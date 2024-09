BRENTWOOD, Tenn.- The Ohio Valley Conference has announced the recipients of the 2023-2024 Commissioner's Honor Roll. The OVC has recognized 1,630 students-athletes, including 132 SIUE student-athletes.

To be listed, recipients must have achieved at least a 3.25 grade point average, have been eligible and on the team throughout the competitive season in their chosen NCAA-sponsored sport(s) and used a season of competition.

Baseball (14): Kyle Athmer, Ian Benner, Tyler DeLong, Zack Floyd, Gage Franck, Daniel Gierer, Joshua Heyder, Dimitri Ivetic, Sean Kang, Joseph Martin, Liam McKillop, Duncan McLaughlin, Kyle Ratliff, Spencer Stearns.

Men's Basketball (4): Damarco Minor, Ray'Sean Taylor, Lamar Wright, Shamar Wright

Women's Basketball (4): Ava Gugliuzza, Sofie Lowis, Molly Sheehan, Macy Silvey, Halle Smith.

Men's XC (4): Spencer Hielkema*, Blake Panagos*, Zach Walters*, Cameron Woodard*.

Women's XC (11): Courtney Anthonies *, Megan Derrick *, Riley Doyle*, Alexis Edgar*, Alexis Fischer*, Caroline Gwaltney*, Gabby Horton*, Alexis Kampwerth*, Ella Their*, Kaitlyn Walker*, Olivia Wolf*.

Men's Golf (7): TJ Baker, Preston Bily, Max Bruening, Alex Eickhoff, Brady Kaufmann, Luke Ludwig, Anthony Ruthey.

Men's Soccer (8): Pavel Dashin, Danny Fischer, Wes Gibson, Garrison Hill, Ethan Kornas, Nic Muench, Bobby Pauly, Jacobo Sanfeliu

Women's Soccer (19): Taylor Babb, Calli Chiarelli, Sidney Christopher, Maddie Clark, Savannah DeFini, Matea Diekema, Grace Ferguson, Mary Fetter, Allie Fishering, Abby Haskell, Sydney Lane, Sarah Magnoni, Miranda Malcom, Aleah Minehart, Taryn Moore, Taylor Spiller, Marin Vines, Jay Viola, Mary Wessel.

Softball (11): Sydney Baalman, Anna Henderson, Emma Henderson, Jenna Herron, Madison Kearns, Grace Lueke, Piper Montgomery, Kelsey Ray, Reese Ray, Kaylynn Salyars, Danielle Shuey.

Women's Tennis (7): Ameila Gorman, Paula Guillen Cerver, Chloe Koons, Jill Lambrechts, Fabiola Perez, Cydney Rogers, Jordan Schifano.

Men's Track and Field (8): Tyler Bell, Spencer Hielkema*, Cole Knapp, Taylor Lehman, Simon McClaine, Blake Panagos*, Zach Walters*, Cameron Woodard*.

Women's Track and Field (27): Kaylee Allen, Courtney Anthonies*, Aseanti Boone, Claire Bushur, Kailah Carter, Sheena Cumberbatch, Megan Derrick*, Riley Doyle*, Alexis Edgar*, Alexis Fischer*, Jada Fryer, Caroline Gwaltney*, Gabby Horton*, Alexis Hutchins, Alexis Kampwerth*, Jamirah Meeks, Stephanie Montenegro, Folasade Oladipupo, Allison Sanders, Zaria Searcy, Cassidy Short, Harper Smith, Ella Thier*, Kaitlyn Walker*, Olivia Wolf*, Gabby Yaccino, Jazmyn Zurita.

Volleyball (8): Chelsey Abel, Gabi Andrade, Abi Banitt, Savannah Christian, Alyse Drifka, Ainsley Ranstead, Bree Schreimann, Julia Treichel.

*recognized for more than one sport

