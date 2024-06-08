Rising Stars: Carrollton High's Second Semester Honor Students Announced
CARROLLTON - This is the Carrollton High School high honor roll and honor roll list for second semester.
HIGH HONOR ROLL
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CLASS OF 2024
AURORA M. BAKER
CARLIE L. BECK
JOHN B. CARROLL
EMMA C. KALLAL
GAVIN L. MEYER
EMMA J. NOLAN
MAYA J. RETHERFORD
BRAYLON A. RHOADES
LEXI J. STAPLES
PIPER E. STEINACHER
CLASS OF 2025
MADELINE J. BRANNAN
SOPHIE J. COTNER
CALIE A. FIELD
LAUREN E. FLOWERS
CARTER A. ROSE
HANNAH E. UHLES
JOHN P. VANDERSAND
CLASS OF 2026
ELIJAH L. COX
AVA G. CUSTER
CARSON R. FLOWERS
JULIA A. HEIL
BLAINE L. KAISER
HANNAH C. LAKE
TESSA F. PRICE
ELI M. RHOADES
MABRY J. ROBEEN
GUNNAR L. SHARROW
OLIVIA B. SPRONG
ALEX W. VANDERSAND
CLASS OF 2027
LILY B. CLOUGH
SHANNEN J. HOLMES
HAYDEN R. MCMURTRIE
CARTER L. OSTERMAN
LARSEN J. PRUITT
WYATT J. ROSS
CHASE M. SCHNELTEN
JAYCE D. STEINKUEHLER
COURTNEY J. WALDHEUSER
HONOR ROLL
CLASS OF 2024
DARCI R. ALBRECHT
EMILY K. ALBRECHT
MARGARET L. BLAND
CLAIRE J. HEATON
ANNABEL F. HOWARD
KARSON N. KRAUSHAAR
KIRSTEN E. LAIR
JAYDEN I. MEYER
TAYLOR M. MILLER
LEXI B. WALTERS
HALLE R. WEBB
CLASS OF 2025
MEGAN E. CAMDEN
JAYLA R. CAMPBELL
DAMON L. COMBS
HARPER A. DARR
CARSON S. GRAFFORD
VANNA L. HOLMES
KALEY J. WOELFEL
CLASS OF 2026
LIAM J. ALBRECHT
MYA M. ALBRECHT
CASH J. BRANNAN
CARTER R. JONES
AUGUST J. POWELL
BRANDON M. RABE
REED J. SCHNETTGOECKE
GAGE R. SHAW
CHARLES A. STUMPF
CLASS OF 2027
ALLISON J. ALBRECHT
AUDRIE E. ALVAREZ
ALEXANDREA N. BARNETT
ZACHARY R. BLASA
BROOKELYN S. EILERMAN
ADISON K. LEWIS
ALEXIS P. MARTIN
ETHAN L. NOLAN
SIDNEY N. TEPEN
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