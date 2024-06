Rising Stars: Carrollton High's Second Semester Honor Students Announced Listen to the story Your device does not support the audio. CARROLLTON - This is the Carrollton High School high honor roll and honor roll list for second semester. HIGH HONOR ROLL CLASS OF 2024 AURORA M. BAKER CARLIE L. BECK JOHN B. CARROLL EMMA C. KALLAL GAVIN L. MEYER EMMA J. NOLAN MAYA J. RETHERFORD BRAYLON A. RHOADES LEXI J. STAPLES PIPER E. STEINACHER CLASS OF 2025 MADELINE J. BRANNAN SOPHIE J. COTNER CALIE A. FIELD LAUREN E. FLOWERS CARTER A. ROSE HANNAH E. UHLES JOHN P. VANDERSAND CLASS OF 2026 ELIJAH L. COX AVA G. CUSTER CARSON R. FLOWERS JULIA A. HEIL BLAINE L. KAISER HANNAH C. LAKE TESSA F. PRICE ELI M. RHOADES MABRY J. ROBEEN GUNNAR L. SHARROW OLIVIA B. SPRONG ALEX W. VANDERSAND CLASS OF 2027 LILY B. CLOUGH SHANNEN J. HOLMES HAYDEN R. MCMURTRIE CARTER L. OSTERMAN LARSEN J. PRUITT WYATT J. ROSS CHASE M. SCHNELTEN Article continues after sponsor message Reach Your Local Community with Us! JAYCE D. STEINKUEHLER COURTNEY J. WALDHEUSER HONOR ROLL CLASS OF 2024 DARCI R. ALBRECHT EMILY K. ALBRECHT MARGARET L. BLAND CLAIRE J. HEATON ANNABEL F. HOWARD KARSON N. KRAUSHAAR KIRSTEN E. LAIR JAYDEN I. MEYER TAYLOR M. MILLER LEXI B. WALTERS HALLE R. WEBB CLASS OF 2025 MEGAN E. CAMDEN JAYLA R. CAMPBELL DAMON L. COMBS HARPER A. DARR CARSON S. GRAFFORD VANNA L. HOLMES KALEY J. WOELFEL CLASS OF 2026 LIAM J. ALBRECHT MYA M. ALBRECHT CASH J. BRANNAN CARTER R. JONES AUGUST J. POWELL BRANDON M. RABE REED J. SCHNETTGOECKE GAGE R. SHAW CHARLES A. STUMPF CLASS OF 2027 ALLISON J. ALBRECHT AUDRIE E. ALVAREZ ALEXANDREA N. BARNETT ZACHARY R. BLASA BROOKELYN S. EILERMAN ADISON K. LEWIS ALEXIS P. MARTIN ETHAN L. NOLAN SIDNEY N. TEPEN More like this: Print Version Submit a News Tip