CARROLLTON - This is the Carrollton High School high honor roll and honor roll list for second semester.

HIGH HONOR ROLL

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CLASS OF 2024

AURORA M. BAKER

CARLIE L. BECK

JOHN B. CARROLL

EMMA C. KALLAL

GAVIN L. MEYER

EMMA J. NOLAN

MAYA J. RETHERFORD

BRAYLON A. RHOADES

LEXI J. STAPLES

PIPER E. STEINACHER

CLASS OF 2025

MADELINE J. BRANNAN

SOPHIE J. COTNER

CALIE A. FIELD

LAUREN E. FLOWERS

CARTER A. ROSE

HANNAH E. UHLES

JOHN P. VANDERSAND

CLASS OF 2026

ELIJAH L. COX

AVA G. CUSTER

CARSON R. FLOWERS

JULIA A. HEIL

BLAINE L. KAISER

HANNAH C. LAKE

TESSA F. PRICE

ELI M. RHOADES

MABRY J. ROBEEN

GUNNAR L. SHARROW

OLIVIA B. SPRONG

ALEX W. VANDERSAND

CLASS OF 2027

LILY B. CLOUGH

SHANNEN J. HOLMES

HAYDEN R. MCMURTRIE

CARTER L. OSTERMAN

LARSEN J. PRUITT

WYATT J. ROSS

CHASE M. SCHNELTEN

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JAYCE D. STEINKUEHLER

COURTNEY J. WALDHEUSER

HONOR ROLL

CLASS OF 2024

DARCI R. ALBRECHT

EMILY K. ALBRECHT

MARGARET L. BLAND

CLAIRE J. HEATON

ANNABEL F. HOWARD

KARSON N. KRAUSHAAR

KIRSTEN E. LAIR

JAYDEN I. MEYER

TAYLOR M. MILLER

LEXI B. WALTERS

HALLE R. WEBB

CLASS OF 2025

MEGAN E. CAMDEN

JAYLA R. CAMPBELL

DAMON L. COMBS

HARPER A. DARR

CARSON S. GRAFFORD

VANNA L. HOLMES

KALEY J. WOELFEL

CLASS OF 2026

LIAM J. ALBRECHT

MYA M. ALBRECHT

CASH J. BRANNAN

CARTER R. JONES

AUGUST J. POWELL

BRANDON M. RABE

REED J. SCHNETTGOECKE

GAGE R. SHAW

CHARLES A. STUMPF

CLASS OF 2027

ALLISON J. ALBRECHT

AUDRIE E. ALVAREZ

ALEXANDREA N. BARNETT

ZACHARY R. BLASA

BROOKELYN S. EILERMAN

ADISON K. LEWIS

ALEXIS P. MARTIN

ETHAN L. NOLAN

SIDNEY N. TEPEN

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