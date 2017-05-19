Roxana High School graduation list:

ASHLEY NICOLE ALEXANDER

Get The Latest News!

Don't miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.

KYRELL JAMAL ANDERSON

TAYLOR NICOLE ANTOINE

BENJAMIN CHARLES THOMAS AYERS

JAMES RONALD DALTON BAGGETT

BAILEY ELMER BAREMORE

HANNA BRIANNA BARTHOLOMEW

JOSEPH RANDALL BECKMAN

ASHLEY CHRISTINE BETTS

NIAH GRACE BEVOLO

OWEN RILEY BIEGLER

ENNIS DAVON BOLDEN

HANNA MARIE BOONE

COLIN CHRISTOPHER BRAINERD

MICHAELA RAINE BRANNON

JORDYN ALEXICE CABLE

LILLIAN JOY CALLAHAN

JACOB GREGORY CARPENTER

TIMOTHY DOUGLAS CLEMONS

MARY KAYE COLLMAN

ABIGAIL LYNN CORY

ASHLEY PAIGE CRAWFORD

DAKOTA WILLIAM CRUMP

BROOKE LYNN DAVIS

HAYDEN BRYCE DIAMOND

BRIAN DALE DOYLE

TRUSTIN LENNON DUNSE

SHALYN SCOTT EDWARDS

ANGELIQUE RAQUEL FERGERSON

WHISPER LYNN FLOYD

MARY ASHLEE FRY

DANIELA IGNACIA FUENTES-ASTORGA

NICHOLAS ROY FULK

HANNAH ELIZABETH GAVIN

REBECCA LYNN GLEASON

ZACHARY JAMES GOLENOR

TABITHA CYLEE GRAY

MARGARET KATHARINE LOUISE HAAS

ZACHARY MATTHEW HAAS

ABBIGAIL JEAN HATTEN

MAGGIE LYNN HEILMAN

JAMES ALEXANDER SCOTT HENSELER

KAITLYNNE NIQUOLE HINNEN

CAREY ANN HUEBNER

BRANDON MICHAEL ISOM

BREANNA MARIE JACKSON

SHELBIE LYNN JACKSON

JUSTIN DEAN JOHANSEN

AMBER JAMIAH LE NAE JOHNSON

ETHAN JAMES RAY JOHNSON

Article continues after sponsor message

BRIAN MATTHEW KAMP

TREY MICHAEL KELLEY

SKYLER-BLUE LAURA KOEHLER

JORDAN LEVI KRANZ

LEAH JOCELYN LASBURY

ANDREW SEVERIN JACOB LAUGHERY

CAITLYN LORRAINE LYNCH

JACOB CLAY MAGUIRE

DOMENIQUE AUSTIN MCDONALD

CODY JERED MCMILLEN

HARLEE MASHAYLA MIELKE

DAYNE ANTHONY MORELAND

CHARLES PRESTON MORGAN III

SAMUEL AUSTIN MOSBY

CHAD EDWARD MOTT

CONNER GLENN MULLINS

TREVOR WAYNE DRAPER NEAL

KALEY JANE NICOSIA

STEVEN CHARLES NORTH III

BRETT WILLIAM NYSWONGER

SYDNEY MARIE OWSLEY

ABIGAYLE SUE PALEN

STEVEN RYAN PRUETT

SAMUEL JAMES QUADE

DREW ALLEN RATLIFF

BRITTANY MARIE REED

DEVEN JOHN REINKE

MICHAEL JAZZ RICHARDSON

MADISON DANIELLE ROBINS

NOLAN RICHARD ROYSE

NICOLETTE SANDRA MARIE SCHAUB

SAMANTHA DREW SIES

TYLER MICHAEL SKINNER

JACOB EVERETT SMITH

TYELOR RYAN SPANO

SAMANTHA PAIGE SQUIRES

MITCHELL THOMAS STASSI

MADISON ANN STEELE

TREVOR JOSEPH STEMM

ROBERT CHANCE STONE

DAKOTA SHANE STUMPF

BENJAMIN ELI TEFERTILLER

JAKOB SCOTT TINNON

DYLAN MICHAEL TYLER

SKYLYNN ROSE VALLE

CASSANDRA LOUISE VANZO

MORGAN ALEXANDER WEEKS

EMILY JEWEL WELLS

TAYLOR FAITH WESTFALL

ANASTASIA SOPHIA ZAPATA-LEVARIO

BRENDAN ARYN ZELLER

More like this:

Sep 27, 2023 - Singer Stephanie Mills & Actress Kym Whitley Headline STL Salute to Women Gala

Sep 21, 2023 - MidAmerica Airport to Conduct Emergency Exercise on Sept. 26

Jun 12, 2023 - Senior Services Plus Marks 50th Anniversary In Style

Aug 17, 2023 - Hayner Public Library District Continues Lecture Series With Upcoming Fall Events

May 31, 2023 - Law Enforcement Medal Of Honor Awarded To 136 Recipients, Including One From Jerseyville Police

 