Anderson

Monica DeAvila

Stacey Kohl

Brandy LaDrew

Melissa Spillari

Kenneth Williams

Abbey Dougherty

Tyler Clover

Riley Skube

Danielle Bogue

Joellen Juenger

Cory Barbeau

Rebecca Hunt

Margaret Joyner

Samantha Large

Logan Rains

Jacob Stone

Lacie House

Justin Trexler

Emily Skowron

Jacob Beardslee

Megan Huether

Elizabeth Kuerz

Melissa Harkins

Christina Demay

Emilie Pinski

Nichole Hall

Brianna Allen

David Gipson

Steve Fankam

Danielle Faller

Jordyn Nimmer

Megan Rubenacker

Darien Six

Lauren Ferris

Isaiah Sollers

Kendall Spicer

Natalie Kulpinski

Lauren Trimble

Liath Kattom

Jennifer Goeckner

Justice Austin

Tyeisha Clark

Kendyll Hansbro

Caleb Hawkins

Justin Heise

Crystal Jackson

Alexus Mines

Samontriona Perkins

Aaron Wemple

Joy Williams

Alyxandria Smith

Shelly Baldwin

Tyler Tanzyus

Angelica Anyaogu

Shavon Francis

Anita Saffa

Sam Ewing

Kyle Brown

Emma Baldwin

Allison Goeken

Jacob Beckman

Kyle Hardiek

Travis Niemerg

Brooke Shoemaker

Jessica Drees

Hayden Hamilton

Casidy Mefford

Kayla Grobe

Rachel Riddle

Nancy Werden

Robert Werden

Zachary Ross

Elizabeth Eastman

Zachary Benware

Sally Cronin

Jared Lauritson

Bryant Harsy

Hunter Fouts

James Smith

Ronald Akpan

Kaitlyn Kyle

Brittany Steppig

Ashley Betts